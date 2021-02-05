«Заставили сказать, что бросил камень». Минчанина, сбитого микроавтобусом силовиков, осудили на три года химии
Глеб Лепейко
«Заставили сказать, что бросил камень». Минчанина, сбитого микроавтобусом силовиков, осудили на три года химии
Глеб Лепейко
5 февраля 2021, 16:34
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Свидетели, выступившие в суде над Степаном Чикилевым. Фото: tut.by

 
 
 
 
 

Суд Фрунзенского района Минска приговорил 35-летнего IT-специалиста Степана Чикилева к трем годам химии, признав его виновным в злостном хулиганстве. Кроме того, Чикилев должен выплатить гражданский иск на 1180 рублей за повреждение автомобилей. Минчанина обвиняли в том, что во время воскресного марша 15 ноября он камнями повредил три машины силовиков. Чикалев признает, что бросил в их сторону комок грязи, но промахнулся; перед задержанием его сбил микроавтобус, двигавшийся по встречке.

РУВД, больница, Окрестина, Жодино

О случае на проспекте Пушкина очевидцы рассказали TUT.BY. В тот день протестный марш начался у станции метро «Пушкинская» около полудня, затем люди направились к «Площади перемен». Когда начались задержания, мужчина в серой куртке с капюшоном вышел на проезжую часть, понаблюдал за действиями силовиков, а потом замахнулся и кинул что-то в сторону синего микроавтобуса. Насколько позволяет различить качество съемки, брошенный им предмет не долетел до цели и упал на газон на разделительной полосе. Через секунду мужчину сбил другой синий микроавтобус, из которого выскочили вооруженные люди в черной униформе. Нервно озираясь, грозя оружием и распыляя спрей из баллончика, они не позволили демонстрантам приблизиться к месту столкновения; две женщины встали перед силовиками на колени. Очевидцы рассказывали, что от удара у пострадавшего слетели кроссовки, а когда его забрали силовики, он был без сознания.

Видео: TUT.BY

Через несколько часов задержанного — это и был Степан Чикилев — привезли во Фрунзенское РУВД. На суде он сказал, что ему не оказывали медпомощи, хотя он жаловался на плохое самочувствие. Дежурный адвокат обратила внимание на состояние мужчины и потребовала вызвать ему скорую.

Тогда минчанина доставили в БСМП, где ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб почки и ссадины. Медики наложили швы и надели Чикалеву на шею фиксирующий воротник. В больнице его держали под конвоем, через два дня перевели на Окрестина, а затем в СИЗО Жодино, хотя врачи рекомендовали лечение в стационаре.

16 ноября ГУВД Минска сообщило, что задержанный нарушил ПДД — это и привело к столкновению с бусом. Из-за брошенных, по утверждению следствия, камней против Чикилева возбудили уголовное дело о злостном хулиганстве; ему избрали меру пресечения в виде заключения в СИЗО.

Согласно обвинению, Чикилев действовал в составе группы; выйдя на дорогу, из хулиганских побуждений он «совершил не менее трех прицельных бросков камнями в служебные автомобили Volkswagen Crafter войсковой части МВД Беларуси». В результате было повреждено лакокрасочное покрытие машин, общий ущерб составил 1 180 рублей.

Чикилев частично согласился с обвинением. Он признает один бросок, но отрицает хулиганские мотивы, участие в какой-либо группе и настаивает, что никак не повредил бус.

Гособвинитель Кристина Асрян на суде попросила назначить ему 3 года ограничения свободы (максимальное наказание по части 2 статьи 339 УК — 6 лет лишения свободы).

«За руки его схватили, он начал вырываться, цеплялся за машину». Версия свидетелей-силовиков

В суде над Чикилевым выступили пятеро свидетелей — военнослужащие войсковой части 3214, которые работали на марше 15 ноября. На заседание все они пришли в черных куртках, балаклавах и очках, а их имена в материалах дела заменили псевдонимами.

Один из свидетелей рассказал, что сидел за рулем служебного автомобиля, который двигался со стороны «Пушкинской» к Орловской в составе колонны из четырех машин. «Остановились возле пешеходного перехода. На проезжей части было человек сто — они блокировали дорожное движение, транспорт проехать не мог. Люди выкрикивали лозунги, у некоторых были БЧБ-флаги», — вспоминал водитель.

Силовики вышли из бусов и начали оттеснять протестующих с дороги. Свидетель оставался за рулем и смотрел в левое окно. «Видел, как человек в серой байке с капюшоном, в темных штанах, все время выходил на дорогу и делал замахи, как будто бросал, но я не видел, было ли что-нибудь у него в руках. Замахов было три-четыре, точно. И по машине были удары», — говорил он.

По словам свидетеля, в какой-то момент Чикилев развернулся, чтобы убежать, и в этот момент попал под колеса «Форда». Мужчина упал, силовики попытались его подобрать. «Он начал драться, сопротивлялся, хватался за двери, пороги автомобиля. К нему физическую силу не применяли, он к ним — тоже нет. Парня посадили в салон. А потом нам дали съем, и мы поехали в другую точку», — утверждал водитель в суде.

При этом на следствии тот же свидетель говорил, что смотрел не в левую, а в правую сторону, и не оставался в машине все время, а выходил. Объясняя эти противоречия, он сослался на забывчивость — как и его коллеги, в показаниях которых также есть неувязки.

Еще двое свидетелей показали, что слышали, как что-то ударилось об автомобиль, однако оба не видели ни брошенного предмета, ни бросившего его человека.

Дали показания и силовики, находившиеся в бусе, который сбил Чикилева. Водитель машины рассказал, что выехал на встречку, потому что часть проспекта была перекрыта ГАИ. «Этот товарищ бросал камни на противоположную сторону. Я его узнал по волосам, телосложению. Он был один, стоял спиной, наверное, не видел мое авто. Ехал я 40-50 км/ч, сигналы не подавал, машина не была обозначена как милицейская», — утверждал он.

Согласно показаниям водителя, он начал сдавать левее, чтобы избежать столкновения, но обвиняемый «на отходе сделал три шага и стукнулся в мой "Форд"».

Силовик, который задерживал Чикилева, подтвердил, что видел, как тот что-то бросал в сторону машины, а после столкновения упал, но тут же встал и попытался убежать. «За руки его схватили, он начал вырываться, цеплялся за машину. Ударов мы ему не наносили, он нам тоже. Затянули в салон, посадили. Спрашивали, зачем он кидал камни, но он ничего не отвечал», — рассказывал свидетель.

По его словам, при досмотре у Чикилева нашли камень «размером с теннисный мяч или чуть меньше», а в рюкзаке — листовки. Силовик говорил, что у задержанного не было никаких повреждений, на самочувствие он не жаловался. Через некоторое время Чикилева передали другому подразделению, а повреждения у автомобилей заметили лишь вечером, показал анонимный свидетель.

В суде просмотрели видеозапись из микроавтобуса, в который затащили задержанного. Чикилев представляется и признает, что бросал, «по-моему, камень», и сделал это «сгоряча». Как отмечал TUT.BY, на этом видео минчанин «не похож сам на себя: с красным лицом, взлохмаченный, речь сбивчивая. Судья даже попросила Степана приспустить маску, чтобы внимательнее посмотреть, похож ли он на человека на видео».

«Один держал за голову, а второй давил на нос». Версия Чикилева

В суде Степан Чикилев изложил свою версию событий. В день марша в 11:00 он оставил машину и пешком отправился к «Раковскому кирмашу» — о парковке возле торгового центра, объяснил обвиняемый, он не знал, потому что плохо знаком с районом. Возле Фрунзенского ЗАГСа Чикилев заметил, что на дороге нет машин, а по тротуару движется толпа людей.

Степан Чикилев. Фото: tut.by

О том, что это за люди, Чикилев, по его словам, не знал, но заметил, что на противоположной стороне улицы возле дома №36 назревает какой-то конфликт с силовиками. Тогда он взял с земли «ком щебня с грязью», вышел на дорогу, — он признает, что нарушил ПДД, — а когда увидел, как силовики начали задерживать людей и применять спецсредства, бросил комок грязи в сторону микроавтобуса. «Бросал правее пешеходного перехода, я не хотел никому навредить и ни в кого не целился. Ком попал в ограждение и рассыпался», — говорил Чикилев.

Обвиняемый объяснял, что хотел отвлечь силовиков и остановить конфликт. После броска Чикилев развернулся, чтобы отойти — и тут его сбил бус.

«Накинули мне куртку на голову, чтоб ничего не видел. Затащили в бус. Сотрудник надавил коленом на грудь так, что трудно было дышать. Потом наносили удары по задней стороне шеи, тыкали шокером в спину. Это было без причины — в тот момент я стоял на коленях», — рассказывал в суде обвиняемый.

По его словам, признаться на камеру в том, что он бросил камень, ему пришлось под давлением. «Я сперва сказал: что-то бросил. Ему [силовику] это не понравилось, он ударил меня по лицу. Потом один держал за голову, а второй давил на нос. Заставили сказать, что бросил камень», — объяснял Чикалев.

Обвиняемый не согласился с гражданским иском о повреждении автомобилей. Он настаивает, что при осмотре машин не было понятых, а экспертиза повреждений не проводилась. Чикилев признает, что сделал только один бросок, «а машин повреждено три, при этом на одной вообще вмятина справа на сгибе крыши».

В последнем слове Степан Чикилев повторил свои показания и попросил суд переквалифицировать обвинение на часть 1 статьи 339 УК, потому что обвинение по части 2 той же статьи считает необоснованным.

Также обвиняемый попросил суд не назначать ему наказание в виде лишения свободы или химии. Он сказал, что «хотел бы продолжать быть полезным обществу и стране, продолжать работать, развиваться профессионально в своей области и развивать ее, выплачивать налоги и социальные выплаты, поддерживать своих родных и близких, не становясь для них обузой».

Судья Наталья Бугук признала его виновным и приговорила к трем годам химии — именно такого наказания просило обвинение. Также Чикилев должен выплатить 1180 рублей по гражданскому иску о повреждении автомобилей.

     
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