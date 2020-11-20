Натуля, Дима, его боевой друг и ОМОН невдалеке. Что можно узнать из опубликованной после смерти Романа Бондаренко прослушки

Вечером 11 ноября неизвестные в штатском приехали срезать белые и красные ленточки с забора в известном как «Площадь Перемен» дворе на углу улиц Червякова и Каховской в Минске. Они избили местного жителя Романа Бондаренко, который вмешался в происходящее, отнесли его в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Минчанин попал в больницу с отеком мозга и на следующий день умер.

14 ноября журналисты TUT.by обнаружили сходство двух мужчин, снимавших ленточки на «Площади Перемен», с главой Федерации хоккея Беларуси Дмитрием Басковым и чемпионом мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрием Шакутой. Как выяснилось, те же двое мужчин попали на видео еще 18 октября, когда срезали ленточки возле ЖК «Мегаполис».

TUT.by обращал внимание на несколько примет, позволяющих предполагать, что мужчина на видео — это Шакута. Во-первых, неизвестный был одет в серый спортивный костюм с эмблемой на рукаве, похожий на форму бойцовского клуба Шакуты Shock Team. Спортсмен фотографировался в таком же костюме. Черные кеды на белой подошве, которые можно рассмотрать на фотографиях Шакуты, похожи на обувь человека с видео.

Известно, что Шакута общается с Дмитрием Басковым и играет под его руководством в любительской хоккейной команде второй лиги «Бастион». На кадрах с «Площади Перемен» мужчины, похожие на Шакуту и Баскова, держатся рядом.

17 ноября признанный экстремистким телеграм-канал «Нехта» опубликовал прослушку двух телефонных разговоров, предоставленную анонимным источником. На записях слышны голоса двух мужчин, похожие на голоса Баскова и Шакуты. Собеседники называют друг друга по имени, обоих зовут Дима.

Диалог начинает обладатель голоса, похожего на голос Баскова. Он говорит, что «Наташа позвонила, говорит, там сейчас Казакевич» и «она уже там ездила, встречалась, разговаривала с кем-то, разбираются сейчас». «Наташа», по его словам, «предупредила всех, что если что, то нас не было нигде».

Из разговора следует, что ранее собеседники отнесли неназванного человека в машину «за руки, за ноги» и передали его ОМОНу. По словам мужчины, голос которого похож на голос Шакуты, этот человек говорил, что семь лет назад служил в 3-й роте «тридцать двойки», однако не смог назвать своего командира. По информации TUT.by, Дмитрий Шакута инструктирует спецназовцев этой части, в ней же служил Роман Бондаренко.

Мужчины на записи обсуждают состояние человека, которого они относили в машину; они считают, что если бы тот был без сознания, его бы не приняли в РУВД.

«Его бы тупо просто не приняли бы, сказали бы, везите в больницу, *** [блин]. А он мне тут звонит, говорит: "А что вы с ним сделали? Че вы нам его без сознания передали, ***** [блин]"», — говорит голос, похожий на голос Шакуты.

«Вопрос поставлен так, чтобы снять ответственность», отвечает второй собеседник. У неназванного пострадавшего, следует из разговора, предположительно, черепно-мозговая травма. Человек с голосом, похожим на голос Шакуты, подчеркивает, что «свалил» его, но «не вырубал», и добавляет, что в машине с мужчиной могли сделать «все, что угодно».

«Но если он выживет, как бы все нормально будет, он расскажет, кто, где и когда его…» — завершает беседу голос, похожий на голос Шакуты.

Во втором разговоре обладатель голоса, похожего на голос Баскова, спрашивает о состоянии пострадавшего. Его собеседник говорит, что ничего не знает, а на просьбу «аккуратно узнать» отвечает уклончиво.

19 ноября «Нехта» выложил еще одну запись — на этот раз с телефонными разговорами мужчины и женщины, голоса которых похожи на голоса Баскова и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт. Собеседники называют друг друга «Димой» и «Натулей».

Они обсуждают организацию некоей «прогулки», говорят о бусах и водителях. В поездке, к которой готовятся «Дима» и «Натуля», по их словам, участвуют 12 человек, начало назначено на 20:30. При этом мужчина с голосом, похожим на голос Баскова, говорит, что отправил собеседнице контакт Шакуты: «Дмитрия номер сбросил, Шакуты».

Мужчина и женщина уточняют, стоит ли снимать с машин номера, упоминая при этом «Кубракова» и «Шахраева» — такие же фамилии носят министр внутренних дел, экс-глава минской милиции Иван Кубраков и начальник службы безопасности Лукашенко Дмитрий Шахраев.

«Тогда уточняю, сели бы они за руль? Там номера скрутят тогда [нрзб]», — спрашивает мужчина.

«Ну да, мне тоже… Я вот спрашивала сейчас Шахраева, он говорит одно из двух: если вы не будете близко на бусах подъезжать, а, например… Ну, просто, какая у нас тактика? Если мы просто ставим где-то автомобили и идем как бы группой, просто мониторим ситуацию, к кому-то подходим, что-то делаем, то тогда это… Но он говорит: "Я тогда дам Кубракову ваши номера и вопросов не будет вообще никаких". Но если мы будем там близко и прям совсем идентифицированы, то, конечно, тогда лучше снять», — отвечает женщина.

В разговоре она также упоминает человека по фамилии Караев. Юрий Караев — бывший министр внутренних дел, ныне помощник Лукашенко по Гродненской области.

— Я разговаривала с Караевым, и он говорил, что есть задание не просто даже ставить на место, а он по поводу нас разговаривал с… Ну, понятно. И типа забирать. Так я вот думаю, мы их куда будем паковать? Мы что потом, вместе поедем? До дома? Или как?

«Дима» упоминает номер машины некоего Захарова, которого участники поездки планируют взять с собой: 0020 АА7, это «машина федерации», добавляет он. Такая же фамилия у Михаила Захарова — главного тренера национальной сборной Беларуси по хоккею.

«Натуля» намеками просит, чтобы «самый боевой друг» ее собеседника, которого тоже зовут Дима, взял с собой «инструмент боевой, и не только», и добавляет: «Мы тут тоже берем разное, я тебе фотки пришлю».

Ее собеседник уточняет: «Так что, мне тоже брать? У меня есть. Мне шеф говорил брать». Женщина смеется: «Дима, ну все, я не знаю, как на войну». На повторный вопрос «Димы» она отвечает: сейчас «министр» скажет ей, что делать.

— У меня есть один такой с резиной, но он мне сказал мне себе его взять. Но я не сильно собиралась, потому что я как бы так… Поэтому я не знаю даже. Ну, посмотрим. И для других на всякий случай возьмем… Там такое, щадящий режим, — говорит «Натуля».

— Аэрозольчики, да? — уточняет мужчина с голосом, похожим на голос Баскова.

— Аэрозольчики, палочки, — отвечает его собеседница.

На записи «Натуля» жалуется на отсутствие интернета и говорит, что находится во Дворце Независимости — официальной резиденции президента Беларуси.

«Дима» уточняет, что приедет на белом бусе вместе с «Пашей и Жанеттой». Его собеседница говорит, что возьмет с собой неких Анну, Лену и Сергея, а «Дима с [нрзб] приезжают сами».

После этого следует серия телефонных звонков, которые, по данным «Нехты», записаны уже на другой день. В них «Дима» и «Натуля» обсуждают маршрут поездок. «Дима» говорит, что один из водителей садится в белую машину, а другой — в черную «захаровскую». Среди мест, которые упоминаются в разговоре — ТЦ «Нестерка», агрогородок Озерцо, ФСК «Олимпик» и проспект Дзержинского.

Из разговора понятно, что как минимум одна из целей поездки — срезать ленты, при этом в вылазке участвует некий Александр Петрович, действующий заодно с ОМОНом.

— Слушай, вот там чуть дальше если проехать, тоже вдоль дороги ленты. Александр Петрович предложил, чтобы мы вышли, быстренько их посрезали, а он сам вместе с ОМОНом невдалеке постоит, нас прикроет, — рассказывает «Натуля».

В следующем телефонном разговоре подобная схема действий приписана уже некоему Барсукову. Александр Петрович Барсуков — бывший замминистра МВД, теперь назначенный помощником Лукашенко по Минску.

«Дима, там с другой стороны двора обнаружены еще ленты. И Барсуков предложил нам, чтобы мы вернулись одни, как победители, и спокойненько стали резать еще там, а они отстанут от нас и будут все время где-то невдалеке», — говорит голос, похожий на голос Эйсмонт.

После публикации записи разговора «Димы» и «Натули» на видео, снятом 18 октября возле минского ЖК «Мегаполис» блогер Антон Мотолько заметил женщину, похожую на Наталью Эйсмонт, а спортивное издание «Трибуна» — пару, похожую на тренера хоккейной команды «Юность» Павла Волчека и его жену Жанетту. Последнюю «Трибуна» называет «астропсихологом и энерготерапевтом».

На видео от 18 октября можно разглядеть, что женщина, похожая на Эйсмонт, носит горнолыжную одежду норвежского бренда Swix. В инстаграме Эйсмонт есть ее фотография в костюме этой марки.