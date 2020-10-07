«Пресса — это святое!». Как власти зачищают информационное пространство Беларуси

Провоцируют людей и нарушают этику

По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), с начала избирательной кампании сотрудников негосударственных изданий задерживали более 300 раз, причем 231 случай приходится на период после президентских выборов 9 августа.

Первая волна задержаний журналистов пришлась на 19 июня — последний день день сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты. В Минске, Бобруйске и Могилеве в РУВД оказались 13 корреспондентов, освещавших уличные акции. Всех их вскоре отпустили без составления протоколов.

Задержанная тогда во время прямой трансляции журналистка «Радыё Свабода» Александра Дынько писала: в Советском РУВД подполковник Тимур Кессель говорил, что журналистка допустила «нарушение этики» и своими действиями «провоцировала людей». Милиционер предупредил, что в следующий раз ее могут привлечь к ответственности.

Сопротивляются при задержании

14 июля во время акции против недопуска на выборы двух наиболее популярных оппонентов Лукашенко — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало — силовики снова задержали больше десяти журналистов. Всех их, за исключением корреспондентки телеканала «Белсат» Катерины Андреевой, отпустили из РУВД без протоколов. В отношении Андреевой составили протокол по статье 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции), позже ее вызвали на допрос как свидетельницу по уголовному делу о столкновениях демонстрантов с силовиками.

На следующий день минчане выстроились в очередь в ЦИК, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало. Уже после акции в Минске задержали журналистов «Радыё Свабода» и информагентства БелаПАН Антона Трофимовича и Виолетту Савчиц. Позже их отпустили без протоколов.

Трофимовичу силовики сломали нос, но пресс-служба ГУВД объяснила применение силы тем, что журналист сопротивлялся. Он подал заявление в Следственный комитет, но уголовное дело против силовиков так и не возбудили.

Позже «Радыё Свабода» обнародовало запись милицейских радиопереговоров, полученную от анонимного источника, из которой становилось ясно: силовики некоторое время следили за Трофимовичем и задержали его намеренно.

Работают без аккредитации

23 июля во время совещания с руководителями экономического блока правительства Александр Лукашенко обрушился с критикой на иностранные медиа и распорядился: «Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы».

Ждать пришлось недолго. 7 августа, за два дня до выборов, силовики пришли в отель, где остановились журналисты телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская, Иван Гребенюк и Юрий Баранюк. Их задержали, а после выслали из Беларуси с запретом на въезд на 10 лет за отсутствие аккредитации. Ромалийская предположила, что причиной высылки стал прямой эфир, который телеканал провел накануне.

«Сотрудники, допрашивающие нас, пересказывали мне точки, с которых я включалась», — писала журналистка.

9 августа то же самое произошло с корреспондентами российского телеканала «Дождь» Владимиром Роменским, Василием Полонским и Николаем Антиповым; при задержании их уложили лицом в асфальт. Вечером журналистов вывезли на границу с Россией.

29 августа беларуский МИД лишил аккредитации десятки журналистов, работавших на иностранные редакции. Без права на работу в Беларуси остались сотрудники ТАСС, Reuters, «Настоящего времени», «Радыё Свабода», Русской службы «Би-би-си», немецкого телеканала ARD, французского радио RFI, агентств Associated Press и AFP.

Решение об отзыве аккредитаций приняла межведомственная комиссия по информационной безопасности при Совбезе.

Почти через два месяца после выборов — 2 октября — МИД решил ввести новые правила аккредитации для иностранных журналистов, поэтому аннулировал действующие.

Ходят по улицам и попадают под горячую руку

Вечером 9 августа в Беларуси задержали больше 20 журналистов. Спецкора «Медузы» Максима Солопова редакция и родные не могли отыскать почти двое суток, позже издание Daily Storm опубликовало видео его избиения. Ранение в бедро получила нидерландская журналистка Эмили ван Оутерен.

На следующий день, 10 августа, неизвестный силовик выстрелил резиновой пулей в ногу журналистке «Нашай Нівы» Наталье Лубневской — она пролежала в больнице больше месяца. Следственный комитет до сих пор продолжает проверку по заявлению Лубневской. «Белгосстрах» предупредил «Нашу Ніву», что редакцию ждет штраф: издание вовремя не сообщило о «травме на производстве» и не провело собственное расследование инцидента.

13 августа в программе «Ничего личного» на ОНТ глава МВД Юрий Караев говорил: «Пресса — это святое! <…> Я всегда против любого насилия над журналистами!».

Впоследствии задержания журналистов, фотографов и операторов в Беларуси стали практически ежедневными.

27 августа перед началом протестной акции на площади Свободы в Минске силовики задержали «для проверки документов» почти 50 работников медиа. В отношении четырех из них составили протоколы за участие в несанкционированной акции (статья 23.34 КоАП), они провели ночь в РУВД. Остальных корреспондентов отпустили — они вспоминали, что милиционеры проверяли камеры и телефоны и требовали удалять фото с силовиками.

«Тех, кто не соглашается показать мобильники, отправляют в актовый зал и не отпускают. А если показываешь телефон, то отпускают сразу», — рассказывал журналист Naviny.by Павел Добровольский.

Координируют протесты

1 сентября на студенческой акции в Минске силовики задержали девять журналистов. Троих из них отпустили из РУВД без протоколов, а шестерых — корреспондентов TUT.by Алексея Судникова и Надежду Калинину, фотографа БелаПАН Андрея Шавлюго, а также Марию Элешевич, Никиту Дуболеко и Сергея Щеголева из «Комсомольской правды в Беларуси» — обвинили в участии в несанкционированной акции (статья 23.34 КоАП).

В суде сами журналисты и свидетели защиты настаивали, что они не участвовали в акции, а выполняли свои профессиональные обязанности и даже не приближались к толпе протестующих. В итоге суд поверил показаниям анонимных сотрудников ОМОНа в балаклавах, которые утверждали, будто репортеры «координировали действия митингующих» и призывали их «не расходиться», и арестовал всех шестерых на трое суток.

Через две недели в минском баре задержали фотографов Уладзя Гридина и Александра Васюковича — суд назначил им по 11 суток по той же статье 23.34 КоАП.

Клевещут на замминистра Барсукова

23 сентября в квартире главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича прошел обыск по уголовному делу о клевете (статья 188 УК). По словам жены Мартиновича Адарьи Гуштын, обыском был связан со статьей про «диджеев перемен», опубликованной изданием. В ней утверждалось, что в карцере на Окрестина одного из диджеев — Владислава Соколовского — ударил замминистра внутренних дел Александр Барсуков.

Позже стало известно, что Мартинович проходит по делу подозреваемым. Он провел трое суток в изоляторе, следователь запретил ему выезд за границу. Через несколько дней суд оштрафовал главреда «Нашай Нівы» на 15 базовых величин за участие в несанкционированном мероприятии 11 августа (статья 23.34 КоАП).

Снимают такие фотографии, что печатный станок ломается

В августе в беларуском Доме печати несколько раз ломался типографский станок, поэтому там не могли напечатать свежие номера газет «Комсомольская правда в Беларуси» и «Народная Воля», которые должны были выйти с фотографиями массовых протестов на первых полосах.

«Ну что, "Комсомолка" третий раз оказалась не по зубам станку Дома печати», — иронизировала фейсбуке редактор «Комсомольской правды» Ольга Шестакова.

Негативно характеризуют и дискредитируют

Вечером 21 августа стало известно о блокировке 73 ресурсов, в числе которых сайты негосударственных СМИ — «Еврорадио», «Радыё Свабода», российской «Медиазоны» и других. Через неделю оказались заблокированными сайты изданий «Наша Ніва» и Naviny.by.

В письме Мининформа, которое обнародовало агентство БелаПАН, такие меры объяснялась тем, что заблокированные издания «негативно характеризуют ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитируют деятельность государственных органов».

Игнорируют предупреждения Мининформа касательно Гарри Поттера

25 сентября стало известно, что Мининформ обратился в суд с иском о лишении портала TUT.by статуса СМИ. Основанием для иска стали ранее вынесенные редакции предупреждения Мининформа. Начиная с 7 августа, портал получил четыре предупреждения, последнее — за материал под заголовком «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в "Гарри Поттере" нет призывов к свержению власти».

Через четыре дня Мининформ приостановил аккредитацию TUT.by на три месяца — с 1 октября по 30 декабря 2020 года.

Отсутствие у издания аккредитации Мининформа, согласно беларускому законодательству, означает, что его сотрудники не имеют статуса журналистов, а следовательно, на уличных акциях силовики могут задерживать их как участников протестов.

Иск Мининформа против TUT.by рассмотрит Экономический суд Минска, заседание начнется 8 октября в 10:00.