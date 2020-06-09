Подписная революция. Что происходит с видеоблогером Сергеем Тихановским, объявившим об участии в выборах президента Беларуси

Блогера Сергея Тихановского и семерых его сторонников обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК РБ, до трех лет лишения свободы), сообщил сегодня Следственный комитет Беларуси. Одному из восьми обвиняемых вменяют также насилие в отношении сотрудника милиции (статья 364 УК, до шести лет); о ком именно идет речь, в пресс-релизе СК не уточняется.

В чем именно обвиняется блогер и его товарищи, задержанные еще в конце мая, было неясно до последнего: о предъявлении обвинения стало известно вечером 8 июня, когда истекал срок содержания оппозиционеров под стражей. Но о статьях, которые вменяются фигурантам, Следственный комитет рассказал только сегодня утром.

Кто такой Сергей Тихановский Сергей Тихановский из Гомеля — видеоблогер, предприниматель и несостоявшийся кандидат в президенты Беларуси. По его собственным словам, ютуб-канал «Страна для жизни» он создал после того, как сам «столкнулся с беспределом чиновников и преступной халатностью». До задержания в начале мая Тихановский в течение месяца путешествовал по регионам Беларуси на автодоме, встречаясь с подписчиками и давая им высказаться о своих проблемах в прямом эфире. У Тихановского есть свой бизнес: студия «Компас», которая снимает рекламные ролики и клипы. В комментарии изданию «Наша Нива» блогер говорил, что владеет бизнесом с 2005 года. Оппонетнам Тихановского кажутся подозрительными его деловые связи с Россией; в интервью изданию TUT.by он отрицал, что когда-то жил в Москве. «Так а что Собчак? Я и ей, и куче других российских звезд ролики снимал, и нашим снимал: Максиму Мирному снимал, Сереге, кстати, тоже раньше. Это все бизнес», — объяснял блогер. Лозунгом сторонников Тихановского и канала «Страна для жизни» стала фраза «Стоп, таракан!» — издевательский намек на усы Александра Лукашенко; на встречи с подписчиками блогер предлагает приходить с тапками. Долгое время Тихановский отказывался общаться с журналистами и первые содержательные интервью дал уже после начала предвыборной кампании, в которой участвует его жена Светлана. Самого Тихановского ЦИК не зарегистрировала из-за отсутствия в документах личной подписи блогера, который на момент выдвижения кандидатов отбывал первый административный арест.

29 мая, Гродно

Поводом для задержания, а впоследствии и возбуждения уголовного дела против блогера и его соратников стали события 29 мая.

Сергей Тихановский с командой приехал в Гродно на пикет в поддержку выдвижения на президентский пост своей жены Светланы. В какой-то момент возле него появилась блондинка в маске и бейсболке, она хватала блогера за рукав со словами: «Сергей, подождите» и спрашивала, зачем он собрал людей в разгар пандемии коронавируса. Тихановский отказался говорить с женщиной и назвал ее провокатором.

«Если вы сейчас не уберете от меня руки, я вас толкну», — отрезал он и попытался уйти, но в этот момент в толпе появились несколько милиционеров. Женщина принялась жаловаться, что блогер не отвечает на ее вопросы; Тихановского попытались задержать, но толпа отбила стримера. Во время потасовки один из милиционеров оказался на асфальте, этот инцидент попал на видео. На съемке можно заметить, как мужчина в кожаной куртке аккуратно опускает сотрудника МВД на землю, причем сам Тихановский даже не прикасается ни к одному из людей в форме.

После этого на площадь пришел ОМОН, Тихановского и еще нескольких человек задержали. Соратники блогера пытались преградить путь машинам, в которые усадили задержанных, но все, что им удалось — это отломать дверцу одного из служебных автомобилей.

Уже через полтора часа в эфире главного государственного телеканала «Беларусь-1» вышел сюжет про «широкого известного в узких кругах сборщика подписей», который «дособирался до серьезного инцидента».

Одновременно происшествие с блондинкой в маске обсуждали в соцсетях. Сторонники Тихановского утверждают, что нашли ее аккаунт в Instagram (женщину якобы идентифицировали по глазам, бровям и одежде, в которой она пришла на акцию в Гродно), узнали ее адрес и факты из личной жизни. Предполагаемая участница пикета родом из Бобруйска, но живет в Минске; сейчас ее страница в Instagram уже удалена. По информации радио «Свобода», на следующий день после инцидента с Тихановским возле ее дома в Минске дежурила милиция. В социальных сетях получил распространение скриншот переписки, в которой похожая на нее секс-работница называет стоимость услуг и прикладывает свои фотографии. Впрочем, неопровержимых доказательств того, что речь идет об одной и той же женщине, у стронников Тихановского нет.

Поздно вечером после инцидента в Гродно радио «Свобода» поговорило с Евгением Резниченко — тем самым мужчиной в кожанке, который «положил» на асфальт милиционера. По словам Резниченко, сотрудник падал на него: «А я его подловил, чтобы не дать человеку удариться обо что-то». Вскоре после этого разговора активиста задержали.

30 мая МВД прокомментировало задержание Сергея Тихановского и его сторонников. В пресс-релизе говорилось, что в Гродно задержаны несколько человек, «которые применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности».

«Среди задержанных гомельский блогер Сергей Тихановский. Двоим милиционерам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они в настоящее время госпитализированы. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел», — рассказали в ведомстве.

Белорусские правозащитные организации солидарно признали Тихановского политзаключенным и призвали его освободить.

Тихановский и Тихановская

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Как и прежде, в них будет участвовать и занимающий этот пост с 1994 года Александр Лукашенко. Но отличие начинающейся избирательной кампании от предыдущих — это неожиданное появление у Лукашенко сильных и независимых соперников. Всего зарегистрировано 14 инициативных групп по выдвижению кандидатов; политоги связывают всплеск политической активности в стране с неадекватной реакцией действующего президента на пандемию и экономический кризис.

Предвыборная кампания шла нервно с самого начала: в начале мая, за несколько дней до объявления даты выборов, по всей Беларуси прошли уличные акции в поддержку арестованного Сергея Тихановского, который объявил о своих президентских амбициях.

После задержания Тихановского аудитория его ютуб-канала «Страна для жизни» выросла на 50 тысяч (сейчас у канала 233 тысячи). Однако пока блогер отбывал 15 суток административного ареста, регистрация инициативной группы по его выдвижению была технически затруднительна: для этого требуется подпись самого кандидата. В итоге документы в ЦИК подала жена Тихановского Светлана. Сам он назвал решение супруги неожиданным, но согласился возглавить ее инициативную группу.

По закону, кандидат в президенты Беларуси может быть зарегистрирован, если в поддержку его выдвижения подпишутся не менее 100 тысяч граждан. Сбор подписей начался 21 мая и продлится до 19 июня. До задержания на пикете в Гродно Тихановский успел провести несколько уличных акций. 24 мая в Минске очередь из желающих поставить подпись за Светлану Тихановскую и пообщаться с ее мужем растянулась на полкилометра. В течение рабочей недели люди по всей стране продолжали выходить на улицу; в Могилеве 27 мая состоялась самая массовая акция с 1994 года.

900 тысяч долларов на классовую борьбу

После инцидента в Гродно уличный сбор подписей за выдвижение Светланы Тихановской не может не выглядеть акцией в поддержку ее мужа. 31 мая в Минске возле Комаровского рынка около двух тысяч человек стояли в очереди больше четырех часов, проезжающие мимо машины сигналили в знак солидарности, и скоро сотрудники ГАИ начали штрафовать водителей.

По данным правозащитного центра «Весна», 31 мая в Беларуси задержали более 30 участников уличных протестов, некоторых суды отправили под административный арест. За весь май по стране 72 активиста были оштрафованы, 69 получили административный арест на срок от двух до 25 суток.

3 июня у Тихановского и его соратников начались обыски. На даче у матери блогера силовики изъяли 900 000 долларов наличными. По сведениям TUT.by, деньги нашли только с третьей попытки около двух часов ночи; первые два обыска результатов не дали. Светлана Тихановская сказала, что «этих денег в глаза никогда в жизни не видела» и не исключила, что доллары подбросили.

Радио «Свобода» пишет, что координаторы инициативной группы Светланы Тихановской уже не могут точно сказать, сколько их сторонников задержаны или пережили обыски — с момента ареста самого Тихановского задержания стали почти ежедневными. Центру «Весна» на 5 июня было известно о задержании как минимум 12 членов инициативной группы.

7 июня в Минске и других городах снова выстроились очереди желающих подписаться за Тихановскую. На Комаровском рынке в столице митинг провел сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец; его задержали. По данным «Вясны», всего за воскресенье задержаны были по меньшей мере 17 человек.

Белорусские СМИ называют происходящее в стране «подписной» или «тапочной» революцией; власти воспринимает ситуацию всерьез. Александр Лукашенко на совещании с силовиками сказал, что оппозиция действует по заказу «хозяев с деньгами», а в адрес чиновников «со всех сторон сыплются угрозы».

Говоря о Сергее Тихановском, Александр Лукашенко упомянул его интервью российскому «Коммерсанту», назвал «шелудивым» и добавил, что «он даже не кандидат в президенты, [а] за жену там радеет». — Это вроде независимая газета в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе на назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели, — сказал действующий президент.

«Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади», — рассуждал действуюший президент.

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина назвала предстоящие выборы «самыми тяжелыми» и предупредила об «определенных политических силах, которые действуют у нас в стране, которые и фейки размещают». «Это и есть та самая классовая борьба, о которой говорили большевики. Она происходит», — уверена чиновница.

Замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь-1» признал, что ситуация в стране «серьезно накаляется», а ведомство наблюдает «спланированные, подготовленные акции».

Сама Светлана Тихановская тем временем в пикетах не участвует и не появляется на публике. После задержания мужа она дала несколько интервью, в том числе, выступила в эфире российского телеканала «Дождь».

«Мой бывший помощник» и банкир в поисках работы

Из всех кандидатов в президенты Беларуси положенные по закону 100 тысяч подписей кроме Александра Лукашенко пока собрали только двое — Валерий Цепкало и Виктор Бабарико. Оба не называют себя оппозиционерами, но говорят, что стране нужны перемены.

Выпускник МГИМО Цепкало в 1991 году начал карьеру дипломата в советском посольстве в Финляндии, но после распада СССР вернулся в Беларусь и занял должность секретаря в МИДе. На выборах в 1994 году он работал в штабе Александра Лукашенко, позже был послом в США и Мексике, а, завершив дипломатическую карьеру, стал советником президента по науке и технологиям. В 2006 году Цепкало создал Парк высоких технологий (ПВТ) — белорусское Сколково. В 2017 году Лукашенко снял его с должности главы ПВТ, по версии Цепкало — за то, что он выступил против уголовного преследования бизнесменов.

«Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите — почему я его уволил», — говорит действующий президент о сопернике, которого называет «мой бывший помощник».

Виктор Бабарико 20 лет проработал на посту председателя правления Белгазпромбанка. Уволился он 12 мая — в тот день, когда объявил о своих президентских амбициях. В опросах на сайтах независимых белорусских СМИ за него голосует большинство пользователей. Александр Лукашенко назвал Бабарико «банкиром, которому впору думать, где он будет работать после выборов».

— Запомните вы и кто меня услышит: страну они не получат, — резюмировал Лукашенко.

Уставшие, бедные, недовольные. В белорусскую политику приходит ютуб

Редактор: Дмитрий Ткачев