«Ты в теме». Лукашенко сменил главу МВД. Что новый министр Иван Кубраков говорил о протестах

Новым министром внутренних дел стал генерал Иван Кубраков. Ему 45 лет, он родился в деревне Малиновка Костюковичского района Могилевской области.

Кубраков — первый беларус во главе ведомства с 1999 года. Он окончил минскую специальную школу МВД и Академию МВД, службу начал в 1995 году. Сначала работал участковым, потом старшим участковым инспектором отдела охраны правопорядка и профилактики УВД Центрального района Минска, позже возглавил его. В разные годы Кубраков руководил Заславским отделом милиции и занимал руководящие должности в главном управлении охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД. Позже он переехал в Витебск на должность начальника УВД Витебского облисполкома. В марте 2019 года вернулся в Минск, возглавив столичную милицию.

В начале октября командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба в интервью газете «На страже» высказался о протестах и отметил, что «колоссальную роль в защите народа» сыграл начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

«Именно благодаря тому, как грамотно распределялись силы и средства, была обеспечена безопасность жителей и гостей столицы, в том числе — участников несанкционированных мероприятий», — говорил Балаба.

Александр Лукашенко, комментируя назначение главы МВД, сказал, что «из десятка предложенных кандидатур выбрал Кубракова».

«Более-менее сложная ситуация в Минске, ею придется заниматься, ты в теме», — сказал Лукашенко.

Что новый министр говорил о протестах

После стихийных акций 14 июля Иван Кубраков утверждал, что некоторые протестующие «пытались спровоцировать драку» с милиционерами. Тогда будущего министра заметили на проспекте Независимости в компании Дмитрия Балабы.

После жестких разгонов протестующих США и Евросоюз ввели санкции против беларуских чиновников и силовиков. В санкционном списке оказался и Кубраков.

23 августа в официальном ютуб-канале МВД появилось его видеообращение к «уважаемым жителям и гостям нашей столицы». Генерал предупредил, что милиция «располагает данными о готовящихся провокациях», а «юношеский максимализм и бунтарское поведение неуместны и опасны».

15 октября Кубраков дал интервью ведущему программы ОНТ «Ничего личного» Марату Маркову. Он рассказал, что за время протестов в Беларуси пострадали 45 сотрудников МВД, а потерпевшими по уголовным делам признаны 152 милиционера. «Телесные повреждения разные, начиная от переломов, ушибов и заканчивая сотрясениями… Есть и удары заточками, но сотрудники находились в защите, поэтому удар заточкой пришелся в нее», — перечислял Кубраков.

Тогда же он обвинил негосударственные медиа и телеграм-каналы Беларуси в замалчивании травм силовиков и заверил, что «вся минская милиция — против насилия».

Кубраков считает, что «ОМОН у законопослушных граждан вызывает уверенность в безопасности, а у правонарушителей, наоборот, это вызывает определенный страх». В том же интервью генерал пообещал, что «минская милиция страну никогда не предаст». «На сегодняшний день сотрудники внутренних дел сплотились, как никогда», — сказал он.

После воскресного марша 25 октября Кубраков обвинил протестующих в том, что они бросали камни в милиционеров, спецтехнику и здание РУВД.

«Мы держали все под контролем, и при очередной попытке прорваться к площади Флага протестующие начали вести себя агрессивно, а именно забрасывать сотрудников органов внутренних дел камнями. Затем толпа двинулась в спальные районы», — рассказал он.