«Ночь сменяется рассветом». Как Игорь Лосик держал голодовку в жодинском СИЗО

В конце июня 2020 года силовики пришли с обыском в квартиру Игоря Лосика, ведущего «Беларуси головного мозга» — одного из самых популярных на тот момент политических телеграм-каналов страны. С тех пор Лосик находится под стражей. Сперва ему предъявили обвинение в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, а через полгода — еще и в подготовке к массовым беспорядкам.

За семь месяцев ареста блогер так и не получил от следователя разрешения на свидания с родственниками. При этом следственных действий с участием Лосика фактически не ведется, отмечает его адвокат Дмитрий Лепретор.

15 декабря — после того, как ему предъявили второе обвинение — Лосик в знак протеста объявил бессрочную голодовку.

«Я объявил голодовку, потому что у меня больше не осталось никакой возможности повлиять на необоснованные обвинения и мое неправомерное нахождение под стражей. Я несправедливо лишен свободы и возможности увидеть свою семью. Полгода я уже просидел в тюрьме по абсурдному обвинению в преступлении, для совершения которого я должен был бы воспользоваться телепортом. У меня было и есть алиби, но следствие это полгода игнорировало», — писал Лосик.

Игорь Лосик остановил голодовку

В тот же день голодовку объявила и жена блогера Дарья Лосик. 21 декабря она сообщила, что вынуждена прекратить ее из-за «сильнейшего давления» на семью.

По словам Дарьи, во время голодовки муж принимал воду с «Нормогидроном» — препаратом, нормализующим водно-электролитный баланс, который назначают при обезвоживании. Кроме того, он пил чай с сахаром и минеральную воду. Никакой поддерживающей терапии в СИЗО, по словам жены, Лосик не получал.

19 января, примерно через месяц после начала голодовки, адвокат Лепретор рассказал, что у его подзащитного заметны проблемы со здоровьем.

«У него появилась слабость и проблемы с давлением. Утром оно очень низкое, очень. А вечером повышенное. Давление Игорю измеряет врач, он также интересуется его самочувствием. Также были разговоры с психологом у Игоря», — говорил адвокат.

В тот же день в поддержку блогера выступил минчанин Владислав Богомольников, который объявил голодовку солидарности, которую обещал держать, пока голодает Лосик. При этом Богомольников считал, что тот «совершает ошибку», потому что «властям, похоже, безразлично, что с ним станет».

Днем позже о голодовке объявили Маргарита Трафимович и Элеонора Арзуманян — студентки БГМУ, которые рассчитывали таким образом убедить Лосика начать принимать пищу.

В ответ автор «Беларуси головного мозга» в письме попросил соотечественников воздержаться от голодовок солидарности.

«Прекратите, пожалуйста. Моя голодовка — это мой осознанный выбор, продиктованный крайними обстоятельствами, в которые я попал помимо своей воли. Я знаю, что такое голодовка. Это очень тяжело, поверьте. Можно выражать свою солидарность другими методами, не рискуя так своими жизнями и здоровьем», — писал он.

22 января Департамент исполнения наказаний МВД оценил состояние здоровья Лосика как «удовлетворительное».

«В настоящее время Игорь Лосик содержится в общей камере, он не ограничен в соответствии с действующим законодательством в получении посылок и передач, в том числе, с продуктами питания. На данный момент его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное», — рапортовали в ведомстве.

25 января Лосик через адвоката сообщил о прекращении голодовки.

«Я знаю, что многие тоже начали голодовку, пока голодаю я. Я не могу взять на себя такой большой груз ответственности, не хочу, чтобы за мой осознанный выбор страдали другие. Читая все ваши просьбы в письмах, я понял, что просто не могу расстраивать и заставлять волноваться свою семью и всех вас», — объяснил причины своего решения Лосик.

«За зимой обязательно наступает весна, ночь сменяется рассветом. Исторические процессы еще никому не удалось отменить либо остановить никакими декретами, арестами или расстрелами», — оптимистично добавил блогер.

Адвокат Лепретор рассказал «Медиазоне», что видится с Лосиком в среднем два раза в неделю. Он подчеркнул, что не имеет медицинского образования и может судить о состоянии здоровья Лосика только с его собственных слов — с врачами, наблюдающими его подзащитного в СИЗО, адвокат не общался.

«Последнее, что он говорил — что у него есть определенные боли в почках и слабость, — рассказал Лепретор. — По поводу оказания медицинской помощи моему подзащитному могу сказать: я знаю, что его наблюдают, у него есть беседы с врачами, у него спрашивают о его жалобах и у него периодически измеряют артериальное давление».

По словам адвоката, ему известно, что примерно две недели назад Лосика взвешивали.

«Его взвешивали, наверное, недели [через] две после объявления голодовки — он терял вес. Сейчас он выглядит достаточно худым. На свиданиях я вижу, что, конечно, вес поменялся. Даже с лица — понятно, что он в одежде — я не медицинский сотрудник, осмотреть его я не могу, но, конечно, он похудел», — говорит адвокат.

Дарья Лосик отмечает, что заранее обсудила с мужем трудности выхода из длительной голодовки.

«У него есть инструкция, как это сделать. Я не раз писала об этом в своих письмах, но для начала это будут соки, разбавленные водой», — говорит жена заключенного.