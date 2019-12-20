Аресты, штрафы и другие ключевые вопросы двусторонней повестки. Как в Беларуси преследуют противников сближения с Москвой

Протесты, их лидеры, милиционеры и «Наши дети»

По подсчетам правозащитного центра «Весна», 7 декабря в Минске на акцию против «углубленной интеграции» Беларуси и России вышли более 700 человек. В этот день Владимир Путин принимал в Сочи Александра Лукашенко; согласно официальному сайту Кремля, президенты обсуждали «ключевые вопросы двусторонней повестки дня, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства».

Обычно оппозиционные митинги в Минске собирают до 300 участников, но переговорами об интеграции белорусы обеспокоены всерьез.

Инициатором акции был 42-летний Павел Северинец — писатель и политик, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия». В 2005 году Северинца, координировавшего протесты против выдвижения Лукашенко на третий срок, осудили на три года ограничения свободы по части 1 статьи 342 УК Республики Беларусь (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Политик отбывал наказание на лесоповале; Amnesty International признала его узником совести; благодаря амнистии Северинец вышел на свободу через два года. 19 декабря 2010 года, в день выборов президента, его снова задержали, а спустя полгода приговорили к трем годам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа по той же 342-й статье. Второй срок Северинец отбыл полностью.

8 декабря в центре Минска снова собрались люди. Протестующие прошли шествием от Октябрьской площади до посольства России — это около восьми километров. ОМОН оцепил здание дипмиссии, но задержаний не было. Через милиционера из охраны посольства Северинец передал внутрь резолюцию: белорусы не согласны на объединение с Россией и не хотят признавать соглашения Лукашенко и Путина.

Обычно белорусская милиция жестко пресекает несогласованные акции, но в этот раз она не вмешивалась в происходящее. Магистр Лондонской школы экономики, популярный в Беларуси политический обозреватель Артем Шрайбман в своем телеграм-канале писал, что у силовиков «была явная инструкция не мешать акции».

«Причины могло быть две: месседж Москве и нежелание выглядеть в заголовках всех СМИ так, как будто ты подавляешь и разгоняешь тех, кто за независимость. Думаю, первого там было меньше, чем второго», — рассуждал Шрайбман.

Северинец призвал белорусов вновь выйти на акцию протеста 20 декабря, когда Лукашенко и Путин встретятся в Санкт-Петербурге.

13 декабря участников митингов против интеграции начали вызывать в милицию.

На активистку Ольгу Быковскую в РУВД составили протокол по статье 23.34 КоАП Республики Беларусь — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Когда состоится суд, Быковской в милиции не сообщили. Статья 23.34 предусматривает штраф до 50 базовых величин, до 15 суток административного ареста или предупреждение.

По данным правозащитного центра «Весна», в милицию вызвали более 40 человек. Среди них Павел Северинец, сопредседатель оргкомитета «Белорусской христианской демократии» Ольга Ковалькова, писатель Владимир Орлов, бывший депутат и первый посол Беларуси в Германии Петр Садовский, зампред партии «Зеленые» Дмитрий Кучук.

Среди тех, кто получил повестку в милицию, правозащитники называют и Петра Маркелова, который с 9 декабря отбывает административный арест за мелкое хулиганство (статья 17.1 КоАП) и неподчинение законному распоряжению должностного лица (статья 23.4 КоАП). 17 ноября, в день парламентских выборов в Беларуси, он требовал пересчета голосов на избирательном участке, где был наблюдателем.

18 декабря милиция перешла к задержаниям оппозиционеров. На выходе из дома сотрудники ОМОН задержали Павла Северинца. Его доставили в райотдел, а оттуда в суд Советского района Минска. За нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий оппозиционера осудили на 15 суток, но отпустили.

— Потом меня завезли в подвал РОВД Советского района, прочитали лекцию: 7 и 8 декабря демонстранты нарушили закон, «настоятельно рекомендуем вам больше его не нарушать», — рассказывал политик изданию Tut.by. — Я их призвал охранять независимость, потому что они принимали присягу. Они послушали, вывели меня на крыльцо РОВД и сказали: «До свидания». Просто спектакль, правда, 15 суток реальные, их «включат» в любой момент.

В своем фейсбуке Северинец сообщил о задержании Дениса Урбановича, лидера незарегистрированной организации «Молодой Фронт». Активист Павел Юхневич написал о задержании координатора кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля; суд отправил его под арест на 15 суток. «Радио Свобода» сообщало, что задержан активист Максим Винярский, он позвонил журналистам из милицейской машины и сказал, что его везут в РУВД. На этом связь оборвалась. Позже стало известно, что Винярского осудили на 15 суток за участие в акциях 7 и 8 декабря.

Вечером 18 декабря государственные телеканалы со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома передали, что Павел Северинец предупрежден о «недопустимости проведения несанкционированных массовых мероприятий». Релиз с предупреждением появился и на сайте минского ГУВД:

— Павел Северинец также проинформирован о том, что в настоящее время на территории Республики Беларусь проводится благотворительная акция «Наши дети». Ежедневно во Дворце Республики проходят новогодние мероприятия для детей, которые прибывают в столицу из различных регионов республики. В том числе и 20 декабря в здании Дворца Республики будет проводиться указанная благотворительная акция, в которой примет участие большое количество граждан.

20 декабря Лукашенко и Путин встретились в Петербурге. Президенты не смогли договориться по трем главным вопросам — нефти, газу и налоговому маневру. Об этом по итогам переговоров рассказал министр экономразвития России.

Позже пресс-служба Лукашенко выпустила его комментарий о ходе переговоров; глава Беларуси признал, что осталась «пара проблем, которые мы должны разрешить», но заверил, что цены на нефть и газ будут согласованы в течение двух-трех дней.

Около 18:00 на Октябрьской площади в центре Минска начали собираться люди. Первым из оппозиционеров пришел 41-летний Юрий Губаревич — лидер движения «За свободу», которое, в частности, выступает за интеграцию с Евросоюзом.

По сообщению Tut.by, вокруг установленной на Октябрьской новогодней елки к началу акции было больше милиционеров в штатском и людей с детьми, чем протестующих.

Павел Северинец попросил собравшихся отойти подальше от елки, чтобы не мешать детскому празднику. В 18:40 протестующие выстроились в колонну и отправились на площадь Независимости к Дому правительства, где состоялся митинг в поддержку независимости. По дороге Северинец предложил остановиться у здания КГБ — 20 декабря в Беларуси, как и в России, отмечается День сотрудника органов госбезопасности. Активисты прокричали «Позор!» и двинулись дальше.

По подсчетам правозащитного центра «Весна», в акции участвовали до 1600 человек.

После митинга у Дома правительства протестующие вернулись на Октябрьскую площадь. Часть демонстрантов пошла в сторону парка Янки Купалы, где Павел Северинец объявил об окончании акции. Остальные выстроились вдоль проспекта Независимости в живую цепь. Организаторы призвали своих единомышленников завтра снова выйти на Октябрьскую площадь.

Милиция не вмешивалась в акцию протеста; во время шествия сотрудники ГАИ следили, чтобы люди не выходили на проезжую часть. Пророссийские активисты, которые собирались провести в Минске свой митинг одновременно с оппозиционерами, от него в итоге отказались.

Против чего протестуют белорусы теперь

Россия и Беларусь обсуждают политическую интеграцию уже 20 лет, но соответствующее межгосударственное соглашение до сих пор не подписано. Летом 2019 года Александр Лукашенко предложил Владимиру Путину урегулировать спорные моменты до 8 декабря — к 20-летию Союзного государства. Союзный договор, который в 1999 году подписали Лукашенко и Борис Ельцин, предусматривал создание общего парламента, суда и конституции; программа переговоров нынешнего года не раскрывается. Белорусские власти уверяют, что речь идет лишь об экономической интеграции, но общество относится к этим заявлениям с недоверием, подозревая, что дальнейшее сближение с Москвой может обернуться для страны утратой независимости.

Со встречи 7 декабря Лукашенко и Путин уехали без заявлений для журналистов. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин рассказал прессе, что стороны достигли «серьезного прогресса», и анонсировал новую встречу 20 декабря.

И против чего они протестовали раньше

Последние массовые выступления в Беларуси прошли в 2017 году и были связаны с президентским декретом №3 «О предупреждении социального иждивенчества», согласно которому «налог на тунеядство» в размере 20 базовых величин в год должны были выплачивать люди, которые официально не работали полгода и больше, а следовательно, не платили налоги. Тогда протесты охватили многие белорусские города, по оценкам журналистов, в митингах по всей стране приняли участие до семи тысяч человек. В ответ на волну недовольства власти приостановили действие декрета и пообещали доработать его. В конце 2017 года стало известно о новой редакции документа, хотя Лукашенко заявлял, что «не отменял и даже не приостанавливал» его действие. С начала 2019-го не занятые в экономике белорусы должны оплачивать полную стоимость коммунальных услуг — газоснабжение, отопление и воду.

Девять лет назад, 19 декабря 2010 года, в Минске прошла акция против итогов президентских выборов. События, известные как «Плошча-2010», стали одним из самых массовых протестов в истории страны. Тогда на улицы вышли до 40 тысяч человек; неизвестные избили одного из кандидатов в президенты — Владимира Некляева; кто-то начал бить стекла в здании правительства. Оппозиционные политики назвали это провокацией.

Милиция жестко разогнала протестующих за считаные минуты. У здания правительства задерживали не только рядовых активистов, но и кандидатов в президенты — Алеся Михалевича, Виталия Рымашевского, Андрея Санникова, Николая Статкевича, Дмитрия Усса и Григория Костусева. Всего в Минске в милиции оказались около 800 человек. Часть из них получили штрафы и сутки административного ареста. 49 человек, в том числе несколько экс-кандидатов, были осуждены по уголовному делу о «массовых беспорядках 19 декабря» (статьи 293, 342 УК; некоторым из подсудимых вменялось также хулиганство — статья 339 УК).

Редактор: Дмитрий Ткачев

Обновлено в 22:21. Добавлена краткая хроника событий 20 декабря.