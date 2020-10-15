Закон о СМИ, статья 7. Недопустимость незаконного ограничения свободы массовой информации

Не допускается незаконное ограничение свободы массовой информации, которое выражается:

— в осуществлении цензуры массовой информации — требовании со стороны должностных лиц, государственных органов, политических партий, других общественных объединений, иных юридических лиц к юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, информационному агентству, корреспондентскому пункту, главному редактору (редактору), журналисту, учредителю (учредителям) средства массовой информации предварительно согласовывать информационные сообщения и (или) материалы, за исключением случаев согласования с автором или интервьюируемым, распространения официальных информационных сообщений в соответствии со статьями 18 и 26 настоящего Закона;

«Пресса — это святое!». Как власти зачищают информационное пространство Беларуси

— во вмешательстве в сферу профессиональной самостоятельности юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации;

Мининформ приостановит выпуск «сетевого издания TUT.by» на три месяца

— в приостановлении или прекращении выпуска средства массовой информации с нарушением требований настоящего Закона, иных актов законодательства Республики Беларусь;

— в принуждении журналиста средства массовой информации к распространению либо отказу от распространения информации;

Беларуские редакции и ассоциация журналистов призывают отозвать иск Мининформа о прекращении выпуска TUT.by

— в нарушении прав журналиста средства массовой информации, установленных настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь;

— в ином воспрепятствовании в какой-либо форме законной деятельности учредителя (учредителей) средства массовой информации, юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, распространителя продукции средства массовой информации.