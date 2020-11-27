От «нет никаких вирусов» до «нет никакой политики». Как менялась риторика беларуских властей от первой ко второй волне пандемии

Первая волна

Лукашенко говорит о «психозе», границы открыты, массовые мероприятия не отменяются, волонтеры #BYCOVID19 помогают врачам

О первых заболевших Минздрав сообщает в конце февраля. 28 апреля число ежедневно выявляемых новых случаев, согласно официальной статистике, превышает 900 и держится около этой отметки до 8 июня, а затем идет на спад.

Государственные границы остаются открыты, при этом пять соседних стран вводят жесткие ограничения на въезд и выезд.

28 февраля Лукашенко с трибуны съезда Федерации профсоюзов говорит о неэффективности карантинных мер на границе.

«Ну закроете границы, и что? Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. При таком глобальном общении — это пустое. Надо на месте спокойно работать по всем направлениям», — настаивает он.

Через месяц, 27 марта, он еще раз высказывается против закрытия границ и добавляет, что «от России не закроешься».

«Я думаю, вот сейчас выходные эти. Куда россияне поедут? Они привыкли к нам больше всего ехать. Конечно, приедут к нам, в гостиницах будут жить, агроусадьбах. И слава богу, они же приедут с деньгами. И куда им деваться? Мы не должны от них закрываться», — рассуждает Лукашенко.

9 мая в Минске проходит парад, посвященный Дню Победы. Накануне во время генеральной репетиции активисты «Молодежного блока» под музыку пронесли гроб вдоль проспекта, по которому двигалась колонна военной техники. По словам Лукашенко, отменить парад было невозможно.

«Мы изучали много вариантов. Но я пришел после изучения всей информации к такому выводу, что мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем. Но, естественно, с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий. Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно туда приглашать, людей будет много», — говорит он.

Своей позиции по отношению к массовым мероприятиям власти придерживаются последовательно. Кроме парада 9 мая, в Минске 3 июля проводится парад ко Дню Независимости, а с 14 по 20 июля в Витебске проходит очередной фестиваль «Славянский базар», который открывал лично Лукашенко.

В стране продолжаются и спортивные состязания. Лукашенко выступает на республиканских соревнованиях по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

На матче 28 марта он утверждает, что «спорт (особенно лед) — лучшее антивирусное лекарство» и добавляет, что «здесь нет вирусов никаких». Чемпионат Беларуси по футболу остается единственным футбольным чемпионатом в Европе, который не отменен из-за COVID-19.

При этом власти вводят масочный режим в Бобруйске, а также Ивьевском, Кировском, Белыничском и Браславском районах.

Лукашенко продолжает скептически отзываться о реальности пандемии: за время первой волны COVID-19 он успевает несколько раз назвать происходящее в мире «психозом» и предлагает лечить заболевание работой на тракторе, водкой и баней, а 4 мая, в ожидании Дня Победы, заявляет, что в стране никто не умер непосредственно от вируса.

«На вчерашний день у нас было около 97-99 человек, которые умерли совсем не от COVID-19. Люди больше всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета с избыточной массой тела — люди с ожирением 3-й степени. Коронавирус поражает в первую очередь этих людей. Чисто из-за коронавируса я не помню ни одного случая гибели человека. Молодцы врачи. Здесь им нужно отдать должное», — говорит Лукашенко

Кроме этого, он не исключает, что пандемия — это «рукотворное мероприятие»; тех, кто хочет «хайпануть» на модной теме, власти начали «отлавливать».

28 июля Лукашенко, выступая перед военнослужащими внутренних войск в Уручье, утверждает, что заразился COVID-19 и «перенес болезнь на ногах».

«Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — рассказывает он.

Все это время медикам помогают волонтеры инициативы #BYCOVID19. Сооснователям проекта Андрею Стрижаку и Андрею Ткачеву удается собрать более 360 тысяч долларов. На эти деньги они закупают около 450 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и около полутора тысяч единиц медицинской аппаратуры. Сбор средств на нужды медиков проходит на краудфандинговой платформе MolaMola — один из ее совладельцев, сын бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико Эдуард, сейчас вместе с отцом находится в СИЗО КГБ.

Вторая волна

Границы частично закрыты, в городах введен масочный режим, мероприятия отменяют, а основатели #BYCOVID19 уехали из страны

5 октября Минздрав объявляет о готовности ко второй волне пандемии коронавируса. 10 ноября количество ежедневно выявляемых новых случаев, по официальным данным, превышает тысячу, 21 ноября — полторы тысячи. Всего, согласно статистике Минздрава, в Беларуси на день публикации этого текста заболели 130 012 человек. По формулировке ведомства, умерли 1 128 «пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

8 октября инициатива #BYCOVID19 объявляет о прекращении работы. Среди причин для такого решения — блокировка площадки для сбора средств MolaMola, отъезд из страны сооснователей проекта, опасающихся уголовного преследования, и отказ волонтеров от сотрудничества с государством.

«Государству было бы неплохо определиться с приоритетами. Если хватает на водометы и системы "Барьер" — то должно хватать денег и на ИВЛ и кислородные концентраторы. Если хватает ресурса надеть балаклаву или маску на каждого силовика — значит, есть деньги на медицинские маски и респираторы. Если хватает денег оплачивать многомесячные дежурства сотен омоновцев — значит хватает на оплату и сверхоплату труда нужного количества медработников. Сегодня, когда в стране не утихает волна насилия и преследований, у нас нет слов для призыва к частным лицам или частному бизнесу в какой-либо форме помогать государству». Из обращения #BYCOVID19 к подписчикам в инстаграме

В тот же день — 8 октября — Лукашенко проводит совещание с медиками. Он положительно оценивает опыт первой волны, которую Беларусь прошла без жестких карантинных мер.

«Тот опыт, который мы получили, бесценен. И тот путь, который мы выбрали, он также сегодня бесценен для всего мира. Да, никто вам спасибо не скажет за тот путь, который мы прошли, за те методы, которыми мы лечили наших людей, что мы их не изолировали, не закрывали, рекомендовали быть на свежем воздухе», — говорит он, добавляя, что не намерен «изолировать и закрывать страну».

«Если бы мы это сделали в феврале, марте или апреле мы бы пожинали плоды: у нас бы не было работы у людей, мы бы обрушили экономику, не было бы даже малейшей зарплаты», — рассуждает Лукашенко.

Сравнительно более высокую заболеваемость в Минске он связывает с массовыми акциями протеста, которые проходят в столице.

«Мы использовать это не собираемся, они скоро сами поймут, куда они вляпались. Тут нет никакой политики. Хотят ходить и болеть — пусть болеют», — говорит Лукашенко.

30 октября Совет Министров издает два постановления, ужесточающих противоэпидемические меры. Согласно первому постановлению — №91 — отныне все люди с симптомами, похожими на COVID-19, и контакты первого уровня подлежат обязательному медицинскому освидетельствованию. Контакты второго уровня обследуются, если у них проявляются какие-либо респираторные симптомы или это дети до 10 лет.

Второе постановление — №92 — устанавливает санитарные нормы на время пандемии. На предприятиях и в учреждениях вводится обязательная ежедневная влажная уборка, а людей с симптомами, похожими на симптомы коронавируса, предписано отстранять от работы. Работники транспорта, общепита и сферы обслуживания должны использовать защитные средства. Это же относится к студентам и преподавателям; если 30% группы заболевает, об этом необходимо сообщить властям.

С 1 ноября Беларусь «в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19», закрывает на въезд наземные границы для иностранцев и лиц без гражданства. Ограничения не распространяются на дипломатов, водителей-дальнобойщиков и пассажиров, прибывающих через пункт пропуска в Национальном аэропорту «Минск». Лукашенко настаивает, что в решении о закрытии границ «никакой политики нет».

5 ноября он признает, что эпидемиологическая ситуация в мире развивается по одному из худших сценариев. По его словам, «еще не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса, а он уже мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним».

«Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более, что пик у нас в Беларуси не преодолен», — говорит Лукашенко.

Он настаивает, что меры, принятые государством весной и летом, дали положительный результат.

«Однако сезонный период роста острых респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции в этом году прогнозируется более длительным. Нельзя игнорировать и дополнительное негативное влияние массовых мероприятий, из-за которых кривая заболеваемости ползет вверх», — предупреждает он.

По словам Лукашенко, это не означает, что «все позакрываем, введем комендантский час и переведем всех на карантин».

«Мы должны вспомнить то, что было весной и летом, и следовать этим путем. Но там, где мы можем обойтись без каких-то массовых мероприятий, давайте обойдемся. Особенно если эти мероприятия в помещении», — предлагает Лукашенко.

Вечером того же дня Минкульт отменяет международный кинофестиваль «Лiстапад» накануне церемонии открытия. Отменяется также ежегодная выставка «СМИ в Беларуси» и международный турнир по хоккею «Кубок Президентского спортивного клуба» — из-за «вспышки вирусной инфекции среди игроков одной из команд принимающей стороны».

13 ноября Лукашенко говорит, что «глобальные игроки пытаются поделить мир», прикрываясь COVID-19.

«Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер. Понятное дело, что есть у них планы и на постсоветском пространстве, в том числе и в Беларуси», — считает он.

К 18 ноября в стране повсеместно вводится масочный режим.

27 ноября Лукашенко лично посещает «красную зону» 6-й городской больницы в Минске. По информации TUT.by, это его первое появление на публике в маске с начала пандемии коронавируса.