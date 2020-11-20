Натуля, Дима, его боевой друг и ОМОН невдалеке. Что можно узнать из опубликованной после смерти Романа Бондаренко прослушки
Антон Мардилович
Натуля, Дима, его боевой друг и ОМОН невдалеке. Что можно узнать из опубликованной после смерти Романа Бондаренко прослушки
Антон Мардилович
20 ноября 2020, 15:55
Смерть Романа БондаренкоТексты
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Женщина, похожая на Наталью Эйсмонт. Фото: кадр из видео tut.by

 
 
 
 
 

После смерти минчанина Романа Бондаренко признанный экстремистским телеграм-канал «Нехта» опубликовал несколько полученных от анонимного источника телефонных разговоров. Их участники обсуждают инцидент с потерявшим сознание человеком, которого отнесли в машину «за руки, за ноги», и планируют рейды по очистке города от бело-красно-белых ленточек. Собеседники упоминают фамилии высокопоставленных силовиков, один из голосов на записи похож на голос пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт. «Медиазона» приводит краткое содержание обнародованных прослушек.

Вечером 11 ноября неизвестные в штатском приехали срезать белые и красные ленточки с забора в известном как «Площадь Перемен» дворе на углу улиц Червякова и Каховской в Минске. Они избили местного жителя Романа Бондаренко, который вмешался в происходящее, отнесли его в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Минчанин попал в больницу с отеком мозга и на следующий день умер.

14 ноября журналисты TUT.by обнаружили сходство двух мужчин, снимавших ленточки на «Площади Перемен», с главой Федерации хоккея Беларуси Дмитрием Басковым и чемпионом мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрием Шакутой. Как выяснилось, те же двое мужчин попали на видео еще 18 октября, когда срезали ленточки возле ЖК «Мегаполис».

Мужчина, похожий на Дмитрия Шакуту. Фото: tut.by

TUT.by обращал внимание на несколько примет, позволяющих предполагать, что мужчина на видео — это Шакута. Во-первых, неизвестный был одет в серый спортивный костюм с эмблемой на рукаве, похожий на форму бойцовского клуба Шакуты Shock Team. Спортсмен фотографировался в таком же костюме. Черные кеды на белой подошве, которые можно рассмотрать на фотографиях Шакуты, похожи на обувь человека с видео.

Известно, что Шакута общается с Дмитрием Басковым и играет под его руководством в любительской хоккейной команде второй лиги «Бастион». На кадрах с «Площади Перемен» мужчины, похожие на Шакуту и Баскова, держатся рядом.

17 ноября признанный экстремистким телеграм-канал «Нехта» опубликовал прослушку двух телефонных разговоров, предоставленную анонимным источником. На записях слышны голоса двух мужчин, похожие на голоса Баскова и Шакуты. Собеседники называют друг друга по имени, обоих зовут Дима.

Диалог начинает обладатель голоса, похожего на голос Баскова. Он говорит, что «Наташа позвонила, говорит, там сейчас Казакевич» и «она уже там ездила, встречалась, разговаривала с кем-то, разбираются сейчас». «Наташа», по его словам, «предупредила всех, что если что, то нас не было нигде».

Из разговора следует, что ранее собеседники отнесли неназванного человека в машину «за руки, за ноги» и передали его ОМОНу. По словам мужчины, голос которого похож на голос Шакуты, этот человек говорил, что семь лет назад служил в 3-й роте «тридцать двойки», однако не смог назвать своего командира. По информации TUT.by, Дмитрий Шакута инструктирует спецназовцев этой части, в ней же служил Роман Бондаренко.

Мужчины на записи обсуждают состояние человека, которого они относили в машину; они считают, что если бы тот был без сознания, его бы не приняли в РУВД.

«Его бы тупо просто не приняли бы, сказали бы, везите в больницу, *** [блин]. А он мне тут звонит, говорит: "А что вы с ним сделали? Че вы нам его без сознания передали, ***** [блин]"», — говорит голос, похожий на голос Шакуты.

«Вопрос поставлен так, чтобы снять ответственность», отвечает второй собеседник. У неназванного пострадавшего, следует из разговора, предположительно, черепно-мозговая травма. Человек с голосом, похожим на голос Шакуты, подчеркивает, что «свалил» его, но «не вырубал», и добавляет, что в машине с мужчиной могли сделать «все, что угодно».

«Но если он выживет, как бы все нормально будет, он расскажет, кто, где и когда его…» — завершает беседу голос, похожий на голос Шакуты.

Во втором разговоре обладатель голоса, похожего на голос Баскова, спрашивает о состоянии пострадавшего. Его собеседник говорит, что ничего не знает, а на просьбу «аккуратно узнать» отвечает уклончиво.

19 ноября «Нехта» выложил еще одну запись — на этот раз с телефонными разговорами мужчины и женщины, голоса которых похожи на голоса Баскова и пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт. Собеседники называют друг друга «Димой» и «Натулей».

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Они обсуждают организацию некоей «прогулки», говорят о бусах и водителях. В поездке, к которой готовятся «Дима» и «Натуля», по их словам, участвуют 12 человек, начало назначено на 20:30. При этом мужчина с голосом, похожим на голос Баскова, говорит, что отправил собеседнице контакт Шакуты: «Дмитрия номер сбросил, Шакуты».

Мужчина и женщина уточняют, стоит ли снимать с машин номера, упоминая при этом «Кубракова» и «Шахраева» — такие же фамилии носят министр внутренних дел, экс-глава минской милиции Иван Кубраков и начальник службы безопасности Лукашенко Дмитрий Шахраев.

«Тогда уточняю, сели бы они за руль? Там номера скрутят тогда [нрзб]», — спрашивает мужчина.

«Ну да, мне тоже… Я вот спрашивала сейчас Шахраева, он говорит одно из двух: если вы не будете близко на бусах подъезжать, а, например… Ну, просто, какая у нас тактика? Если мы просто ставим где-то автомобили и идем как бы группой, просто мониторим ситуацию, к кому-то подходим, что-то делаем, то тогда это… Но он говорит: "Я тогда дам Кубракову ваши номера и вопросов не будет вообще никаких". Но если мы будем там близко и прям совсем идентифицированы, то, конечно, тогда лучше снять», — отвечает женщина.

В разговоре она также упоминает человека по фамилии Караев. Юрий Караев — бывший министр внутренних дел, ныне помощник Лукашенко по Гродненской области.

— Я разговаривала с Караевым, и он говорил, что есть задание не просто даже ставить на место, а он по поводу нас разговаривал с… Ну, понятно. И типа забирать. Так я вот думаю, мы их куда будем паковать? Мы что потом, вместе поедем? До дома? Или как?

«Дима» упоминает номер машины некоего Захарова, которого участники поездки планируют взять с собой: 0020 АА7, это «машина федерации», добавляет он. Такая же фамилия у Михаила Захарова — главного тренера национальной сборной Беларуси по хоккею.

«Натуля» намеками просит, чтобы «самый боевой друг» ее собеседника, которого тоже зовут Дима, взял с собой «инструмент боевой, и не только», и добавляет: «Мы тут тоже берем разное, я тебе фотки пришлю».

Ее собеседник уточняет: «Так что, мне тоже брать? У меня есть. Мне шеф говорил брать». Женщина смеется: «Дима, ну все, я не знаю, как на войну». На повторный вопрос «Димы» она отвечает: сейчас «министр» скажет ей, что делать.

— У меня есть один такой с резиной, но он мне сказал мне себе его взять. Но я не сильно собиралась, потому что я как бы так… Поэтому я не знаю даже. Ну, посмотрим. И для других на всякий случай возьмем… Там такое, щадящий режим, — говорит «Натуля».

— Аэрозольчики, да? — уточняет мужчина с голосом, похожим на голос Баскова.

— Аэрозольчики, палочки, — отвечает его собеседница.

На записи «Натуля» жалуется на отсутствие интернета и говорит, что находится во Дворце Независимости — официальной резиденции президента Беларуси.

«Дима» уточняет, что приедет на белом бусе вместе с «Пашей и Жанеттой». Его собеседница говорит, что возьмет с собой неких Анну, Лену и Сергея, а «Дима с [нрзб] приезжают сами».

После этого следует серия телефонных звонков, которые, по данным «Нехты», записаны уже на другой день. В них «Дима» и «Натуля» обсуждают маршрут поездок. «Дима» говорит, что один из водителей садится в белую машину, а другой — в черную «захаровскую». Среди мест, которые упоминаются в разговоре — ТЦ «Нестерка», агрогородок Озерцо, ФСК «Олимпик» и проспект Дзержинского.

Из разговора понятно, что как минимум одна из целей поездки — срезать ленты, при этом в вылазке участвует некий Александр Петрович, действующий заодно с ОМОНом.

— Слушай, вот там чуть дальше если проехать, тоже вдоль дороги ленты. Александр Петрович предложил, чтобы мы вышли, быстренько их посрезали, а он сам вместе с ОМОНом невдалеке постоит, нас прикроет, — рассказывает «Натуля».

В следующем телефонном разговоре подобная схема действий приписана уже некоему Барсукову. Александр Петрович Барсуков — бывший замминистра МВД, теперь назначенный помощником Лукашенко по Минску.

«Дима, там с другой стороны двора обнаружены еще ленты. И Барсуков предложил нам, чтобы мы вернулись одни, как победители, и спокойненько стали резать еще там, а они отстанут от нас и будут все время где-то невдалеке», — говорит голос, похожий на голос Эйсмонт.

После публикации записи разговора «Димы» и «Натули» на видео, снятом 18 октября возле минского ЖК «Мегаполис» блогер Антон Мотолько заметил женщину, похожую на Наталью Эйсмонт, а спортивное издание «Трибуна» — пару, похожую на тренера хоккейной команды «Юность» Павла Волчека и его жену Жанетту. Последнюю «Трибуна» называет «астропсихологом и энерготерапевтом».

На видео от 18 октября можно разглядеть, что женщина, похожая на Эйсмонт, носит горнолыжную одежду норвежского бренда Swix. В инстаграме Эйсмонт есть ее фотография в костюме этой марки.

     
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