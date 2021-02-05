«Заставили сказать, что бросил камень». Минчанина, сбитого микроавтобусом силовиков, осудили на три года химии

РУВД, больница, Окрестина, Жодино

О случае на проспекте Пушкина очевидцы рассказали TUT.BY. В тот день протестный марш начался у станции метро «Пушкинская» около полудня, затем люди направились к «Площади перемен». Когда начались задержания, мужчина в серой куртке с капюшоном вышел на проезжую часть, понаблюдал за действиями силовиков, а потом замахнулся и кинул что-то в сторону синего микроавтобуса. Насколько позволяет различить качество съемки, брошенный им предмет не долетел до цели и упал на газон на разделительной полосе. Через секунду мужчину сбил другой синий микроавтобус, из которого выскочили вооруженные люди в черной униформе. Нервно озираясь, грозя оружием и распыляя спрей из баллончика, они не позволили демонстрантам приблизиться к месту столкновения; две женщины встали перед силовиками на колени. Очевидцы рассказывали, что от удара у пострадавшего слетели кроссовки, а когда его забрали силовики, он был без сознания.

Через несколько часов задержанного — это и был Степан Чикилев — привезли во Фрунзенское РУВД. На суде он сказал, что ему не оказывали медпомощи, хотя он жаловался на плохое самочувствие. Дежурный адвокат обратила внимание на состояние мужчины и потребовала вызвать ему скорую.

Тогда минчанина доставили в БСМП, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб почки и ссадины. Медики наложили швы и надели Чикалеву на шею фиксирующий воротник. В больнице его держали под конвоем, через два дня перевели на Окрестина, а затем в СИЗО Жодино, хотя врачи рекомендовали лечение в стационаре.

16 ноября ГУВД Минска сообщило, что задержанный нарушил ПДД — это и привело к столкновению с бусом. Из-за брошенных, по утверждению следствия, камней против Чикилева возбудили уголовное дело о злостном хулиганстве; ему избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО.

Согласно обвинению, Чикилев действовал в составе группы; выйдя на дорогу, из хулиганских побуждений он «совершил не менее трех прицельных бросков камнями в служебные автомобили Volkswagen Crafter войсковой части МВД Беларуси». В результате было повреждено лакокрасочное покрытие машин, общий ущерб составил 1 180 рублей.

Чикилев частично согласился с обвинением. Он признает один бросок, но отрицает хулиганские мотивы, участие в какой-либо группе и настаивает, что никак не повредил бус.

Гособвинитель Кристина Асрян на суде попросила назначить ему 3 года ограничения свободы (максимальное наказание по части 2 статьи 339 УК — 6 лет лишения свободы).

«За руки его схватили, он начал вырываться, цеплялся за машину». Версия свидетелей-силовиков

В суде над Чикилевым выступили пятеро свидетелей — военнослужащие войсковой части 3214, которые работали на марше 15 ноября. На заседание все они пришли в черных куртках, балаклавах и очках, а их имена в материалах дела заменили псевдонимами.

Один из свидетелей рассказал, что сидел за рулем служебного автомобиля, который двигался со стороны «Пушкинской» к Орловской в составе колонны из четырех машин. «Остановились возле пешеходного перехода. На проезжей части было человек сто — они блокировали дорожное движение, транспорт проехать не мог. Люди выкрикивали лозунги, у некоторых были БЧБ-флаги», — вспоминал водитель.

Силовики вышли из бусов и начали оттеснять протестующих с дороги. Свидетель оставался за рулем и смотрел в левое окно. «Видел, как человек в серой байке с капюшоном, в темных штанах, все время выходил на дорогу и делал замахи, как будто бросал, но я не видел, было ли что-нибудь у него в руках. Замахов было три-четыре, точно. И по машине были удары», — говорил он.

По словам свидетеля, в какой-то момент Чикилев развернулся, чтобы убежать, и в этот момент попал под колеса «Форда». Мужчина упал, силовики попытались его подобрать. «Он начал драться, сопротивлялся, хватался за двери, пороги автомобиля. К нему физическую силу не применяли, он к ним — тоже нет. Парня посадили в салон. А потом нам дали съем, и мы поехали в другую точку», — утверждал водитель в суде.

При этом на следствии тот же свидетель говорил, что смотрел не в левую, а в правую сторону, и не оставался в машине все время, а выходил. Объясняя эти противоречия, он сослался на забывчивость — как и его коллеги, в показаниях которых также есть неувязки.

Еще двое свидетелей показали, что слышали, как что-то ударилось об автомобиль, однако оба не видели ни брошенного предмета, ни бросившего его человека.

Дали показания и силовики, находившиеся в бусе, который сбил Чикилева. Водитель машины рассказал, что выехал на встречку, потому что часть проспекта была перекрыта ГАИ. «Этот товарищ бросал камни на противоположную сторону. Я его узнал по волосам, телосложению. Он был один, стоял спиной, наверное, не видел мое авто. Ехал я 40-50 км/ч, сигналы не подавал, машина не была обозначена как милицейская», — утверждал он.

Согласно показаниям водителя, он начал сдавать левее, чтобы избежать столкновения, но обвиняемый «на отходе сделал три шага и стукнулся в мой "Форд"».

Силовик, который задерживал Чикилева, подтвердил, что видел, как тот что-то бросал в сторону машины, а после столкновения упал, но тут же встал и попытался убежать. «За руки его схватили, он начал вырываться, цеплялся за машину. Ударов мы ему не наносили, он нам тоже. Затянули в салон, посадили. Спрашивали, зачем он кидал камни, но он ничего не отвечал», — рассказывал свидетель.

По его словам, при досмотре у Чикилева нашли камень «размером с теннисный мяч или чуть меньше», а в рюкзаке — листовки. Силовик говорил, что у задержанного не было никаких повреждений, на самочувствие он не жаловался. Через некоторое время Чикилева передали другому подразделению, а повреждения у автомобилей заметили лишь вечером, показал анонимный свидетель.

В суде просмотрели видеозапись из микроавтобуса, в который затащили задержанного. Чикилев представляется и признает, что бросал, «по-моему, камень», и сделал это «сгоряча». Как отмечал TUT.BY, на этом видео минчанин «не похож сам на себя: с красным лицом, взлохмаченный, речь сбивчивая. Судья даже попросила Степана приспустить маску, чтобы внимательнее посмотреть, похож ли он на человека на видео».

«Один держал за голову, а второй давил на нос». Версия Чикилева

В суде Степан Чикилев изложил свою версию событий. В день марша в 11:00 он оставил машину и пешком отправился к «Раковскому кирмашу» — о парковке возле торгового центра, объяснил обвиняемый, он не знал, потому что плохо знаком с районом. Возле Фрунзенского ЗАГСа Чикилев заметил, что на дороге нет машин, а по тротуару движется толпа людей.

О том, что это за люди, Чикилев, по его словам, не знал, но заметил, что на противоположной стороне улицы возле дома №36 назревает какой-то конфликт с силовиками. Тогда он взял с земли «ком щебня с грязью», вышел на дорогу, — он признает, что нарушил ПДД, — а когда увидел, как силовики начали задерживать людей и применять спецсредства, бросил комок грязи в сторону микроавтобуса. «Бросал правее пешеходного перехода, я не хотел никому навредить и ни в кого не целился. Ком попал в ограждение и рассыпался», — говорил Чикилев.

Обвиняемый объяснял, что хотел отвлечь силовиков и остановить конфликт. После броска Чикилев развернулся, чтобы отойти — и тут его сбил бус.

«Накинули мне куртку на голову, чтоб ничего не видел. Затащили в бус. Сотрудник надавил коленом на грудь так, что трудно было дышать. Потом наносили удары по задней стороне шеи, тыкали шокером в спину. Это было без причины — в тот момент я стоял на коленях», — рассказывал в суде обвиняемый.

По его словам, признаться на камеру в том, что он бросил камень, ему пришлось под давлением. «Я сперва сказал: что-то бросил. Ему [силовику] это не понравилось, он ударил меня по лицу. Потом один держал за голову, а второй давил на нос. Заставили сказать, что бросил камень», — объяснял Чикалев.

Обвиняемый не согласился с гражданским иском о повреждении автомобилей. Он настаивает, что при осмотре машин не было понятых, а экспертиза повреждений не проводилась. Чикилев признает, что сделал только один бросок, «а машин повреждено три, при этом на одной вообще вмятина справа на сгибе крыши».

В последнем слове Степан Чикилев повторил свои показания и попросил суд переквалифицировать обвинение на часть 1 статьи 339 УК, потому что обвинение по части 2 той же статьи считает необоснованным.



Также обвиняемый попросил суд не назначать ему наказание в виде лишения свободы или химии. Он сказал, что «хотел бы продолжать быть полезным обществу и стране, продолжать работать, развиваться профессионально в своей области и развивать ее, выплачивать налоги и социальные выплаты, поддерживать своих родных и близких, не становясь для них обузой».

Судья Наталья Бугук признала его виновным и приговорила к трем годам химии — именно такого наказания просило обвинение. Также Чикилев должен выплатить 1180 рублей по гражданскому иску о повреждении автомобилей.