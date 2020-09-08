Комбинированная травма. Минчанка, получившая осколочное ранение от светошумовой гранаты, стала подозреваемой по уголовному делу

По рассказу матери Анастасии Дудиной Нины Соколовской, около половины второго ночи с 9 на 10 августа Дудина шла домой по мосту возле торгового центра «Корона» на улице Кальварийской в Минске вместе с группой людей, которые опасались идти поодиночке. В этот момент к ним подъехали автозаки и микроавтобус с сотрудниками ОМОН. Силовики использовали светошумовые гранаты, после чего повалили людей на землю.

«Их покидали на землю, они говорили "мы просто шли домой, не трогайте нас, не бейте". Омоновец ударил ее ногой в спину и сказал лежать. Потом просто взял за шкирки и сказал: "Вали отсюда, сука" и пихнул ее», — рассказывает мать Дудиной.

После этого Дудина отошла в сторону, незнакомые люди подвезли ее до торгового центра «Корона» на автомобиле. Там Дудина обнаружила, что у нее из ноги течет кровь.

«Она говорит, что у нее весь кроссовок в крови был. Вызвали скорую. В скорой сказали, что [это] осколочное [ранение], то есть везут в военный госпиталь», — говорит Соколовская.

Мать Дудиной говорит, что ее дочь находилась в госпитале три дня. В эпикризе Дудиной указано, что ее доставили в военный клинический медцентр «432 ордена Красной Звезды» 10 августа, а выписали 12 августа. В заключительном диагнозе написано: «Комбинированная травма. Множественное оскольчатое слепое ранение правой голени. Акубаротравма. Острая нейросенсорная тугоухость».

Соколовская дополняет, что помимо травмы ноги, у ее дочери повреждена барабанная перепонка, и некоторое время у нее был нарушен слух. Сейчас девушка носит беруши, чтобы случайно не намочить ухо и не помешать процессу заживления перепонки.

По словам матери, вскоре после того, как Дудину доставили в военный госпиталь, к ней приходил следователь (адвокат, который общался с Дудиной, предполагает, что это мог быть сотрудник МВД), допрашивал ее и давал на подпись некие документы. Позже эти документы девушке не показывали.

«Настя говорит: "Я не помню", потому что она в таком состоянии — ребенок отходит, а они как раз ее допрашивают в это время: "Я не помню, что я подписывала там". Где ты вспомнишь теперь уже… Потом они, конечно, еще раз приходили, спрашивали, "где вы находились", "как шли" и все вот эти были расспросы», — рассказывает Соколовская.

Через месяц, 7 сентября в семь часов утра к дому, где живет Дудина и ее мать, приехали представители управления Следственного комитета по Минску, говорит Соколовская. Они сообщили, что Дудина вызвана как свидетель по уголовному делу и сказали ей собираться. После этого девушка вышла на связь только через несколько часов, около 10:30. Она позвонила матери, чтобы сообщить, что у нее изымают телефон на месяц «для рассмотрения». Через некоторое время Дудина сообщила, что в их квартире проведут обыск.

Во время обыска следователи изъяли кроссовки, штаны и кофту Дудиной — по словам матери, именно эта одежда была на ее дочери ночью с 9 на 10 августа, при этом мать добавляет, что не стирала кроссовки, и на них остались следы крови.

После этого Дудину снова увезли в управление Следственного комитета по Минску. В 17:20 Соколовской позвонила следователь и сообщила, что в 14:45 следователи выявили, что Дудина совершила преступление, не уточнив, какое именно.

Далее, по словам Соколовской, подруги Дудиной, которые ждали в фойе Следственного комитета, смогли поговорить с адвокатом, который сообщил им, что Дудину должны доставить в ИВС на Окрестина.

Соколовская рассказывает, что адвокат упомянул, что история ее дочери — не единичный случай.

«Он сказал, "вы не первый случай, когда забирают именно тех людей, которые были 9, 10 числа в военном госпитале, и вызывают [в Следственный комитет]"», — говорит Соколовская.

Адвокат Анастасии Дудиной Дмитрий Лепретор, который пока не давал подписку о неразглашении, рассказал «Медиазоне», что девушка проходит подозреваемой по уголовному делу о массовых беспорядках по части 2 статьи 293 УК. Согласно Уголовному кодексу, наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

По словам адвоката, поскольку уголовное дело возбуждено по факту, а Дудина задержана по непосредственно возникшему подозрению, то какого-то документа, что дело возбуждено именно в отношении нее, нет. Соответственно, в чем конкретно выразилось, по мнению следствия, ее участие в массовых беспорядках, пока неизвестно.

Адвокат говорит, что Дудина отрицает любую причастность к массовым беспорядкам и утверждает, что возвращалась домой. Поскольку в тот день метро было закрыто, а такси невозможно было вызвать, так как не работал интернет, она решила добраться домой пешком, после чего пострадала на мосту.

Лепретор говорит, что для него Дудина — первая клиентка с такой историей, но из СМИ и общения с коллегами он слышал о похожих случаях.