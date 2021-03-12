«До понедельника я дотяну, а дальше не знаю». Кто голодает за решеткой в Беларуси
Глеб Лепейко|Алексей Ивашкевич|Антон Мардилович
«До понедельника я дотяну, а дальше не знаю». Кто голодает за решеткой в Беларуси
Глеб Лепейко, Алексей Ивашкевич, Антон Мардилович
12 марта 2021, 18:56
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Акция в поддержку Игоря Лосика в Париже, январь 2021 года. Фото: Mohammed Badra / EPA / ТАСС

 
 
 
 
 

Сразу двое политических заключенных — блогер Игорь Лосик и администратор «Страны для жизни» Дмитрий Фурманов — объявили голодовку 11 марта. За последние две недели к такой же акции протеста прибегли еще два человека: гродненский музыкант Игорь Банцер и осужденная за срыв балаклавы с омоновца Наталья Херше. «Медиазона» рассказывает, в чем обвиняют этих людей и что довело их до голодовки.

Игорь Лосик, админ канала «Беларусь головного мозга»

Объявил сухую голодовку 11 марта (до этого 42 дня держал голодовку в декабре-январе). Лосик обвиняется в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК) и подготовке к массовым беспорядкам (статья 13 УК и часть 2 статьи 293 УК). По какой статье ему предъявили третье обвинение — пока неясно.

«Иллюзий не питаю, думаю, будет лет пять, и там я и загнусь», — такое письмо в середине февраля прислал подруге блогер Игорь Лосик, который до своего ареста администрировал телегам-канал «Беларусь головного мозга» и консультировал «Радыё Свабода».

«Нет никакого уже желания ничего делать, столько всего было сделано, и все напрасно, ничего ни на кого не влияет», — писал Лосик. Под арестом он с 25 июня, а 11 марта блогеру предъявили новое, уже третье по счету обвинение.

Сразу после этого Лосик на глазах у адвоката и следователя порезал себе руки и объявил сухую голодовку. Вечером его жена Дарья опубликовала видеообращение к Александру Лукашенко: «Своего единственного любимого я вам забрать не позволю. Я готова бороться за Игоря до конца».

Это уже не первая голодовка Лосика в СИЗО: 15 декабря — после того, как ему предъявили второе обвинение — он объявил бессрочную голодовку. Через месяц, 19 января, его адвокат Дмитрий Лепретор рассказал, что у Лосика «появились слабость и проблемы с давлением — утром оно низкое, очень, а вечером повышенное». В итоге через 42 дня блогер голодовку все-таки тогда прекратил.

Игорь Банцер, антифашист и музыкант из Гродно

Держит сухую голодовку с 3 марта. Обвиняется в хулиганстве (статья 339 УК).

40-летний гродненский музыкант Игорь Банцер объявил сухую голодовку 3 марта в суде Ленинского района, где начался процесс по его делу — музыканта обвиняют в хулиганстве (статья 339 УК). Банцер — антифашист и лидер гродненской стрит-панк-группы Mister X, активно занимался в Гродно культурной и общественной деятельностью.

Он трижды отбывал сутки за участие в митингах, а 20 октября оказался в СИЗО. По версии обвинения, 5 сентября на улице Горького пьяный музыкант подошел к машине ГАИ и «начал демонстрировать гениталии». Сам Банцер говорит, что это был перформанс с танцем, во время которого он снял шорты, однако оставался в стрингах, а спереди его вообще прикрывала поясная сумка. Милиционера тогда даже не стали докладывать о произошедшем руководству, посчитав это просто пьяной выходкой — задержали Банцера через полтора месяца.

В СИЗО Гродно его содержали в одиночной камере и помещали в карцер. Из изолятора он передал родным, что хочет встретиться с нотариусом и написать завещание.

В первый день суда по делу о хулиганстве Банцер объявил, что считает свое дело политическим и отказался от адвоката, сказав: «Конституция меня защитит». Он просил суд вести процесс исключительно на беларуском языке, но его ходатайство отклонили.

Игорь Банцер во время одного из выступлений. Фото из личного архива

Жена музыканта Анжелика Орехво рассказала TUT.by, что 9 марта его посещал адвокат (формально договор разорван не был). «Я знаю совсем немного. Слабеет, бодрый, решительный — пока это вся информация», — сказала жена.

«До понедельника я дотяну, а дальше не знаю!» — крикнул Банцер родным и друзьям во время заседания 12 марта. И добавил: «Я отлично себя чувствую на десятые сутки сухой голодовки».

Дмитрий Фурманов, сторонник Сергея Тихановского

Объявил голодовку 11 марта. Фурманова обвиняют в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

Активист Дмитрий Фурманов, которого судят по делу о пикете в поддержку Светланы Тихановской, 11 марта тоже объявил голодовку во время заседания суда в Гродно. Его отец Александр Фурманов рассказал, что 9 марта Дмитрия по неизвестной причине посадили в карцер на 5 суток, а из камеры весь последний месяц его выводят только в наручниках. Условия содержания и стали причиной голодовки.

Дмитрий Фурманов. Фото из личного архива

Дмитрия Фурманова задержали 29 мая в Гродно во время сбора подписей за кандидата в президенты Светлану Тихановскую — по версии следствия, в тот день Фурманов и другие обвиняемые организовали незаконное массовое мероприятие под видом пикета по сбору подписей, которое вылилось в «грубое нарушение общественного порядка». Перед этим Фурманов якобы получил деньги от политика Сергея Тихановского и занимался поиском «соучастников» преступления.

Самого Тихановского задержали на том же пикете в Гродно — поводом послужил инцидент с упавшим милиционером.

Фурманов во время процесса в суде Октябрьского района Гродно говорил, что он был администратором чата «Страны для жизни» в телеграме и координатором инициативной группы по сбору подписей. И 29 мая он увлеченно собирал подписи и о потасовке на площади узнал постфактум — когда обернулся на крики и увидел лежащего милиционера. После этого Фурманов, по его словам, вернулся к сбору подписей, но его схватили «неизвестные лица в медицинских масках», которые отвезли его в отдел милиции. С тех пор он в заключении.

В прошлом году близкие Дмитрия Фурманова объявили голодовку под СИЗО №1 в Минске. Его мать голодала 5 дней, но прекратила акцию протеста по состоянию здоровья, а девушка держала голодовку 10 дней, пока сотрудники милиции не сказали, что могут привлечь ее к административной ответственности.

Наталья Херше, участница протестов и гражданка Швейцарии

Держала голодовку около недели в конце февраля. Осуждена на 2,5 года за сорванную с омоновца балаклаву (часть 2 статьи 363 УК).

Наталья Херше. Фото: TUT.by

«Каждый раз восхищаюсь жизнью… нежданно-негаданно, на девятом дне голодовки, в 21:30, дав 10 минут на сборы, меня забрали на этап», — рассказала Наталья Херше в письме своему брату Геннадию Касьяну.

Херше, 51-летнюю беларуску с гражданством Швейцарии, в начале декабря суд приговорили к 2,5 годам годам колонии по делу о сопротивлении милиции — дело возбудили после того, как во время протестов 19 сентября она сорвала балаклаву с омоновца Сергея Кончика.

Голодовку Херше объявила 22 февраля, когда перестала получать письма. В первых числах марта, когда ее перевели в гомельскую исправительную колонию №4, она голодать прекратила.

Из письма Натальи Херше брату

«В поезде сказали, что ехать нам 12 часов, так и было, — написала Херше брату. — Я начала кушать, съела 1 яблоко, воды было мало, экономили. 2 раза давали кипяток, нас было 9 человек. По приезду на первый взгляд все выглядело неплохо, но чувствовала сильную слабость. Мы застали обед, был очень вкусным, хотя я и не съела много».

Первый раз голодовку Наталья Херше объявляля 18 января — и тоже из-за того, что ей с конца еще прошлого года перестали приходить письма. Вскоре после этого ее перевели в камеру, куда за три дня доставили 38 писем. Тогда она прекратила голодовку.

     
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