Приговор по «делу ноль промилле». Журналистку TUT.by приговорили к 6 месяцам колонии, врача‑анестезиолога — к 2 годам с отсрочкой

Катерину Борисевич и Артема Сорокина задержали вечером 18 ноября. Генпрокуратура отчитывалась, что врач и журналистка задержаны за разглашение медицинской тайны, приведшее к тяжким последствиям. Поводом для дела стала публикация Борисевич, в которой журналистка со слов Сорокина, подкрепленных медицинским документом, писала, что во время драки на «Площади перемен» погибший минчанин Роман Бондаренко не был пьян.

31-летний минчанин Бондаренко погиб 12 ноября 2020 года. Его избили и затащили в бусик неизвестные, которые приехали срезать красно-белые ленты с забора в минском дворе, известном как «Площадь перемен». После этого, согласно версии СК, Бондаренко отвезли в Центральное РУВД. Он умер в реанимации городской больницы скорой помощи. «Медиазона» подробно писала о том, что происходило в тот вечер на «Площади перемен» и в соседних дворах.

Следственный комитет утверждал, что минчанин в момент конфликта был пьян; позже эту версию публично повторил Александр Лукашенко.

Однако врач БСМП Сорокин сообщил журналистке TUT.by Катерине Борисевич, что в крови у Бондаренко не было обнаружено этанола. Это подтверждали документы, опубликованные изданием: «Этанол крови 0 промилле», — гласило врачебное заключение. Уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко Генпрокуратура возбудила за сутки до задержания Борисевич и Сорокина — по статье об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть по неосторожности.

«Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена», — рапортовала чуть позже пресс-служба Генпрокуратуры.

После задержания врача и журналистки их коллеги в знак солидарности фотографировались, выстроившись вдоль стен с поднятыми руками и плакатами «0 промилле».

С момента задержания Катерина Борисевич находится в СИЗО. 9 декабря она писала на волю, что в СИЗО занимается танцами.

«Смотри, что уже умею: ирландский, "Дзеўка у сенях", "Месяц" и учили сейчас "Млын". Но я еще придумываю и свои, например, "денежный". Когда пришла квитанция о зачислении ста рублей, я с ней танцевала, как бешеная пчелка:) Счастье какое! Смеялась, что так стала самой богатой женщиной. Села так с подарком за стол и с пафосом заказала… туалетную бумагу, воду, сливочное масло! Гуляць дык гуляць. Мерси всем», — рассказывала журналистка.

Тогда же Борисевич посетовала, что до нее не доходят письма ее дочери Дарьи. TUT.by отмечал: то же самое происходит с письмами некоторых коллег.

«От Дашки письма не приходят. Напиши мне про нее подробнее: что она делает, как настроение, что с учебой? Ее единственное письмо перечитываю каждый день», — цитировало издание переписку арестованной журналистки.

В интервью из СИЗО перед началом судебного процесса Катерина Борисевич призналась: она «сомневалась, что дело дойдет до суда».

«Но раз оно уже там, хочу, чтобы процесс был открытым. Впервые в суде буду не в качестве журналиста, а обвиняемого за решеткой. Но это не мешает мне верить в справедливость», — говорила она.

Два уголовных дела и один разгон. Как власти реагируют на смерть Романа Бондаренко

Но на первом же заседании, которое состоялось 19 февраля, прокурор Людмила Иваненко ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом режиме. Судья Светлана Бондаренко удовлетворила просьбу обвинения, объяснив такое решение недопустимостью «разглашения охраняемой законом медицинской тайны и данных предварительного расследования» — в материалах дела есть врачебные документы, «в том числе, ранее не публиковавшиеся». Против закрытия процесса выступали обвиняемые, их защитники и мать погибшего минчанина Елена Бондаренко.

«Мать Бондаренко является единственным человеком, который может дать или не дать согласие на то, чтобы суд был открытым», — настаивала защита Борисевич. Сама журналистка объясняла: суд должен быть открытым, чтобы «общество знало, за что судят журналиста и врача».

Елена Бондаренко возражала против рассмотрения дела в закрытом режиме. «Никакой тайны — ни врачебной, ни какой-то — нет. Я давала разрешение в самом начале, со всеми разговаривала и говорила, чтобы как можно шире эта информация распространялась», — тщетно убеждала она суд.

На первое заседание поддержать Борисевич и Сорокина в суд пришли более ста человек, но немногие смогли попасть в зал.

В качестве свидетелей показания в суде дала Елена Бондаренко, врачи больницы скорой помощи (TUT.by отмечает, что это медики, упомянутые в истории болезни Романа Бондаренко), коллеги Катерины Борисевич, а также девушка, которая присутствовала при начале конфликта во «Дворе перемен», и двоюродная сестра погибшего Ольга Кучеренко. По ее словам, Катерина Борисевич связывалась с семьей Бондаренко перед выходом заметки, которая стала поводом для уголовного дела.

«Она получила от меня официальное разрешение публиковать эту информацию. Тетя неоднократно повторяла, что не собирается держать это в тайне», — сказала Кучеренко.

Из-за того, что процесс закрыли, с материалами дела и обвинением знакомы только участники процесса. Как и выступившие в суде свидетели, они дали подписку о неразглашении.

2 марта судья Светлана Бондаренко признала Артема Сорокина и Катерину Борисевич виновными. Она назначила им 2 года и шесть месяцев колонии соответственно. Какого наказания просил для обвиняемых прокурор, неизвестно.

Кроме этого, суд вынес частные постановления, «которыми обращено внимание ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" и комитета по здравоохранению Мингорисполкома на имеющиеся недостатки в работе». Компания обязана в месячный срок сообщить суду Московского района Минска об устранении нарушений. О каких недостатках идет речь, TUT.by неизвестно.



Обновлено в 19:55. Добавлена информация о частных постановлениях.