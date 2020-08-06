Белые ленточки, методички Джина Шарпа и сакральная жертва. Что государственное телевидение Беларуси рассказывает о кампании Светланы Тихановской

Тараканы, Бэтмен и метка сатаны

Предыстория. 16 июля, через два дня после отказа ЦИК в регистрации кандидатами на пост президента Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, их штабы объединились со штабом зарегистрированной кандидатки Светланы Тихановской.

20 июля в интервью «Радыё Свабода» жена Валерия Цепкало, представительница объединенного штаба Вероника Цепкало предложила использовать в предвыборной кампании заметный визуальный символ — белый браслет.

«Белый цвет будет означать, что вы против действующей власти, и тогда мы на самом деле увидим, какое большое количество нас с реальными голосами», — объяснила она.

3 августа на телеканале «Беларусь-1» вышел очередной выпуск передачи «Понятная политика», озаглавленный «Почему революция начинается с ленточки и как придумывают дресс-код протестов». За последний месяц это был уже пятый выпуск, посвященный «цветным революциям».

Конспект. В разных странах «дресс-код революции всегда шьется по одним лекалам». Организация молодежного протестного движения — один из важнейших этапов «цветного» переворота, «раскачивать ситуацию» начинают именно молодые люди до 30 лет. В «цветных революциях» используется особая символика, цель — создать механизм распознавания «свой-чужой». Родной и близкий людям символ — способ разжечь националистические настроения.

Белые ленточки — символ протеста 2011-2012 годов на Болотной площади в России. Протестное движение создается как армия — нужны знаки различия, атрибутика, боевые кличи, лозунги и символы.

Цветные революции не сулят ничего хорошего — примером может служить Украина. В ней «парад свободы» закончился «войной в Донбассе, крымским вопросом и серьезным падением экономики».

Когда протестующие задумываются об организации постоянно действующего лагеря, то есть «майдана», выясняется, что это дорого. Нередко у организаторов таких денег нет — тогда и появляются иностранные «спонсоры». У каждой революции есть конечный бенефициар — «с адресом другой страны и капиталом спонсоров якобы народных протестов».

Цитаты. Ведущий программы Сергей Гусаченко говорит об отличительном знаке протестующих — белом браслете:

«История помнит, что пометки на людях ничем хорошим не заканчиваются. Во Вторую мировую войну желтыми звездами нацисты помечали евреев — позже сжигали. В период французских революций помечали дома буржуазного класса — чтобы сжечь. Пример свежее — Руанда. В 1994 там объявили охоту на тараканов — вы не ослышались. Так революционеры помечали неугодных себе. Подробности можно найти в интернете, если вбить "геноцид в Руанде"».

Гусаченко комментирует фирменный жест Светланы Тихановской — поднятый кулак:

«Забавный момент — этот самый жест активно использовал и Голливуд в одном из фильмов про Бэтмена. Там главный злодей-революционер таким образом призывал к уничтожению города».

23 июля в государственной газете «СБ — Беларусь сегодня» вышел текст штатного обозревателя Андрея Муковозчика «Метка сатаны». Он сравнивал белые браслеты объединенного штаба с желтыми звездами Давида, которыми нацисты помечали евреев. «Нас не раз пытались задушить. Теперь — белой лентой. Людей уже не раз помечали, было такое. Вырезали красные звезды на груди — и во вспоротые животы засыпали жито. Отмечали желтыми звездами — потом тысячами убивали. В Новогрудке, Тростенце, минском гетто… <…> Сейчас хотят пометить белыми лентами. Зачем? Назовите одну страну, где после цветной революции народам стало лучше жить — не сможете. Но в каждой их них сначала людей помечали. А потом лилась кровь», — писал Муковозчик. На следующий день штаб Виктора Бабарико сообщил о подаче жалоб в СК, Генпрокуратуру, министерство информации, ЦИК и «Издательский дом "Беларусь Сегодня"». В заявлении говорилось, что тексты Муковозчика направлены на разжигание розни, воспрепятствование свободным выборам и могут расцениваться как оскорбление и клевета.

Майданутые, телеграм и сжатый кулак

Предыстория. 24 июля Александр Лукашенко, выступая перед солдатами и офицерами 5-й отдельной бригадой специального назначения в Марьиной Горке, рассказал, как, по его мнению, начинаются революции.

«Госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато "майданутых"), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном, в рамках ЧВК по всему миру и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — объяснил президент.

26 июля в программе «Неделя» на телеканале СТВ ведущий Евгений Поболовец и корреспондент Григорий Азаренок развили его тезисы в сюжете об объединенном штабе и «цветных революциях».

Конспект. Президент не случайно заговорил о ситуации в стране. События в Беларуси похожи на кампании, которые разворачивались у соседей. Сначала выбирается лидер или несколько лидеров протеста, затем придумывается визуальный символ. При этом реальная электоральная поддержка у оппонентов власти остается крайне низкой.

Белая ленточка — скользкий путь, который ведет к развалу страны. В Третьем рейхе для евреев придумали желтые звезды.

Джин Шарп описал 198 методов борьбы с государством. Методы Шарпа не сработали в России в 2011-2012 годах. Еще одна страна, которая оказалась не по зубам ученикам и последователям Шарпа — Беларусь в 2006-м и 2010-м.

По Шарпу, у революции должно быть мощное медийное сопровождение. Несколько лет назад в Польше был создан «пропагандистский телеграм-канал». В период выборов он стал «главным рупором антигосударственной пропаганды».

Все это привело к митингам 14 июля. Людей призвали якобы на мирную акцию, но в толпе нашлись провокаторы (как правило, с уголовным прошлым), которые начали бить сотрудников ОМОН. Происходящее на улицах в режиме реального времени освещали телеграм-каналы.

Важный элемент революции — публичная травля несогласных. Цель — заставить молчать представителей большинства. По Шарпу, «своих» нужно пометить и зримо отделить от остального общества. Для этого придумывается символ. Эмблема в виде сжатого кулака присутствовала практически в каждой из стран, где происходили госперевороты.

Цель организаторов — вывести людей на площадь. Но успеха не будет без сакральной жертвы. При этом на сотрудников МВД оказывается давление — им пытаются внушить чувство стыда за свою работу, чтобы в нужный момент милиционеры не смогли защитить закон и порядок.

Цитата. Репортер СТВ Григорий Азаренок находит, что разговоры о фальсификациях на выборах ведут к хаосу:

«Стоит заметить: на выборы кандидаты протеста идут не для того, чтобы побеждать. Они заранее говорят о фальсификациях, а основной целью объявляют новые выборы. Для любого здравомыслящего человека понятно, что это путь к хаосу и тупику».

Солодуха, пиво и престижный внедорожник отечественного производства

Предыстория. 30 июля в минском парке Дружбы народов возле площади Бангалор прошел агитационный митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской. По оценкам правозащитников, на него пришли примерно 63 тысячи человек; по данным МВД — 18 250 человек. На митинге выступили белорусские музыканты, среди них — группа Litesound и Лера Яскевич.

В программе «Контуры» на государственном телеканале ОНТ ведущий рубрики «Будет дополнено…» Игорь Тур сказал, что многие из пришедших в парк были аполитичными любителями музыки.

Конспект. На площади Бангалор прошел митинг сторонников оппозиции. От попыток оценить численность мероприятия лучше воздержаться — телеграм-каналы и правозащитники «набрасывают тысячу-другую чуть ли не каждые пять минут». Точное число пришедших неизвестно.

В Минске проживает два миллиона человек — поддержать митинг альтернативного кандидата не пришли «даже так желаемые 3% столичного электората».

Митинг продлился четыре часа, из них выступления представителей альтернативного штаба заняли минут 30-40. Вопрос: какая часть собравшихся на мероприятии, которое позиционируется как самая массовая в истории Беларуси акция протеста, пришла просто посмотреть концерт? Возможно, рассуждая о масштабе события, его нужно сравнивать не с политическими митингами, а с музыкальными фестивалями.

Цитата. Ведущий Игорь Тур объясняет успех мероприятия усталостью людей от долгого карантина:

«Какой процент пришел просто на летнюю тусовку после пандемии и из-за закрытых границ — 10%? 20%? 30%? Половина? Если бы пиво разрешили продавать, пришли бы и 70 тысяч. Если бы еще разыгрывали престижный внедорожник отечественного производства — пришло бы 100 тысяч. А если бы еще и выступил Александр Солодуха — и 150 тысяч было бы. Солодуха, правда, уже занят».