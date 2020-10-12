Жестокие избиения, более 700 задержанных и готовность стрелять. Главное о Марше гордости 11 октября

Встреча Лукашенко с арестантами в СИЗО КГБ

Назначенный на 11 октября Марш гордости, о проведении которого было объявлено в оппозиционных телеграм-каналах, должен был начаться днем около стелы «Минск — город-герой», а затем двинуться в сторону СИЗО КГБ и СИЗО №1 на улице Володарского.

Одной из причин для выбора такого маршрута послужила субботняя четырехчасовая встреча Александра Лукашенко с содержащимися в СИЗО КГБ оппозиционерами — на встречу с ним из камер вывели экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, так и не зарегистрированного кандидатом блогера Сергея Тихановского, члена президиума Координационного совета Лилию Власову, активиста штаба Бабарико Юрия Воскресенского, директора IT-компании Pandadoc Дмитрия Рабцевича, обвиняемого по «делу Тихановского» политтехнолога Виталия Шклярова и еще нескольких арестантов.

В видео, опубликованном провластным телеграм-каналом «Пул Первого», Лукашенко говорит, что «страна живет под лозунгом "даешь диалог"», но «Конституцию на улице не напишешь», а «на проблему надо смотреть шире». На следующий день из СИЗО освободили сидевших на видео рядом с Лукашенко Воскресенского и Рабцевича, а на улицах Минска и других городов Беларуси во время разгона демонстраций задержали рекордное за последний месяц число журналистов и протестующих.

Изоляция независимых журналистов

Перед гораздо более жестким, чем в предыдущие разы, разгоном акций силовики попытались избавиться от тех, кто мог бы рассказать об этом. Массовые задержания журналистов по всей стране прошли 11 октября еще до начала демонстраций — так, у Стелы в Минске одетых в жилеты «Пресса» журналистов задержали через пару минут после выхода из автобуса под предлогом «проверки документов». В списке задержанных, который составляла «Белорусская ассоциация журналистов», указаны 43 фамилии — среди них фотографы и корреспонденты Onliner, «Нашай Нiвы», ТАСС, БелаПАН, государственного агенства «Белта» и других изданий.

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Журналистов, задержанных днем в Минске и доставленных в Октябрьский РУВД, выпустили оттуда только поздней ночью. На 12 из них составили протоколы по статье 23.4 КоАП (неповиновение требованию должностного лица). У многих из них — в том числе у фотожурналистов — изъяли технику, разрешив забрать только сим-карты.

Еще двоих — журналиста «Белсата» Дмитрия Мицкевича и политического активиста Илью Добротвора, который присутствовал на акции как журналист — отправили в изолятор на Окрестина.

Массовые задержания

По данным МВД, 11 октября на протестных акциях по всей стране задержали 713 человек; 570 из них водворены в изоляторы до суда. Это самое большое число задержанных на воскресных маршах за последний месяц — в последний раз милиция отчитывалась о задержании более 700 человек после Марша героев 13 сентября.

Резиновые пули, водометы и гранаты

В столице около стелы «Минск — город-герой» произошли стычки протестующих и силовиков.

При этом разгон протестующих проходил с применением спецсредств — водометов, светошумовых гранат, дубинок и, возможно, газа.

На одном из видео, которое опубликовал TUT.by, неизвестный из джипа стреляет в сторону протестующего, который попробовал вынуть какие-то трубы из водомета. Уже вечером прокурор Минска Олег Лаврухин сказал, что одна из предыдущих успешных попыток разобрать водомет, совершенная 4 октября, будет расцениваться как применение насилия в отношении милиционеров, «поскольку за рулем этой спецмашины находился сотрудник».

Несколько СМИ также опубликовали видео вечерних столкновений протестующих с силовиками в минском районе Малиновка — там также слышны выстрелы со стороны людей в форме.

Избиения

11 октября силовики неоднократно демонстрировали жестокость при задержаниях. Фотографии раненых протестующих публиковало «Радыё Свабода». Одним из пострадавших стал Никита Домрачев — брат биатлонистки Дарьи Домрачевой, четырехкратной олимпийской чемпионки и Героя Беларуси.

Видео жесткого задержания Домрачева опубликовало «Еврорадио». Он рассказал, что ехал на велосипеде к матери и не имел при себе никакой символики. Из РУВД его доставили в больницу на скорой помощи, а утром он уехал домой, отказавшись от госпитализации. По словам Домрачева, что намерен снимать побои и писать заявление на действия силовиков.

Жестокое избиение Домрачева вызвало резкую реакцию в соцсетях; олимпийская чемпионка Надежда Скардино, к примеру, так отреагировала на видео в инстаграме: «Ненавижу вас, ОМОН! Вы слабовики, а не силовики! И с каждым побитым вы становитесь слабее, превращаетесь в нелюдей! Точнее, вы уже превратились в них».

Сама Домрачева на избиение брата пока что публично не отреагировала.

Ответ силовиков: боевое оружие

На следующий день МВД опубликовало видеообращение замминистра ведомства Геннадия Казакевича, в котором тот объявил, что при необходимости силовики будут применять против протестующих боевое оружие.

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными, — сказал Казакевич. — В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие».