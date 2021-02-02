«Мне неинтересны все эти оппозиции». Автору канала «Слуцк для жизни» вынесли приговор за видео с критикой власти и оскорбление мэра «лексемой хер»

«Негативная оценка выражена лексемой хер», — прокурор Александр Левкович зачитывал в суде Логойского района Минской области результаты одной из лингвистических экспертиз. Эту лексему, а также выражения вроде «такой мэр — ***** [совсем] не надо» блогер Владимир Неронский использовал в своих видео, опубликованных в ютуб-канале «Слуцк для жизни», когда говорил о председателе Слуцкого райисполкома Андрее Янчевском.

Эти видео, по версии обвинения, «унизили честь и достоинство Янчевского, причинили ему нравственные и моральные страдания, подорвали его авторитет, личные и профессиональные качества, а также авторитет в глазах неопределенного круга лиц», а значит, Неронский совершил оскорбление представителя власти.

Неронского обвинили и в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок — следствие утверждает, что Неронский начал вести канал «Слуцк для жизни», вдохновившись словами кандидата в президенты Сергея Тихановского и политиков Николая Статкевича и Павла Северинца, которые «по предварительному сговору» с октября 2019-го в ютубе и телеграме призывали к беспорядкам. И что Неронский тоже снял несколько роликов с подобными призывами. У этих видео — «Дорога на Минск», «Все приезжайте в поселок Дружный Евроопт», «Задержание. Дружный ТЭЦ-5» — было от 19 до 44 тысяч просмотров. Кроме того, блогер, по версии обвинения, организовал «незаконные митинги» в Слуцке, Бресте, Мозыре и Могилеве.

40-летний Неронский — отец троих несовершеннолетних детей от трех браков, как подчеркивал он сам в суде, от женщин, которые до встречи с блогером не могли забеременеть. В последнее время он нигде не работал, но, по словам Неронского, в конце 2019 года создал со знакомым фирму, взял машину Renault в кредит, но успел выплатить только 36 рублей — зимой заболел, а приятель его кинул. В паузах между выступлениями прокурора, адвоката и судьи Неронский часто комментирует происходящее.

«Не вижу смысла продолжать. Сфабриковано все. Это самое главное доказательство», — коротко отказывается он от показаний, когда среди вещественных доказательств обвинение не смогло найти видео, где в кадре местные жители обсуждают закрытие Центра реабилитации детей-инвалидов «Радуга» в Мозыре. И снова соглашается отвечать на вопросы, когда адвокат Сергей Лепеш все же нашел на ютубе этот ролик, «который смотрел весь мир», и показал его на заседании.

«Благодаря этому ролику детям вернули дом», — гордо замечает Неронский в суде.

Он вспоминает, как сначала думал, что следователь «адекватный человек», как еще до задержания видел во сне все, что потом и правда произошло с ним дальше, как предвидел в тех же снах и события в стране после выборов — иногда, размышляя вслух в суде, блогер предполагает, что кому-то может показаться, будто он «немного того». Время от времени он задает вопросы и суду, например, такой: «А я могу отказаться от прокурора?».

«Слуцк для жизни» по совету Тихановского

Владимира Неронского задержали 6 мая прошлого года по дороге в Минск из Могилева, где соратники Тихановского устраивали его встречу с читателями юутуб-канала «Страна для жизни». Через день Октябрьский районный суд Могилева дал Неронскому десять суток за организацию митинга в Могилеве.

16 мая выяснилось, что Неронский отбывает в Марьиной Горке уже новые пять суток по той же статье об организации митинга. Та же история повторилась еще в Пуховичах и Слуцке. Всего на сутках он провел 37 дней. Но и после этого на свободу Неронский не вышел — 12 июня его просто перевели в СИЗО №1 в Минске по делу о вдохновленных Тихановским призывах к нарушению порядка. В августе блогера перевели в СИЗО города Жодино, а в начале января — в Логойский ИВС, там же, в Логойском райсуде, и шел процесс по его делу.

В суде Неронский рассказывал, что познакомился с Сергеем Тихановским в декабре 2019. Тогда в одном из видео на канале «Страна для жизни» Тихановский спросил, есть ли у него подписчики из Слуцка, которые могут рассказать, что происходит в городе. Неронский откликнулся, и уже 1 февраля встретился с Тихановским в прямом эфире «Страны для жизни», возил блогера по городу и обсуждал проблемы местных предприятий: пивзавода, сыродельного комбината, бывшей автобазы, мясокомбината и некоторых других.

— Владимир мне помогает. Я его убеждаю, что ему нужно стать блогером, — говорил в том эфире Тихановский. — Он тоже предприниматель. У нас уже все бывшие предприниматели. И вот очень хотелось бы, чтобы он начал вести блог «Слуцк для жизни». И чат свой в телеграме. И чтобы при помощи этих инструментов реально Слуцк становился городом для жизни, не для выживания, как большинство в нашей стране.

Случчанин вспоминал в суде, что после этой встречи решил освещать городские проблемы, но сам не смог создать канал на ютубе, потому что плохо владел компьютером и интернетом — поэтому канал ему создал сам Тихановский. При этом содержание роликов «Слуцка для жизни», по словам Неронского, они никогда предварительно не обсуждали — только общую установку на то, что ролики «должны были отражать социальный характер». Блогер вспоминал, что Тихановский критиковал его за дерзкие высказывания в адрес властей. И в целом не очень ему доверял, как будто считая, что Неронский может быть связан с КГБ.

В суде Неронский говорил, что перед допросом на видео его «прессовали 40 суток»: «Я солнечного света не видел, не спал. Я только вышел из этих "карцеров". Вы посидите 40 суток, потом я на вас посмотрю! Половину их показаний можно… У меня брали эти показания на видеокамеру, посмотрите, в каком я состоянии был! Меня сразу пытали, а потом допытывали».

На заседаниях он несколько раз обращал внимание журналистов и судьи на условия содержания: например, 13 января он рассказал, что не был в душе с 26 декабря, а постельное белье ему не меняли две недели:

— Мне тут говорят: «Тебе что, устроить сладкую жизнь здесь в ИВС?». Это те, кто заступает на третью смену. Они выключают свет в 6 утра, люди засыпают, потом в 7:40 резко начинают стучат и кричат: «Быстро есть!». Люди подрываются, не понимают, где они находятся. Относятся к людям, как к собакам! Из-за таких, как они, страдают нормальные люди в погонах. Я не ем в изоляторе, потому что нечего, только утром ложку винегрета съедаю.

По словам Неронского, он переболел в тюрьме коронавирусом, от которого не лечили, а только изолировали всю камеру. Два раза его отправляли в карцер, в том числе за разговор в изоляторе с Сергеем Тихановским.

Дело Тихановского, Статкевича и Северинца Адвокат Сергей Лепеш также обратил внимание, что в обвинении речь идет о призывах Николая Статкевича, Сергея Тихановского и Павла Северинца к беспорядкам, которыми «вдохновился» Неронский. Но сами эти призывы в материалах дела не приводится, а никто из политиков в суде допрошен не был — хотя защитник и просил вызвать Тихановского как свидетеля. Тихановский, Статевич и Северинец сейчас под стражей. Сергея Тихановского задержали 29 мая на предвыборном пикете в Гродно, ему предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК. В середине июня его обвинили также в воспрепятствовании работе ЦИК (статья 191 УК), а еще через две недели — в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК). Тогда же СК впервые сообщил, что против Тихановского, Статкевича и «иных лиц» возбуждено дело о приготовлении к массовым беспорядкам (часть 2 статьи 293 УК). Николая Статкевича задержали 31 мая, месяц он провел под административным арестом, но на свободу не вышел: его тоже обвинили сначала по 342-й статье, а в декабре — и по 293-й. «Якобы он с Тихановским и Северинцем готовили массовые беспорядки», — писала в фейсбуке его жена Марина Адамович. Павла Северинца задержали 7 июня в Минске. Как и Статкевич, он сначала провел два административных срока на сутках, а потом стал фигурантом дела о «массовых беспорядках». Адвокат Лепеш замечает, что приговор против Неронского может быть использовал как преюдиция по делу троих политиков — и если там будет сказано, что они призывали к беспорядкам, повлекшим за собой нарушения работы транспорта и предприятий, это будет считаться уже доказанным фактом. — Фактически вам предлагают, высокий суд, признать виновными в совершении преступления лиц, которых вы никогда не видели, — говорил Лепеш, выступая в Логойском районном суде.

«Я призвал чиновников услышать людей»

В своих видео Неронский критиковал главу райисполкома Янчевского, бывшего начальника милиции, руководство ЖКХ (за слишком узкую и потому небезопасную плитку на одной из улиц города), местное ГАИ, директора сахарного завода и мясокомбината и «вертикаль» в целом.

— Вы всех соберите, товарищ президент, пускай они каждый дом обследуют, который построили, — говорит он на видео, в котором снимает заброшенный колхозный дом под Слуцком. — Я понимаю, что вы хотели, как лучше. Прекрасно понимаю. Вы видите, как? Это все вертикаль. Только народ должен решать, кто у них будет председатель колхоза и все остальное.

Некоторые видео блогер после публикации удалял, потому что «претензии были, что зарабатывал [на них]» — хотя это, по его словам, и неправда. По версии обвинения, видео Неронский тер, «чтобы скрыть следы своей преступной деятельности». Флешка с удаленными видео стала одним из вещественных доказательств по делу — сам блогер говорит, что флешку за несколько дней до задержания ему передал подписчик, которые их сохранил.

На суде блогер вину не признал — Неронский подчеркивал, что хоть и был эмоционален в своих роликах, но не призывал к нарушениям общественного порядка, что всегда был против «братоубийственной войны», что ему «неинтересны все эти оппозиции».

— Я не разделял их взгляды и не разделяю до сих пор. Я говорил, что человек должен оставаться человеком, — подчеркивал Неронский в суде. — Мой девиз: давайте помогать друг другу. Все. Я призвал чиновников услышать людей, а не призывал людей к чему-то. Я не призывал людей нарушать закон. Я только сказал, чтобы граждане-чиновники перестали вести себя неприлично. Призывов не увидел ни я, ни люди, а только тот, кому это нужно.

Во время прений, запрашивая Неронскому 3 года в колонии, прокурор Александр Левкович зачитывал доказательство вины, время от времени цитируя ролики «Слуцка для жизни».

«Не бойтесь милиции со щитами! Плюйте в них», — голос обвинителя звучал низко и отрывисто.

«Площади быть!» — продолжал он. И дальше: «Революция всегда так делалась. Будут жертвы».

Неронский заметил в ответ, что ему неприятно было слышать «слова, вырванные из контекста, собранные в предложения»:

— Я как верующий человек сказал на суде, что я вообще не вру, и мне плевать, какой срок мне дадут. Суд на небе — самый справедливый, и мы за каждый обман понесем наказание, запомните. Ваше наказание — это все такой абсурд. Я понимаю, что вы эту речь несколько дней тренировали перед зеркалом, эту интонацию. Это так все смешно звучит — ваши эти показания. Гражданин судья, я вам скажу точно: Бог все слышит.

Адвокат настаивал, что в процитированных фразах не было призывов, а только констатация факта: Неронский не призывал к площади, а думал, что она будет.

— Я не буду менять тональность голоса, как это делал представитель государственного обвинения, — говорил адвокат Лепеш. — Если запрещать человеку думать, то мы докатимся до мыслепреступления. Это то же самое, что Кассандру судить за падение Трои.

На вопрос прокурора о том, что блогер имел в виду в ролике «Дружный», когда говорил фразы вроде «Вы как хотите, а площади быть» и «Лягут, как на Украине сто человек полегло», Неронский пояснял, что не призывал выходить на площадь, а предвидел то, что будет после выборов.

«На эмоциях назвал мэра хером»

По статье об оскорблении председателя Слуцкого райисполкома Янчевского блогер, наоборот, полностью признал вину, сказав, что готов публично принести извинения. Сам Янчевский ни материальных, ни моральных требований не заявлял.

— Много хорошего произошло за это время [пока существовал канал «Слуцк для жизни»]. Приносил пользу на благо общества. Планерки в исполкоме начинались с обсуждения моих роликов. Эффект был, действительно наводился порядок, — говорил Неронский в суде.

По его словам, конфликт с председателем райисполкома начался во время поездки Янчевского в одну из деревень, когда чиновник на претензию местного жителя сказал ему закрыть рот и пригрозил вызвать милицию.

— Я возмутился, и на эмоциях назвал мэра хером, — вспоминал блогер.

Само слово он не считает оскорбительным, а ассоциация с половым органом, по его мнению, возникает только у распущенных людей.

В итоге 2 февраля судья Александр Рыбаков признал Владимира Неронского виновным по обеим статьям и приговорил его к 3 годам в колонии общего режима.

— Бог вам судья, — отреагировал на приговор Неронский.

И после паузы все же уточнил:

— А зачем все это было?