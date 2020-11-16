Что происходило на «Площади Перемен» перед смертью Романа Бондаренко. Камеры видеонаблюдения против версии МВД и СК

• Примерно за полчаса до потасовки в район «Площади Перемен» приезжает колонна из четырех микроавтобусов. Один из них очень похож на тот, в котором увозили Бондаренко.

• Люди, которые срезали бело-красно-белые ленточки с забора, сперва изучили окрестности: прошлись по двору, обращая внимание на видеокамеры.

• Примерно за 25 минут до потасовки рядом с «Площадью Перемен» появились неизвестные в масках, которые не участвовали в очистке забора. Один из них, мужчина в шапке с помпоном и борсеткой, позже зайдет в микроавтобус, на котором увезли Бондаренко.

• Бондаренко заносят в микроавтобус примерно в 22:19. Он точно находится внутри до 22:40, когда машина уезжает в сторону улицы Червякова.

• Милиция прибывает на «Площадь Перемен» около 22:30 и не обращает внимания на микроавтобус с Бондаренко. Это не согласуется с официальной версией МВД, согласно которой милиционеры сами вызвали ему скорую.

Жительница двора по имени Татьяна рассказывает «Медиазоне», что вечером 11 ноября заметила четыре микроавтобуса, которые остановились неподалеку от «Площади перемен» возле дома по адресу Червякова, 55.

«Площадь Перемен» — неофициальное название двора на пересечении улиц Каховская и Червякова в Минске. В августе на будке вентиляции подземного гаража в этом дворе появился мурал с портретами звукорежиссеров Влада Соколовского и Кирилла Галанова. Незадолго до президентских выборов они включили песню Виктора Цоя «Хочу перемен» на семейном фестивале, куда собирались прийти сторонники Светланы Тихановской. Соколовского и Галанова арестовали, отбыв административный арест, они покинули страну. Мурал несколько раз закрашивали неизвестные, но фреска снова возвращалась на прежнее место, а забор соседней детской площадки жители двора украсили бело-красно-белыми ленточками.

— Было два буса тонированных, в них были люди. Я видела, что на водительском сиденье [одного из них был] человек в черной одежде и балаклаве, — вспоминает Татьяна. — И было два буса с обычными людьми в гражданской одежде. Те, кто был [одет] по гражданке, пришли к нам на «Площадь Перемен» срезать ленточки.

На записи камеры с дома по адресу Червякова, 62 в 21:48 видны четыре проезжающих друг за другом микроавтобуса: первый темный, за ним — три светлых. Один из них похож на бус, в который неизвестные после потасовки занесут Романа Бондаренко — этот момент хорошо виден за съемках, опубликованных позже Onliner и TUT.by.

Через пять минут после того, как в кадр попадает вереница микроавтобусов, примерно в 21:53, на «Площади перемен» появляются три человека: двое мужчин и женщина, все в темной одежде.

Они заходят во двор со стороны улицы Каховская, следуют мимо дома 1 по Сморговскому тракту и в 21:54 подходят к дому на Червякова, 62.

Через 30 секунд после этого троицу засекает уже другая камера — направленная на гараж по адресу Червякова, 60. Но один из участников группы за это время успевает смениться: вместо человека в темной куртке теперь виден мужчина в сером костюме и темной жилетке с белой маской на лице. Человек в сером будет не раз появляться в разных местах двора до, во время и после потасовки.

Мужчина, который одет точно так же, вскоре будет заламывать руки лежащему на земле Бондаренко. Но маска на нем будет уже темного цвета.

Кроме того, на записях нескольких камер также видно, что за этой группой на расстоянии примерно 20 метров следует еще один человек в штатском.

Трое неизвестных обращают внимание на камеры видеонаблюдения, в руках у одного из этих людей периодически заметен телефон. Они доходят до улицы Оршанской и, разделившись, идут на детскую площадку разными путями: двое — обогнув будку с вентиляционным оборудованием подземного паркинга с правой стороны, третий — с левой. Но теперь вместо мужчины в сером и темной жилетке в кадре опять появляется человек в темной куртке.

Все трое подходят к скамейке на детской площадке. Простояв там минуту, они направляются к забору и в 21:55 начинают срезать с него ленточки. Они будут продолжать это занятие вплоть до начала потасовки, то есть на протяжении 20 минут.

Примерно тогда же, около 21:55, по периметру двора начинают ходить люди в защитных масках. Одни и те же фигуры заметны на записях с разных камер в разное время.

Один из периодически появляющихся в кадре прохожих — мужчина с борсеткой и в шапке с помпоном. Именно он впоследствии будет заходить в микроавтобус, в который занесут Бондаренко.

На этом скриншоте мужчина в шапке с помпоном идет по улице Каховской примерно за десять минут до потасовки.

Около 22:08 к троим неизвестным, занятым очисткой забора от ленточек, присоединяется четвертый, еще через несколько минут их уже минимум шестеро. Возможно, в операции было задействовано еще больше людей — около забора заметны и другие фигуры, но непонятно, кто это: жильцы двора или участники группы.

В чате жителей соседних многоэтажек быстро заметили, что во дворе срезают ленточки. По данным TUT.by, последнее сообщение, которое написал туда погибший 31-летний Роман Бондаренко — «Я выхожу!».

Потасовка между неизвестными и Бондаренко завязывается примерно в 22:17.

В ту же минуту на камере, которая смотрит на «Площадь Перемен» с Червякова, 62, видно, как со стороны дома 1 на Сморговском тракте появляются три человека и бегут в сторону детской площадки. Вероятно, это те же люди, которые в разное время попадали в поле зрения разных камер, но сами ленточки не срезали.

— Между человеком в балаклаве и неизвестным парнем завязалась какая-то словесная перепалка, Рома в ней не участвовал, он стоял рядом и слушал, — рассказывал TUT.by очевидец событий. — Потом он что-то сказал, и человек в балаклаве спросил: «Ты чего борзый такой?». Оттолкнул Рому ближе к муралу, он пытался увернуться, но неизвестный схватил его и со всей силы отбросил к горке на площадке. Он сильно ударился головой.

Татьяна подтвердила «Медиазоне», что среди тех, кто срезал ленточки, был мужчина, «который потом и начал бить Романа».

— Он изначально был конфликтный, скажем так. Он первым толкнул Романа, тот его не трогал. От толчка Роман по инерции попятился назад. Потом он пошел на Романа, у них завязалась потасовка. На какое-то время я отвлеклась, а когда уже повернулась, Романа держали несколько человек, и потом его понесли в сторону Сморговского тракта, 1, где стоял бус, — добавила местная жительница.

Потасовка попала на камеру, установленную по этому адресу — Сморговский тракт, 1. На записи видно, как неизвестный несколько раз толкает мужчину, одетого во все черное, но с серым капюшоном — тот отступает назад и сопротивления не оказывает. Неизвестный бьет его по ноге, хватает за одежду и с силой толкает, мужчина в черном ударяется о металлическую детскую лесенку.

Одновременно человек в сером костюме и темной жилетке подбегает к Бондаренко и валит его на землю, а тот, кто ударился об лесенку, убегает. Нападавший преследует его, а Бондаренко остается лежать на земле, сверху его удерживает человек в сером. Несколько источников спортивного издания «Трибуна» из мира единоборств утверждают, что человек в сером похож на Дмитрия Шакуту — многократного чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу.

Вблизи фрагмент потасовки запечатлен на видео, которое опубликовал телеграм-канал активиста Антона Мотолько. Здесь можно рассмотреть одежду человека, толкнувшего мужчину в черном на лесенку: на нем темная куртка и синие джинсы, белая маска на лице.

Продолжение инцидента попало на съемку, которую обнародовал TUT.by. Видно, как после столкновения мужчина, ударившийся об лесенку, убегает, а неизвестный в темной куртке и джинсах гонится за ним.

Эту погоню запечатлела камера, которая смотрит с дома 62 по улице Червякова в сторону супермаркету «Гиппо». На записи человек, бегущий от «Площади Перемен», пересекает проезжую часть и быстро движется по Червякова в сторону улицы Веры Слуцкой. Второй человек бежит за ним, затем останавливается и идет обратно в сторону двора.

Убежавший мужчина на следующий день рассказал «Радые Свабода», что в тот вечер он вышел в магазин за сигаретами, а когда возвращался, услышал какой-то шум во дворе. — Там было человек десять, которые обрезали ленточки. Подошел к ним ближе. Там уже достаточно людей собралось, восемь-десять. Я стоял сзади за Романом. К нам повернулся один из тех, кто обрезал ленточки, и приказал идти домой. Мы начали спорить на словах. Он говорил, что чистит город, убирает его от мусора, — вспоминал участник потасовки. Потом, по его словам, к забору подошел мужчина — «сильный, также в маске». — Мои руки в карманах были, Роман стоял, оперевшись о качели, — вспоминал мужчина. — Я абсолютно трезвый был, только с работы приехал за рулем. И вот подходит к нам этот тихарь и спрашивает, угрожаем ли мы ему. Роман сказал, что нет. Тихарь пошел в мою сторону, мы начали спорить. Он пнул меня, попробовал замахнуться, ударить, схватить меня. Я упал на турник (металлическую лесенку — МЗ), телефон выпал из рук. Подобрал его, начал убегать. Убегал дворами, они гнались за мной какое-то время.

На еще одном видео, снятом из окна жителями соседнего дома и опубликованном TUT.by, трое мужчин поднимают Бондаренко с земли. Он, вероятно, еще в сознании — на записи видно, что он двигается.

Почти в ту же минуту, когда на детской площадке началась потасовка, со стороны Червякова по Каховской проехал светло-серый или серебристый микроавтобус. Камера на доме 1 по Сморговскому тракту зафиксировала, как бус разворачивается на парковке и едет обратно — навстречу троим неизвестным, которые за руки и за ноги несут Бондаренко.

За ними на некотором удалении следует четвертый — это мужчина в сером костюме и темном жилете, который появлялся на предыдущих записях и удерживал лежащего на земле Бонадренко.

Бондаренко доносят до угла Каховской, затем он либо падает сам, то ли его бросают на землю неизвестные в штатском

Бондаренко заносят в бус в 22:19.

Человек в сером костюме и темной жилетке появляется после потасовки и в поле зрения другой камеры, которая смотрит на гараж по улице Червякова, 60.

Примерно через десять минут после того, как Бондаренко заносят в микроавтобус — около половины одиннадцатого — во дворе появляется светлый милицейский уазик.

Он заезжает со стороны Каховской, где стоит микроавтобус, в который занесли Бондаренко, следует мимо него, пересекает двор без остановки и уезжает по улице Оршанской.

В это же время — 22:33 — со стороны Оршанской ко двору приезжают две легковых милицейских машины. Из каждой выходят по два человека в черной форме, надевают шлемы и идут в сторону «Площади Перемен».

Один из милиционеров появляется прямо перед камерой на Червякова, 62. Спустя минуту он проходит в обратном направлении.

В 22:36 все четверо милиционеров возвращаются в машины и через минуту уезжают.

Бус с Бондаренко все это время стоит на Каховской. В 22:27 в него садится мужчина в шапке с помпоном и борсеткой.

В 22:28 к микроавтобусу подходит женщина. Она разговаривает через окно с человеком на переднем пассажирском сиденье, затем приоткрывается боковая дверь, после этого женщина уходит.

В 22:35 мужчина в шапке с помпоном и борсеткой выходит из микроавтобуса, но в 22:40 возвращается внутрь. Бус уезжает в сторону Червякова, а через три минуты снова появляется на прежнем месте. Из него выходят двое, в том числе — мужчина с помпоном и борсеткой; они идут в сторону «Площади Перемен». Неизвестно, находится ли в этот момент Бондаренко в машине.

Бус уезжает в 22:55, когда все ленточки с забора уже сняты.

В ту же минуту два светлых микроавтобуса появляются в поле зрения другой камеры — они едут друг за другом по Червякова в сторону улицы Веры Слуцкой, причем второй из них похож на тот, в который занесли Бондаренко.

Он притормаживает и маневрирует, как будто пытаясь припарковаться, но через несколько секунд снова выруливает на проезжую часть и продолжает движение.

Через минуту за ними в том же направлении проезжают темный и еще один светлый микроавтобусы.

В 22:58 на эту же камеру попадает машина скорой помощи. Она едет по Червякова со стороны улицы Веры Слуцкой, сворачивает на Каховскую и едет по ней в сторону кинотеатра «Киев», не заворачивая во двор «перемен».

Татьяна говорит, что после того, как микроавтобус с Бондаренко уехал, жители двора начали выяснять, куда его доставили.

«Сейчас СМИ пишут [версию] МВД, что выехал наряд милиции, Романа нашли на площади. Это неправда. Его увезли с площади. Люди звонили в РУВД и там говорили, что был у них такой, ему стало плохо и его забрали в БСМП», — говорит она.

Что было дальше

Утром 12 ноября стало известно, что Романа Бондаренко после задержания доставили в РУВД Центрального района. Оттуда он попал в реанимацию больницы скорой медицинской помощи.

В протоколе первичного медосмотра, который датирован 00:05 12 ноября, указано, что пациент находился без сознания, на вопросы отвечать не мог, общее состояние характеризуется как тяжелое. У Бондаренко диагностировали закрытую тяжелую черепно-мозговую травму, гематомы над обоими полушариями головного мозга, ушибы и ссадины на лице и конечностях.

Позже МВД объяснило избиение Бондаренко так: у молодого человека вышел конфликт с «неравнодушными гражданами», которые пытались «не допускать нарушений правил благоустройства». Потом на место драки приехали сотрудники милиции, которые вызвали скорую помощь. О госпитализации пострадавшего в пресс-релизе не упоминалось.

Около восьми вечера 12 ноября стало известно, что Роман Бондаренко скончался в больнице.

13 ноября его смерть прокомментировал Следственный комитет. Ведомство утверждало, что 11 ноября в милицию поступило сообщение: во дворе дома на улице Червякова в Минске «произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими».

«Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД г. Минска для выяснения обстоятельств случившегося», — утверждала пресс-служба СК.

Версию об алкогольном опьянении Бондаренко позже отрицал один из врачей БСМП.

Анализ данных: Максим Литаврин, Давид Френкель, Анастасия Ясеницкая

Художник: Мария Толстова

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Дополнено в 14:55. Добавлена информация про машину скорой помощи, которая около 22:58 проехала по Червякова, свернула на Каховскую и поехала в сторону кинотеатра «Киев».



Исправлено в 17:28. В одной из частей текста была ошибочно указана дата 12 ноября, вместо 11.