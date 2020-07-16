«Сказал, если я живо не подпишу, он меня лицом окунет в краску для дактилоскопии». Рассказ минчанина, задержанного 14 июля

Мы с сестрой примерно в шесть вечера заехали к ее подругам. Оттуда вчетвером поехали на станцию метро «Октябрьская» и пошли в сторону площади Победы. Там уже собирались люди. Возле монумента победы присоединились к толпе. Рядом с нами остановился автозак. Часть людей пошла к нему и начала кричать: «Ганьба!». Из этого автозака выбежали менты и начали вязать кричавших.

Я стоял рядом с автозаками и микроавтобусами, но меня никто не вязал. Возможно, потому что рядом была сестра и ее подруги, а девушек обычно не задерживают. Но в какой-то момент к автобусной остановке подъехало два микроавтобуса, на которых менты друг друга перевозят. Абсолютно все люди в форме, которые оттуда выбежали, меня пропустили. Я обернулся посмотреть и подумал: «Пронесло». Но потом из автобуса вышел человек в гражданском, взял меня под руку и попросил пройти в автобус. Я не стал спрашивать ни имя, ни документы — потому что знал, что он мне это не предоставит.

В автобусе меня посадили на заднее сиденье, начали загружать других людей, в итоге нас было человек десять задержанных. Я спрашивал у одного из людей в гражданском в автобусе его имя, должность, но он реагировал очень неприятно — говорил: «Если достанете телефоны, разобью лицо и для профилактики будете лежать лицом в пол». Мне все-таки удалось достать телефон и включить диктофон, но там очень плохо слышно. Другие люди забивали и доставали телефоны — менты пересаживали их к себе на первые сидения. Одному мужчине вроде бы звонили дети, но менты запретили отвечать. Он просто проигнорировал и поднял трубку.

В какой-то момент привели парня с разбитым носом. Он сидел на первых сидениях, поэтому я не видел крови. Люди в гражданском сказали ему опустить голову, чтобы кровь прошла, но когда поняли, что кровотечение обильное, его отпустили.

После заседания ЦИК. Акции за допуск независимых кандидатов на выборы президента Беларуси

Парень, которого посадили в автобус раньше меня, рассказывал, что пару раз до задержания ему удалось убежать от ментов. И когда его словили и посадили в автобус, какой-то милиционер сказал: «Я тебя запомнил» и ударил по голове.

С площади Победы мы поехали к «Октябрьской», потом — на Немигу. Менты вышли, начали там людей вязать. То есть автобус перевозил ментов с одного места в другое. С нами еще задержали школьников, на вид им было 15-16 лет. Одному из них позвонила мама — менты пересадили его ближе, чтобы слышать разговор. Школьник говорил маме, что она ничего не изменит уже. Он сказал, где мы находимся, и через какое-то время она приехала и забрала их.

Потом к нам подъехал автозак, и часть людей из автобуса, в том числе меня, посадили туда. Нас там утрамбовали ******** [зверски]: мы в этом стакане полметра на полметра были вшестером. Я заходил последним, и моя нога уже не влезала, я просто не мог ее переставить. Тогда сотрудник начал просто по ноге бить.

Дышать там было невозможно. Со мной было два молодых парня, два мужчины, которые шли с работы с инструментами, и их повязали — они были подбуханные… И еще один парень, который сказал, что он прапорщик в полку связи. Он рассказал, что пока ехал в милицейском автобусе, видел, что выбегали задерживать протестующих в основном молодые пацаны, говорили: «А можно я выйду?». Они буквально наслаждались тем, что им нужно разгонять толпу. Но это по его рассказу. В автозаке мы ездили минут тридцать. Один парень включил геолокацию, и мы смотрели, где нас возят.

В итоге мы приехали в РУВД Советского района, но никто из сотрудников не озвучивал, куда нас привезли, мы видели только забор с колючей проволокой. Оказалось, что в нашем автозаке были девушки. На территории забора нас поставили по периметру стены лицом к стене. Как я узнал позже из разговора ментов, всего задержанных в этом РУВД было 78.

Долгое время мы просто стояли. Потом пришел милиционер и начал записывать наши данные — имена, образование, место прописки и все такое. Спустя какое-то пришел другой мент и начал нас обыскивать. Каждый сложил свои вещи в мусорный пакет и поставил за спиной. Затем подъехал автобус, и из него вышли люди в спецформе — в шлемах, в защите. Они просто стояли и наблюдали за нами. В какой-то момент людям ********* [осточертело] стоять, захотелось в туалет. Мы начали «душить» этих омоновцев, чтобы они дали нам сходить в туалет. Мы просили очень долго. Вообще большинство всех наших вопросов и претензий сотрудники либо просто игнорировали, либо говорили: «Закрыли рты!».

Был момент, когда у одного парня заболел зуб. Он попросил взять из своих вещей обезболивающее — не разрешили. Может быть, спустя час он попросил снова. Мы все к нему присоединились, типа: «Вы че, ******** [поехавшие]? У человека зуб болит, ему хреново». Ему разрешили взять из портфеля свое обезболивающее. Я бы не сказал, что они были очень жестокие, но просить приходилось очень много.

В туалет в итоге начали пускать. Сначала сходил один, потом начал просить я. Сказали, попозже. Через минут тридцать я начал спрашивать снова: «Можно? Можно? Можно?». В итоге пришел какой-то командир и начал водить нас справить нужду.

Затем нас начали выводить типа на освидетельствование — дактилоскопия, фото и прочая херня. Меня провели в подвал, поставили руками к стене. Нужно было по очереди ходить в актовый зал, говорить на камеру свои данные, и повернуться четыре раза.

Протесты в Беларуси. Последствия

Далее была дактилоскопия. Когда настало мое время, мне сказали подписать документ. Казалось бы, простой документ о дактилоскопии, но я начал их ********* [доставать], что на обратной стороне этого листа ничего не было заполнено — не было даты, не было имени человека, который ее проводит, и места, где это происходит. Я начал говорить, что я уже более четырех часов задержан, а мне до сих пор ни один сотрудник не представился, до сих пор никто не сказал, где я нахожусь, мне не дали возможности оповестить своих близких о задержании. Я старался внимательно вычитывать этот документ, чтобы меня не ******* [облапошили].

И когда они поняли, что я долго читаю, начали на меня давить. Я нагнулся над этим листом, чтобы видеть буквы, и сотрудник начал на повышенных тонах говорить, чтобы я читал быстрее. Один человек в штатском — пиджаке и рубашке, без маски, я его запомнил — ударил меня по ноге, чтобы я встал «нормально». Я очень ******* [удивился], когда он, как гопник какой-то, абсолютно близко к моему лицу подошел и сказал: если я живо не подпишу, он меня лицом окунет в эту черную краску для дактилоскопии. Я начал возмущаться тому, как со мной разговаривают. Этот человек в штатском сказал, что я тут просижу еще девять часов и отлечу на 15 суток. Другой сказал: «Ты еще заплачь». Единственный нормальный человек был тот, который брал отпечатки пальцев — он назвал свое имя и сказал, где я нахожусь.

[После дактилоскопии] меня вернули на улицу. Там уже было спокойнее — если до этого омоновцы рявкали, когда кто-то поворачивался или говорил, то теперь не так обращали внимание. Но один парень пожаловался, что у него кружится голова — его просто заигнорили.

В часа четыре утра начали людей выводить. Когда очередь дошла до меня, я просто забрал вещи, поставить подпись в протоколе об административном задержании — по-моему, это была статья 8.2. Лист, который я подписывал, выглядел как титульный, там была написана статья, место задержания, мои имя и фамилия. Но снизу было еще пару листов, которые мне не дали посмотреть. Сказали, что это для них, что если будут какие-то претензии, то меня вызовут в суд. Я на тот момент очень долго не спал, концентрация внимания была на нуле... Статью вот попытался запомнить.

Рядом с РУВД сидели девушки.

Я спросил у них, что они тут делают. Сказали, что ждут знакомых. В какой-то момент из РУВД вышел парень в синем пиджаке, официально одетый, с кейсом. У него на рубашке была засохшая кровища. Как я понял, когда его грузили в автозак, его толкнули, и он разбил нос.

Я дождался, пока начнет работать метро, и поехал домой.