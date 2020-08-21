Хватит теребить долгунец. Сотрудники гостелевидения объясняют, почему они уходят с работы

Расклейка плакатов на окнах здания Белтелерадиокомпании. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Александр Лукашенко подтвердил, что Белтелерадиокомпания пользуется услугами российских штрейкбрехеров «с самого продвинутого телевидения». «Медиазона» поговорила с теми, чьи места они, вероятно, заняли — работниками БТ и ОНТ, которые забастовали, уволились или ушли в отпуск из-за несогласия с редакционной политикой.
Я просто не выхожу на работу со вторника. Можно сказать, что я бастую, да. Я разрываю отношения с Белтелерадиокомпанией. Не по соглашению сторон, потому что соглашение сторон подразумевает действительно согласие обеих сторон. Ну, с моей стороны согласия не было, поэтому пускай увольняют меня по статье… Я иду на это сознательно.
Я работал замом заведующего отделом телеоператоров.
Это не группа новостей была, это подготовка телепрограмм. Другой отдел, не новости. Там не только развлекательный [контент] — это и спортивные трансляции, и иногда особо важные трансляции: правительственные заседания, концерты и так далее.
Понятно, что я был не в восторге от способа подачи материала, но когда начала проливаться кровь и начали угрожать людям физической расправой, я решил, что не буду участвовать в этом. Больше никаких у меня не было причин уйти.
Я разорвал все связи уже и совершенно не имею представления, что там сейчас творится. Мне сейчас очень тяжело на душе, поэтому я не хочу ничего ни слышать, ни видеть, и с вами разговариваю из последних сил. Поэтому вы, наверное, меня извините, мы на этом закончим разговор.
На данный момент мы ушли на забастовку, компания должна уволить нас по статье. Но так получается, что у меня заслуженный отпуск — за год взял, и с 15 числа, когда я вышел на забастовку, у меня идет отпуск. Компания меня еще не уволила официально, я на руки ничего не получил. Никакого подтверждения.
Как только закончится отпуск, с 10 сентября, я думаю, что я буду уволен по статье. Но это я так думаю — как оно там будет на самом деле, еще пока никто не знает.
На данный момент моя официальная должность — телеоператор отдела телепроизводства, прошу не путать, это не агентство теленовостей. У нас операторы агентства теленовостей — это именно те люди, которые, скажем так, ответственны за пропаганду. Мы занимались съемкой сюжетов, каких-то телепередач, наполнением контента — это также развлекательные передачи, реклама, вирусные ролики, «Евровидение» и прочее. То есть это никак к новостям не относится и не относилось.
Естественно, работа меня устраивала — это же моя работа, я телеоператор, это телевидение, а чего бы не устраивала?
Даже не столько выборы сподвигли к забастовке… Если проблема с выборами — все правильно, как говорил генеральный — обращайтесь в ЦИК. Если же вас смущает то, что избили людей, то, что произошло — ОМОН, стычки с людьми — то обращайтесь в МВД. Поэтому мое требование осталось только одно, к сожалению — однобокое освещение.
Я скажу, что агентство теленовостей не было образцом объективности. У нас два отдела в телекомпании и пять или шесть каналов, поэтому весь замес и все, что происходило, относится только к агентству теленовостей, только к ним. Они занимаются съемками президента, официальными съемками дипломатов, съемками новостей, я к этому не отношусь. На меня автоматом — потому что я работник Белтелерадиокомпании — вешается вся эта грязь.
Но это коллеги, и поэтому у нас были обычные отношения. Когда мы пересекаемся, естественно — пара фраз, пообщались, взяли чашку кофе и ушли. Это коллеги. Все работают, все понимают, в какую сторону освещение идет.
Это, конечно, не круто. И работники Белтелерадиокомпании об этом просили генерального директора Ивана Михайловича Эйсмонта — о том, чтобы он пошел навстречу, они просили полного освещения, равнозначного освещения новостей. И получается так, что, увы, нас не услышали. Не услышали, к сожалению.
Ну, это люди: у каждого ипотеки, у каждого кредиты, кто-то, может, живет на одну зарплату, нет подушки безопасности, с которой он мог бы прожить хотя бы месяц-два. Ну, кто-то вернулся к работе дальше, кто-то не вернулся, как я. Я не хожу, не кричу с транспарантами, но я отказался выходить снимать. Это мое как бы право, как там будет дальше, не знаю. Будем смотреть по осени.
Я выразил свою гражданскую позицию тем, что я начал бастовать, я подписался в документе, в котором мы предъявляли требования операторским отделам. Самый главный вопрос был только в том, что неправду показывают, однобокую ситуацию, ситуацию только от властей. Все, что творилось в городе, это не освещали. Поэтому я принял решение — после 10 сентября, если меня уволят, я тогда могу говорить, что меня уволили. Но на данный момент я в отпуске.
Я не уволился, я сказал, что буду бастовать против однобокости.
Почему мы начали бастовать? Потому что однобоко СМИ показывают, это не секрет. У нас очень высокая цензура на телевидении, поэтому все ужасы, которые происходили в Минске 9-го, 10-го, 11-го [августа] — они никак не освещались.
[Мы] в стороне не хотели оставаться, даже если нам не позволят. Мы взяли — почти 300 сотрудников там, 270 — и начали забастовку. И все. Пытались разговаривать с начальством, с Иваном Эйсмонтом — это директор Белтелерадиокомпании.
Ни к чему это не привело, вывод такой — либо сами увольняйтесь, либо оставайтесь. Сами увольняться никто не хотел, мы сказали — будем бастовать. Ну и [нам] сказали: «Если вы будете бастовать, мы вас уволим по статье». По какой — не уточнили.
Мы в понедельник общались, понедельник-вторник мы бастовали, а вчера я подъехал к Белтелерадиокомпании, подошел к самой вывеске, но ближе не смог подойти. Стояли милиционеры, сделали небольшое КПП, сверяли по спискам. Кто есть в списке — того не пускали. А у меня вообще забрали карточку, сказали: «Мы у вас изымаем карточку, мы не можем пропустить». Я говорю: «Почему?». — «Потому что у нас список тех, кто уволен с БТ».
Я позвонил сегодня начальству. Кого-то уволили по статье, и [им нужно] забрать свою трудовую книжку. Это все дело затянется, потому что это будет делаться через суд. Я смогу ее забрать где-то только через полтора месяца.
Они не пытались даже сгладить углы конфликта, как на ОНТ — коллеги рассказывают, там пошли немного по-другому. Разрешили показывать — немного, но показывать [протестующих]. А у нас конкретно сказал Иван Эйсмонт: «Я этих, которые угрожают моей семье, я их никогда не буду показывать».
По предварительным данным, нас где-то 275 бастует, ну, 270, а всего штат — 1 500. Но опять же — у нас очень много кто по собственному написал и уволился. Ведущие многие написали, с «Беларуси-5», спортивного телеканала, хорошие комментаторы ушли после всей этой ситуации.
Я оператор. Я политику никогда не снимал… В чем самый интересный парадокс — бастуют и возмущены не те люди, которые новости делают, а те, которые делают развлекательный контент. То есть, «Беларусь-3» — одна культура там идет; «Беларусь-2» — развлекательный канал, спортивный контент. К политике мы никакого отношения по сути и не имеем. А еще есть агентство теленовостей АТН — вот это агитационная машина. Но оттуда особо никто и не бастовал — пара ребят-операторов, но я не знаю, какое они примут решение.
Большинство кроме этого вообще ничего не умеют делать. Нет, они не идейные [сторонники Лукашенко], они тоже там кричали, что мы будем бастовать, будем бастовать, но потом почему-то забили (смеется). Они дали заднюю конкретно — то ли боятся, то ли что. Сначала все были настроены очень серьезно, но потом они передумали или переубедили их, что-то произошло.
Люди говорят, что вроде бы 15 человек прилетели с России, чтобы закрывать новости, потому что монтажеры поувольнялись, пэтээсники поувольнялись, осветители поувольнялись — то есть, технический персонал привезли. Но опять же, это неподтвержденная информация. Я не могу давать какие-то подтвержденные гарантии того, что это так и есть. Но говорят, что 15 человек прилетело. И что у них зарплата нормальная, и сразу общагу дают — опять же, по слухам.
Я сейчас сам на себя работаю постановщик на рекламу и как оператор, клипы там, фильмы. Работа есть какая-то, не пропаду (смеется). Все хорошо, у меня своя техника есть, я жизнью не обижен. Я не пропаду, не переживайте.
На БТ практически нет строго закрепленных за определенным каналом операторов, кроме, пожалуй отдела новостей. По большей части я работал на спортивных и культурных трансляциях, мероприятиях и новостях. Проработал я около четырех лет.
Накануне выборов — даже скорее со времен пандемии — все общество в целом стало больше интересоваться новостями и политической повесткой. Так что люди с телевидения не стали исключением в этих вопросах. Мы точно такие же граждане этой страны, и мы общаемся на примерно те же темы, что и остальное общество. Итоги выборов не оказались для всех неожиданностью, однако от этого не стали меньшим плевком в лицо народа.
Я не смотрю телевидение, мне его хватает на работе. Но из разговоров я понял, что информация [о протестах] либо не преподносится вовсе — заменяется на новости о пресловутом тереблении долгунца, либо искажается так, что людей на мирных протестах преподносят как вандалов и абсолютные отбросы общества. Порой даже использовались фрагменты съемок из хроники беспорядков в Испании.
На данный момент я взял отпуск, так как надеюсь переждать события и не контактировать с телевидением. После этого уже буду точно знать, останусь ли я на этой работе или же нет. Время покажет.
Давление было. Если в первый день, за пару дней до забастовки, коллег пытались умаслить теми же фразами, что говорят мэры многих городов, когда выходят к народу, то в понедельник позиция была занята жестокая. Было сказано, чтобы через час на столе были списки с фамилиями тех, кто остаются работать, и тех, кто уходит. Но вы же сами понимаете, что забастовка — это вопрос про волеизъявление общества, он есть в Конституции. А вот как раз это давление уже попадает под уголовную статью.
Была призрачная подвижка в сторону работников, когда поступило предложение обсуждать темы репортажей, на которые должна будет выезжать съемочная группа. Однако все быстро смекнули, что одно дело снять, и совсем другое — написать текст и смонтировать. Как мы поняли, после этого «уступку» сложили в долгий ящик, и больше никаких подвижек не было. Кто-то ушел в отпуск, кто-то был уволен по статье или по собственному, а кто-то остался. Мы не в праве судить этих людей. Все понимают риски и трудности, что касаются семей.
Многое будет зависеть от того, как будут разворачиваться события в стране. Вся эта ситуация очень давит. Даже не из-за того, что основная часть электората президента — это пенсионеры, которые верят во все, что БТ и другие госканалы транслируют, а потому что скорей всего нынешняя борьба народа может затянуться на какое-то время. И именно этот момент неопределенности давит больше всего.
Решение складывалось давно достаточно — начиная с первого освещения [протестов]. Вы знаете, обстановка на канале как была, она примерно такой и остается, потому что еще до того, как произошли выборы, было видно, как, почему и что вещает это ТВ. Выходили в эфир с такой же информацией однобокой, кривой… И сразу же после я принял решение покинуть телеканал: я сказал, что мы стоим по разные стороны баррикад.
Я, в общем-то, уже в течение года находился в таком подвешенном состоянии, доходило до подачи заявления — а это уже переплюнуло все. В понедельник, в день забастовки [подал заявление] и перестал ходить на работу — пойду только забирать трудовую книжку. Я удалился с телеканала.
Пока [никто] из этой власти не уйдет, я решил больше не работать. Многие, как и везде, кто поддерживают [режим, просто] выполняют свою работу, а верхушка — с ней бесполезно разговаривать. Те люди, которые подали заявления, имеют такую же точку зрения.
У меня достаточно долго уже был конфликт. Я никогда не входил ни в какие организованные профсоюзы и держался особняком, выпуская свою работу — она у меня не требует участия других людей. Я занимался оформлением телеканала, графикой.
Год назад я отказался [оформлять] очередной «Гимн». Я отказался делать все, что связано с госсимволикой и так далее, сказал, что занимаюсь оформлением телеканала — это общенациональное телевидение по названию. Я стоял у истоков этого телевидения, работаю официально с 2005 года, а так — с апреля 2002 года и все эти годы. Все оформление, заставки эфирные, башни, все цвета, графика, дизайн и так далее — это я все делал.
Я знаю, что в канал вкладывалось, что это был канал, который должен был представлять различные точки зрения, но в итоге имеем, что имеем. Последние два года мы просто стали официальным рупором. Если сейчас объединить белорусское телевидение в один канал, никто и не заметит разницы.
В коллективе обсуждений не было, если какие-то и были собрания, я в них принципиально не участвую.
Будем надеяться, что изменения произойдут.
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