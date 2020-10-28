«Ты же вроде хорошо учился». После слов Лукашенко из вузов массово отчисляют студентов, замеченных на акциях протеста

В понедельник, 26 октября, истек срок «народного ультиматума», объявленного властям Светланой Тихановской. Неисполнение ультиматума должно было привести к общенациональной стачке; активнее всего призыв к забастовке поддержали студенты — во многих вузах страны учебная неделя началась с уличных сходок; в Минске молодежь присоединилась к маршу пенсионеров. На следующий день, обсуждая подготовку шестого Всебелорусского народного собрания, Александр Лукашенко сказал, что участвующих в протестных акциях студентов нужно отчислять.

«Отправьте кого в армию, а кого на улицу — пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены», — говорил Лукашенко.

Академия искусств. Известно о трех отчисленных

Первые сообщения об отчислениях пришли из Белорусской государственной академии искусств. 27 октября телеграм-канал «Студэнцкая думка» опубликовал приказ об отчислении трех студентов художественного факультета. В приказе, датированным 26 октября, приводится причина отчисления — «за неоднократные нарушения договоров о подготовке специалистов с высшим образованием, правил внутреннего распорядка обучающихся, приказа ректора БГАИ от 06.10.2020 №107 "О запрете проведения массовых мероприятий"».

Теперь уже бывший студент Академии Серафим Ганичев рассказал «Медиазоне», что 26 октября вместе со своими однокашниками вышел на акцию протеста. На следующий день около шести вечера он узнал об отчислении. «Приказ не подписали два человека — проректор Елена Бохан отказалась, и декан Анна Кононова, потому что на больничном», — уточнил Ганичев.

Проректор БГАИ Елена Бохан действительно отказалась подписывать приказ об отчислении студентов.

«Я против таких отчислений — отчислений за то, что студенты высказывают свою гражданскую позицию. Сознательно не поставила подпись», — сказала Бохан «Медиазоне».

По ее словам, в Академии сейчас оформляется несколько приказов на отчисление; еще один Бохан отказалась подписать в среду. На вопрос о том, могут ли отчислить студентов без ее подписи, она ответила утвердительно — «раз приказ подписан [ректором], то да».

Серафим Ганичев рассказывает, что его вызывали на профилактическую беседу к первому проректору Светлане Винокуровой. «В ее кабинете было четыре человека: она, юрист Академии и какие-то мужчина и женщина, видимо, из администрации. Я написал объяснительную записку. Не знал, что там писать, поэтому ответил, как все и было. Винокурова начала говорить, что политика за рамками искусства, и если хотите, ходите в политический вуз». Студент говорит, что не знает, откуда администрации стало известно о его участии в акции.

«По академии есть камеры, том числе и во дворике, но они не просматривают место, где собирались в то утро студенты. Также есть девочка, которая не разделяет взглядов протестующих, и мы видели, как она снимает нас из окна аудитории», — рассказывает он.

В завершение беседы, продолжает Ганичев, проректор сказала, что ему выносят второй выговор, что означает автоматическое отчисление. Первый выговор студент, по его словам, получил летом 2019 года. «По идее он аннулирован, а за этот учебный год выговоров у меня нет. Или я чего-то не знаю», — предполагает Ганичев.

Брестский технический университет. Известно о девяти отчисленных

В Брестском государственном техническом университете 26 октября в забастовке участвовали около 20 студентов. Через два дня в телеграм-канале канале «БрГТУ_97%» появилась фотография документа, в котором проректор по воспитательной работе Наталья Яловая просит ректора Александра Бахановича отчислить из университета девятерых студентов. Она ссылается на пункт 1 статьи 126, статьи 127 и 128 Кодекса РБ об Образовании и «неоднократные нарушения условий договоров о подготовке специалистов с высшим образованием, нарушение правил внутреннего распорядка для обучающихся в БрГТУ».

Согласно статье 128 Кодекса об Образовании, отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть применено за: длительное отсутствие (более тридцати дней) без уважительных причин на учебных занятиях; систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей обучающимся, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного взыскания.

Среди отчисленных оказалась студентка строительного факультета Дарья Манюк. Она подтвердила «Медиазоне», что приказ об ее отчислении уже подписан. Девушка объясняет: некоторым студентам, в том числе и ей, в понедельник вынесли выговор за участие в акции, а в среду появились списки на отчисление.

До этого, 5 октября, суд оштрафовал Манюк по статье 23.34 на 5 базовых величин за призыв к участию в несанкционированной акции в чате университета.

«Из деканата позвонили, ознакомили с приказом [об отчислении], дали подписать бумагу об ознакомлении», — вспоминает Дарья. Она признает, что пока не знает, что делать дальше: «Скорее всего найду работу и буду искать вуз за границей».

Другой отчисленный студент — Артем Сарвас — говорит, что выговоров у него не было, но он участвовал в акциях протеста, поэтому администрация знала его в лицо. Отчисление стало для него неожиданностью: «Честно говоря, я в смятении, это надо обсудить с семьей. Наверное, придется уехать, пока ситуация не поменяется».

Еще один бывший студент — Вадим Волчкович — говорит, что он не бывал на крупных общегородских акциях, а участвовал только в студенческих выступлениях на территории университета. «В списках на отчисление числился и человек, единожды схваченный на митинге», — знает Волочкович.

«Это был некий шок для них, так как отчислили не самых глупых студентов, — рассказывает он о реакции преподавателей и одногруппников на отчисление активистов. — Личные сообщения просто завалили вопросами: "Это что, правда?", "Да как так? Ты же вроде хорошо учился". Общался с одним из преподавателей — говорил, что многие из них просили пересмотреть решение, но им отказали. Не просто так же нам ректора нового поставили».

После того, как Волчкович подписался под приказом об отчислении, ему вручили повестку в военкомат. До 2 ноября молодой человек должен пройти призывную комиссию.

Повестку вручили и другому отчисленному студенту БрГТУ Богдану Кравцу. Он рассказал «Медиазоне», что 25 октября его задержали в центре Бреста, до суда он просидел в изоляторе, а через три дня получил 20 базовых величин штрафа и попал в список отчисленных.

Гродненский университет имени Янки Купалы. Известно о двух отчисленных

Из Гродненского государственного университета за «систематическое неисполнение обязанностей обучающимися» отчислена студентка 4 курса факультета искусств и дизайна Маргарита Шиша. «Я начала активничать в знак солидарности с теми, кто против кражи выборов и насилия, еще в августе. Часто была на акциях в универе. Не на всех, но в большинстве случаев была», — рассказывает девушка.

Она говорит, что ей вынесли два выговора из-за «нарушения правил внутреннего распорядка» и «срыва учебного процесса», и добавляет, что студенты «активничали только на переменах». Официально об отчислении девушку уведомили в среду. Ее вызвали с пары и попросили подписаться под документом. «Хотя о своем отчислении я узнала еще ночью, когда не смогла зайти в личный кабинет студента», — добавляет Маргарита.

«Меня трижды вызывали на совет профилактики. Было много веселого. Например, наш проректор Василий Сенько не в курсе, что в моем корпусе нет столовой. Он проректор больше 20 лет, корпусу примерно столько же. Меня обвинили в том, что я нарушаю внутренние правила университета. Я спросила, почему не могу в обеденный перерыв заниматься своими делами, когда у нас в корпусе нет столовой», — вспоминает Шиша.

«Преподаватели, на парах которых я была сегодня, ознакомились с приказом и сказали, что я имею право посещать их пары в любом случае», — говорит она.

Она добавляет, что в университете ей не хотели выдавать копию приказа об отчислении, сославшись на то, что выслали документ на почту.

Маргарита Шиша знает еще как минимум об одной отчисленной студентке Гродненского университета, но, по ее словам, та пока не готова предавать огласке свое отчисление.

Университет культуры. Известно о 17 отчисленных

28 октября пропуски некоторых студентов Белорусского государственного университета культуры и искусства в Минске оказались заблокированы. По информации неофициального телеграм-канала вуза, отчислены 18 студентов.

Один из них — Данила Ильчук — рассказывает, что в среду после учебы он вернулся в университет и обнаружил, что его электронный пропуск не работает. Студент поднялся в информационный отдел, где оформляют пропуска; там ему предложили подписать некую бумагу «по срокам учебы», якобы необходимую для восстановления пропуска в деканате.

«Я пришел туда и узнал от декана, что напрямую от ректора поступил приказ, подписанный ею вчера, об отчислении 16-18 студентов из-за грубейшего нарушения устава университета. Сказали, что приказ об отчислении отправят на почту в течение двух дней. Поэтому мы ни копию, ни официального документа не видели и не знаем о нем», — вспоминает Ильчук.

Он считает, что отчисление связано с его участием в забастовке 26 октября на втором этаже университета: «Нас снимала охрана и тех, кого вычислили, включили в списки на отчисление». К бастующим «вышла ректор, с первым проректором, некоторыми охранниками и некоторыми преподавателями»; по словам Ильчука, они договорились о создании координационной группы, которая будет вести диалог с администрацией вуза.

Среди отчисленных из университета культуры оказалась и отличница Марина Карпович. Средний балл девушки — 9.5, выговоров не было. «Меня отчисляют за отсутствие в 10 часов на паре 26 октября, когда я на втором этаже была на встрече с ректором. Вчера писала объяснительную — сегодня мой пропуск не работает», — рассказала она.

Как и Данила Ильчук, Карпович не видела приказа об отчислении — ей сообщили об этом в устной форме в деканате. Девушка добавляет, что из ее группы отчисляют четверых студентов.

«Я буду искать юристов и требовать обосновать причину отчисления. Хочу докопаться до правды, плюс, учусь на 4 курсе, поэтому хотелось бы получить диплом», — говорит она.

Медицинский университет. Известно о 18 отчисленных

Вечером 28 октября стало известно о массовых отчислениях в Белорусском государственном медицинском университете. По информации телеграм-канала «Рупор БГМУ», в приказе об отчислении 18 фамилий. Медик, пришедшая во вторник вечером поддержать студентов, которых вызывали в ректорат, рассказала «Медиазоне», что официально в списке 19 отчисленных, но на собрании руководство вуза говорило о 27.

Одна из отчисленных — студентка первого курса лечебного факультета Мария Алешко. Она признает, что студентов предупреждали о возможном отчислении. «По сути угрожали, подходили, спрашивали, знаете ли вы, что завтра уже можете не быть студентами. Мы сидели на полу в холле главного корпуса, мы поддерживали наших студентов, которых задержали, у нас очень много ребят задержали хороших, задерживали врачей. В целом все наши действия были очень мирными, но руководству они все равно не понравились», — рассказывает Алешко об акциях, которые студенты устраивали в университете.

«Да, нам говорили прекратить, я думала, что отчислят только самых активных, которые не прекращают… Меня там вызывали неоднократно, у меня уже был и выговор, и замечание, то есть я думала — дадут третий выговор еще за что-то и как бы [только после этого] отчислят. Но отчислили даже тех, у кого не было выговоров вообще. Я не знаю, по какой методике кого отчисляли, кого брали, потому что студентов [на протестах] были сотни, очень много. У нас никогда в вузе такого не происходило… Не знаю, по какому принципу отчисляли», — говорит первокурсница.

Девушка рассказывает, что узнала об отчислении, когда включила телефон и увидела сообщения: «Как ты? Держись» и «Ты точно не в этом списке?».

«У меня пропущенные из деканата, я побежала туда. Мне сказали подойти к и.о. декана — к сожалению, наш декан в отпуске по личным причинам. Я подошла к и.о., он мне дал приказ об отчислении — все, подпишите, до свидания. Мне не говорили ничего [больше], но одна девушка вышла вся в слезах, потому что ей рассказывали о том, что нужно проявлять уважение к администрации, как обычно говорят, когда хотят дать выговор, но оставить в университете. Она все это выслушала, приготовилась получить выговор и уйти, а он ей подсунул приказ об отчислении. Вот такая вот подлость», — рассказывает Мария.

Сфотографировать приказ студентке не разрешили. «В приказе было написано "срыв учебного процесса" — очень громко и гордо — и "пропуски по неуважительным причинам". У нас, насколько я знаю, в Кодексе об Образовании, отчислить могут за пропуски в течение 30 дней. Мы врачи, нам потом за каждый пропуск платить нужно. То есть у нас люди пропускают очень мало. Я в прошлом месяце пропустила один день, когда была в ИВС — то есть не по своей вине — и в этом месяце буквально пару дней. Я знаю, некоторым тут ребятам дали тоже пропуски по неуважительным причинам, хотя у нас есть электронный журнал, и там указано, что они были на занятиях, просто вот их то ли ректор знал в лицо, то ли еще что», — говорит Алешко.

Студентов БГМУ ознакомили с приказом на отчисление вечером 28 октября. Возле ректората собралась группа поддержки — однокурсники отчисленных, преподаватели и врачи. На одном из видео, опубликованном телеграм-каналом «Рупор БГМУ», отчисленный студент говорит ректору Сергею Рубниковичу, что ему поставили пропуски тех занятий, на которых он был; преподаватель подтверждает, что студент действительно присутствовал на паре.

Кроме перечисленных вузов по крайней мере одного студента отчислили в Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) — об этом «Медиазоне» сообщил администратор канала «Политех 97%». Телеграм-канал «Отчислено» написал, что 29 октября должны появиться приказы на отчисление студентов БНТУ, Белорусского государственного экономического университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.