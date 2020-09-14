Применяла ли милиция светошумовые гранаты в Дроздах? Разбор «Медиазоны»

О том, что милиция в воскресенье применила светошумовые гранаты во время разгона протестующих в элитном коттеджном поселке Дрозды, сообщили «Еврорадио», «Наша Нiва» и другие СМИ. В МВД это отрицают: «Непроверенную информацию в сети "Интернет" опубликовало "Еврорадио". Правоохранителями светошумовые гранаты не применялись», — утверждает официальный телеграм-канал ведомства.

Активист Антон Мотолько запостил видео, снятое жительницей Дроздов. На записи видны задержания протестующих, люди подбегают к микроавтобусу силовиков, пытаясь отбить товарищей, а затем слышны два хлопка, и в кадр попадают летящие искры, что действительно похоже на взрыв светошумовой гранаты. Однако журналист «Беларуского Радыё Рацыя» из Бреста Максим Хлебец написал, что, судя по этому видео, силовики не использовали гранаты, а стреляли специальными шумовыми боеприпасами.

Посмотрел видео в Минске, где говорят про светошумовые. Я вижу не гранаты, а пистолет специальный, который стреляет в воздух с искрами и звуком. Такой использовали в Бресте 9 августа на Ленина. — Maksim Khliabets (@Zlydzen) September 13, 2020

Хлебец рассказал «Медиазоне», что уже видел подобное раньше: «Я был в Бресте на всех акциях и могу сказать, что светошумовые гранаты не так взрываются, а вот спецпистолеты, которыми стреляют в воздух, чтобы напугать — вот идеально похожи. В Бресте такие пистолеты использовались на Ленина и Советской». Журналист добавил, что, как правило, разрывы светошумовых гранат выглядят более мощными.

Хлебец также показал «Медиазоне» видео из Бреста, снятое 10 августа. На записи цепь силовиков стоит напротив протестующих; затем прямо возле омоновцев заметен небольшой взрыв — примерно такой же, как на видео Мотолько. При этом ни самим силовикам, ни стоящим в нескольких метрах от них фотокорреспондентам, судя по всему, разрыв не причиняет заметного вреда, что говорит о небольшой мощности заряда. Это сильно отличается от видео, которые снимали очевидцы первых дней протестов, когда светошумовые гранаты применяли массово: по августовским роликам из Минска можно заметить, что гранаты взрываются гораздо ярче, а волна от них распространяется на значительное расстояние.

Светозвуковые патроны выпускаются для оружия нелетального действия — например, для бесствольных пистолетов российского производства «Оса» и схожих с ними устройств. Видео стрельбы такими патронами можно найти на YouTube.

13 сентября в Минске и нескольких других городах Беларуси прошел «Марш героев». В Минске, по данным независимых СМИ, в шествии приняли участие около 100 тысяч человек, а по данным МВД — около 15 тысяч. Милиция сообщила более, чем о 500 задержанных.

Около 17:00 часть протестующих дошла до коттеджного поселка Дрозды под Минском, где живут представители высшей бюрократии и деловой элиты, в том числе — глава ЦИК Лидия Ермошина и управляющий делами президента Виктор Шейман. Nexta и другие оппозиционные каналы призывали участников акции «навестить» чиновников.