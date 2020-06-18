Лукашенко против кукловодов из «Газпрома» (а может быть, и выше). В Беларуси задержан уже второй участник президентских выборов — банкир Виктор Бабарико

Рано утром объявивший о своем участии в президентских выборах белорусский банкир Виктор Бабарико и его сын Эдуард поехали в ЦИК сдавать подписи в поддержку его выдвижения.

По дороге в ЦИК машину Бабарико остановили силовики, которые «предложили проехать» на допрос, рассказал позже адвокат политика Александр Пыльченко. Примерно с 9:30 Виктор и Эдуард Бабарико перестали выходить на связь.

Вечером Комитет госконтроля (КГК) Беларуси подтвердил задержание Виктора Бабарико как «непосредственного организатора, руководителя противоправной деятельности». Предположительно, он стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов и отмывании денег, задержания по которому начались в четверг, 11 июня.

Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ.

Кто такой Виктор Бабарико и в чем его подозревают

До своего задержания Бабарико считался наиболее перспективным конкурентом действующего президента Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа выборах. 20 лет он руководил Белгазпромбанком, но в середине мая уволился и в тот же день объявил о своих президентских амбициях. Из-за долгой работы в «дочке» российского Газпромбанка журналисты засыпали Бабарико вопросами о его связях с Россией, но финансист просил не считать его пророссийским кандидатом. Среди претендентов на высший государственный пост Виктор Бабарико был самым популярным. По закону для регистрации кандидата необходимо 100 тысяч подписей. Согласно официальному телеграм-каналу Бабарико, он собрал 425 тысяч, более 200 тысяч уже сданы в ЦИК. Больше только у Лукашенко — по собственным словам действующего президента, полтора миллиона.

11 июня сотрудники Департамента финансовых расследований КГК провели обыски в главном офисе Белгазпромбанка и его партнеров — компаний «Кампари», «Кентавр» и «ПриватЛизинг». Последнюю 4 июня упоминал Лукашенко, обрушившийся с критикой на других участников президентской кампании.

«Или второй деятель, который заявил, что придет к власти и я у него буду работать. Задайте один вопрос: что такое компания "ПриватЛизинг"? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?» — говорил Лукашенко

12 июня в Могилеве задержали двух членов инициативной группы Бабарико. Один из них — руководитель могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов. Позднее стало известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 210 УК Беларуси (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, до четырех лет лишения свободы).

В тот же день Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Полоцк рассказал, что силовики работали «по этому банку с 2016 года».

«Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне… Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы», — объяснил президент.

Тогда же, 12 июня, глава КГК Иван Теретель объявил о задержании 15 действующих и бывших менеджеров банка, которые, по его словам, проходят по двум уголовным делам — они расследуются по статьям 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и 234 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) УК Беларуси. Сотрудники КГК изъяли более 4 миллионов долларов и ценные бумаги на сумму более 500 тысяч долларов, рассказал Теретель.

В числе задержанных оказалась подруга семьи Бабарико и член его инициативной группы Светлана Купреева. Она подозревается в уклонении от уплаты налогов (части 2 статьи 243 УК; до семи лет лишения свободы), вменяемый ей ущерб оценивается почти в 4 миллиона долларов.

Сам Бабарико на пресс-конференции в день обысков в Белгазпромбанке сказал, что его деятельность на протяжении долгих лет «не вызывала ни у кого замечаний, в том числе правоохранительных органов».

В интервью TUT.by банкир признал, что ожидал давления, но не был готов к тому, что под удар попадут его коллеги.

«Мои друзья, часть из них уже пенсионеры, часть из них не занимаются собственным бизнесом, они не предприниматели, они просто наемные люди, и когда на них обрушилась эта неожиданная история, и их, как я понимаю, проблема только в том, что они меня знают <…> И только за это они могут быть подвергнуты обыскам, беседам и 10 часов их нет — вот это меня очень пугает», — сказал Бабарико.

Подписная революция. Что происходит с видеоблогером Сергеем Тихановским, объявившим об участии в выборах президента Беларуси

14 июня телеканал «Беларусь-1» сообщил, что к делу приобщены картины из корпоративной коллекции Белгазпромбанка общей стоимостью 20 миллионов долларов. В галерее «Арт-Беларусь», где экспонировалась коллекция, вместо изъятых картин появились QR-коды в рамках — теперь выставку можно посмотреть только на экране телефона. Изъятые картины — работы художников, родившихся в Беларуси, — Марка Шагала, Осипа Любича, Хаима Сутина, Льва Бакста, Шраги Царфина и других.

15 июня Национальный банк Беларуси ввел в Белгазпромбанке временную администрацию, ее возглавила бывшая председатель Нацбанка Надежда Ермакова.

Сын Виктора Бабарико Эдуард — сооснователь краундфандинговой платформы MolaMola, которая во время пандемии коронавируса стала основной площадкой сбора средств на нужды белорусских медиков. Платформа сотрудничала с Белгазпромбанком, платежи проходили через него. 11 июня банк заблокировал все операции на MolaMola.

Вечером 17 июня стало известно о блокировке избирательного счета Виктора Бабарико, на котором хранились средства его кампании — более 100 тысяч белорусских рублей.

18 июня Виктора и Эдуарда Бабарико задержали. Адвокатов в здание Департамента финансовых расследований КГК, куда, как предполагалось, отвезли политика с сыном, не пустили в связи с «учениями». Защита подала жалобу на действия силовиков в Генпрокуратуру. В домах семьи Бабарико тем временем продолжаются обыски.

Вечером Иван Теретель подтвердил задержание экс-банкира, который, по его сведениям, «попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов». Об Эдуарде Бабарико глава Госконтроля не упомянул.

В эфире телеканал СТВ Иван Теретель говорил о «кукловодах» — «больших начальниках в "Газпроме"», с которыми якобы связан Виктор Бабарико: «Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а может быть, и выше». Теретель рассказал, что уголовные дела, помимо прочего, возбуждены по статьям 209 (мошенничество), 430 (получение взятки) и 431 (дача взятки) УК Беларуси.

Вечером в МИД Беларуси ситуацию вокруг Белгазпромбанка обсуждали с послами стран Евросоюза и США; Иван Теретель «подробно проинформировал руководителей дипмиссий о ходе расследования и озвучил предложения по дальнейшему сотрудничеству», передает «Белта».

Девушка Эдуарда Бабарико Александра Зверева написала на фейсбуке, что он находится в СИЗО КГБ. По данным TUT.by, там же находится и его отец.

Вечером в Минске начался пикет солидарности с оппозиционерами, задержанными во время президентской кампании. По данным на 21:30, живая цепочка растянулась на 2,7 км.

Редактор: Дмитрий Ткачев