«Надеюсь, мое видео подтолкнет многих сложить оружие». Рассказ милиционера из Гомеля, который попросил силовиков не нападать на демонстрантов

Пришлось из страны уехать. Мои же коллеги, с которыми хорошо общался, сказали, что нужно это сделать. Хотя вроде бы никаких преступлений не совершил, но в условиях теперешней беззаконности могут нашить-пришить все, что угодно.

Мне сообщили, что есть возможность [задержания]. Я не считаю, что совершил преступление. Но никто разбираться не будет. Как сейчас всем подряд 10-15 суток раздают. Может, надо какое-то политубежище просить — не знаю.

Еще только все началось, только вчера паблики в телеграме запостили видео. Через 20 минут ко мне уже приехали сотрудники забирать форму, забирать удостоверение.

Я вообще сам не был сторонником действующей власти. Я видел, насколько она неэффективно работает и поэтому был за перемены. Надеялся на выборы. Но с самого начала было понятно, когда [появились] эти ограничения по наблюдателям и прочее — я понял, что ничего не будет.

Но я, конечно, не знал, что народ так стихийно встанет. Я почему-то был уверен, что сотрудники встанут на позицию народа. Но как-то я посмотрел… Особенно эти зверства, которые в Минске происходят. Я не мог оставаться в стороне. Сначала мне было даже немного боязно, потому что понятно — это билет в один конец с таким видео.

Я своим видео хотел призвать сотрудников, которые боятся высказаться, не следовать этим приказам. Хотел вот своим примером показать, что бояться не надо, стоит это делать, нужно быть с белорусским народом.

Я ни с кем не советовался. Большинство [коллег меня] осудили. В системе работает очень много людей, которые, если так грубо сказать, кроме [государственного телеканала] БТ ничего не видят. Есть, конечно, сотрудники, которые солидарны с моей позицией, они не хотят насилия, но большинство осудили, сказали, что я нехороший человек, мягко говоря. В том числе мое руководство.

Когда ко мне приехали начальники, дверь я не открывал, потому что в нынешнее время неизвестно, чего можно ожидать от власти. Когда приехали сотрудники, я понимал, что меня, может, уже задним числом и уволили. Хотя это вряд ли, я за день до этого был на работе. Передал вещи я через балкон, решил себя перестраховать. Вообще, когда сотрудники увольняются, форму не забирают, но я так понял, что в том числе ГУСБ посчитали, что я и дальше буду выкладывать видео в форме. И даже если меня уволят, буду представляться сотрудником.

Пока я в небольшой растерянности. Я надеюсь, мое видео подтолкнет многих все-таки сложить оружие, потому что… Не стоит устраивать геноцид своего народа. В соцсети мне присылали много благодарственных писем. Но я так понял, далеко не всех сотрудников это тронуло. Они спрашивали, зачем и почему. Я сказал, что это моя гражданская позиция. Конечно, можно было по-тихому уволиться, как многие [сотрудники] выкладывали, что уволились. Я посчитал, что нужно сделать именно так.

Конкретно такие люди [омоновцы, которые жестоко бьют протестующих] — отморозки. Я сотрудник органов внутренних дел, вроде бы должен быть солидарен со своими коллегами, но, скажем так, я открыто даже высказывал свою позицию 10-го числа, когда был на работе. Такие сотрудники действительно преступники.

Смотрю в телеграм-канале, Nexta очень много видео выкладывала. Где просто машины бьют… Ну, это вандалы, вы понимаете? Граждане, которые выходят на мирные протесты, не бьют машины, никто не бьет окна, не стреляет. Почему это происходит именно со стороны сотрудников органов внутренних дел, внутренних войск, которые в принципе должны быть гарантами прав? Я не понимаю.

Во-первых, они при погонах. Это дает им уверенность, что ты будешь безнаказанным. Во-вторых, наш министр внутренних дел записал очень грамотное обращение к сотрудникам. Его, конечно, слили в телеграм-каналы. Он завуалированно дал понять, что государство все спишет. Это не тот случай, когда это оправдано. У нас не война, люди выходят без оружия.

Все сотрудники знают, как [выборы] фальсифицировались. Ради чего они выходят бить людей? Люди выходят сказать: «Нас нагло обманули, мы это видели». Я не понимаю мотивации. Меня тоже отправляли девятого числа в Гомеле разгонять толпу. И когда я подходил к площади, и люди кричали «Милиция с народом!» без оружия, без ничего, они просто стояли… Нам надо было их разгонять. Я не увидел, за что сражаться, почему их нужно задерживать. Я был морально сломлен. У меня не было понимания, почему я должен это делать. Если бы это были какие-то радикалисты, какие-то беспорядки — это надо пресекать. Я был в стороне [от разгона].

Нужно говорить «нет», нужно говорить «нет» этой системе. Мне очень понравилась идея с мирными забастовками — это прям хорошее волеизъявление граждан. Это очень действенно. И кровь не проливается ничья.