«Сука украла наши голоса». Мать и бабушку восьмиклассника из Кореличей обыскали из‑за надписи на заборе главы избиркома

13-летнего жителя Кореличей Алексея Шишу в конце августа несколько раз вызывали в милицию и на комиссию по делам несовершеннолетних из-за того, что, по версии милиции, он призывал в телеграм-чате «Кореличи 97%» участвовать в несанкционированных митингах, рассказывала в сентябре «Медиазоне» его мать Елена Пекарская. Алексея тогда на учет не поставили, а Елене 28 сентября районная прокуратура вынесла предупреждение за «ненадлежащее выполнение родительских обязанностей».

26 ноября, в день рождения Пекарской, около 11 часов к ней домой пришли несколько сотрудников Кореличского РОВД с обыском, рассказывает Елена. По ее словам, в постановлении об обыске было написано, что на заборе соседки, которая была председателем на одном из избирательных участков 9 августа, около месяца назад появилась надпись: «Сука украла наши голоса».

В том же постановлении, по ее словам, было написано, что летом Алексея поймали, когда он пытался нанести мелом надпись «ЯМы 97%» на стене дома, в котором живут его бабушка и дедушка, поэтому сейчас он один из подозреваемых. Елена не помнит, по какой статье проходил обыск — копию постановления ей не дали.

В доме, как утверждает Пекарская, искали баллончики с краской. Она попросила сотрудников не ходить одновременно по всему дому, а быть вместе с ней, потому что «мало ли что они могут мне подкинуть, потом не оправдаюсь».

В это же время Елене позвонила ее 72-летняя мать и сказала, что в ее доме в Кореличах, в котором Алексей обычно проводит выходные и каникулы, тоже проходит обыск. Ни у Пекарской, ни у ее родителей ничего не изъяли.

«[После обыска] спросила, хватит ли у них совести не пойти в школу и не устроить допрос там. Сказали, что к ребенку никто не пойдет», — утверждает мать Алексея.

Елена говорит, что после того, как милиционеры ушли, звонила сыну семь раз — он не поднимал. Позже ей позвонил инспектор по делам несовершеннолетних и сказал, что в школе два инспектора ИДН беседовали с Алексеем в присутствии двух социальных педагогов, и у него изъяли телефон.

«Да хоть десять педагогов, но законный представитель должен был там быть. И на каком основании у 13-летнего ребенка изъяли телефон? Они сказали, что у него на аватарке "ВКонтакте" стоит фотография "Погони", поэтому изъяли. Но не может быть телефон имуществом 13-летнего ребенка. Сказала, что буду жаловаться, он бросил трубку», — возмущается Елена.

По словам Пекарской, ее сын вернулся домой в начале третьего. Он рассказал ей, что во время беседы в школе один из инспекторов ИДН «выпросил» у него телефон, читал его переписки «ВКонтакте», спрашивал, зачем он общается с тем или иным человеком, почему у него стоит «Погоня» на аватарке.

«Потом начал угрожать ребенку: "Говори правду. Где ты хранишь [баллончики с краской]? Что ты писал? У тебя в доме идет обыск. Если сейчас что-то найдут, тебе мало не покажется"», — говорит Елена.

Алексей рассказал матери, что во время беседы видел на экране телефона ее звонок. Он утверждает, что это видел и один из инспекторов, но он не ответил на звонок и перевернул телефон экраном вниз.

Никакие документы ни Елене, ни ее сыну не выдали, утверждает Пекарская, но Алексей в каких-то бумагах расписался. «А как он может расписываться, если ему 13 лет? — удивляется мать. — Его подпись недействительна».