«Телом в тело и ногой в ногу». Минчанин, рассказавший об изнасиловании дубинкой в РУВД, получил пять лет колонии

Согласно обвинению, 18 октября 2020 года Виктор Борушко участвовал в протестной акции на Партизанском проспекте. Когда омоновцы попытались его задержать, Борушко оказал сопротивление и ударил одного из них «телом в тело и ногой в ногу». Из-за этого омоновец, фигурирующий в деле как Илья Волохов, получил перелом большой берцовой кости правой ноги. Судмедэкспертиза заключила, что это повреждение относится к категории тяжких.

У самого Борушко — другая версия событий. По его словам, он возвращался домой с воскресного марша. В районе завода «Мотовело» на Партизанском проспекте мужчина увидел силовиков и, испугавшись, «начал убегать». Вскоре он почувствовал, что кто-то сделал ему подсечку «справа сзади». От этого он упал на спину и «увидел берец силовика». Милиционеры подняли Борушко за руки и отвели в автозак, где в трехместный стакан затолкали шестерых.

Через некоторое время автозак тронулся, но вскоре остановился: силовики искали среди задержанных человека в синей куртке.

«Позже меня опознавали по синей куртке еще шесть раз. Потом меня пометили — лоб, руки и байку разрисовали красной краской из баллончика», — вспоминал в суде Борушко.

В Ленинском РУВД, куда привезли задержанного, его «отвели на допрос» в помещение, «похожее на душевую». «Сказали, что у них есть видео моих ударов в отношении милиционера. Я попросил адвоката. Спросили на камеру имя и фамилию, есть ли вопросы и претензии к сотрудникам милиции. Ответил, что нет», — рассказывал подсудимый.

Далее, по утверждению Борушко, в помещение зашел мужчина в маске, а ему самому самому надели на голову мешок.

«Били, дубинку в жопу засовывали. После этого я провел 12 дней в реанимации БСМП. Ноги были такие опухшие, что не мог снять джинсы. Когда меня били, я берег левую ногу. Мне меняли связки на левой ноге, я не мог ею ударить», — настаивал он.

Заявления на силовиков Борушко не писал — не видел в этом смысла: ни одного уголовного дела о милицейском насилии с августа так и не возбудили.

Выступившая в суде свидетельница Светлана Романова подтвердила, что «Иван Волохов» упал на обвиняемого сверху, сделав ему подсечку правой ногой. По ее словам, что это напоминало подсечку в американском футболе. Сам Борушко не исключает, что нога сотрудника ОМОНа была повреждена при этом столкновении.

По версии «Ивана Волохова», который давал показания в суде в балаклаве, 18 октября, пытаясь задержать Борушко, он побежал ему навстречу и получил удар левой ногой по правой ноге, при этом почувствовав сильную боль. Потерпевший утверждал, что подсудимый ударил его специально. Издание Naviny отмечает, что, согласно материалам дела, при опросе в больнице «Волохов» пояснил, что причиной травмы было столкновение. В суде омоновец отказался от этих слов.

После случившегося «Волохов» «три месяца провел на больничном», переживая «за друзей и товарищей, которые работали».

Коллега «Волохова» — также под вымышленным именем и в балаклаве — подтвердил его слова про удар ногой.

Когда брат обвиняемого Николай Борушко узнал, что Виктор стал фигурантом уголовного дела, он начал разыскивать видео задержания: расклеил объявления на подъездах в районе велозавода и попросил помощи в соцсетях. Отсмотрев «тысячи часов видео», Николай нашел четырехсекундный фрагмент съемки, который судья согласилась приобщить к делу и просмотреть на заседании. По словам Николая Борушко, на записи видно, что подсечку брату делает другой омоновец. У Виктора подворачивается нога, и лишь после этого происходит столкновение с «Волоховым».

В последнем слове обвиняемый подчеркнул, что его «воспитание, принципы, взгляды и ценности не позволяют причинить какой-либо вред ни одному человеку, независимо от его профессии, вероисповедания, гражданскому или сотруднику силовых структур».

Судья Марина Запасник назначила ему пять лет колонии усиленного режима. Люди в зале встретили приговор криками: «Ганьба!» и «Позор судье».