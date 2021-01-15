Приговорить за 210 секунд. Как проходят экспресс‑суды над участниками шествия на Куропаты
Алексей Ивашкевич
Приговорить за 210 секунд. Как проходят экспресс‑суды над участниками шествия на Куропаты
Алексей Ивашкевич
15 января 2021, 12:42
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Свидетели по делу Михаила Глуховского. Фото: spring96.org 

 
 
 
 
 

Суд Первомайского района Минска приговорил Михаила Глуховского к трем годам ограничения свободы. Глуховский участвовал в шествии к Куропатам 1 ноября. По данным центра «Вясна», в тот день задержали 313 человек. Следственный комитет объявил, что 231 человек стал подозреваемым по делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК). Глуховского осудили за три коротких заседания: свидетелями выступили четверо омоновцев в масках, не помнившие обвиняемого, прокурор путала его фамилию с подсудимым из другого процесса, а судья зачитал приговор за три с половиной минуты.

Михаил Глуховский — 48-летний водитель предприятия «Атлант». 1 ноября он участвовал в «Марше против террора» около парка Челюскинцев в Минске: сначала шел по тротуару, позже вместе с другими протестующими вышел на проезжую часть.

Его задержали, перевезли в Жодино и оштрафовали на 15 базовых величин по статьям 23.34 и 23.4 КоАП.

Через неделю Глуховского вновь задержали, на этот раз по уголовному делу, но выпустили под поручительство матери и сына.

В декабре мужчину осудили еще раз по статье 23.34 на 20 базовых величин. На этот раз за участие в акции 18 октября.

Перекрытие на 10 тысяч

Согласно материалам дела, Глуховский находился на проезжей части 5-7 минут, двигаясь впереди толпы и остановился, увидев цепочку ОМОНа. На требования покинуть проезжую часть он не реагировал. Когда протестующие приблизились к цепи сотрудников, он вместе с другими людьми сошел на тротуар.

Потерпевшим по этому делу признали «Минсктранс»: там рассчитали, что из-за протестов было приостановлено движение 14 автобусов и десяти троллейбусов в районе проспекта Независимости, Волгоградской, Кедышко, Лагойского тракта, Филимонова, Калиновского и других улиц. Организация выставила гражданский иск 10 689 рублей 76 копеек.

Глуховский выступал на суде без адвоката. Он сказал, что действительно участвовал в марше и выходил на проезжую часть. Обвиняемый не стал отрицать, что транспорт перестал ходить в том числе из-за него, но с размером ущерба не согласился.

«Когда выходили на проезжую часть, не было ни в одном ни в другом направлении общественного транспорта. Следствие сначала не выставляло этой суммы. Следователь сказал, что "Минсктранс" насчитал ущерб, он пояснил, что сумма будет [распределяться] на всех задержанных в этот день, а в итоге получилось, что я один. Я не блокировал, не бросался под колеса общественного транспорта. И где находится парк Челюскинцев, а где — кольцевая дорога!» — говорил на первом заседании Глуховский.

Первое заседание шло около двух часов.

Свидетели в балаклавах

Перед началом второго заседания в кабинет судьи зашли четверо в балаклавах. Как выяснилось позже, это были свидетели обвинения — сотрудники ОМОНа с измененными фамилиями, а судья удостоверял их личности.

Первый омоновец рассказал, что дежурил в районе Национальной библиотеки, а позже встал в оцепление около магазина Harley-Davidson. Кроме него, там было еще 30 сотрудников и машина ГАИ, из которой через громкоговоритель протестующих просили уйти с проезжей части. На просьбу судьи уточнить время, в которое свидетель прибыл к магазину Harley-Davidson, он ответил, что «это было давно, было много задержаний и судов у меня».

Вторым выступал человек, представившийся командиром взвода ОМОНа. На вопрос гособвинителя, через какое время начали расходиться люди, он ответил, что «некоторые сразу, как мы только начали выставляться, а некоторые даже после того, как мы их предупреждали оставались на месте. Нормальные люди уходили, понимали, что могут быть столкновения, а, я так понимаю, организаторы и такие уже сильно настроенные они наоборот зазывали людей "не боимся, идем прямо". Люди, которые ушли с проезжей части и пошли по тротуару, пошли дальше. А люди, которые остались на проезжей части, были задержаны».

Еще двое свидетелей повторили то, что говорили их коллеги. Ни один из допрошенных в суде сотрудников ОМОНа не видел и не задерживал Глуховского.

Допрос свидетелей занял 40 минут, и после перерыва стороны перешли к прениям.

Вина доказана

Гособвинитель сказала, что вина Глуховского подтверждена показаниями сотрудников ОМОНа, видеозаписью и сведениями о телефонных соединениях. Из финального текста обвинения исключили только то, что мужчина выкрикивал лозунги и хлопал руками. Прокурор попросила назначить наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на три года и удовлетворить иск прокуратуры в интересах «Минсктранса» в полном объеме.

Кадр из видеозаписи

Во время прений обвинитель дважды назвала Глуховского Калиновским. Дело Евгения Калиновского рассматривалось в тот день в этом же суде. Кроме части части 1 статьи 342, как у Глуховского, Калиновского обвиняют по статье 364 УК. Обвинителем на процессе выступает та же Ирина Зубко.

На этом судебные прения завершились, судья объявил, что обвиняемый может выступить с последним словом. Глуховский явно был растерян.

«Мне нечего сказать», — ответил он судье.

Обвинительный приговор Глуховскому огласили на следующий день: суд потратил на это три минуты тридцать секунд. Иск «Минсктранса» в приговоре не упоминался: его рассмотрят отдельно в гражданском процессе.

     
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