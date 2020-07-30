Стоп таракан. Экспертиза не нашла разжигания вражды и призывов к насилию в высказываниях Сергея Тихановского

Экспертизу высказываний Сергея Тихановского на пикете 27 мая в Могилеве проводили профессор Международной славянской академии Елизавета Колтунова и кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Сергей Давыдов.

Эксперты анализировали видео «Могилев. Пикет по сбору подписей кандидата в президенты Тихановской» с ютуб-канала «Страна для жизни». Они отметили, что ролик представляет из себя агитационный материал и относится к сфере политической коммуникации. «Язык политического дискурса», пишут Колтунова и Давыдов, всегда крайне экспрессивный и оценочный.

Эксперты обращают внимание на повторяющийся в видео лозунг «Стоп таракан!» и объясняют: «Данный слоган представляет метафорическую свертку, содержащую информацию, что Лукашенко не следует больше быть президентом Республики Беларусь». Повторение такого слогана, по мнению Давыдова и Колтуновой, вполне вписывается в стратегию и тактику любой предвыборной борьбы, когда участники кампании пытаются представить своих оппонентов в максимально непривлекательном виде; ничего противозаконного в этом нет.

На видео также не обнаруживается сниженной, вульгарной или оскорбительной лексики или каких-либо призывов к насилию, отмечают эксперты.

Они делают вывод, что основная цель представленного на исследование материала состоит в том, чтобы обратить внимание граждан на неправомерные действия властей и силовиков Беларуси и убедить зрителя изменить ситуацию в стране путем участия в выборах. Кроме того, в материалах вообще отсутствует упоминание о какой-либо группе лиц, выделяемой по признакам расы, национальности, языка и социальной принадлежности.

«Исследованные материалы содержат негативную оценку представителей власти сотрудников правоохранительных органов, которые нарушают закон. Однако негативные установки и угрозы в адрес какой-либо группы в спорных речевых материалах отсутствуют», — считают авторы исследования.