Применяла ли милиция светошумовые гранаты в Дроздах? Разбор «Медиазоны»

«Марш героев» 13 сентября. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
По сообщениям журналистов, вечером 13 сентября минская милиция использовала светошумовые гранаты для разгона протестующих в поселке Дрозды. В МВД это отрицают. «Медиазона» изучила кадры с места происшествия и сравнила их с другими случаями применения спецсредств.
О том, что милиция в воскресенье применила светошумовые гранаты во время разгона протестующих в элитном коттеджном поселке Дрозды, сообщили «Еврорадио», «Наша Нiва» и другие СМИ. В МВД это отрицают: «Непроверенную информацию в сети "Интернет" опубликовало "Еврорадио". Правоохранителями светошумовые гранаты не применялись», — утверждает официальный телеграм-канал ведомства.
Активист Антон Мотолько запостил видео, снятое жительницей Дроздов. На записи видны задержания протестующих, люди подбегают к микроавтобусу силовиков, пытаясь отбить товарищей, а затем слышны два хлопка, и в кадр попадают летящие искры, что действительно похоже на взрыв светошумовой гранаты. Однако журналист «Беларуского Радыё Рацыя» из Бреста Максим Хлебец написал, что, судя по этому видео, силовики не использовали гранаты, а стреляли специальными шумовыми боеприпасами.
Хлебец рассказал «Медиазоне», что уже видел подобное раньше: «Я был в Бресте на всех акциях и могу сказать, что светошумовые гранаты не так взрываются, а вот спецпистолеты, которыми стреляют в воздух, чтобы напугать — вот идеально похожи. В Бресте такие пистолеты использовались на Ленина и Советской». Журналист добавил, что, как правило, разрывы светошумовых гранат выглядят более мощными.
Хлебец также показал «Медиазоне» видео из Бреста, снятое 10 августа. На записи цепь силовиков стоит напротив протестующих; затем прямо возле омоновцев заметен небольшой взрыв — примерно такой же, как на видео Мотолько. При этом ни самим силовикам, ни стоящим в нескольких метрах от них фотокорреспондентам, судя по всему, разрыв не причиняет заметного вреда, что говорит о небольшой мощности заряда. Это сильно отличается от видео, которые снимали очевидцы первых дней протестов, когда светошумовые гранаты применяли массово: по августовским роликам из Минска можно заметить, что гранаты взрываются гораздо ярче, а волна от них распространяется на значительное расстояние.
Светозвуковые патроны выпускаются для оружия нелетального действия — например, для бесствольных пистолетов российского производства «Оса» и схожих с ними устройств. Видео стрельбы такими патронами можно найти на YouTube.
13 сентября в Минске и нескольких других городах Беларуси прошел «Марш героев». В Минске, по данным независимых СМИ, в шествии приняли участие около 100 тысяч человек, а по данным МВД — около 15 тысяч. Милиция сообщила более, чем о 500 задержанных.
Около 17:00 часть протестующих дошла до коттеджного поселка Дрозды под Минском, где живут представители высшей бюрократии и деловой элиты, в том числе — глава ЦИК Лидия Ермошина и управляющий делами президента Виктор Шейман. Nexta и другие оппозиционные каналы призывали участников акции «навестить» чиновников.
Бондаренко умер вечером 12 ноября в реанимации больницы скорой помощи