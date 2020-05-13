Уставшие, бедные, недовольные. В белорусскую политику приходит ютуб

Уже больше месяца ведущий YouТube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский ездит по регионам на автодоме с наклейкой «Реальные новости Беларуси», встречается с подписчиками и дает им высказаться на камеру. Люди жалуются на низкие зарплаты, пенсии и местную власть; некоторые говорят, что корень проблем — несменяемость президента.

5 мая команда Тихановского прибыла в Могилев. Встреча была назначена на 19:00 у торгового центра «Гиппо». Около половины шестого вечера сотрудники ГАИ под предлогом проверки «физического состояния автомобиля» остановили первую машину съемочной группы, за рулем которой сидел блогер из Слуцка Владимир Неронский. Позже, уже у ТЦ «Гиппо», милиционеры попытались задержать шофера второй машины — вероятно, перепутав его с Тихановским, который, опасаясь провокаций, отложил свой визит в город. Водителя в итоге отбили подписчики канала.

6 мая на въезде в Могилев Тихановского все-таки задержали. Он успел начать стрим, но момент задержания на видео не попал. Вечером того же дня в Минске, Могилеве и Гродно прошли первые акции в поддержку видеоблогера. В столице задержали, а потом внезапно отпустили 19 участников акции. В тот же день милиционеры остановили на трассе и отправили в ИВС брестского блогера Сергея Петрухина, который собирался на встречу с Тихановским.

О Сергее Тихановском известно немногое. Он представляется как блогер и предприниматель, с журналистами общается неохотно, ему 41 год, родом из Гомеля. Канал «Страна для жизни» Тихановский создал в 2019 году — по его словам, после того, как «столкнулся с беспределом чиновников и преступной халатностью». На момент публикации этого текста у него было 179 тысяч подписчиков на YouTube; среди видеоблогов с общественно-политическим контентом он уступает только каналу NEXTA (349 тысяч). Для сравнения, у незарегистрированного в Беларуси телеканала «Белсат» — 209 тысяч, у белорусской службы «Радио Свобода» — 64 тысячи.

В комментарии изданию TUT.by политический обозреватель Юрий Дракохруст называет Тихановского «ютуб-Лукашенко образца 1994 года» и сравнивает его с российским политиком Алексеем Навальным или украинским блогером Анатолием Шарием «с сильным народным посылом».

«В соответствии с лозунгом кампании Лукашенко-94 — я не с правыми и не с левыми, я с народом. И против ворья и самодуров во власти», — описывает Дракохруст позицию видеоблогера.

Магистр Лондонской школы экономики, политолог Артем Шрайбман связывает растущую популярность Тихановского с удачно выбранным форматом канала: ведущий приезжает в регионы к простым людям, назначает подписчикам встречи и дает им высказаться.

«За Тихановского выходят все те же, что и в 2017-м — уставшие, бедные, недовольные властью по всем возможным поводам», — считает он.

7 мая стало известно, что блогер арестован на 15 суток за участие в декабрьской акции против интеграции России и Беларуси (часть 1 статьи 23.34 КоАП, участие в несанкционированном массовом мероприятии). По данным правозащитного центра «Весна», решение об аресте Тихановского было вынесено еще 10 января, но отбывать наказание его тогда не отправили.

В тот же день, 7 мая, на канале «Страна для жизни» появилось видео, в котором Сергей Тихановский объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах.

8 мая в разных городах Беларуси прошли суды над сторонниками видеоблогера, в том числе над членами команды канала, которые участвовали во встрече с могилевскими подписчиками у ТЦ «Гиппо». По сведениям TUT.by, Владимир Неронский получил 10 суток за организацию несанкционированного митинга «с публичным осуждением власти». Еще двое соратников Тихановского получили пять и шесть суток административного ареста за участие в этом митинге. Среди арестованных оказались фельдшеры скорой помощи Павел Палейчик и Олег Кравцов. Их осудили за участие во встрече с Тихановским, которая прошла в Лиде еще 22 апреля. Палейчик на стриме этой встречи резко высказывается о ситуации с распространением коронавируса, рассказывает об условиях труда врачей, нехватке машин скорой, средств защиты и предполагает, что за подобную откровенность его уволят.

В воскресенье, 9 мая, в Минске прошел военный парад. В это же время в Бобруйске автомобилисты из разных городов попытались провести «Антипарад», который анонсировал Сергей Тихановский. Участники акции не использовали никакой символики и не выдвигали никаких требований — просто одновременно подали сигналы клаксонами, а потом разъехались.

11 мая, по данным «Весны», как минимум в 12 городах Беларуси продолжились суды над блогерами, активистами, правозащитниками, журналистами и подписчиками канала Тихановского.

В Глубоком журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача осудили на 10 суток и 45 базовых величин штрафа (более 36 тысяч российских рублей) по двум статьям — части 2 статьи 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ) и статье 23.34, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. После оглашения постановления журналисту стало плохо, у него поднялось давление; в больнице подтвердился гипертонический криз.

Брестский блогер Сергей Петрухин получил 15 суток административного ареста за «кормление голубей»; вечером того же дня он попал в больницу с температурой и подозрением на коронавирус.

12 мая суды продолжились. На 10 суток арестовали журналиста Алеся Асипцова — за встречу с командой Тихановского в Могилеве; он держит голодовку с 9 мая. Всего, по подсчетам правозащитного центра «Весна», с начала мая были задержаны, вызваны в милицию или привлечены к административной ответственности около 120 человек.

Сергей Тихановский выйдет на свободу 21 мая. Документы о регистрации инициативной группы по выдвижению в президенты должны быть поданы в ЦИК до 15 мая. «Весна» со ссылкой на гомельского правозащитника Леонида Судаленко пишет, что Тихановский до задержания успел оформить на нескольких своих соратников доверенности, в том числе, на регистрацию инициативной группы. «Радио Свобода» выяснило, что документы на выдвижение Сергея Тихановского в ЦИК еще не поданы.

Издание «Наша Нива» заметило, что в телеграм-канале «Страна для жизни», который ведут сторонники арестованного блогера, появилась информация, будто Тихановский не оформлял доверенностей на передачу документов в ЦИК. Вскоре эту запись удалили из канала; адвоката к Тихановскому не пускают.

Не только блогеры 8 мая активисты «Молодежного блока» во время генеральной репетиции парада Победы в Минске под музыку пронесли гроб вдоль проспекта, по которому двигалась колонна военной техники — таким образом они хотели напомнить зрителям парада о пандемии COVID-19. На следующий день были задержаны два активиста «Молодежного блока» — Михаил Воронцов, который снимал акцию с гробом на видео, и Вероника Янович. Вечером их отпустили из РУВД без составления протокола. Позже активисты заметили пропажу еще двух участников акции — Елизаветы Прокопчик и Даниила Лаврецкого. 11 мая их осудили на пять и 13 суток (части 1 и 3 статьи 23.34 КоАП соответственно); задержанных не доставляли в суд из РУВД, заседание проходило по скайпу. Перед его началом в суде Первомайского района Минска был задержан активист Петр Маркелов, который в ожидании заседания прилег на лавочку в коридоре. В отношении Маркелова составили протоколы по статьям 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и 23.4 КоАП (неповиновение законному требованию милиционера), он получил 10 суток, передает «Правовая инициатива».

Исправлено в 18:49. В тексте было перепутано имя арестованного фельдшера Олега Кравцова. Редакция приносит ему искренние извинения за ошибку.

Редактор: Дмитрий Ткачев