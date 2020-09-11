Избитый подросток, которого СК считает участником массовых беспорядков, пропал из больницы. Что о нем известно

Вечером 12 августа около диспетчерской станции «Запад-3» возле метро «Каменная горка» силовики задержали несовершеннолетнего Тимура М. и доставили его в РУВД Партизанского района. Его брат Артем рассказал TUT.by, что во время задержания подростка сильно били, избиения продолжились и в автозаке.

В машине люди лежали друг на друге, а силовики садились на них сверху, рассказывала «Радыё Свабода» сестра подростка Катерина. В РУВД Партизанского района, говорила девушка со слов Тимура, задержанных заставляли петь гимн, а ее брату в горло засунули дубинку.

Из РУВД Тимура на скорой помощи доставили в реанимацию 3-й детской клинической больницы Минска. Там врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

По словам родственников, в тот вечер парень шел к другу, чтобы вместе поехать на рыбалку. 13 августа его матери позвонили из школы и сообщили, что сын в больнице.

Госпитализация

В справке из больницы, имеющейся в распоряжении «Медиазоны», говорится, что у подростка обнаружили черепно-мозговую травму легкой степени, сотрясение головного мозга, открытый перелом скуло-орбитального комплекса без смещения справа (перелом верхнечелюстной пазухи без смещения отломков, линейный перелом дна орбиты без смещения отломков), гемосинусит правой верхнечелюстной пазухи, судорожный синдром, параорбитальная гематома справа, множественные ушибы мягких тканей и конечностей, травматические эрозии роговицы обоих глаз и хронический вирусный гепатит С.

26 августа экс-министр здравоохранения и глава Гродненского облисполкома Владимир Караник на встрече с сотрудниками «Гродно Азот» изложил свою версию госпитализации подростка. «Потом вышел на психоз, по клинике — отравление психотропами», — утверждал он.

Адвокат Тимура Станислав Абразей рассказал, что при поступлении в больницу в организме подростка не было ни алкоголя, ни наркотических веществ. Издание опубликовало подтверждающие его слова результаты лабораторных исследований.

3 сентября Тимура увезли на допрос в Следственный комитет по делу о массовых беспорядках (статья 293 УК). Там ему стало плохо, и подростка под конвоем госпитализировали во второй раз — в реанимацию 2-й детской клинической больницы.

8 сентября Тимура перевели в обычное отделение, и через 12 минут после этого он ушел из больницы в неизвестном направлении — по словам родственников, с девушкой в белом плаще с медведем в руках.

До сих пор о его местоположении ничего не известно. Телеграм-канал активиста Антона Мотолько писал, что подростка вывезли из Беларуси. Мать Тимура ничего не знает об этом.

Утром 11 сентября в телеграм-канале «Разыскивает милиция» появилось сообщение о поиске Тимура. В нем указано, что подросток проходит подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках.

Что говорит Следственный комитет

В день, когда Тимура М. увезли на допрос в СК, пресс-служба ведомства, не называя имени подростка, сообщила, что он причастен к вооруженному нападению на грузовик в Минске.

Как утверждают в ведомстве, подросток попал на запись камеры наблюдения 10 августа на улице Притыцкого в Минске,когда там происходили «массовые беспорядки». Помимо этого, «установлена его причастность к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля МАЗ, прибывшего туда для эвакуации неисправного троллейбуса».

По версии СК, в день госпитализации подростка в больницу следователь опросил врача, изучил медицинские документы и направил запросы в МВД. На предложение следователей рассказать о том, как Тимур М. был травмирован, его родственники отказывались. Через несколько дней следователь опросил самого несовершеннолетнего; он отрицал участие в протестах. После выписки из больницы, утверждают в СК, «юноша при содействии родственников скрывался от органа уголовного преследования».



Обновлено в 18:50. Добавлена информация милиции о поиске подростка, а также его статус по уголовному делу.