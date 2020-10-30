«Уже и не хочется там работать». Вслед за отчислениями студентов из университетов увольняют преподавателей; некоторые уходят в знак протеста

МГЛУ. Увольняют как минимум двух преподавательниц

29 октября стало известно об увольнении доцента кафедры итальянского языка Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Натальи Дулиной, которая стала одним из лидеров забастовки в университете. «Мы официально уведомляем студентов об отмене занятий и просим, чтобы на вопрос, почему не были на занятиях, отвечали, что преподаватель отменил в связи с забастовкой», — эти слова Дулиной цитировали многие телеграм-каналы, позже она подтвердила их TUT.by.

«Мне вчера передали, что я должна сходить в отдел кадров, поставить подпись в приказе и забрать трудовую книжку, но пока я этого не делала — не было времени. Сегодня я, наверное, пойду во второй половине дня», — рассказала Дулина «Медиазоне» в пятницу.

Преподавательница объясняет: ее непосредственный начальник, заведующий кафедрой Федор Михасенко, пытался воспрепятствовать увольнению, «писал характеристику, ходил к ректору — в общем, делал все, как мог, но безрезультатно».

«На кафедре действительно очень много пытались сделать, много попыток — и ничего не получилось. Как я понимаю, все окончательно и твердо со стороны руководства», — говорит Дулина.

В интервью «Дождю» она рассказала, что 27 октября бастующие заходили в учебные аудитории и с разрешения преподавателей «разъясняли ситуацию, которая происходит в стране», рассказывали о своих требованиях и призывали студентов и преподавателей присоединиться к забастовке. Активисты проводили в университете собрания и политические дискуссии. Всего, по словам преподавательницы, около 50 преподавателей вуза «постоянно участвуют в акциях и открыто, очень активно выступают в поддержку протестного движения».

Преподавательница кафедры теории и практики английского языка Анна Аблова рассказала «Еврорадио», что ее обвиняют в нарушении приказа, запрещающего участие в несанкционированных акциях на территории вуза. В октябре Аблову вызвали в отдел кадров и сообщили, что ее ее срочный трудовой договор заканчивается.

«Но там четко прописано: "Договор на три месяца до избрания по конкурсу", и я, конечно, планировала в нем участвовать. Ректор Наталья Баранова сказала, что конкурс не будут объявлять, так как я разочаровала [ее] как преподаватель, нарушала приказ ректора, который появился 24 сентября. Я и другие преподаватели якобы провоцируем студентов, наносим ущерб рейтингу университета», — объяснила Абалова и добавила, что, согласно договору, она продолжит работать до 27 ноября.

Преподавательница получала предупреждения от ректората в сентябре и октябре, когда в МГЛУ начались акции протеста. Она поддерживала протестующих студентов и снялась в видеообращении педагогов.

«Как оказалось, мне нельзя стоять на крылечке вместе со студентами и петь песни. До сообщения об увольнении меня вызвал декан, спрашивал, понимаю ли я, что нарушаю приказ ректора. Я сказала, что ничего не нарушаю, мы никому не мешаем и не "создаем небезопасную обстановку". Старалась объяснить, что мы мирно поем песни, у нас нет призывов к насилию», — объясняла «Еврорадио» Аблова.

29 октября телеграм-канал «МГЛУ за Свободу» сообщил, что из вуза также увольняют преподавателей Юлию Сафронову и Ксению Каткову. На вопрос «Медиазоны» об увольнении Сафронова ответила, что пока лаборантка сообщила ей только о выговоре. Сафронова пока не подтверждает свое увольнение, однако полагает, что это «вопрос времени». По ее словам, у Ксении Катковой «абсолютно такая же ситуация».

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БГУИР. Уволились декан и проректор, как минимум одному преподавателю не продлевают контракт

Декан факультета компьютерных систем и сетей Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Марина Лукашевич написала заявление об увольнении по собственному желанию и с 1 ноября прекращает работу в вузе. Такое же заявление с 26 октября написал проректор по учебной работе Валерий Прытков. Лукашевич и Прытков отказались комментировать свое решение TUT.by, однако косвенно подтвердили факт увольнения.

«Я действительно увольняюсь, но я увольняюсь сама и без всякого нажима. Говорю сразу. Это исключительно мое желание и решение. И больше развивать эту тему я не хотела бы», — говорила Лукашевич журналистам Onliner.

БГУИР не собирается также продлевать контракт с преподавательницей кафедры гуманитарных дисциплин Майей Гаврюченковой — это одна из 47 преподавателей вуза, которые присоединились к общенациональной забастовке, объявленной Светланой Тихановской. Ранее она участвовала в записи видеообращения преподавателей БГУИР.

Гаврюченкова рассказала «Медиазоне», что, поскольку она работает с первокурсниками, многие из которых еще не достигли совершеннолетия, не приходить на пары она не могла, поэтому она проводила занятия, но посвящала их обсуждению политической ситуации в стране.

«В понедельник как-то все было нормально в этом плане, во вторник тоже одну пару я отвела, — вспоминает Гаврюченкова. — На вторую пару ко мне пришла заведующая с одной моей коллегой — эта коллега заходила ко мне в кабинет и видела, что я не веду занятия по программе. И она, видимо, пошла, сразу сказала об этом заведующей, и на следующую пару они уже пришли вместе и сказали мне, что если я не буду вести [занятия] по программе, то я должна уйти, и мне поставят замену». Преподавательница отказалась сменить тему.

В четверг утром, продолжает Гаврюченкова, ей позвонила заведующая кафедрой и сообщила, что она вынуждена не продлить контракт молодого специалиста, срок которого у преподавательницы истекает 31 октября.

«Все документы уже были подготовлены, со мной собирались все продлевать, никаких проблем не было, никаких претензий. И вот буквально сегодня она сказала, что из-за этого инцидента она передумала», — говорит Гаврюченкова.

Она добавляет, что, насколько ей известно, наниматель обязан уведомить работника о непродлении контракта за месяц. Вузовские преподаватели часто меняют тему занятия, это обычная практика, говорит Гаврюченкова, однако заведующая «принципиально отнеслась к вопросу».

«После таких неприятных ситуаций уже и не хочется там работать. Я, конечно, не надеялась на какое-то понимание моей позиции на своей кафедре, потому что меня там почти никто не поддерживает, но я рассчитывала на то, что, по крайней мере, никто не будет этот конфликт усугублять», — признается она.

Майя Гаврюченкова — не единственный преподаватель БГУИР, на которого администрация вуза оказывает давление из-за его политических взглядов. Старший преподаватель кафедры проектирования информационных и компьютерных систем БГУИР Василий Перевощиков сообщил «Радыё Свабода», что его отстранили от занятий.

«Меня предупредили о том, что за каждый пропуск будет объявлен выговор, и как только их наберется два, меня уволят», — рассказал он. Как и Гаврюченкова, Перевощиков присоединился к забастовке и снимался в видеообращении педагогов БГУИР.

Гомельский государственный университет. Доцент уволилась в знак протеста

Доцент кафедры русской и мировой литературы ГГУ имени Франциска Скорины Наталья Суслова сообщила TUT.by, что увольняется из-за несогласия с действиями администрации университета. В среду она написала заявление и планирует забрать трудовую книжку в пятницу.

«Вчера занесла в отдел кадров уведомление о присоединении к страйку и заявление о том, что я не могу продолжать сотрудничество с вузовской системой, когда студентов и преподавателей исключают и увольняют за их позицию», — рассказала она TUT.by.

По словам Сусловой, продолжая работать, она бы «сошла с ума, читая, как пачками отчисляют студентов».

Преподавательница посещала протестные акции в Гомеле. 27 сентября ее задержали, а позже арестовали на восемь суток. Уже 11 октября Суслову снова доставили в местный РОВД и обвинили в участии в акции 20 сентября, после чего арестовали на 10 суток.

Военная академия. Известно об увольнении одного преподавателя

Заявление об увольнении по соглашению сторон написал старший преподаватель Военной академии Виталий Чирвинский. Он автор нескольких исторических книг, работал на кафедре тактики и преподавал военную историю. 29 октября Чирвинский уволился — он рассказал «Нашай Нiве», что администрация академии была недовольна его политической позицией.

«Давили на меня давно. Еще два года назад, когда я дал патриотическое интервью на "Радыё Свабода", меня лишили премии на целый год и стали присматриваться. А теперь прицепились к тому, что присутствовал на пикете Тихановской. Я был в отпуске в августе, и вместе с женой мы пришли на большой пикет Тихановской, на площадь Банаглор. Разрешенное мероприятие! Но потом мне звонит заведующий кафедрой, говорит: "Вас там видели. Смотрите, как-то давайте поосторожнее". Ну и после того как я вышел на работу, пошли разговоры, что меня готовы уволить. Уже готовился уходить, но процесс приостановился. Не знаю почему. Считаю, что был кто-то "наверху" против меня, но и был тот, кто защищал», — рассказал Чирвинский «Нашай Нiве».

По словам военного историка, в сентябре его вызывали на беседу с руководством академии, разговор опять шел о пикете в поддержку Тихановской. После этого преподавателя вызывали к начальству еще раз — сосед Чирвинского якобы пожаловался, что тот скандирует с балкона «Жыве Беларусь!». Сам Чирвинский утверждает, что никаких лозунгов не выкрикивал. Через две недели его снова вызвало начальство — на этот раз из-за листов белой бумаги на окнах.

«Ну и уже работать в такой ситуации было невозможно. Я написал заявление. Меня вызвал заместитель по идеологии, спрашивал: "Не оказывали ли на вас давления?". Говорю: "Давили, конечно". — "Руки же не выкручивали?" — "Нет, до этого не дошло". — "Что же… Вы сами все понимаете"», — пересказал разговор с замом по идеологии Чирвинский.