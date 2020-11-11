На воскресном марше впервые с начала августа задержали больше тысячи человек. Инфографика

Уже в день выборов силовики начали жестоко разгонять акции протеста, используя резиновые пули и светошумовые гранаты. На следующий день МВД сообщило о трех тысячах задержанных по всей стране, больше всего в Минске — более двух тысяч. Столкновения продолжались в ночь на 11 и 12 августа: протестующие строили баррикады, силовики использовали светошумовые гранаты, в ответ летели коктейли Молотова.

В итоге к 14 августа из изоляторов были освобождены почти все задержанные — они рассказывали об избиениях и пытках в автозаках, в РУВД и на Окрестина.

С тех пор каждое воскресенье беларусы выходят на массовые акции протеста — первое время они собирали десятки тысяч людей. Так, прошедший 16 августа «Марш свободы» собрал до 200 тысяч участников.

В тот же день в Минске митинговали сторонники Лукашенко (их было от 7 до 30 тысяч участников), на котором выступил министр МВД Юрий Караев, пообещавший разобраться во всех случаях превышения силовиками полномочий, но «не сейчас, а когда все утихнет». С тех пор ни одного дела так и не было возбуждено, а избитые омоновцами получают от Следственного комитета отписки о том, что силовики закон не нарушали.

16 августа не было задержано ни одного человека — во всяком случае, о них не сообщали ни МВД, ни правозащитники из «Вясны». Уже через пару недель число задержанных снова выросло, каждую неделю несколько сотен демонстрантов стабильно оказываются в автозаках. Взяв данные «Вясны» и МВД, мы сделали график задержаний на воскресных маршах.

«Марш новой Беларуси» 23 августа; 79 задержанных (МВД). Пройдя от площади Независимости до оцепленной военными стелы «Минск — город-герой», колонна протестующих направились к резиденции Лукашенко. Именно в этот день Лукашенко пролетел над демонстрантами на вертолете, назвав их «крысами», а потом вышел с автоматом к силовикам: «Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Спасибо вам, спасибо. Вы красавцы, спасибо, спасибо. Мы с ними разберемся».

По оценке TUT.by, число участников шествия, попавших на видеозапись, составило 126 763 человек. МВД оценило их численность в 20 тысяч человек.

«Марш мира и независимости» 30 августа; 169 («Вясна») или 140 задержанных (МВД). В день рождения Лукашенко подъезды к площади Независимости перекрыли военной техникой. Первые задержания начались еще до того, как силовики заблокировали несколько тысяч демонстрантов между зданием КГБ и улицей Ленина. Протестующие от площади Независимости двинулись к резиденции Лукашенко, где им дорогу перегородили силовики со щитами.

«Марш единства» 6 сентября; 359 («Вясна») или 633 задержанных (МВД). Демонстранты снова прошли через центр города до Дворца Независимости, где проспект перекрыли силовики. По оценкам TUT.by, туда пришло более 100 тысяч человек.

Задержания были до, во время и после марша — так, после акции в районе Немиги неизвестные в штатском, с дубинками и в масках начали задерживать возвращающихся и разбили витрину кафе O'Petit. Среди погромщиков оказался глава ГУБОПиКа полковник Николай Карпенков.

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«Марш героев» 13 сентября; 434 («Вясна») или 774 задержанных (МВД). В этот день задерживали в разных точках города, разгоняя пытавшихся сформировать колонны. Часть демонстрантов дошла до Дроздов, где живут чиновники и где находится одна из резиденций Лукашенко. Naviny.by писали, что в марше участвовали не менее 100 тысяч человек.

«Марш справедливости» 20 сентября; 271 («Вясна») или 442 задержанных (МВД). Собравшись у стелы «Минск — город-герой», колонна пошла в сторону Дворца Независимости, но свернула и дошла до Немиги. После этого люди через проспект Независимости дошли до улицы Козлова. Задержания были в нескольких местах города по ходу движения марша, собравшего, по оценке Reuters, больше 100 тысяч участников.

«Марш народной инаугурации» 27 сентября; 392 («Вясна») или «более 350» задержанных (МВД). 23 сентября Лукашенко без предупреждения провел свою инаугурацию, а 27 сентября люди снова вышли на марш и прошли по всему городу. Время от времени их задерживали силовики.

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«Марш освобождения политзаключенных» 4 октября; 251 («Вясна») или 317 задержанных (МВД). Протестующие традиционно собрались у Стелы — еще на подходе против них применили водометы. Продолжилось это и на проспекте Машерова, но там несколько демонстрантов подбежали к водомету и что-то достали из него, после чего тот сломался: начал лить воду фонтаном, а не на протестующих. Подойдя к изолятору на Окрестина, люди скандировали «Выпускай!».

«Марш Гордости» 11 октября; 616 («Вясна») или 713 задержанных (МВД). Накануне Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с арестованными оппозиционерами, а сама акция началась с массовых задержаний журналистов. Силовики жестко разгоняли протестующих, используя водометы, светошумовые гранаты, и дубинки. Среди задержанных и избитых оказался Никита Домрачев, брат биатлонистки и четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.

«Партизанский марш» 18 октября; 252 («Вясна») или 280 задержанных (МВД). Марш в первый раз прошел по Партизанскому проспекту, на подходе к которому силовики задерживали людей. Выйдя на проспект, голова колонны дошла до оцепления силовиков, когда один человек подошел к ним, его задержали. Колонна сразу развернулась и пошла обратно. Силовики в Минске несколько раз стреляли в воздух.

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«Народный ультиматум» 25 октября; 314 («Вясна») или 523 задержанных (МВД). Истек срок «народного ультиматума» Светланы Тихановской, требовавшей отставки Лукашенко, прекращения насилия на улицах и освобождения политзаключенных. Во многих городах Беларуси протестующие вышли на традиционный воскресный марш, силовики ответили жесткими задержаниями и стрельбой резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. После разгона силовики пришли в одну из квартир на Орловской, жильцы которой впустили протестующих, и забрали оттуда несколько человек.

«Марш против террора» 1 ноября; 313 («Вясна») или «около 300» задержанных (МВД). Марш должен был закончиться в урочище Куропаты, где НКВД расстреляло и похоронило репрессированных в годы Большого террора. По оценкам «Нашай Нiвы», в марше участвовало около 20 тысяч человек. «Белсат» оценивал численность в десять тысяч человек.

Силовики начали задерживать участников еще на проспекте Независимости, а после марша Следственный комитет неожиданно объявил, что почти все задержанные — 231 человек — получили статус подозреваемых по делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

«Марши народовластия» 8 ноября; 1 054 задержанных («Вясна»). Силовики не давали собраться большой колонне демонстрантов, они все-таки собрались на улице Богдановича — там колонну разогнали. Задержания продолжались весь день в разных частях города. TUT.by опубликовал видео, на котором видно, как силовик несколько раз бьет лежачего на дороге человека при задержании. На другом видео силовик сначала несколько раз бьет мужчину ногой, потом кулаком в лицо, тот падает.

В Советском РУВД задержанные стояли у стены во внутреннем дворе до часа ночи — некоторые с двух часов дня. По данным «Вясны», всего задержали 1 054 человека. МВД на этот раз впервые за долгое время не стало сообщать о числе задержанных.