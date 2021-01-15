Второй приговор «слуцкой банды». Суд повторно назначил смертную казнь по делу об убийствах пенсионеров

Убийства

Два года назад, 14 января 2019-го, в деревне Суховчицы Копыльского района убили 79-летнего Михаила Шугалея. Пенсионера душили шнурком от спортивных штанов, потом его дом подожгли. Экспертиза показала, что во время пожара Шугалей был еще жив. Преступники забрали у него 50 рублей.

Через неделю, 21 января, похожее убийство произошло в деревне Ульяновка соседнего Слуцкого района. 94-летнего Владимира Гаркавого душили проводом, ремнем и сожгли заживо. Из его дома пропало 280 рублей и несколько бутылок спиртного.

Спустя десять дней, 31 января, в деревне Суховчицы, где убили Шугалея, напали на 85-летнюю Софью Мацеле. Она выжила и рассказала, что вечером закрыла в сарае кур и вернулась в дом. Вскоре в дверь постучали. По словам пенсионерки, когда она открыла, стоявший на пороге мужчина схватил ее за горло.

«Говорил: "Давай деньги! Давай водку!". Я говорила, что ничего у меня нет. Бил-бил, а потом завел в сенцы. Увидел, что у нас есть погреб — и потянул меня туда. Я ему говорю: "Тут закатки, ничего больше нет". Он включил свет на телефоне или где, начал высматривать. Взял трехлитровую банку. Думал, может, что там самогон», — вспоминала Мацеле.

Из погреба нападавший вместе с хозяйкой поднялся в дом и, по словам Мацеле, поставил ее на колени, а сам зубами открыл банку — внутри был березовый сок. Мужчина разозлился и принялся бить пенсионерку кулаками по груди и голове, требуя денег и угрожая, что иначе «будет, как Шугалею». Пожилая женщина достала 30 рублей, но нападавший потребовал «тысячу». В этот момент в дом зашел другой мужчина, который ждал товарища во дворе, и накинулся на него со словами: «Что ты делаешь?».

«Это счастье, иначе он бы меня убил и поджег», — говорила Мацеле. Когда грабители ушли из дома, женщина позвала соседку и попросила вызвать милицию. Чуть позже милиционеры нашли побывавших у Мацеле мужчин в соседней деревне.

По словам местных жителей, сначала силовики не связывали между собой два пожара, унесшие жизни пенсионеров в соседних деревнях. Но после нападения на Мацеле, которая запомнила слова про убитого Шугалея, у милиции появились подозрения.

Обвиняемые

В убийствах Шугалея и Гаркавого и покушении на убийство Мацеле обвинение предъявлено ранее судимому за кражу и угон мопеда 29-летнему Виктору Скрундику. Кроме него в убийстве Шугалея обвинялся 33-летний Валентин Бушнин, шесть раз судимый за кражи.

В расправе над Владимиром Гаркавым, по версии обвинения, вместе со Скрундиком участвовал 25-летний Виталий Мятеж.

Александр Цвирка, поджидавший Скрундика на улице во время нападения на Мацеле, по данным следствия, не знал, что приятель собирается убить пенсионерку.

В деле есть еще один фигурант — Сергей Захарченя. Его обвиняли в том, что он вместе с Мятежем украл у жителя деревни Терасполь бензокосу стоимостью 124 рубля.

Обвиняемых связывали почти родственные отношения. Бушнин был гражданским мужем двоюродной сестры Скрундика Ирины; вместе с четырьмя ее детьми и бабушкой подельники жили в одном доме в деревне в деревне Славинск под Слуцком — недалеко от тех мест, где произошли преступления. В соседней Ульяновке, где убили Гаркавого, живет родная сестра Скрундика Надежда; ее сожителем был Мятеж.

Надежда рассказывала, что в день убийства брат и Мятеж выпивали, а когда спиртное закончилось, они пошли «за добавкой» и вернулись с бутылкой.

«Пришли и говорят, что дед горит! А в руках — бутылка. У меня возникли подозрения. Во-первых, кто им просто так даст бутылку? — рассуждала женщина. — Ведь денег у них не было. Во-вторых, от них пахло дымом. В-третьих, Виталя снял штаны и бросил в печку, мол, испачкал. И они побежали якобы тушить пожар».

Когда Скрундик узнал, что сестра, возможно, знает об убийстве, он стал кричать на Мятежа и спрашивать, зачем он все рассказал женщине. По утверждению Надежды, брат говорил: «Не думай, что один сяду, я вас всех с собой потяну!». В суде крестница Гаркавого вспоминала, что Скрундик подрабатывал у пенсионера, помогая ему по хозяйству, а несколько лет назад украл у него бензопилу, но тот простил работника.

Водка

Виктор и Надежда Скрундики выросли в семье учительницы и милиционера. Сначала жили в Минске, а потом, как говорила Надежда, «случилась водка».

«Родители переехали в деревню в Слуцком районе, потом их по очереди начали судить. Помню, маму первый раз осудили за кражу сала. Родительских прав их лишили, когда я еще в садик ходила, а Витя совсем маленький был, года три ему было. У нас есть еще старший брат — он со мной попал в детдом, и две сестры — одну из них удочерила итальянская семья, где вторая, я не знаю. А на Витю опеку оформила бабушка. Папа иногда приезжал к нам в детдом, мама один раз прислала письмо из тюрьмы, я писала ей, что бабушка диктовала — матами в основном», — вспоминала Надежда в разговоре с журналистами TUT.by.

Виктор Скрундик, рассказывала сестра, «с 15 лет начал пить, папу и бабушку бить, деньги у них забирать».

«Наверное, на батьку насмотрелся. Он же тоже пил, бил, сидел… Из тюрьмы Витя такие письма красивые пишет, даже в стихах. Я помню, папа такие же бабушке писал: "Мамочка, родная и любимая…". Пишут они красиво, а когда выходят, все заканчивается», — говорила она.

Первый суд

Минский областной суд начал рассматривать дело «слуцкой банды» в январе 2020 года. Во время процесса Виктор Скрундик несколько раз менял свою позицию: то признавал вину, то говорил, что взял чужие преступления на себя, потому что его запугал Бушнин. Мятеж и Бушнин не признавали причастности к убийствам и соглашались только с обвинением в грабеже.

Согласно обвинению, Скрундик с Бушниным пришли к своему знакомому Михаилу Шугалею под предлогом продажи зерна. Скрундик ударил пенсионера в грудь; тот упал, и обвиняемый затянул вокруг его шеи заранее приготовленный шнурок от спортивных штанов. Визитеры требовали денег, а когда пенсионер перестал сопротивляться, они забрали 50 рублей и подожгли дом, оставив еще живого хозяина внутри.

Бушнин обвиняется только в подстрекательстве к убийству — он не убивал пенсионера, но сказал, что «деда надо убирать», и не остановил Скрундика, когда тот душил Шугалея и поджигал его дом.

На суде Скрундик настаивал, что убийство было спонтанным. 14 января 2019 года он выпивал с друзьями, среди которых был и Бушнин, а когда спиртное закончилось, предложил сходить к знакомому «деду», у которого подрабатывал — Михаилу Шугалею.

«Думали, заберем деньги у него — и все. Про убийство мы не договаривались. Дед еще не спал, телевизор у него работал. Он спросил, чего мы хотим. Я сказал: "Зерно надо?" — и дед открыл дверь», — рассказывал обвиняемый.

По такому же сценарию, гласит обвинение, Скрундик действовал при убийстве Владимира Гаркавого. Вместе с Виталием Мятежем он пришел к пенсионеру — якобы попросить взаймы. Скрундик ударил хозяина в грудь, а когда тот упал, обернул вокруг шеи жертвы кабель. У Гаркавого тоже вымогали деньги, а когда старик перестал сопротивляться, приятели подожгли дом, захватив 280 рублей, четыре бутылки водки и бутылку вина. Экспертиза установила, что потерпевший умер от отравления угарным газом. «Сожгли заживо», — резюмировал прокурор Вадим Лолуа.

Через две недели Скрундик пришел к Софье Мацеле под тем предлогом, что хочет купить у нее спиртное. Когда пенсионерка открыла двери, он нанес ей несколько ударов в грудь, заставил спуститься в подвал и потребовал показать, где хранится вино. В погребе он продолжил избивать женщину, угрожал убийством, и вымогал у нее тысячу рублей. Из дома Мацеле Скрундик попытался вынести 30 рублей, бутылку домашнего вина и телевизор.

6 марта 2020 года судья Вячеслав Тулейко огласил приговор: Виктор Скрундик был признан виновным в двух убийствах, покушении, разбое и умышленном уничтожении имущества; его приговорили к принудительному лечению от алкоголизма и смертной казни.

Валентина Бушнина суд признал виновным в подстрекательстве к убийству и в разбое, а Виталия Мятежа в убийстве и разбое. Их приговорили к 18 и 22 годам колонии соответственно.

Сергей Захарченя, обвинявшийся только в краже, получил год исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты. Такие же наказания для обвиняемых запрашивал прокурор Лолуа.

Пересмотр

30 июня Верховный суд рассмотрел апелляционные жалобы обвиняемых. Адвокат Скрундика Татьяна Подрецкая в своем выступлении настаивала, что действия ее подзащитного неверно квалифицированы — ссылаясь на показания свидетелей, защитник утверждала, что осужденный не убивал стариков, а только поджигал их дома. Перечисляя нарушения, допущенные, по ее мнению, следствием, Подрецкая отметила: на ознакомление с 11 томами дела ее клиенту отвели 1 час 31 минуту. В итоге Верховный суд отменил приговоры Минского облсуда, отправив дело «слуцкой банды» на пересмотр.

В сентябре его начал повторно рассматривать новый состав судей Минского областного суда; процесс проходил в здании суда Слуцкого района. В октябре прокурор снова запросил для обвиняемых наказания — такие же, как и в первом процессе.

В последнем слове Скрундик сказал, что «глубоко и искренне раскаивается», хотя и «не убивал ни Шугалея, ни Гаркавого».

«Я не знал, что в момент поджога они были живы. Я был уверен, что они были мертвы. Я не собирался убивать потерпевшую Мацеле. Если бы я хотел ее убить, мог бы это сделать в подвале. Я этого не сделал, хотя у меня было много времени», — говорил он.

15 января Минский областной суд на выездном заседании в суде Слуцкого района приговорил Бушнина и Мятежа к 18 и 22 годам лишения свободы, оправдал Скрундика по эпизоду с покушением на Мацеле, но признал виновным по остальным и опять приговорил к смертной казни — расстрелу. Суд также постановил взыскать с Бушнина и Скрундика в пользу родственников Шугалея 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.