«До понедельника я дотяну, а дальше не знаю». Кто голодает за решеткой в Беларуси

Игорь Лосик, админ канала «Беларусь головного мозга»

Объявил сухую голодовку 11 марта (до этого 42 дня держал голодовку в декабре-январе). Лосик обвиняется в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК) и подготовке к массовым беспорядкам (статья 13 УК и часть 2 статьи 293 УК). По какой статье ему предъявили третье обвинение — пока неясно.

«Иллюзий не питаю, думаю, будет лет пять, и там я и загнусь», — такое письмо в середине февраля прислал подруге блогер Игорь Лосик, который до своего ареста администрировал телегам-канал «Беларусь головного мозга» и консультировал «Радыё Свабода».

«Нет никакого уже желания ничего делать, столько всего было сделано, и все напрасно, ничего ни на кого не влияет», — писал Лосик. Под арестом он с 25 июня, а 11 марта блогеру предъявили новое, уже третье по счету обвинение.

Сразу после этого Лосик на глазах у адвоката и следователя порезал себе руки и объявил сухую голодовку. Вечером его жена Дарья опубликовала видеообращение к Александру Лукашенко: «Своего единственного любимого я вам забрать не позволю. Я готова бороться за Игоря до конца».

Это уже не первая голодовка Лосика в СИЗО: 15 декабря — после того, как ему предъявили второе обвинение — он объявил бессрочную голодовку. Через месяц, 19 января, его адвокат Дмитрий Лепретор рассказал, что у Лосика «появились слабость и проблемы с давлением — утром оно низкое, очень, а вечером повышенное». В итоге через 42 дня блогер голодовку все-таки тогда прекратил.

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Игорь Банцер, антифашист и музыкант из Гродно

Держит сухую голодовку с 3 марта. Обвиняется в хулиганстве (статья 339 УК).

40-летний гродненский музыкант Игорь Банцер объявил сухую голодовку 3 марта в суде Ленинского района, где начался процесс по его делу — музыканта обвиняют в хулиганстве (статья 339 УК). Банцер — антифашист и лидер гродненской стрит-панк-группы Mister X, активно занимался в Гродно культурной и общественной деятельностью.

Он трижды отбывал сутки за участие в митингах, а 20 октября оказался в СИЗО. По версии обвинения, 5 сентября на улице Горького пьяный музыкант подошел к машине ГАИ и «начал демонстрировать гениталии». Сам Банцер говорит, что это был перформанс с танцем, во время которого он снял шорты, однако оставался в стрингах, а спереди его вообще прикрывала поясная сумка. Милиционера тогда даже не стали докладывать о произошедшем руководству, посчитав это просто пьяной выходкой — задержали Банцера через полтора месяца.

В СИЗО Гродно его содержали в одиночной камере и помещали в карцер. Из изолятора он передал родным, что хочет встретиться с нотариусом и написать завещание.

В первый день суда по делу о хулиганстве Банцер объявил, что считает свое дело политическим и отказался от адвоката, сказав: «Конституция меня защитит». Он просил суд вести процесс исключительно на беларуском языке, но его ходатайство отклонили.

Жена музыканта Анжелика Орехво рассказала TUT.by, что 9 марта его посещал адвокат (формально договор разорван не был). «Я знаю совсем немного. Слабеет, бодрый, решительный — пока это вся информация», — сказала жена.

«До понедельника я дотяну, а дальше не знаю!» — крикнул Банцер родным и друзьям во время заседания 12 марта. И добавил: «Я отлично себя чувствую на десятые сутки сухой голодовки».

Дмитрий Фурманов, сторонник Сергея Тихановского

Объявил голодовку 11 марта. Фурманова обвиняют в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

Активист Дмитрий Фурманов, которого судят по делу о пикете в поддержку Светланы Тихановской, 11 марта тоже объявил голодовку во время заседания суда в Гродно. Его отец Александр Фурманов рассказал, что 9 марта Дмитрия по неизвестной причине посадили в карцер на 5 суток, а из камеры весь последний месяц его выводят только в наручниках. Условия содержания и стали причиной голодовки.

Дмитрия Фурманова задержали 29 мая в Гродно во время сбора подписей за кандидата в президенты Светлану Тихановскую — по версии следствия, в тот день Фурманов и другие обвиняемые организовали незаконное массовое мероприятие под видом пикета по сбору подписей, которое вылилось в «грубое нарушение общественного порядка». Перед этим Фурманов якобы получил деньги от политика Сергея Тихановского и занимался поиском «соучастников» преступления.

Самого Тихановского задержали на том же пикете в Гродно — поводом послужил инцидент с упавшим милиционером.

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Фурманов во время процесса в суде Октябрьского района Гродно говорил, что он был администратором чата «Страны для жизни» в телеграме и координатором инициативной группы по сбору подписей. И 29 мая он увлеченно собирал подписи и о потасовке на площади узнал постфактум — когда обернулся на крики и увидел лежащего милиционера. После этого Фурманов, по его словам, вернулся к сбору подписей, но его схватили «неизвестные лица в медицинских масках», которые отвезли его в отдел милиции. С тех пор он в заключении.

В прошлом году близкие Дмитрия Фурманова объявили голодовку под СИЗО №1 в Минске. Его мать голодала 5 дней, но прекратила акцию протеста по состоянию здоровья, а девушка держала голодовку 10 дней, пока сотрудники милиции не сказали, что могут привлечь ее к административной ответственности.

Наталья Херше, участница протестов и гражданка Швейцарии

Держала голодовку около недели в конце февраля. Осуждена на 2,5 года за сорванную с омоновца балаклаву (часть 2 статьи 363 УК).

«Каждый раз восхищаюсь жизнью… нежданно-негаданно, на девятом дне голодовки, в 21:30, дав 10 минут на сборы, меня забрали на этап», — рассказала Наталья Херше в письме своему брату Геннадию Касьяну.

Херше, 51-летнюю беларуску с гражданством Швейцарии, в начале декабря суд приговорили к 2,5 годам годам колонии по делу о сопротивлении милиции — дело возбудили после того, как во время протестов 19 сентября она сорвала балаклаву с омоновца Сергея Кончика.

Голодовку Херше объявила 22 февраля, когда перестала получать письма. В первых числах марта, когда ее перевели в гомельскую исправительную колонию №4, она голодать прекратила.

«В поезде сказали, что ехать нам 12 часов, так и было, — написала Херше брату. — Я начала кушать, съела 1 яблоко, воды было мало, экономили. 2 раза давали кипяток, нас было 9 человек. По приезду на первый взгляд все выглядело неплохо, но чувствовала сильную слабость. Мы застали обед, был очень вкусным, хотя я и не съела много».

Первый раз голодовку Наталья Херше объявляля 18 января — и тоже из-за того, что ей с конца еще прошлого года перестали приходить письма. Вскоре после этого ее перевели в камеру, куда за три дня доставили 38 писем. Тогда она прекратила голодовку.