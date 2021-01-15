«Либо покалечить, либо изувечить, либо убить». Избранные места из выступления человека, похожего голосом на замглавы МВД

Инициатива BYPOL, которая объединяет сотрудников силовых ведомств Беларуси, не поддерживающих нынешнюю власть, опубликовала аудиозапись выступления человека с голосом, похожим на голос экс-главы ГУБОПиК и нынешнего замминистра МВД Николая Карпенкова. В публикации утверждается, что Карпенков выступал перед личным составом ГУБОПиК в октябре 2020 года.

На записи упоминается «министр Кубраков Иван Владимирович», которому «сегодня вручили погоны генерал-лейтенанта» — это звание нынешнему главе МВД Беларуси Ивану Кубракову было присвоено 30 октября.

В МВД журналистам Onliner на вопрос о подлинности записи ответили, что официальных комментариев нет: «Вы все увидите на нашем телеграм-канале».

«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД является охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — сказала позже пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

«Медиазона» публикует избранные цитаты.

Новые «очень мощные» пистолеты, которые можно применять в упор, «чтобы понял, что натворил»

«Получили мы, я скажу, очень мощное оружие на вооружение. Получается, российский пистолет Ярыгина у нас есть. Они, естественно, россияне, хотели скопировать швейцарский SIG Sauer и сделали пистолет Ярыгина».

«Мы, получается, взяли вчера коробку картонную, в четыре ряда ее сложили, поставили на стул и, получается, просто вот взяли и испытали. Получается, картонная коробка насквозь и стул насквозь. И понятно, от чего умер этот пьяница и дебил, как его... Да, Тарайковский. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь. Он стоял там в майке, и я думаю, что с обратной стороны майки она не застрянет».

«Российское оружие, травматическое оружие, с близкого расстояния от боевого ничем не отличается, потому что бедному русскому человеку от чечена или от какого-нибудь дагестанца защититься нужно, понятно, да? Тем более страна с холодным климатом, поэтому толку там… Там больше чем половина в тулупах ходит».

«Мы обратились, сказали, что нам не хватает , получается, травматического оружия, что в основном приходится решать задачи резиновой палкой или кулаком. Где-то за этим, в исключении, применять светозвуковые гранаты, где-то идти на определенные хитрости по разблокированию дорог. Но необходимо, конечно, травматическое оружие. И вот, по указанию главы государства приобретено 100 пистолетов. 30 пошли в СОБР, 20 пошли в "Алмаз", а 50 пистолетов передают нам».

«Мощь неимоверная у него. Поэтому, как говорит президент, если прет на тебя, применяй оружие нелетальное в упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он натворил и что наделал, когда придет в сознание. Ну, нанесите ему что-то, получается, в каком виде… Либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают, так откачают. Не будет у него половины головного мозга — туда ему и дорога».

На улицы выходят «террористы», это «лишние люди в нашей стране»

«Все те, кто выходят на улицы на данный момент, поучаствовать в рельсовой войне, те, которые блокируют дороги, нападают на милиционеров, бросают коктейли Молотова — те же террористы. Это лишние люди в нашей стране».

«У милиции есть еще задача, получается, защитить всех: и главу государства, и его окружение, и его семью вместе со службой безопасности. И защитить депутатов и лиц, которые управляют, получается, государством, от этих угроз. А еще, получается, на улицах навести порядок».

«Пришло время, когда ни один сотрудник правоохранительных органов — даже омоновец — не должен выходить на массовые беспорядки, не имея с собой огнестрельного оружия. Поэтому пришло другое время. Время жестких действий с оглядкой на, скажем так, политические моменты, так как мы страна, которая интегрирована в мировое сообщество и обязана соблюдать ряд определенных действий для того, чтобы мы не выглядели изгоями. Вот это время закончилось, наступило другое время. И это время требует более молодых, более решительных людей, которые через себя переступили».

По ночам снится голос главы МВД

«Поэтому министром назначен Кубраков Иван Владимирович, генерал-майор, сегодня ему вручили погоны генерал-лейтенанта. Это большое доверие и ответственность для всех сотрудников органов внутренних дел, не со стороны, а начальник ГУВД, который на себе все это дело вытянул и сам переживал».

«Бывает, иногда домой придешь, спишь, а тебе снится голос Кубракова и его команды в эфире. Поэтому назначен министром он и ему даны самые широкие полномочия и в плане вооружения, и в плане тактики, и в плане применения специальных средств и силы по отношению к протестующим».

«Все время наносить удары, чтобы они только успевали поворачиваться, все время продумывать комбинации, все время атаковать. Кто атаковывает, тот является хозяином положения. Кто обороняется — это жертва, дичь».

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До декабря с уличными протестами нужно «разобраться жестко»

«Президент сказал до декабря месяца со всеми этими моментами, которые на улице есть, разобраться жестко».

«Всем все объяснили. Предложена Конституция. Он также сказал, что на следующий срок не будет избираться, но страну передать абы кому… "Чтобы вы просто понимали, я не просто так держусь за это, потому что я чего-то боюсь". По-простому, по-человечески, по-мужски общался. "Я знаю, что если я сейчас поддамся на эти уговоры и уйду, их всех просто уничтожат". Уничтожат и многих в зале присутствующих. Будут делать люстрации, будут делать издевательства. Все, что написано: что придем, все поломаем — это все осуществится. ГУБОП расформируют, внутренние войска расформируют, ОМОН поставят на колени, унизят, и многих других, кого только они посчитают. Поэтому сказано навести порядок и порядок будет наведен. Вот установки главы государства».

«Как говорил дедушка Ленин, в стране только одна сторона имеет право применять оружие — это государство. Все остальные, кто за оружие возьмется — это бандиты. Бандиты и террористы. И отношение к ним должно быть таким».

Водомет может «размазать» человека, применять «обязательно с газом»

«[Водомет] по своим тактико-техническим характеристикам в одну секунду перебрасывает 200 литров воды в нужную точку. Это, считай, бочка полетела в твою сторону. Удар такой, что если человек находится недалеко, или вот напротив столба, или в толпе, то его может прямо размазать <нрзб>. Только таким образом применять, и обязательно с газом, обязательно с газом».

«Острокопытных» нужно отселить в лагерь

«Создается база данных. В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано: разработать, сделать лагерь, ну, не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для острокопытных, для отселения, и поставить колючую проволоку по периметру. Два помещения сделать: топка, этаж, чтобы кормили, этаж, чтобы работали. Но там их держать, пока все не успокоится».

Можно применять оружие, Лукашенко всех наградит

«Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия».

«Безумно, говорит, сразу, конечно, из боевого оружия лупить не надо. Надо, говорит, дать человеку шанс в этой ситуации, чтобы он осознал. А если нет — тогда, получается, уже рубануть так рубануть. Потому что время такое: не цветная революция — гибридная война. И если мы не устоим, следующий повод будет связан с Российской Федерацией, развал пойдет ее. И тогда, говорит, мало чего от этой Беларуси останется: поделят между Литвой, между Украиной и между Польшей. Поэтому не зря министр говорил: все держится на органах внутренних дел и на ряде подразделений: внутренние войска, ГУВД, ОМОН, наше подразделение и розыск с нами».

«[Лукашенко] сказал, что всех наградят. Сказал, что даже если это будут тысячи наград, то тех, кто, получается, будут в прямых столкновениях, наградить орденом "За личное мужество". Тех, кто был в столкновениях, выполнял задачи, стойко переносил тяготы и лишения представить к награждению медалью "За отличие в охране общественного порядка". Даже если, говорит, это будут тысячи, я эти награды подпишу. Вот, в принципе, то, что сегодня президент говорил».

Обновлено в 16:22. Добавлен комментарий пресс-секретаря МВД.

Обновлено в 21:24. Добавлена цитата о том, что «бедному русскому человеку от чечена или от какого-нибудь дагестанца защититься нужно».