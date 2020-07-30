Агент SMM. Как администратор «Мужского государства» не по своей воле оказался ключевой фигурой в воображаемом заговоре против Лукашенко

«Мужское государство»

Восстановить биографию Дмитрия Попова по открытым источникам сложно: в фейсбуке он называет родным городом Петербург, во «ВКонтакте» — то Петербург, то Архангельск.

— Дима родился в Архангельске, на Исакогорке жил, — рассказывает «Медиазоне» его подруга Арина. — Закончил здесь школу, поступил в университет, а потом все бросил и уехал. Какое-то время жил в Москве, потом в Питере. Приезжал в Архангельск последний раз в 2016 году на свадьбу.

На обложке страницы Дмитрия Попова в фейсбуке — забор с колючей проволокой и крупными цифрами 1984, себя он характеризует коротко: «Шататель скреп». Первые упоминания Попова в прессе относятся к лету 2019 года, когда он стал известен сразу в двух ипостасях: администратора паблика «Мужское государство» и сооснователя «проекта "Сканер"», причем в обоих предприятиях компаньоном Попова был блогер Владислав Поздняков.

Что такое «Мужское государство» «Мужское государство» — паблик в социальной сети «ВКонтакте», на который на момент блокировки были подписаны более 160 тысяч пользователей. Идеологию сообщества его основатель Владислав Поздняков описывал как «национал-патриархат»: он выступает против смешения рас, «разрушения» моральных устоев и присутствия женщин во власти. Сторонники «Мужского государства» регулярно устраивают в соцсетях кампании травли аморальных, с их точки зрения, женщин; во время чемпионата мира по футболу 2018 года подписчики Позднякова вычисляли «легкодоступных» девушек, флиртовавших с иностранными болельщиками. В 2018 году Поздняков был приговорен к двум годам колонии условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам. Вскоре приговор отменили из-за декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса, после этого идеолог «патриархата» покинул Россию. «Медиазона» подробно рассказывала о деле в отношении четырех подписчиков группы Позднякова, которых обвиняли в создании экстремистского сообщества — ячейки «Мужского государства» на Дальнем Востоке.

Как рассказывал Попов альманаху moloko plus, «Мужское государство» — проект исходно коммерческий: «Мы сразу же планировали зарабатывать на рекламе, поэтому и расчет был на то, чтобы поднимать резонансные темы, которые будут провоцировать споры — в первую очередь, отношения. Самую бурную реакцию всегда вызывали посты с разоблачениями девушек. К нам обращались подписчики, просили проверить верность своих подруг, и, честно говоря, редко бывало так, чтобы девушка не повелась на какие-то уловки. Потом по желанию парня это публиковалось или нет, и вот под такими историями всегда был шквал комментариев».

К околополитической деятельности «Мужское государство» обратилось в 2017 году — 26 марта на митинг по следам расследования ФБК «Он вам не Димон» участники паблика вышли с собственной символикой: стилизованные белые орлы на черных полотнищах.

«После того, как про нас написали "Московский комсомолец", "Сталингулаг" и крупные паблики ВК, моя узнаваемость стала расти, и Владу это не понравилось, — утверждал Попов. — В итоге началась настоящая травля, дошло даже до прямых угроз. Я ушел из МГ и решил развивать свои проекты».

Впрочем, еще в 2019 году Попов в качестве представителя «Мужского государства» связывался с редакцией «Ленты.ру», написавшей о готовившихся нападениях на участниц пикетов в поддержку сестер Хачатурян.

«Это опасно для меня лично, потому что я пока нахожусь в пределах этой страны. Поздняков, хоть и остается гражданином, но он за границей сейчас <…> Поздняков пишет больше про женщин, я — в основном про политику. Его взгляды действительно несколько радикальны. Тем не менее, раз уж мы в свободной стране живем, он имеет на это право», — объяснял Попов, категорически отрицая свою причастность к возможным силовым акциям.

«Сканер»

«Десять лет назад мне было 18 лет. Я плохо понимал, что на самом деле происходит в стране, был уверен, что Путин — это не навсегда, — высокопарно писал Попов в феврале, комментируя приговор фигуранту "пензенского дела" Михаилу Кулькову. — За эти десять лет я успел окончательно сформировать свое отношение к происходящему в стране и в мире, похоронить самого близкого человека, насовершать массу ошибок, создать проект "Сканер", напугать до усрачки всех столичных ментов, заставить их надеть балаклавы на свои рожи и уехать за пределы РФ».

Проект «Сканер», создателем которого называет себя Попов, получил известность прошлым летом — после акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму он стал публиковать ссылки на личные аккаунты силовиков, принимавших участие в разгоне и задержаниях демонстрантов.

«Как на майдане: проект "Сканер" раскрывает личные данные росгвардейцев», — сюжет с таким заголовком вышел 1 августа на канале «Россия-24». По утверждению ведущих, за новым проектом стоял основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

«Сканер», остававшийся до этого момента анонимным, поспешил эту информацию опровергнуть — ответственность за волну деанонимизации полицейских и нацгвардейцев взял на себя Владислав Поздняков. О причастности к проекту заявил и Попов. «Вы устроили слежку за мной в Питере, но сняли ее сразу, как только я вас спалил. Если вы вдруг решили, что такими топорными и тупыми методами вы сможете остановить нашу деятельность, то у меня для вас плохие новости, пацаны», — обращался он к силовикам.

В интервью Попов объяснял: после сюжета «России-24» они с Поздняковым решили, что Левиева «нужно спасать от правоохранительных органов», и объявили, что тот не имеет отношения к «Сканеру».

Основатель расследовательского проекта «Муниципальный сканер» Михаил Маглов говорит, что Поздняков и Попов фактически присвоили название его инициативы. О попытке украсть бренд оригинальный «Сканер» предупредил в соцсетях еще 30 июля 2019-го.

«Если коротко, то Попов, когда говорит про проект по деанонимизации, это он сам себе придумал, — возмущается Маглов. — На деле это обычный эсэмэмщик, который занимался накачиванием своих пабликов».

«Муниципальный сканер», объясняет Маглов, был запущен как проект по изучению коррупции еще при жизни Бориса Немцова, когда тот был депутатом Ярославской областной думы, и никакого отношения к деанонимизации силовиков не имел.

Лестно, конечно, что телеграм-канал Силовики приписывает мне авторство проекта «Сканер», но вообще-то нет, я не их автор, госзакупками и тендерами я не занимался никогда. — Руслан Левиев (@RuslanLeviev) July 31, 2019

«Когда менты били людей, это вызвало у нас злость, и мы сделали десяток твитов с ментами, которые [били] людей, и написали, как их зовут, — вспоминает он. — Этим занимались и Руслан Левиев, и еще пара человек — и в этот момент я обратил внимание, что какие-то анонимные чуваки зарегистрировали [одноименные] страницы во "ВКонтакте" и "Телеграме"».

На фоне волны деанонимизации силовиков летом 2019 года обвинительный приговор за твит получил блогер Владислав Синица. Под псевдонимом «Макс Стеклов» он написал о возможных расправах над детьми нацгвардейцев; на запись обратили внимание федеральные телеканалы, и Синицу арестовали по делу о возбуждении ненависти (пункт «а» части 2 статьи 282 УК). В сентябре его приговорили к пяти годам колонии.

Маглов говорит, что создатели аккаунтов-двойников поначалу просто копировали твиты «Муниципального сканера», Левиева и других популярных пользователей. Судя по всему, это действительно так: фото омоновцев, появившиеся в твиттере «Муниципального сканера» уже в день акции 27 июля, телеграм-канал «Сканера» опубликует в своем первом посте двумя днями позже.

«Мы написали, что это не мы, а потом пришлось переименоваться в Scanner Project латиницей, потому что эти чуваки были абсолютно токсичные», — вспоминает Маглов. Он предполагает, что позже «Сканер» стал зарабатывать на размещении заказных постов — например, публикуя информацию о зарубежных поездках Алексея Навального.

Вскоре после запуска «Сканера» на странице Дмитрия Попова «ВКонтакте» появляется первое упоминание белорусского блогера Сергея Тихановского со ссылкой на его канал.

«Почему я так особенно переживаю за происходящее в Беларуси? —писал Попов в июне этого года. — Все очень просто. Поздно вечером 31 мая в квартиру к моему другу вломились пидарасы в форме, повязали и увезли в СИЗО. Он ничего противозаконного не делал. Единственное, чем он занимался последние месяцы — это снимал и монтировал видео на популярный в Беларуси YouTube-канал».

«Страна для жизни»

Когда и при каких обстоятельствах Дмитрий Попов приехал в Беларусь, неизвестно. Первые упоминания о нем в белорусских медиа относятся к 4 июня, когда правозащитный центр «Вясна» сообщил о его исчезновении.

По сведениям правозащитников, в этот день белорусские силовики пришли с обыском в дом фермера из деревни Прудок Мозырского района Александра Венгуры, где популярный блогер и несостоявшийся кандидат в президенты Сергей Тихановский записывал один из своих роликов. Венгура рассказал, что милиция искала у него Попова — «Вясна» в первоначальном сообщении назвала его оператором канала Тихановского «Страна для жизни», а в обновлении уточнила: «пропал модератор социальных сетей» канала.

В этом новом качестве — эсэмэмщика «Страны для жизни» — Попов предстает в ролике, который в тот же день опубликовал ютуб-канал «Народный репортер». Как утверждалось, это обращение россиянин записал на случай, если он перестанет выходить на связь.

«Белорусские менты пытаются повесить на меня уголовное дело по факту то ли убийства, то ли ношения оружия. Сегодня ночью я находился в пригороде города Мозыря, и в два часа ночи вломились менты без каких-либо объяснений и рапортов, без предъявления документов», — рассказывал на видео Попов.

По его словам, во время обыска у фермера он в течение трех часов прятался за шкафом — «чудом получилось, что меня не нашли». После, продолжал эсэмэмщик, милиционеры отправились на обыск в квартиру, где находилась вся его техника.

9 июня «Вясна» сообщила, что несколькими днями ранее Попова арестовали на 15 суток; по какой статье, не уточнялось. Тогда же в анонимном телеграм-канале «Папаратор», который нередко публикует эксклюзивы о громких арестах и уголовных делах, появился пост о Попове — «профессиональном революционере и мастере технологий воздействия на публику».

Как утверждали авторы канала, после прошлогодней кампании независимых кандидатов в Мосгордуму Попов «засел на конспиративную гомельскую квартиру, которую ему предоставил Артем Саков» — оператор «Страны для жизни», ныне обвиняемый по «делу Тихановского». По информации «Папаратора», после задержания Попов «признался милиционерам в том, что является негласным сотрудником российской ФСБ».

25 июня министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев рассказал о задержании неназванного человека, «который в соседней стране раскрывал личности полицейских и нацгвардейцев для их преследования». По словам министра, в Беларуси задержанный скрывался полгода.

«Не знаю, является ли он агентом спецслужб, этого пока сказать не могу. Но он участвовал в таком проекте, преследовал полицейских и нацгвардейцев», — сказал тогда Караев.

10 июля правозащитники из «Вясны» сообщили, что Дмитрий Попов стал фигурантом «дела Тихановского» — ему предъявили обвинение по части 1 статьи 342 (организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

По информации «Вясны», в обвинении Попову говорится, что он, действуя по предварительному сговору с другими соратниками блогера, «под формальным поводом сбора подписей за Светлану Тихановскую организовал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок».

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29 июля государственный телеканал ОНТ сообщил о задержании политтехнолога Виталия Шклярова и опубликовал сюжет о его связях с командой «Страны для жизни». По версии ОНТ, Шкляров руководил действиями Попова, а видео, которое последний опубликовал перед задержанием, записано по указанию «кураторов» «на крайний случай, если задание по подрывной работе в социальных сетях будет провалено». Сам Виталий Шкляров в интервью «Радыё Свабода» отрицал, что работает с Тихановским.

В сюжете ОНТ утверждается, что неназванные «политтехнологи» обратили внимание на Попова, еще когда тот руководил проектом «Сканер», а после задержания белорусскими силовиками российский эсэмэмщик сам «объяснил, как "попал в обойму"».

«Около метро [в Петербурге] меня остановили двое непонятных людей. Произошло моментально. Начали что-то кричать. Ударили в живот. Оказался в микроавтобусе. Внутри они сказали, что я буду делать то, что скажут, чтобы все было нормально с тобой. Через несколько дней с тобой свяжется человек, и если будешь следовать инструкции, то будет все нормально. Через некоторое время в апреле связался с фейкового аккаунта человек, представился товарищем Шкляровым. Я сначала не знал, кто это. Потом узнал. И сказал, что вот мне нравятся твои тексты. Хочу, чтобы ты писал их и для меня. Мне нужно, чтобы ты писал для меня тексты следующего содержания. Представил тематику. Недовольства, например, сотрудниками полиции, государственной власти», — признается Попов в сюжете государственного телеканала.

«В общей сумме отправил ему больше 10 штук текстов. Пару-тройку из них видел опубликованными на сайте "Эха Москвы"», — рассказывает он о сотрудничестве со Шкляровым.

Затем, продолжает Попов, поступило «новое задание» — «приехать в Беларусь и начать заниматься политической ситуацией».

«Изучать, кто там вообще есть. И что мне нужно будет в какой-то момент по его команде приехать и войти в команду блогера Тихановского. Дескать, Тихановский уже знает, что ты должен приехать. И должен будешь вести социальные сети, которые он создаст. Максимально распространять материалы, которые будет готовить Тихановский», — описывает свое «задание» Попов.

Сейчас он находится в СИЗО № 1 Минска.