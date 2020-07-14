Арестант, жена арестанта и другие. Кто есть кто на президентских выборах в Беларуси

Виктор Бабарико

До выборов

С 2000-го по 2020 год возглавлял Белгазпромбанк — дочку российского Газпромбанка. Известен как меценат: учредитель фонда помощи больным детям «Шанс», инициатор театрального фестиваля «Теарт», покровитель пространства «ОК16» и галереи «Арт-Беларусь». Там экспонировалась коллекция возвращенных в страну при содействии Бабарико картин Марка Шагала, Осипа Любича, Хаима Сутина, Льва Бакста, Шраги Царфина и других художников — уроженцев Беларуси.

Сын Виктора Бабарико Эдуард — сооснователь платформы для краудфандинга MolaMola, на которой собирали средства для медиков во время пандемии коронавируса.

Кампания

12 мая Бабарико через фейсбук объявил о намерении стать кандидатом на пост президента. В тот же день на сайте Белгазпромбанка появилось сообщение о его выходе из состава правления и увольнении. Дочь экс-банкира Мария Бабарико рассказывала, что отец всерьез задумался об участии в выборах в конце прошлого года.

Среди основных тезисов программы, которая выложена на сайте кампании Бабарико — ограничение возможных сроков президентства до двух и реализация принципа разделения властей.

По результатам опросов, проведенных в конце мая независимыми изданиями TUT.by и Onliner.by, Бабарико занял среди претендентов первое место с большим отрывом от Александра Лукашенко. Вскоре подобные опросы оказались в Беларуси под фактическим запретом.

4 июня о Бабарико, не называя его по имени, высказался действующий президент.

«Задайте один вопрос: что такое компания "ПриватЛизинг"? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?» — сказал Лукашенко.

Через неделю, 11 июня, Департамент финансовых расследований провел обыски в Белгазпромбанке и у его партнеров, в том числе в компании «ПриватЛизинг». На следующий день Комитет государственного контроля сообщил о задержании 15 действующих и бывших сотрудников банка, а Лукашенко объявил, что силовики работали «по этому банку и по ним с 2016 года».

«Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежная собственность их. На Кипре. В Латвии счета, Лондоне. Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия. Поэтому появились вопросы», — говорил президент.

Силовики арестовали корпоративную коллекцию Белгазпромбанка, выставленную в галерее «Арт-Беларусь» и оцениваемую в 20 миллионов долларов. В сюжете на государственном телеканале «Беларусь 1» утверждалось, что картины Шагала и Сутина «готовили к срочному вывозу за рубеж». Сейчас работы по-прежнему находятся в галерее, но спрятаны в опечатанном хранилище; вместо них на стенах залов висят рамы с QR-кодами.

18 июня Виктора и Эдуарда Бабарико задержали и доставили в СИЗО КГБ. Вечером того же дня в Минске начались пикеты солидарности; уличные акции продолжились 19 июня и вылились в массовые задержания — в том числе, журналистов.

Лукашенко против кукловодов из «Газпрома» (а может быть, и выше). В Беларуси задержан уже второй участник президентских выборов — банкир Виктор Бабарико

19 июня на ютубе появилось заранее записанное обращение экс-банкира. В ролике Бабарико предлагает провести референдум по возвращению к нормам Конституции 1994 года, в которой «уже было предусмотрено и ограничение президентских сроков, и разделение настоящее наших трех ветвей власти, и, самое главное, было право народа на определение своей судьбы».

2 июля стало известно, что Виктору Бабарико предъявлены обвинения по части 2 статьи 235 УК (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и части 2 статьи 431 (дача взятки повторно либо в крупном размере). Позже, 10 июля, государственный телеканал ОНТ выпустил в эфир сюжет, в котором говорилось о четвертой статье обвинения — получение взятки (статья 430 УК).

Согласно Избирательному кодексу Республики Беларуси, потенциальные кандидаты в президенты выдвигаются инициативной группой, которая должна насчитывать не менее 100 человек. Центральная избирательная комиссия рассматривает заявление, регистрирует инициативную группу и выдает ее членам удостоверения и подписные листы. Для регистрации кандидата необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей в поддержку его выдвижения.

Несмотря на задержание Бабарико, его сторонники продолжили сбор подписей. По данным штаба политика, в избирательные комиссии отправили 364 365 подписей за его выдвижение, ЦИК признала действительными 165 744.

Крупнейшие правозащитные организации страны — центр «Вясна», «Белорусский Хельсинкский комитет» и другие — объявили Виктора Бабарико, его сына и двоих членов инициативной группы политзаключенными.

Анна Канопацкая

До выборов

Юрист Анна Канопацкая в 2016 году прошла в Палату представителей от Объединенной гражданской партии (ОГП) и стала одним из двух оппозиционных депутатов в парламенте шестого созыва. До этого в палате на протяжении 12 лет не было представителей оппозиции. В 2019 году ЦИК не зарегистрировала Канопацкую кандидатом в депутаты седьмого созыва, последнее время она работала юристом в австрийской фирме.

В декабре 2019 года ОГП объявила о ее исключении «вследствие неоднократных нарушений Анной Канопацкой Устава ОГП» и «утраты доверия партии и <...> утраты Канопацкой связи с партией». Депутата упрекали в том, что она так и не потребовала с парламентской трибуны свободных выборов и не внесла все разработанные оппозицией поправки в Избирательный кодекс. Еще одним поводом для критики стал предложенный Канопацкой законопроект о гарантиях экс-президенту, дающий бывшему главе государства иммунитет от уголовного преследования за действия, совершенные во время исполнения полномочий. Впрочем, Палата представителей не стала рассматривать законопроект, а МВД и Минфин констатировали, что достаточные гарантии президенту уже и так закреплены в законодательстве.

Канопацкая после исключения называла себя первым политиком, репрессированным оппозицией, а свой законопроект объяснила попыткой обеспечить сменяемость власти.

Кампания

Об участии в выборах Канопацкая объявила 12 мая. По ее словам, задача будущего президента — мирное реформирование государственного аппарата и экономики. Политик утверждает, что на выборах она «открыта для любого конструктивного сотрудничества и готова к объединению с любыми политическими силами, с которыми у нас совпадают цели». Исключение — Виктор Бабарико, о котором Канопацкая не раз критически отзывалась на фейсбуке.

«Я искренне убеждена в том, что менеджер "Газпрома" не может быть президентом нашей страны. Это равнозначно тому, что педофил не может быть воспитателем в детском саду. Независимость Беларуси не продается ни за какие деньги. Я не буду и вы не будете торговать суверенитетом и независимостью нашей страны», — говорила она.

29 июня Канопацкая сообщила, что сдала в ЦИК 110 тысяч подписей. Позже по итогам проверки оказалось, что их больше — 146 588. Позже сама претендентка объяснила: она имела в виду лишь подписи, которые передала в ЦИК лично, а ее команда якобы сдала остальные.

Андрей Дмитриев

До выборов

Сопредседатель общественной организации «Говори правду», в прошлом — член ОГП.

Президентские выборы 2020 года для Дмитриева — третьи, но первые, в которых он сам принимает участие как претендент. Изначально «Говори правду» — название общественного движения, организованного белорусским писателем Владимиром Некляевым в 2010 году, под тем же лозунгом проходила его президентская кампания. Спустя пять лет движение «Говори правду» возглавил Дмитриев, а его сопредседательницей стала Татьяна Короткевич — кандидатка на выборах 2015 года. В 2010 году Дмитриев был руководителем штаба Некляева, в 2015-м — Короткевич. В 2017 власти официально зарегистрировали организацию.

В 2011 году суд приговорил Дмитриева к двум годам лишения свободы условно по части 1 статьи 342 УК (организация или активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) — из-за событий, известных как «Плошча-2010». Тогда тысячи белорусов, недовольных итогами президентских выборов 19 декабря, вышли на центральную площадь Минска, где их жестко разогнал ОМОН.

В 2012 году Дмитриева исключили из ОГП за «нанесение политического ущерба партии». Претензии соратников вызвало руководство штабом кандидата-конкурента и высказывания политика в эфире государственного телевидения — на следующий день после разгона Дмитриев сказал, что столкновения на площади, в которых Владимир Некляев получил черепно-мозговую травму, начались из-за неких «нетрезвых молодых людей», а сотрудники милиции «не виноваты в случившемся». Позже Дмитриев утверждал, что сделал такое заявление на камеру, потому что КГБ арестовал его будущую жену.

В 2016 и 2019 годах он баллотировался депутатом в Палату представителей, в 2018 участвовал в выборах в местные советы депутатов — но каждый раз безуспешно.

Кампания

О готовности выдвинуть свою кандидатуру Дмитриев объявил 8 мая 2020 года в трансляции на фейсбуке. 16 июня политик сообщил, что собрал 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации.

«Я считаю, что в принципе практически можно говорить о том, что выборы в Беларуси закончились, началась реальная кампания противостояния. <…> Сегодня две страшные статистики: каждый день открываешь новости и смотришь, сколько больных коронавирусом и сколько добавилось людей, которых за политические взгляды кинули в тюрьму. Все это абсолютно неприемлемо и абсолютно унижает белорусов», — говорил Дмитриев. По словам претендента, в случае отказа в регистрации он готов помочь другим кандидатам, «кроме двух — Лукашенко и Канопацкой».

Дмитриев сдал 107 тысяч подписей, после проверки ЦИК признал действительными 106 841.

Светлана Тихановская

До выборов

Светлана Тихановская — жена блогера Сергея Тихановского. До последнего времени работала переводчиком и секретарем, не интересовалась политикой и голосовала, по собственному признанию, один раз в жизни — в 2001 году за Александра Лукашенко.

15 мая Тихановская зарегистрировала собственную инициативную группу — после отказа ЦИК регистрировать группу ее мужа, который в тот момент находился в ИВС.

Кампания

Пикеты по сбору подписей за Тихановскую дали начало новому формату уличных акций — «цепь солидарности». 24 мая в Минске образовалась полукилометровая очередь из желающих поставить подпись за ее выдвижение.

Подписная революция. Что происходит с видеоблогером Сергеем Тихановским, объявившим об участии в выборах президента Беларуси

С задержания Сергея Тихановского и нескольких членов инициативной группы претендентки 29 мая на пикете в Гродно началось «дело Тихановского» — блогера обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), и воспрепятствовании выборам (статья 191 УК). 31 мая задержания сборщиков подписей прошли по всей Беларуси.

Через несколько дней при обыске на даче у матери Тихановского силовики нашли 900 тысяч долларов наличными. Светлана Тихановская утверждает, что никогда не видела этих денег.

15 июня она сообщила, что собрала необходимые 100 тысяч подписей. На следующий день претендентка записала видеообращение, в котором рассказала о поступающих ей угрозах.

21 июня Тихановская объявила, что сдала примерно 110 тысяч подписей. Еще около 36 тысяч, по ее словам, сдать по разным причинам не получилось. После проверки ЦИК у нее осталось 104 757 подписей.

Валерий Цепкало

До выборов

Валерий Цепкало — карьерный дипломат, с 1991 года работал послом и чиновником МИДа. На выборах 1994 года входил в штаб Александра Лукашенко, с 2005 по 2017 год возглавлял Парк высоких технологий, пока не был освобожден от этой должности указом президента.

В последние три года Цепкало консультировал правительства Азербайджана, Грузии, Саудовской Аравии и Узбекистана по вопросам развития технопарков и основал проект Prabook, который называет «биографической энциклопедией».

В 2016 году в интервью государственной газете «СБ — Беларусь Сегодня» сказал, что «у нас Стив Джобс и Стив Возняк, скорее всего, были бы привлечены к ответственности за "незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в крупном размере, совершенную группой лиц" по статье 233 Уголовного кодекса». Цепкало считает, что именно эти слова стали причиной его увольнения с поста главы ПВТ.

Кампания

О намерении участвовать в выборах Валерий Цепкало написал в фейсбуке 8 мая. В опросах TUT.by и Onliner.by он занимал второе место, уступая лишь Виктору Бабарико.

В кампании бывшего главы ПВТ активно участвует его жена Вероника, супруги регулярно появляется на пресс-конференциях. После того, как Светлана Тихановская рассказала об угрозах, Вероника Цепкало записала в ее поддержку видеообращение с призывом расследовать «вопиющий случай».

29 мая Александр Лукашенко публично высказался о своем отношении к потенциальным кандидатам и намекнул на Цепкало, назвав его «своим бывшим помощником». «Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его президент уволил. Но это вы у него спросите — почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо — скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом», — сказал Лукашенко.

Через месяц МВД начало в отношении Цепкало доследственную проверку; основанием послужило заявление белорусско-турецкого бизнесмена Седата Игдеджи — владельца нескольких компаний, которые участвовали в строительстве объектов ПВТ. Ранее Игдеджи утверждал, что Цепкало подрядил его компанию, чтобы построить частный дом, и не заплатил за услуги. Бизнесмен настаивал, что его отношения с Цепкало — это «частная проблема, которая не имеет никакой связи с политикой». Сам Цепкало в интервью назвал претензии Игдеджи «чушью» и изложил свою версию конфликта: подрядчик проработал на строительстве всего три недели, после чего контракт разорвали из-за неудовлетворительного качества работ.

Текст заявления Седата Игдеджи в прокуратуру появился в анонимном телеграм-канале «Папаратор»; он утверждает, что заплатил бывшему главе ПВТ около 1 миллиона долларов за заключение выгодных договоров подряда. Часть этих денег, по словам бизнесмена, ушла на оплату услуг секс-работниц для Цепкало. Позже Игдеджи пожаловался на угрозы со стороны политика и предупредил: «Проститутки — это тоже взятка. Если он будет дальше угрожать моей семье, то мы и кассеты покажем».

9 июля несколько анонимных телеграм-каналов началираспространять видео с низким разрешением, на котором человек, похожий на Валерия Цепкало, занимается сексом с двумя девушками.

Руководитель его пресс-службы Алексей Урбан сказал, что политик не комментирует видео, а ролик «своим низким качеством подтверждает свою недостоверность».

К 24 июня команда Валерия Цепкало смогла собрать 220 тысяч подписей для регистрации кандидатом, из них 160 тысяч было подано в ЦИК. После проверки и пересчета комиссия признала действительными только 75 249 из них, что означало недопуск к выборам.

В ответ команда Цепкало пообещала «бороться за каждую подпись» и объявила кампанию по верификации. На момент публикации этого текста более 54 тысяч человек подтвердили свои подписи.

Сергей Черечень

До выборов

Бизнесмен. В прессе упоминается как глава группы компаний Diin, которая занимается поставками запчастей к сельхозтехнике и сведений о которой нет в открытых источниках; предположительно, владеет новостным агрегатором Spektr.by.

Политический путь Черечня начался в 2016 году в Коммунистической партии Беларуси (КПБ), от которой он безуспешно выдвигался в депутаты Палаты представителей. Позже вышел из КПБ по собственному желанию и возглавил «Белорусскую социал-демократическую Грамаду» (БСДГ) — партию, бессменным председателем которой на протяжении 20 лет был Станислав Шушкевич.

Кампания

8 мая Сергею Черечню исполнилось 35 лет, что по действующему законодательству дает возможность выдвигаться в президенты. В тот же день он официально объявил о начале кампании.

Штаб Черечня сообщал, что сдал 106 тысяч подписей. После подсчета ЦИК действительными оказались признаны более 143 тысяч подписей. Вопросы журналистов о таком расхождении в числах штаб претендента переадресовал в ЦИК. Позже в телеграм-канале штаба появилось мало что объясняющее сообщение: «Собранного, проверенного и поданного нами количества подписей для регистрации достаточно. 143 109 подписей, которые остались после проверки ЦИК, для регистрации также достаточно».

Позже Черечень уточнил, что 106 500 — это число подписей, которые «прошли лично через его руки».

6 июля издание «Наша Нiва» со ссылкой три анонимных источника рассказало, что власти оказывают на молодого политика давление, требуя, чтобы он признал результат подсчета подписей в ЦИК. Черечень не комментировал материал «Нашай Нiвы», но через несколько дней ответил на вопрос о давлении.

«Я могу сказать так: мы, когда планировали кампанию, когда готовились, когда формировали штаб, прекрасно понимали, что будем сталкиваться с определенной проблематикой. Конечно, никто не ожидал, что эти выборы станут настолько жесткими, настолько беспринципными», — сказал он.

8 июля штаб Черечня запустил сайт чеделать.бел, на единственной странице которого размещен опрос: продолжать участие в президентской кампании или закончить ее на этапе регистрации.