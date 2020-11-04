Извиненное состояние сознания. Как беларусов приучают просить прощения перед камерой

Минский городовой. Начало

Жанр видеоизвинений в Беларуси появляется в ноябре 2018 года. Тогда в Минске задержали 16-летнего лицеиста Арсения, который дал пощечину статуе городового на Городском валу. Патрульные опросили юношу, составили протокол и передали его сотрудникам Московского РОВД. Но этим дело не ограничились: на официальном ютуб-канале МВД вскоре появилось видео, на котором Арсений стоит возле скульптуры и «искренне раскаивается за то, что причинил вред этому памятнику и сотрудникам милиции». По его словам, у этого памятника «своя история», а своим поступком он мог ее «как-то загрязнить».

Занимавший тогда пост министра внутренних дел Игорь Шуневич говорил, что извинения перед бронзовой статуей направлены «на воспитание уважения к истории страны», а «то, что было в прошлом, особенно в истории министерства внутренних дел — это свято».

Вскоре после публикации ролика с извиняющимся лицеистом источники «Нашай Нівы» рассказали об увольнении начальника управления информации и общественных связей МВД Георгия Евчара. Анонимные собеседники издания утверждали, что Евчар снят за «вообще неудовлетворительную работу», но «последней каплей стал его креатив с видео». Сразу после появления этой заметки Евчар написал на фейсбуке, что «в связи с полной выслугой лет принял осознанное и добровольное решение закончить службу в органах внутренних дел».

2020. До выборов

В конце апреля в недоступном теперь инстаграм-аккаунте 001.by появилось видео, на котором молодой человек с разворота бьет ногой по голове картонную ростовую фигуру сотрудника ГАИ, установленную на обочине шоссе.

Через некоторое время Брестское областное УВД рапортовало: сотрудники Малоритского РОВД нашли 25-летнего брестчанина, который исполнил главную роль в этом ролике. В ответ в милиции сняли свое видео — герой стоит спиной к камере и говорит, что сожалеет о своем поступке и испытывает чувство вины, но заверяет, что это «не была антипропаганда» или «демонстрация развязного поведения ради хайпа».

«Я сделал соответствующие выводы и искренне приношу извинения за свое некорректное поведение», — скороговоркой произносит он.

7 июля на сайте МВД появилось сразу два ролика с извинениями. На одном из них 18-летний Егор Кедич из Минска рассказывал, как приехал на выходные к родителям в агрогородок Ляды.

«Зайдя в телеграм *****, распечатал более ста листовок против действующей власти и президента. Затем, пройдя к зданию сельсовета, испортил дорожный знак надписью "*****", подойдя к остановке, написал "*****", разбросал листовки и пошел домой. Вину осознаю и раскаиваюсь. <…> От меня: прошу, не заходите в телеграм-каналы. То, что они пропагандируют, это незаконно», — говорил юноша.

Позже в интервью «Радыё Свабодзе» он утверждал, что ходил клеить листовки вдвоем с отцом, а в милицию о них сообщил односельчанин.

«Нас обыскали, у меня конфисковали ноутбук, принтер и мобильный телефон. Все искали баллончик, но не нашли. Завезли в Червенский РОВД и продержали там до вечера. Составляли протоколы, меня обрабатывали и угрожали, что подключится КГБ. Вот тогда я уступил — согласился на эти извинения. Но теперь я был бы умнее, я бы не поддался», — объяснял Кедич.

По словам молодого человека, с ним беседовал высокопоставленный офицер милиции, который постоянно с кем-то переписывался в телефоне и угрожал, что заведет уголовные дела за оскорбление президента и на Егора, и на его отца.

«Чтобы этого не было, предложил записать на видео извинения. Причем [милиционер] сказал, что размещать его не будет, но запись им нужна для подстраховки — чтобы больше этого не делал. Дали посмотреть похожее видео парня из Молодечно, сказали, что я должен говорить. Вот я и согласился. Даже не скажу, что ощущал. Только помню, что сильно испугался», — говорил Кедич.

6 июля молодого человека и его отца оштрафовали в общей сложности на 2 295 рублей. На следующий милиционеры выложили видео с извинениями Егора. Корреспонденту «Радыё Свабода» в местном отделении милиции сказали, что «решение принималось не у нас».

Видео «парня из Молодечно», о котором упоминал Кедич, МВД распространило в тот же день. Молодеченец Александр Новик извинялся за то, что сфотографировал автозак. Срываясь на плач, мужчина говорил дрожащим голосом: «Ноль третьего ноль седьмого я снимал сотрудников в парке. По дурости. Для того, чтобы просто хайпануться в этом телеграме. Я в дальнейшем обещаю, что я больше никогда не буду ничего делать противозаконного и противоправного».

Новика оштрафовали на 10 базовых величин за неподчинение сотруднику милиции. В интервью «Радыё Свабодзе» он говорил, что страдает эпилепсией, а видео ему предложили записать после суток в камере Молодечненского РОВД.

«Мне какой-то начальник сказал, что видео будет страховкой на случай, если меня задержат повторно. Когда находишься в таких условиях, то и не на такое согласишься», — вспоминал Новик. Он подтвердил, что плакал во время съемки.

20 июля пресс-служба МВД выложила на ютуб видео: бородатый мужчина извинялся за оскорбление активистов провластного Белорусского республиканского молодежного союза.

«Задержан за оскорбление в социальной сети членов партии, ой, "партии" говорю… членов БРСМ. Оскорбил их. Это цензурное слово считается или нецензурное? Написал им в личные сообщения то, что я о них думаю. Возможно, я не имел права на это действие, я им уже принес свои извинения в протоколе», — говорил он, советуясь с невидимым милиционером за кадром.

Человеком на видео оказался чемпион Грузии по бодибилдингу Шота Лобжанидзе. После минской акции в поддержку Александра Лукашенко он нашел профили активистов БРСМ и разослал им личные сообщения со словом «проститутка». 10 июля люди в штатском задержали Лобжанидзе прямо в спортзале и доставили его в ГУБОПиК. В тот же день состоялся суд, бодибилдера оштрафовали на 540 рублей за неподчинение сотруднику милиции.

16 июля с ним связался человек, представившийся сотрудником РОВД. Он сказал, что на Лобжанидзе составили еще два протокола по статье 9.3 КоАП, причем исходно было «четверо потерпевших, остались два». 21 июля спортсмен уехал из Беларуси.

Силовики не обязательно заставляют беларусов каяться перед камерой, иногда им достаточно непубличных извинений. 28-летний электрослесарь Роман из Солигорска заочно попросил прощения у милиционера, которого назвал во «ВКонтакте» уродом. Как рассказал Роман «Медиазоне», он оставил в одной из местных групп удаленный впоследствии резкий комментарий. Через месяц к нему пришли следователи; выяснилось, что слесарь стал обвиняемым по статье 369 УК — оскорбление представителя власти. 25 августа на сайте МВД появился саркастический пресс-релиз: «свое творчество» житель Солигорска «разместил под псевдонимом», а когда его «рассекретили», сразу «признался в грязных делишках, раскаялся и даже заочно принес извинения милиционеру». Роман подтверждает, что сам решил извиниться перед милиционером, но настаивает, что комментарий написал под собственным именем и не раскаивался — эти подробности, по его словам, додумала пресс-служба МВД. Он сказал «Медиазоне», что не нанимал адвоката, потому что не видит в этом смысла, и теперь просто ждет, «когда это все закончится».

После выборов. Конвейер извинений

В августе 31-летний пинчанин опубликовал в телеграм-чате «Пинск для жизни» картинку — портрет местного оперативника с подписью: «Пинский каратель, получивший медаль за геноцид. Знай героя в лицо».

Молодого человека задержали. Как утверждает милицейская пресс-служба, после профилактической беседы он признал свою ошибку и раскаялся. На видео с сайта МВД слышен такой диалог:

— Ваши желания давать пояснения под видеозапись являются добровольными?

— Да.

— Назовите телеграм-каналы, какие вы знаете. Какие вы не только знаете, но в каких вы состоите.

— Причина, по которой меня сюда вызвали — «Пинск для жизни», «Пинск 97%». Информация одного из сотрудников... То, что я разместил неверную информацию о нем — приношу извинения, не разобрался в ситуации.

18 августа на мобильный сотрудника ОВД Глусского района Могилевской области поступил звонок неизвестного мужчины, который произнес: «Скоро за тобой придут» и положил трубку.

Через три дня на сайт могилевского областного главка МВД выложили видео, на котором телефонный хулиган извиняется за свой поступок.

«Меня зовут Андрей. Вчера не в качестве злого умысла, в качестве шутки осуществил звонок сотруднику милиции. Ну, и сказал ему разную гадость. Это не в качестве угрозы, в качестве шутки, решил пошутить. Приношу ему свои извинения, злого умысла я никакого не имел в его адрес», — говорил Андрей.

Как сказано в милицейском пресс-релизе, с учетом искреннего раскаяния после профилактической беседы он был «отпущен восвояси».

7 сентября брестская милиция выпустила ролик с извинениями местного жителя за сообщение в чате «Брест для жизни» — о том, что «завхоз РОВД попросил своего начальника дать добро на истязания задержанных, бил меня с такой отмашкой, будто казак». Тем самым, подчеркивалось в релизе, мужчина совершил уголовно наказуемое деяние — оклеветал сотрудника.

«В августе 2020 года я разместил порочащую информацию на ***** в телеграм-канале "Брест для жизни", за что приношу свои извинения этому человеку. Свою вину осознал и жалею о том, что это совершил фактически по вине третьих лиц», — говорил герой видео, стоя спиной к камере.

11 сентября МВД обнародовало видео с ранее судимым за кражу и хулиганство 21-летним минчанином, который отправил сообщения в телеграме пяти милиционерам.

«Я в социальной сети "Телеграм" рассылал сообщения сотрудникам милиции с угрозами и с оскорблениями. Против меня не было совершено ничего противодейственного. Я не могу сказать, что мной двигало, просто какой-то стадный инстинкт, я раскаиваюсь полностью в содеянном. Приношу свои извинения всем сотрудникам, которым писал, обещаю, что впредь такого не повторится и больше никогда не буду заниматься подобными действиями», — говорил молодой человек.

Несмотря на извинения, следователи возбудили против него уголовное дело по статье 364 УК.

В тот же день появилось видео с объяснениями двух молодых людей, которые сняли государственный флаг со здания в Заводском районе Минска. На парней возбудили уголовное дело за надругательство над государственными символами. На видео один из юношей довольно раскованно отвечает на вопросы милиционера.

—Я был в алкогольном опьянении в общественном месте, это раз. Во-вторых, я снял национальный флаг Республики Беларусь.

— Для чего вы это сделали?

— Для чего? Нет никакой идеологии, смысла. Хочется чего-то нового.

— Вы раскаиваетесь в содеянном?

— Да дурак, конечно, конечно. Я готов прямо сейчас пойти и обратно флаг нацепить.

17 сентября извиняться на камеру пришлось учителю труда из Гродно. По утверждению﻿ пресс-службы МВД, он угрожал милиционеру — отцу своей ученицы. Педагог, якобы «поддавшись влиянию деструктивных телеграм-каналов», проверил данные о родителях в классном журнале и, обнаружив, что у одной из восьмиклассниц отец служит в органах внутренних дел, в присутствии других учеников попросил девочку передать отцу «привет» — «с народом милиции нельзя так поступать». На видео с извинениями учитель подтверждает эту версию событий.﻿ ﻿﻿﻿

14 сентября то же гродненское областное УВД выложило видео с 37-летним индивидуальным предпринимателем, которого задержали при расклеивании листовок со словами «позор» и «каратели». На видео зафиксирован диалог между задержанным и милиционером.

— Откуда вы почерпнули информацию об этом сотруднике?

— Через «Нехта», Nexta.

— И что там было на «Нехте» указано?

— Что сотрудник превышает силу.

— Прежде, чем расклеивать листовки, вы перепроверили информацию?

— Информацию я не проверил, я, конечно же, сожалею о том, что все-таки так получилось. Информация была ложная, я искренне надеюсь на снисхождение ваше. Простите.

23 октября вышло видео, на котором 15-летний подросток извиняется за то, что создал телеграм канал «Данные карателей Беларуси». Собственного контента у канала не было, автор копировал посты из другого протестного телеграм-канала — «Каратели Беларуси».

«Прошу прощения за то, что вылаживал вас и ваши фото, адреса, данные. Также семьям, которые пострадали от этого, приношу извинение большое», — говорит на камеру тинейджер.

28 октября 21-летний третьекурсник факультета компьютерных систем и сетей БГУИР, задержанный по уголовному делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок, под запись попросил прощения у ректора вуза — оскорбление ректора стало еще одним обвинением, предъявленным студенту.

«Я бы хотел попросить прощения у него, потому что я понимаю, что, возможно, задел его чувства, оскорбил его своим поведением. Я очень сильно раскаиваюсь в содеянном и прошу его прощения. Надеюсь, он на меня не держит обиды или зла, я это сделал не специально и без какого-либо злого умысла», — говорил молодой человек.

Перед покаянным монологом задержанного в ролике демонстрируется съемка собрания в университете. Студент-активист, показывая на ректора, восклицает: «Этот человек будет вам говорить, что он здесь власть!». «Да! — с яростью отвечает тот. — Да!». Аудитория не соглашается и скандирует: «Мы здесь власть!». Следствие считает молодого человека одним из зачинщиков забастовки в университете.

28 октября государственное агентство «Белта» опубликовало оперативную съемку: двое мужчин сбивчиво объясняют на камеру обстоятельства своего задержания. По утверждению агентства, они нашли в одном из оппозиционных телеграм-каналов адрес водителя, который накануне избил вышедшего на проезжую часть демонстранта с бело-красно-белым флагом, и поджидали его, чтобы отомстить.

— Почему у вас при себе был нож, пистолет и деньги?

— Деньги у меня были личные, это мои деньги.

— Пистолет пневматический ТТ... гу... чичер... Чей?

— Я не знаю, возможно, того третьего, который убежал.

Один из задержанных на видео не может открыть глаза и в завершение говорит, что боится за свою жизнь.