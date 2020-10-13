Минск избитый. Как силовики калечили протестующих — исследование «Медиазоны»

Государственные органы не публиковали статистику о пострадавших во время протестов, но силовики собирали эту информацию. С редакцией «Медиазоны» связался анонимный источник, который предоставил архив материалов Следственного комитета по травмам протестующих в Минске. В архиве находились несколько таблиц с краткой информацией о каждом случае, а также материалы проверок сообщений о пытках. Чтобы получить общую статистику, мы свели и проанализировали эти данные.

Для удобства советуем читать материал с компьютера.

Brutalised Minsk: how Belarusian police beat protesters

Почему мы доверяем анонимному источнику

Один из документов в архиве был уже знаком «Медиазоне». Это таблица по травмам от спецсредств — то есть от светошумовых гранат, резиновых пуль и газа. Ее мы получили раньше от другого анонимного источника.

Часть записей сопровождалась названием медучреждения, куда отвозили пострадавшего. Мы показали эти данные источникам в ГКБ 10 и БСМП. В БСМП совпал весь список пациентов; в ГКБ 10 сообщили, что двое человек из списка к ним не обращались.

Многие тяжелые случаи, связанные с травмами глаз, травматическими ампутациями, комой и смертью протестующего, были описаны журналистами ранее, в том числе и «Медиазоной». Описание этих случаев совпало с указанными в таблицах данными об этих людях.

«Сказали, что я шел жечь ОМОН». Рассказ минчанина, которого на камеру заставляли признаться в изготовлении коктейлей Молотова

Данные об избитых в изоляторе на Окрестина мы сверяли со списками задержанных, которые собирали правозащитники центра «Вясна».

Кроме того, «Медиазона» показала полученные документы источнику в одном из центральных подразделений Следственного комитета. Он подтвердил подлинность таблиц и материалов.

Как мы анализировали травмы

В материалах Следственного комитета были перечислены медицинские диагнозы, которые ставили протестующим. Из большинства диагнозов понятно, на какую часть тела пришлось ранение. Мы визуализировали эти травмы на силуэте каждого из 1 373 пострадавших.

Мы поделили ранения на легкие (1), средние (2) и тяжелые (3). Если часть тела не была задета, мы ставили 0 баллов. Кроме того, мы анализировали травмы по источнику их получения: избиение, резиновые пули, светошумовые гранаты или газ.

К легким травмам мы отнесли гематомы, ушибы и ожоги легкой степени; к средним — рваные раны, черепно-мозговые и сочетанные травмы; к тяжелым — проникающие огнестрельные ранения, травмы внутренних органов, переломы и травматические ампутации.

Милиция прицельно стреляла в жизненно важные органы

Больше всего на митингах пострадало молодых мужчин. Средний возраст раненого — 31 год. Самые тяжелые травмы — от спецсредств: резиновых пуль и светошумовых гранат.

Карта травм протестующих

Источник травмы Все источники Локация Любая

По ранениям от резиновых пуль (40 случаев) видно, что при подавлении протестов силовики целились в голову, грудь и живот; такие выстрелы наносили наиболее серьезные увечья. Именно от выстрела в грудь 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский, который шел к цепочке бойцов отряда «Альфа» возле метро «Пушкинская» с поднятыми руками.

Еще одному участнику митинга, мужчине 37 лет, выстрелом пробило грудную клетку справа и повредило легкое: врачи поставили диагноз «открытый пневмоторакс». Он провел в коме трое суток. 24-летнему протестующему прострелили живот, что привело к эвентрации тонкого кишечника.

Откуда у СК данные о пострадавших и сколько всего людей получили травмы? Общее количество пострадавших на митингах назвать невозможно. Полученные нами данные касаются только ситуации в Минске и в изоляторе в Жодино, хотя насилие применялось и в других городах. Кроме того, Следственному комитету известно лишь о случаях, в которых протестующий попал или обратился в больницу, либо сам решил написать заявление на силовиков. Источник «Медиазоны» в городской клинической больнице №10, куда отвозили раненых с митинга, объясняет, что врачи сообщают в милицию обо всех подобных случаях травмирования — этим занимаются медрегистраторы. Эту процедуру подтверждает и сотрудник одной из подстанций скорой помощи в Минске: «У нас в картах вызова, если мы ставим диагноз из рода закрытая черепно-мозговая травма, вывихи, переломы и так далее, нужно указывать характер получения травмы. Мы указывали везде "криминал" и дописывали, что [травмы] со слов пациента нанесены сотрудниками милиции, ОМОНа, ГАИ». По словам собеседника, информация передается в милицию автоматически, после чего врачей вызывают давать показания. Остальные протестующие могли получить травмы, не требующие лечения, либо могли обратиться к медицинским волонтерам и не писать заявление в СК. Известны случаи, когда заявление в адрес силовиков оборачивалось уголовным делом против самого пострадавшего; это побуждает людей скрываться, уезжать за границу и не связываться с силовиками.

При попадании в голову резиновые пули приводили к черепно-мозговым травмам и переломам костей лица. Так, 40-летний протестующий после обстрела попал в больницу с диагнозами «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные огнестрельные ранения в области нижней челюсти справа». Также ему повредили грудную клетку, живот и левое бедро. 29-летнему протестующему резиновая пуля проломила верхнечелюстную пазуху и сломала нос со смещением костных отломков. Еще одному пострадавшему выстрелили в глаз: он получил тяжелую контузию.

Светошумовые гранаты калечили протестующих

Светошумовые гранаты, которые массово применяли в первые дни протестов, при попадании в толпу взрывались на уровне бедер и ниже, но рваные раны от осколков оставались по всему телу, а взрывная волна приводила к контузиям и черепно-мозговым травмам. Такие взрывы оставляли не менее тяжелые увечья, чем резиновые пули.

Одному из пострадавших, 30-летнему мужчине, взрывом оторвало правую ступню. Двое других протестующих получили оскольчатый перелом пальца на левой руке и оскольчатый перелом левой стопы и малоберцовой кости со смещением отломков. У 33-летнего мужчины после взрыва гранаты диагностировали перелом поперечного отростка поясничного позвонка.

Одному из пострадавших осколок попал в грудь, что привело к пневмотораксу.

Большинство пострадавших от спецсредств из-за тяжести ранений поступали в больницы с улицы, минуя РУВД и изоляторы. Самых тяжелых пациентов направляли в военный госпиталь, менее пострадавших распределяли между городскими клиническими больницами и БСМП.

«Нам попадались сочетанные травмы. Это всегда ЗЧМТ и дальше различные сочетания: перелом ребер, переломы костей пояса верхних, нижних конечностей, или переломы отдельных частей конечностей. Гематомы, ушибленные раны, ссадины мы уже не кодировали, просто описывали, где есть», — рассказывает «Медиазоне» собеседник на одной из подстанций скорой помощи.

Большую часть людей избили после задержания, а не во время уличных стычек

Больше половины пострадавших получили травмы в автозаках, отделах милиции и в изоляторах на Окрестина и в Жодино — то есть в ситуациях, когда они не оказывали сопротивления и не представляли угрозы для силовиков. Многих били неоднократно: при задержании, затем — в автозаке или в РУВД, а после — в изоляторе. В некоторых случаях пытки продолжались несколько дней.

«К нам относятся как к военнопленным». Вернувшиеся из Жодино и переулка Окрестина белорусы — о дубинках, унижениях и «перевоспитании»

Задержанных целенаправленно били по голове и ягодицам

После избиений на Окрестина и в РУВД пострадавших выпускали с черепно-мозговыми травмами и гематомами на спине, пояснице, лопатках, ягодицах и бедрах. Черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга получили почти 200 человек. Вероятнее всего, задержанных укладывали лицом вниз на пол или ставили лицом к стене, после чего били дубинками. 11 октября телеграм-канал NEXTA опубликовал видео, на котором задержанных в ЦИП прогоняют через строй силовиков, которые непрерывно бьют их.

Больше 25 человек после избиений в РУВД и на Окрестина обратились в больницы с переломами и тяжелыми травмами. 21-летнего парня избили до разрыва левого главного бронха и пневмомедиастинума. Его ровеснику сломали два ребра; кроме этого, буквально все его тело было в гематомах: синяки и ушибы на груди, спине, бедрах, коленях, плечах и левой руке.

Есть травмы, связанные с сексуальным насилием

Трое задержанных получили на Окрестина или в автозаке по пути туда травмы, которые свидетельствуют о сексуальном насилии. 31-летний мужчина был госпитализирован с внутрислизистыми кровоизлияниями ампулы прямой кишки, 29-летний — с анальной трещиной и кровотечением. Третий пострадавший — 17-летний подросток, у него, помимо остальных травм, диагностировали повреждение слизистой оболочки прямой кишки.

Всплеск насилия на улице произошел 10 августа; после протестующих в основном избивали в ЦИП и в РУВД

Самый жесткий разгон протестующих силовики устроили 10 августа: на улицах — без учета избиений в РУВД и на Окрестина — травмы получили не меньше 291 человека. В этот же день произошли самые массовые задержания: в отделы милиции доставили больше 3 тысяч человек. После 10 августа силовики, в основном, вновь и вновь избивали тех, кто уже был задержан или находился под арестом: точки на Окрестина и в минских РУВД хорошо видны на карте.

Следующие стычки с силовиками произошли 13 сентября во время похода на правительственные коттеджи в Дроздах: впервые за месяц было зафиксировано более двух десятков случаев насилия. На этой дате наши данные заканчиваются.

Гематомы на карте Минска

Силовики избивали всех без разбору: среди пострадавших — женщины и подростки

Насилие со стороны силовиков было массовым и неизбирательным: они не пытались подавить какую-то группу людей, которую считали угрозой, а избивали всех без разбора. Доля пьяных среди пострадавших незначительна — менее 2%, вопреки сообщениям пропаганды. В данных не упоминается ни одного случая наркотического опьянения.

Так, среди пострадавших — 24 несовершеннолетних. Их били с той же силой, что и взрослых: среди полученных подростками травм есть сотрясения мозга, ушибы и гематомы. 17-летнего Тимура М. избили до состояния, после которого его пришлось вводить в медикаментозную кому.

Избитый подросток, которого СК считает участником массовых беспорядков, пропал из больницы. Что о нем известно

Женщин среди пострадавших 57. Самой старшей из них 72 года: 12 августа силовики избили ее возле СИЗО на Володарского и сломали ей кисть. Пытали женщин и после задержания; по тяжести нанесенных им травм заметно, что их не щадили и били так же, как и мужчин. При этом нельзя сказать, что женщин задерживали реже: в первые дни протестов они просто меньше выходили на улицу, женские марши и цепи солидарности начались уже после массовых задержаний.

Возраст Все Пол Любой close Источник травмы Все источники close Локация Любая close Часть тела Все части тела close Степень Все степени close Алкогольное опьянение Все варианты close

До сих пор не известно ни об одном уголовном деле, возбужденном из-за действий силовиков во время протестов. Минская прокуратура отказалась сообщить, расследуются ли пытки в изоляторе на Окрестина: сведения об этом назвали «служебной информацией».

11 октября силовики вновь приступили к жестким задержаниям и избиениям протестующих, а замминистра МВД заявил, что милиция готова применять боевое оружие.

Редактор: Дмитрий Трещанин

Текст: Максим Литаврин, Анастасия Бойко

Инфографика: Давид Френкель, Никита Шулаев

Художник: Мария Толстова

Анализ данных: Егор Сковорода, Максим Литаврин, Анастасия Бойко, Давид Френкель, Дмитрий Трещанин, Анастасия Порысева, Хатима Мутаева, Виктория Рожицына, Михаил Лебедев

Безопасно связаться с редакцией можно через бот в телеграме @Mediazona_bybot или по почте mediazzzona@protonmail.com.

Исправлено 10 ноября в 21:19. Уточнено общее число пострадавших, данные о которых есть у «Медиазоны» — после удаления трех не замеченных ранее дублей в данных, их оказалось не 1 376, а 1 373 человека.