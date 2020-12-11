SWIFT и санкции. Возможно ли отключение целой страны от всемирной банковской системы

Как и зачем предложили отключить SWIFT

16 ноября, спустя четыре дня после смерти Романа Бондаренко, Светлана Тихановская на встрече с послами Дании, Норвегии, Финляндии, Нидерландов, Швеции, Канады, Ирландии и представителем Северного совета «в ответ на эскалацию насилия в Беларуси» заявила, что против государственных предприятий и фирм, связанных с Лукашенко, надо ввести экономические санкции. В тот же день издание «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу бывшего кандидата в президенты сообщили, что Тихановская добивается отключения Минска от международной системы расчетов SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками беларуских госбанков.

«Обсуждаем возможность отключения режима Лукашенко от системы SWIFT», — цитировала Тихановскую пресс-служба.

Неделю спустя член президиума Координационного совета Павел Латушко в интервью Маланка.live сказал, что пока не готов оценивать, насколько реально отключение беларуских банков от SWIFT, «иначе это может быть интерпретировано, как будто выдаешь желаемое за действительное», но признал, что усиление экономических санкций необходимо.

«Мы уже оценивали эту ситуацию [с системой SWIFT]. Этими процессами управляет частная компания. Конечно, мы будем вести с ними диалог», — говорил Латушко.

Первого декабря, комментируя возможность отключения Беларуси от SWIFT, министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что «это одна из тем, по которым те, кто хотел бы не дать ситуации выровняться и хотел бы ее обострения, продолжают нагнетать свои ультиматумы». Как вариант, он предложил «разрабатывать свои собственные механизмы, которые не будут сохранять зависимость наших стран от Запада».

Уже 3 декабря штаб Тихановской запустил опрос по поводу отключения финансовой системы Беларуси от SWIFT.

«Такие серьезные санкции не могут быть введены без запроса на них со стороны народа Беларуси», — объясняли мотивы опроса на странице кампании.

Согласно результатам опроса, в котором проголосовало 406092 человека, 64,17% поддерживают отключение беларуских банков от системы, 16,57% не поддерживают, 19,34% затруднились ответить.

— Понятно, что 99,9% [участников опроса] вообще не слышали, что такое SWIFT, плохо понимают, как он функционирует и для чего он нужен, и их мнения являются, мягко говоря, не очень экспертным, — сказал «Медиазоне» старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — Более того, большинство экспертов, которых мне приходилось читать, и я не исключаю из этого списка себя, не знают всех деталей функционирования этой системы. Может, [в случае отключения] переводы за границу по карточкам не будут работать, а внутри страны в беларуских рублях будут. А, может, не будут. И так далее. С мнения очень узкого круга глубоких экспертов, которые работают с этой системой, стоило бы начать.

4 декабря, комментируя инициированный Тихановской опрос, Латушко сказал, что отключение Беларуси от SWIFT можно считать крайней мерой.

Что такое SWIFT и кого уже отключали

Международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей SWIFT появилась в 1973 году в Бельгии. Сегодня, по данным официального сайта системы, она обслуживает более 11 000 финансовых организаций во всем мире, в систему входят банки из более чем двухсот стран.

— Это практически единственная международная система. И никакой альтернативной системы с подобным охватом и близко нет, — говорит Иосуб. — Сейчас создается альтернативная европейская система, но к ней будут подключены банки в европейских странах и расчеты будут поддерживаться, видимо, в евро. Через SWIFT идут расчеты во всех мировых валютах.

За всю историю системы известно о нескольких отключениях банков определенной страны от системы. В 2016 США и Бельгия обсуждали такую меру как реакцию на ядерные испытания и запуск баллистических ракет в Северной Корее. Через год от SWIFT отключили три банка страны.

В 2018 году такие меры использовали против нескольких иранских банков, в том числе Центробанка страны: администрация Трампа пыталась помешать ядерной и ракетной программам Тегерана.

Для банковской системы Ирана это был уже второй случай отключения — в марте 2012 года пострадали все банки страны, их признали организациями, нарушающими санкции Евросоюза. Подключение возобновили в 2016 году.

— Ни в одном из этих случаев своей цели эти санкции не достигли. То, в чем обвиняют власти Северной Кореи, Ирана, они тем продолжают прекрасно заниматься. То есть им, наверное, где-то больно, где-то плохо, но [санкции] ничего не достигли, — говорит Иосуб.

Несостоявшееся отключение России

В 2014 агентство Bloomberg сообщило, что правительство Великобритании лоббирует отключение России от системы SWIFT.

— Отключение от банковской сети SWIFT создаст сложности для всего финансового рынка, — рассказывала тогда РБК председатель правления «Национального платежного совета» Алма Обаева. — В первую очередь будет проблема для двусторонних банковских сообщений при осуществлении платежей как внутри России, так и за рубеж. Отсутствие сообщений по платежу фактически означает, что банк не сможет ни отправить, ни принять деньги.

Центробанк России в 2014 создал свой аналог — Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), который позволяет отправлять сообщения в формате SWIFT, но только внутри страны.

— Чисто теоретически такая система может стать мировой, — говорит Иосуб. — Она может подсоединить к себе Беларусь. Это уже будет система, по которой ходят беларуские и российские рубли. Потом теоретически могут подключить казахстанские банки — добавится тенге. Потом китайские — будут ходить и юани. Чисто теоретически к ним потом подключатся европейские и американские банки. Другое дело, что SWIFT справляется со своими задачами, она достаточно эффективная, быстрая и так далее. Зачем кому-то присоединяться к альтернативной системе? Единственный ответ на этот вопрос — для обхода каких-то санкций. Но если они наложены Америкой или Европой, то банки этих стран не будут входить в систему. Европейские банки не будут заниматься обходом европейских санкций. Поэтому перспектив российской системе стать мировой я реально не вижу.

Полгода спустя агентство Bloomberg сообщило, что «США и их европейские союзники» отказались от идеи отключения России. Позже под санкции все же попали два банка: РНКБ, который начал развивать свою сеть в Крыму после аннексии полуострова, и Темпбанк, который оказывал финансовые услуги правительству Сирии.

— Если у банка уже выдернули шнур, ведущий в SWIFT, то под это подложили какой-то документ, утверждающий, что этот банк занимается чем-то очень нехорошим, — говорит Иосуб. — А если банк обвиняется в том, что он занимается чем-то нехорошим, дальше начинаются уже другие последствия — банк становится очень токсичный. С ним никто не захочет работать, а если начнет, то сам станет токсичным и попадает под санкции. Технически это возможно, но юридически никому не надо.

Реально ли отключить беларуские банки

В ноябре беларуские банки получили от Нацбанка письмо с просьбой обеспечить подключение к российской системе «Сервис-бюро СПФС» — тому самому российскому аналогу, разработанному в 2014 году после угрозы отключения от SWIFT.

4 декабря Нацбанк сообщил, что к сервис-бюро уже подключились шесть беларуских банков: Белвнешэкономбанк, РРБ-Банк, Белгазпромбанк, Банк ВТБ, БТА Банк, Идея Банк. В процессе подключения, утверждал Нацбанк, еще десять банков.

Старший аналитик компании «Альпари Евразия» Иосуб объясняет, что такая система расчетов для беларуских банков будет функционировать исключительно с российскими банками в российских рублях.

— Чисто теоретически можно подключиться к китайской системе и иметь альтернативную SWIFT возможность расчета с китайскими банками в юанях. Но это никак не станет альтернативой получения платежей в долларах и евро по всему миру, — говорит Иосуб.

При этом экономист считает, что с нахоящимися под санкциями беларускими банками российские финансовые организации не будут работать работать уже не по техническим причинам, а по юридическим — из-за их «токсичности».

Аналитик не исключает варианта отключения SWIFT в Беларуси, но считает такой вариант маловероятным.

— Если бы можно было сказать: посмотрите, вот тут этих отключили от SWIFT, и там победила демократия, тех отключили — победила демократия, наверное, имея такие прецеденты, можно было бы назвать эту меру эффективной. К сожалению, пока у человечества таких прецедентов нет, — поясняет экономист.

Иосуб уверен, что случаев отключения банков от системы было всего несколько,потому что «SWIFT не существовало бы, если бы эта система имела возможность просто сказать: вы нам не нравитесь, мы вас завтра отключаем» — поэтому прецеденты были связаны только с финансированием ядерного оружия и террористических организаций.

— Тут нет полутонов. Можно отключить по формальным, четко прописанным правилам. Отход от этих правил означает, что могут отключить по любой причине, — говорит он. — Сегодня по благой причине отключат банки ради борьбы за демократию и против тоталитаризма, завтра это будет означать, что можно отключить по любой другой причине. В международных финансах так это не работает.

Иосуб объясняет, что такие организации действуют в правовых рамках, для отключения нужны законные основания: правила работы платежной системы, внутренние уставные документы, условия контрактов, которая система SWIFT подписывает с банком. По его мнению, перед инициированием опроса об отключении беларуских банков от системы, стоило в первую очередь изучить, какие случаи одностороннего отключения прописаны в контрактах.

— И уже изучив, какие существуют юридические основания, надо смотреть, как Беларусь подходит под эти основания, или,может быть, вообще не подходит, — говорит Иосуб. — Может, там написано, что отключают за финансирование международного терроризма и создание оружия массового поражения, а про демократию, прозрачность выборов и насилие внутри страны там не сказано ничего. А вопрос надо было поставить так: вот есть правовой механизм отключения, а давайте теперь обсудим, надо ли к нему прибегать или не надо, хорошо это или плохо, больше плюсов или минусов.