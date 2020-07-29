«И в Польше живут, и из России подкидывают». Кто (по мнению Александра Лукашенко) вмешивается в белорусские выборы

Накануне Дня Независимости — государственного праздника, который отмечается в Беларуси 3 июля — Александр Лукашенко выступал с речью на торжественном собрании.

«Если только мы пойдем по навязанным сценариям вслед за теми, кем руководят заграничные кукловоды, перестанем быть белорусами», — сказал он.

Это уже не первый случай, когда действующий президент говорит о зарубежном вмешательстве в выборы. Слово «кукловод» звучит в Беларуси с начала выборной кампании. «Медиазона» рассказывает, кому в картине мира Александра Лукашенко отведена роль злокозненных манипуляторов, приводящих в движение марионеток из числа белорусских оппозиционеров.

Телеграм-каналы и бывший российский посол

12 июня популярный телеграм-канал Nexta, автор которого Степан Путило живет в Польше, опубликовал пост о счетах сына Александра Лукашенко Виктора в швейцарском банке Credit Suisse. По сведениям блогера, в 2012 году на них находилось более 840 000 000 долларов. 19 июня российский канал «Незыгарь» репостнул сообщение Nexta. Вечером 25 июня представители банка опровергли информацию о счетах Виктора Лукашенко и назвали обнародованную выписку подделкой.

Но еще за несколько часов до этого о ситуации высказался его отец. Президент сказал, что в интернете активно распространяются «жуткие фейки», направленные на дискредитацию власти, и предложил направить по дипломатическим каналам письмо в Швейцарию: «Кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет».

Затем Лукашенко обратил внимание на источники информации о состоянии своего сына.

«Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это», — сказал Лукашенко.

Переходя к выводам, президент заговорил о внешнем вмешательстве «кукловодов» в белорусские выборы.

«Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают. <…> Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — сказал Лукашенко.

На его слова быстро отреагировал пресс-секретарь российсского президента Дмитрий Песков.

«Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более, которые проходят у нашего союзника — Беларуси», — заверил Песков.

Сергей Тихановский и те, кто финансирует «Коммерсант»

28 мая «Коммерсант» выпустил интервью с видеоблогером Сергеем Тихановским. В интервью Тихановский рассказывал о том, как он с единомышленниками ездит по городам Беларуси и собирает подписи за выдвижение своей жены Светланы кандидатом в президенты.

«Никакого плана, никаких денег, ни западных, ни российских, как иногда обвиняют, тут нет. Тут вообще ни на что не нужны деньги на этом этапе. На бензин — ну я предприниматель, ребята — на бензин у нас есть», — объяснял блогер, подчеркивая, что у белорусов и россиян общая проблема: несменяемость власти, и называя Александра Лукашенко «диктатором». На следующий день тот ответил Тихановскому, намекнув на иностранное финансирование его деятельности.

«Это вроде независимая газета в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе не назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует… Смотрю на эту статью. И уже уши торчат у этого человека», — ­­сказал Лукашенко.

В тот же день в Гродно на пикете по сбору подписей милиционеры задержали Тихановского и нескольких его соратников. Позже задержанным было предъявлено обвинение по статье 342 УК РБ (организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Подписная революция. Что происходит с видеоблогером Сергеем Тихановским, объявившим об участии в выборах президента Беларуси

28 июня Александр Лукашенко фактически признал, что он лично инициировал «дело Тихановского».

«Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда — в любом качестве», — сказал президент, предупредив, что «расшатывание обстановки» ведет к «Майдану», а закончится это «обращением к иностранному государству».

«Главное ведь не понимают люди, что идет спокойное расшатывание обстановки. Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня бы бушевал и Солигорск. Все начинается постепенно, мы это знаем. Расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти, хорошо, если кто-то садится в кресло власти пробелорусский — да ладно уже с этим Майданом. Через Майдан, беспорядки, волокита — вплоть до обращения к иностранному государству», — высказался президент.

Виктор Бабарико и «Газпром»

11 июня сотрудники Департамента финансовых расследований КГК провели обыски в главном офисе Белгазпромбанка и в офисах его партнеров. 12 июня глава КГК Иван Тертель объявил о задержании 15 действующих и бывших сотрудников банка. 18 июня объявившего об участии в президентских выборах главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали и доставили в СИЗО КГБ. Тертель прокомментировал их задержание.

«Представляется, что Бабарико пытается поиграть в благородство. Мы в свою очередь знаем, что кукловоды, стоящие за его деятельностью, опасаются, что наши действия приведут к получению данных и подтверждению их причастности к этой противоправной деятельности. Такими лицами являются, мы знаем, большие начальники в "Газпроме", а, может быть, и выше», — сказал глава КГК.

Лукашенко против кукловодов из «Газпрома» (а может быть, и выше). В Беларуси задержан уже второй участник президентских выборов — банкир Виктор Бабарико

Задержание Бабарико обернулось массовыми акциями протеста 18 и 19 июня. Утром 19 июня Александр Лукашенко опять говорил о Майдане, якобы подготовленном некими силами за рубежом.

«Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план — дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание), привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — сказал президент.

В тот же день Дмитрий Песков ответил на вопрос о прокремлевском кандидате на белорусских выборах.

«У Кремля нет кандидатов на выборах Белоруссии, кандидаты есть у белорусского народа», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Арестованный Виктор Бабарико продолжал номинальное участие в выборах до 14 июля, когда ЦИК отказал ему в регистрации — в том числе на основании статьи 48 Избирательного кодекса, которая запрещает иностранное финансирование и иную материальную помощь лицу, претендующему на статус кандидата. Комитет Госконтроля прислал в ЦИК письмо, которое огласила председатель комиссии Лидия Ермошина. В письме указывалось, что Бабарико использовал в избирательной кампании ресурсы банка, который на 99% принадлежит «Газпрому» и «Газпромбанку»; это расценивается как иностранное финансирование. Кроме того, по утверждению КГК, в кампании политика в рабочее время участвовали сотрудники «Белгазпромбанка» — это ЦИК также расценил как иностранную помощь.

Четыре агента ГРУ, 13 рецидивистов и один интернет-активист

9 июля Александр Лукашенко встречался с журналистами крупных белорусских СМИ. На встрече присутствовал политолог Петр Петровский. Вечером он опубликовал в фейсбуке пост, в котором со ссылкой на слова Лукашенко рассказал о задержании в Беларуси четырех российских разведчиков.

«Только от Президента. Было очень интересно. Особенно про 4 сотрудника ГРУ РФ, задержанных в Беларуси», — написал Петровский.

Политолог быстро удалил запись, назвав ее «шуткой» и «проверкой СМИ на прочность и вшивость». В новом посте он уточнил, что встреча с президентом была закрытой, а прозвучавшая на ней информация разглашению не подлежит.

При этом Петровский успел дать комментарий «Комсомольской правде в Беларуси», в котором пересказал основные тезисы выступления Лукашенко перед журналистами — по представлению действующего президента, на выборах ему противостоит альянс российской военной разведки, крупного капитала и криминалитета.

«Во-первых, было задержано 4 гэрэушника РФ, с ним был связан один субъект, занимавшийся буллингом. Второе — Тихановский держал все свои деньги и сбережения (кроме тех, что нашли) на счетах Белгазпромбанка. Тихановский использовался как таран для других кандидатов, а его задержание — это был сигнал кому-то в России. Третье — в команде Тихановского 41 осужденный и 13 рецидивистов. Такую информацию озвучил президент», — сказал Петровский.

Под «субъектом, занимавшимся буллингом», он, вероятно, подразумевал россиянина Дмитрия Попова — модератора социальных сетей ютуб-канала Тихановского «Страна для жизни». Ранее Попов называл себя одним из основателей проекта «Сканер», который деанонимизировал российских силовиков, участвующих в разгоне акций протеста.

25 июня министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев рассказал о задержании человека, «который в соседней стране раскрывал личности полицейских и нацгвардейцев для их преследования». По словам министра, в Беларуси задержанный скрывался около полугода.

«Не знаю, является ли он агентом спецслужб, этого пока сказать не могу. Но он участвовал в таком проекте, преследовал полицейских и нацгвардейцев», — сказал Караев.

Попову предъявлено уголовное обвинение по статье 342 УК РБ (организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). 12 правозащитных организаций Беларуси признали его политическим заключенным — по их подсчетам, он стал 19 обвиняемым по «делу Тихановского».