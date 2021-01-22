Тысяча долларов штрафа за участие в митинге, суд за оскорбление с 14 лет, статьи за гудки и бело‑красно‑белые флаги. Читаем новую редакцию КоАП

Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий

Штрафы за участие в акциях вырастут втрое, за повторное участие — общественные работы и арест до 30 суток

В действующей версии кодекса нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий — это статья 23.34, содержащая пять частей.

Как сейчас? По части 1 статьи 23.34 (участие или призывы к массовым мероприятиям) действующей редакции КоАП суд может вынести предупреждение, наказать штрафом до 30 базовых величин или административным арестом на срок до 15 суток. По части 2 (призывы к организации или организация массового мероприятия) предусмотрены штрафы от 20 до 40 базовых или арест до 15 суток. Для юридических лиц сумма штрафа выше — от 20 до 100 базовых. По части 3 за повторное (в течение года) участие или призыв к несанкционированной акции могут назначить штраф от 20 до 50 базовых или арест до 15 суток. За повторную организацию или призывы (часть 3-1) наказание такое же, для юрлиц по этой части статьи штраф составляет от 20 до 200 базовых. Часть 4 (участие в несанкционированных акциях за вознаграждение) предусматривает штраф от 30 до 50 базовых или арест до 15 суток. Часть 5 устанавливает наказание для тех, кто выплачивает такие вознаграждения — от 40 до 50 базовых или административный арест, а для юридического лица — от 50 до 500 базовых штрафа.

В новом кодексе нарушениям на митингах посвящена статья 24.23, состоящая из шести частей.

За участие в митинге (часть 1) уже нельзя будет отделаться предупреждением; максимальный штраф вырос более, чем в три раза — до 100 базовых величин. Остался административный арест до 15 суток. Добавилось новое наказание — общественные работы.

По части 2 верхний порог штрафа за организацию или призывы к организации тоже заметно увеличился — до 150 базовых величин, а для юридических лиц — до 200. Кроме того, предусмотрены и другие виды наказания — общественные работы или административный арест до 15 суток.

За повторное участие в несанкционированной акции (часть 3) увеличивается срок административного ареста — теперь это от 15 до 30 суток — и максимальный штраф (до 200 базовых). Добавляется новый вид наказания — общественные работы.

За повторную организацию или призывы к ней (часть 4) наказание такое же, как по части 3 в новой редакции. Для юридического лица штраф остается таким же, как в действующем кодексе — от 20 до 200 базовых.

За участие в несанкционированных акциях за деньги (часть 5) с 1 марта беларусам грозит от 30 до 200 базовых штрафа, общественные работы или административный арест до 15 суток.

Для тех, кто оплачивает участие в митингах (часть 6), минимальный штраф составит 40 базовых, а максимальный — 200. К административному аресту до 15 суток добавятся общественные работы, юридическое лицо могут наказать штрафом в размере от 250 до 500 базовых.

Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий

Штраф увеличится в два раза, к списку возможных наказаний добавится общественные работы

Как сейчас? В действующем КоАП о неповиновении распоряжению должностного лица говорится в статье 23.4. Такое нарушение наказывается штрафом от двух до 50 базовых величин или арестом до 15 суток.

В новом кодексе этой статье достался номер 24.3. Максимальный штраф вырос до 100 базовых. Административный арест до 15 суток остался, добавились общественные работы.

Незаконные использование и изготовление флагов, вымпелов, плакатов, эмблем и символов, а также незаконное использование наименований «Красный Крест», «Красный Полумесяц», «Красный Кристалл».

За бело-красно-белые флаги будут штрафовать

В новой редакции КоАП появилась статья, которой нет в действующем кодексе — использование запрещенных флагов, плакатов и символики (24.26).

Часть 1 предусматривает штрафы за использование «запрещенных законодательными актами» флагов, вымпелов, плакатов, эмблем или символов, а также их изготовление с целью распространения.

Вероятно, это та самая новая статья, о которой в середине января говорила изданию Office Life председатель Совета Республики Наталья Кочанова. По словам Кочановой, в новом кодексе будет прописана ответственность за «размещение неустановленной символики».

«Это уже подписали, сейчас мы будем в средствах массовой информации давать разъяснения, чтобы люди понимали. Это же не дело, что начали использовать кто во что горазд», — поясняла тогда чиновница.

Еще до публикации нового кодекса провластный телеграм-канал «Пул Первого» писал, какие наказания ждут беларусов «за использование запрещенной символики»: за флаг на балконе для физических лиц — штраф до 580 рублей, для юрлиц — до 1 740 рублей.

В статье есть также часть 2, которая предусматривает штрафы от восьми до 20 базовых за незаконное использование эмблем Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла или наименований «Красный Крест», «Красный Полумесяц», «Красный Кристалл».

Оскорбление

Увеличивается штраф, добавляются арест и общественные работы, ответственность теперь будет наступать с 14 лет

Как сейчас? В действующем КоАП номер статьи об оскорблении — 9.3, в ней одна часть. По ней можно получить до 20 базовых штрафа. Ответственность наступает, как и по большинству статей кодекса, с 16 лет.

В новом кодексе это статья 10.2; у нее теперь две части. По части 1 можно будет получить штраф до 30 базовых. Если правонарушение совершено в публичном месте, в СМИ или в интернете (часть 2), то штраф возрастает — до 200 базовых; добавляются общественные работы и административный арест до 15 суток. Для юридического лица штраф составит от 20 до 200 базовых. Ответственность будет наступать с 14 лет — оскорбление добавили в список статей-исключений.

Штрафы и лишение прав за гудки

Водителей будут штрафовать и лишать прав за сигналы в поддержку протестующих

Как сейчас? В действующем КоАП есть статья 18.14 — часть 2 предусматривает предупреждение или штраф до трех базовых за нарушение правил пользования сигналом. В пункте 172 ПДД прописано, что звуковой сигнал может подаваться только для предотвращения ДТП и предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов. Согласно пункту 10 статьи 18.14, если подача звукового сигнала привела к созданию аварийной обстановки, то водителю грозит штраф от пяти до 20 базовых с возможным лишением прав на срок до двух лет.

В новом КоАП ответственность за нарушения правил пользования сигналом прописана в статье 18.13. Пункт 14 этой статьи — нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил пользования звуковыми сигналами в месте проведения массового мероприятия — предусматривает штраф до 10 базовых с лишением прав до одного года или без лишения.

Общественные работы

Новый вид наказания

Общественные работы — новый вид наказания, который вводится обновленным Процессуально-исполнительным кодексом об административных правонарушениях.

Согласно статье 21.1 ПИКоАП, такое взыскание приводится в исполнение местным исполнительным и распорядительным органом — то есть, например, администрацией района, где проживает правонарушитель.

Правонарушитель, указано в статье 22.2, привлекается к общественным работам не позднее 10 дней со дня поступления постановления в орган, исполняющий административное взыскание.

Если человек не выполняет общественные работы по уважительной причине, это время не засчитывается в срок общественных работ.

Отпуск и каникулы не приостанавливают взыскания в виде общественных работ.

Вид общественных работ, по словам заместителя главы администрации Вадима Ипатово, будет определяться местными органами власти.

Нарушение законодательства о защите персональных данных

В КоАП появилась отдельная статья о защите персональных данных

Как сейчас? В действующем КоАП ответственность за нарушение законодательства о персональных данных прописана в статье 22.13 вместе с ответственностью за разглашение коммерческой или иной охраняемой законом тайны. Умышленное разглашение тайны либо персональных данных без согласия владельца, если в этих деяниях нет состава уголовного преступления, наказывались штрафом от четырех до 20 базовых.

В новом КоАП появилась отдельная статья о защите персональных данных — 23.7.

По части 1 за умышленный незаконный сбор, обработку, хранение или передачу персональных данных гражданина либо нарушения при работе с персональными данными суд может оштрафовать на сумму до 50 базовых величин.

По части 2 за те же нарушения, совершенные «сотрудником, имеющим доступ к данным в связи с его профессиональной или служебной деятельностью», предусмотрен штраф от четырех до 100 базовых.

По части 3 (умышленное незаконное распространение персональных данных физических лиц) суд может наложить штраф в размере до 200 базовых.

По части 4 (несоблюдение мер обеспечения защиты персональных данных физических лиц) предусмотрен штраф от двух до десяти базовых, для индивидуального предпринимателя — от десяти до 25 базовых, а для юридического лица — от 20 до 50 базовых.