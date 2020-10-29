«Они думают, что люди с инвалидностью шили бело‑красно‑белые флаги». Силовики заподозрили благотворителей в связях с протестующими

Гродно

15 октября в одном из спальных районов Гродно во время благотворительной акции Гродненского детского хосписа имени святого Губерта задержали его директора Ольгу Величко. После ночи в местном ИВС ее осудили — дали штраф в 15 базовых величин за участие в несанкционированной акции 6 сентября. Через неделю, 22 октября, в хоспис пришли сотрудники Департамента финансовых расследований.

Гродненский детский хоспис открылся 19 сентября 2008 года. Сейчас, по словам Величко, в нем работают 11 постоянных сотрудников, еще примерно 30-40 человек помогают как волонтеры. Хоспис оказывает помощь 70 пациентам и арендует помещение у 2-й детской поликлиники на улице Гагарина. В октябре 2019 при хосписе появилась социальная мастерская, в которой люди с инвалидностью вместе с волонтерами мастерили поделки и сувениры. В марте 2020-го мастерская начала шить маски, бахилы и противочумные костюмы для врачей, которые лечили пациентов с коронавирусом.

Как вспоминает Величко, группа, которая шила костюмы для медиков, быстро обросла волонтерами — их количество доходило до 40 человек.

— Тогда [в мае] пришел заместитель главного врача центральной поликлиники с тем, чтобы люди просто выметались, — говорит директор хосписа. — Никакой бумаги тогда не было. Причиной был коронавирус, что здесь не может быть столько людей, что они хотят там сделать чистую и грязную зоны. Какие-то глупые, абсурдные, уровня детского сада выдумки.

Конфликт тогда разрешил председатель горисполкома Гродно Мечислав Гой. Как вспоминает Величко, новое помещение с безбарьерной средой нашли быстро, мастерская его арендовала и переехала. Но в середине сентября комбинат школьного питания Ленинского района, у которого и арендовали помещение, сообщил, что в одностороннем порядке расторгает договор и 21 числа мастерская должна съехать. 22 сентября в здании поменяли замки. Тем не менее, говорит Величко, коллективу до сих пор приходят счета на оплату аренды и коммунальных услуг, «вот такой вот каламбур».

— И это мог быть уникальный, красивый проект для Беларуси, где можно было бы показывать, как объединяется общество, бизнес и органы местной власти для решения общих социальных задач в виде этого коронавируса. К сожалению, так не произошло, — говорит директор хосписа.

Через месяц, 22 октября, в день, когда в хоспис явились сотрудники ДФР, письмо о расторжении договора аренды в одностороннем порядке пришло и от 2-й детской поликлиники, в здании которой располагается сам хоспис. Причины, указанные в письме — неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и возникшая необходимость использования арендуемого помещения для государственных нужд.

В постановлении Департамента финансовых расследований указано, что осмотр проходил в рамках проверки «по фактам занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты налогов».

— Но, знаете, хорошие люди и друзья есть и в ДФР, — говорит Величко. — Мне сегодня написали, что они думают, что в августе, после этих событий, волонтеры и люди с инвалидностью в социальной мастерской шили под прикрытием горисполкома бело-красно-белые флаги. А я, председатель горисполкома и один оппозиционер на троих эти флаги продавали, на этом обогащались и не платили налоги. То есть они реально в это верят. И мне после этого страшно, что можно придумать, во что можно поверить и просто тупо примитивно как можно заниматься террором на основании каких-то больных фантазий.

Адвокат Михаил Кирилюк, представляющий хоспис, говорит, что обратился в милицию из-за «порочайщей информации» о Величко, которую распространял провластный телеграм-канал «Гродненские сливы». Кроме того, юрист написал и другое заявление — об отказе в доступе к помещению на комбинате школьного питания, в котором занимались волонтеры, «при действующем договоре» аренды.

— Там, где находился офис [в поликлинике], юридический адрес, там написали нам расторжение договора с 23 декабря в связи с изменениями эпидемиологической ситуации по ковид. Для меня это очень удивительно, что кто-то такими прогностическими способностями обладает, — иронизирует Кирилюк.

То, что сегодня происходит в детском хосписе, напрямую связано с ее гражданской позицией, уверена Величко.

— Эти люди искренне считают, что я была однм из организаторов протестного движения в городе Гродно. Я не знаю, кто эти люди, которые принимают решения, — говорит она. — Но я могу сказать, что видела разных мэров за 13 лет работы в хосписе, разных губернаторов. При сегодняшнем губернаторе, то, что происходит сейчас, такого не было никогда в Гродненской области.

Председатель Гродненского областного исполнительного комитета Владимир Караник был назначен на этот пост 22 августа 2020 года, через две недели после президентских выборов. До этого Караник был министром здравоохранения (с июня 2019 года). В августе он дважды выходил к протестующим медикам, после чего писал в официальном телеграм-канале министерства, что врачей «используют для создания картинки и провоцирования силового ответа представителей органов внутренних дел», а «четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков».

Пинск

Пинская благотворительная организация «Полесская доброта» существует почти три года. Фонд помогает незащищенным слоям населения: например, обеспечивает продуктами одиноких стариков и поддерживает тех, кто попал в тяжелую ситуацию из-за пандемии коронавируса — медиков, подопечных социальных учреждений, неблагополучные семьи.

Соосновательница фонда Елена Шимолина занимается благотворительностью шесть лет. Летом 2020 года она решила стать независимым наблюдателем на выборах. «Выросло поколение молодых, которые мыслят более свободно, более активно выражают свои политические взгляды. И я тоже не смогла остаться равнодушной <…>, я тоже подключилась, хотя я человек в возрасте и больной», — говорила Шимолина о своем решении в интервью изданию «Медиа-Полесье».

После того, как Шимолина заметила расхождения между итоговым протоколом и реальными результатами выборов на своем участке, она 9 августа вместе со многими горожанами вышла к зданию пинского исполкома. Позже пинчан разогнали, силовики приступили к массовым задержаниям, а в фонд Шимолиной стали обращаться пострадавшие.

«Люди с болем, плачем, со своей бедой приходили и рассказывали, что задержали ребенка, сестру, брата, мужа и неизвестно, где их держат. Ходили после выборов на эту акцию. Были легко одетые: в майках, шортах и сланцах. Пришли к исполкому по-мирному поговорить, попросить пересчета голосов, посмотреть протоколы. И все», — рассказывала Шимолина.

«Полесская доброта» решила помочь пострадавшим. В ночь с 16 на 17 августа, когда задержанных стали выпускать из изоляторов, Шимолина вместе с волонтерами фонда поехала встречать их; освободившимся везли чай, воду и мобильные телефоны, чтобы те могли связаться с близкими. После фонд стал оказывать и материальную помощь: «Каждый получил социально-продуктовый пакет, в него входит: детское питание, сухой паек, вода, медикаменты, средства личной гигиены. [Кроме того], за три дня мы выплатили людям 5 600 рублей», — говорила Шимолина в интервью. Чтобы получить выплату, задержанные должны были предъявить справку из травмпункта, постановление о привлечении к административной ответственности, паспорт и написать заявление.

Вскоре Шимолина столкнулась с давлением. В ночь на 31 августа неизвестные стучали в ее дверь в два и в три часа ночи. Из соображений безопасности ей пришлось на время отдать ребенка друзьям. 15 октября в офис фонда пришли сотрудники милиции и отвезли директора в отдел. Там, по словам Шимолиной, ее продержали четыре часа и составили на нее административный протокол за участие в акции 18 августа: поводом послужил ролик, на котором видно, как она хлопает в ладоши на пинской площади Ленина. На следующий день суд оштрафовал ее за участие в несанкционированной акции на 30 базовых величин. «Работает конвейер по расправе с неугодными. Сначала украли наши голоса, а потом хотят забрать нашу совесть. Но время работает на правду», — комментировала директор фонда решение суда.

21 октября Елену Шимолину вызвали в Комитет госконтроля, после чего у нее дома и в офисе организации прошли обыски. Силовики изъяли компьютеры фонда и наложили арест на счет организации. Официально о возбуждении уголовного дела не сообщалось, но сама Шимолина предполагала, что ее могут обвинить в неуплате налогов.

Шимолина отказалась комментировать ситуацию с обысками, «Медиазоне» не удалось связаться с ней повторно.