Закон о СМИ, статья 7. Недопустимость незаконного ограничения свободы массовой информации
Закон о СМИ, статья 7. Недопустимость незаконного ограничения свободы массовой информации
15 октября 2020, 14:44
Преследование журналистовТексты
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Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

 
 
 
 
 

С начала октября «Медиазона» шесть раз писала о задержаниях журналистов и два раза — об их арестах, а также об одном обыске в редакции, двух штрафах, отзыве лицензии у одного независимого издания по иску Мининформа и отказе в аккредитации всем корреспондентам другого. Вслед за Onliner.by и «Зеленым порталом» «Медиазона» публикует полный текст статьи 7 закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» (недопустимость незаконного ограничения свободы массовой информации).

Не допускается незаконное ограничение свободы массовой информации, которое выражается:

— в осуществлении цензуры массовой информации — требовании со стороны должностных лиц, государственных органов, политических партий, других общественных объединений, иных юридических лиц к юридическому лицу, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, информационному агентству, корреспондентскому пункту, главному редактору (редактору), журналисту, учредителю (учредителям) средства массовой информации предварительно согласовывать информационные сообщения и (или) материалы, за исключением случаев согласования с автором или интервьюируемым, распространения официальных информационных сообщений в соответствии со статьями 18 и 26 настоящего Закона;

— во вмешательстве в сферу профессиональной самостоятельности юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации;

— в приостановлении или прекращении выпуска средства массовой информации с нарушением требований настоящего Закона, иных актов законодательства Республики Беларусь;

— в принуждении журналиста средства массовой информации к распространению либо отказу от распространения информации;

— в нарушении прав журналиста средства массовой информации, установленных настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь;

— в ином воспрепятствовании в какой-либо форме законной деятельности учредителя (учредителей) средства массовой информации, юридического лица, на которое возложены функции редакции средства массовой информации, распространителя продукции средства массовой информации.

     
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