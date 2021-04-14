Цитирование Михалка, сто рублей и оскорбленный омоновец. Брестских блогеров Петрухина и Кабанова приговорили к трем годам колонии

Ведущие ютуб-канала «Народный репортер» Сергей Петрухин и Александр Кабанов стали популярны в Бресте благодаря своей борьбе со строительством аккумуляторного завода — жители города несколько лет протестуют против открытия предприятия, считая, что оно нанесет большой вред окружающей среде.

В 2020 году блогеры расширили свою повестку: активно критиковали власти за бездействие в борьбе с пандемией коронавируса и выступали против задержаний активистов, в том числе Сергея Тихановского.

Весной прошлого года Петрухина и Кабанова несколько раз приговаривали к административным арестам, а в середине июня их задержали по уголовному делу и перевели в минское СИЗО-1.

Дело блогеров слушалось в суде Октябрьского района Могилева. С первого же заседания 11 февраля их удалили из зала суда за плохое поведение, их не привели даже на приговор. Дело рассматривали без участия подсудимых, хотя Петрухин отказался от дачи показаний на следствии и собирался выступать в суде. Оба активиста подали несколько ходатайств о своем возвращении в суд.

Сговор за сто рублей

Следствие считает, что в августе 2019 года обвиняемые встретились с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Павлом Северинцем и другими людьми для организации сговора, распределения ролей и получения вознаграждения от Тихановского — в тот день политик якобы дал Петрухину и Кабанову 100 рублей, хотя никаких пояснений об этих деньгах от гособвинителя не было. Цель сговора — организация массовых протестов.

Роль блогеров, по версии обвинения, заключалась в управлении ютуб-каналами «Народный репортер» и Belarus12stop, а также телеграм-каналом «Страна для жизни». Там Петрухин и Кабанов, считает следствие, публиковали контент с «заведомо ложной оценкой представителей власти и законности предъявляемых ими требований» и призывами к грубому нарушению общественного порядка.

Конкретные фразы из роликов прокурор не приводила, вместо этого она зачитывала стенограмму десятков видео. Но в обвинении, например, указан ролик «Прерванный ОМОНом выпуск новостей», в котором Петрухин говорит: «Если вы видите, как кого-то милиция забирает, не бойтесь, приходите в то место, где сидит этот человек, с мирным протестом, собирайтесь, чтобы вас было много. Протест должен быть мирным, но требования должны быть жесткими — отпустить человека на волю. Мрази боятся только одного — протеста».

Пикеты по сбору подписей, утверждает следствие, были ширмой для протестных акций по стратегии Николая Статкевича. Обвинение утверждало, что 1 июня 2020 года Кабанов беседовал с неким человеком и в разговоре называл себя «руководителем штаба Тихановского», и что цель его команды — «организация массовых протестных акций по всей стране».

Адвокаты несколько раз заявляли ходатайство о вызове Тихановского, Статкевича и Северинца в суд в качестве свидетелей, но им отказывали, мотивируя решение тем, что это излишне.

Кабанов давал показания во время следствия, Петрухин через адвоката передал на одно из заседаний свои письменные показания. Обвиняемые говорили, что никакой встречи для сговора не было, а Тихановский приезжал к ним, чтобы записать интервью для ютуб-канала «Страна для жизни». Ролик с активистами опубликовали там 25 августа 2019 года. До этой встречи они ничего не знали о Тихановском, утверждают блогеры.

Обвинение отдельно вменяло активистам организацию митинга 12 апреля в Бресте, которое, среди прочего, «повлекло нарушение работы транспорта и предприятий». Защита приобщила к делу справку о том, что срывов рейсов транспорта не было, а заведения, которые находились рядом с местом митинга, работали без перебоев.

Активисты в показаниях указали, что не освещали деятельность Тихановского. Кабанов также сказал, что в мае 2020 года скептически отнесся к идее блогера баллотироваться в президенты и спросил: «Зачем тебе это надо?». Тем не менее, он согласился поделиться опытом в организации пикетов и рекламы сбора подписей, но сам участвовать отказался, потому что лежал в больнице с ковидом.

Адвокаты отмечают, что у обвинения нет ни одного доказательства, что блогеры как-либо общались с Тихановским после интервью в августе 2019 года и до начала предвыборной кампании весной 2020 года.

Петрухин и Кабанов полностью отрицают обвинение, сомневаются в реальности «встречи блогеров» в 2019 году и считают дело против них сфабрикованным и политическим.

«Все дело шито белыми нитками и развалится сразу в независимом, не цирковом суде, который, надеюсь, скоро будет. "Судье" напоминаю про клятву, которую она давала беларускому народу, где она обещала совершать правосудие, подчиняясь только Конституции Республике Беларусь, и быть непредвзятым и справедливым. Я верю в вас и в статью 22 УПК», — написал в показаниях Сергей Петрухин.

Оскорбление омоновца на ютубе

Обвинение считает, что 7 мая 2020-го блогеры опубликовали в ютуб-канале «Народный репортер» скриншот из видео с изображением омоновца, который задерживал Тихановского днем ранее. Они попросили помочь «опознать мразь и сделать ее знаменитой», а также назвали неизвестного силовика «гавнюком обыкновенным».

Следствие посчитало, что блогеры оскорбили сотрудника ОМОН ГУВД Могилевского Облисполкома капитана милиции Виталия Автушенко, «руководствуясь низменными побуждениями, выразившимися в желании представить Автушенко в унизительном положении в глазах широкой общественности».

Пострадавшего вызвали в суд — таким образом следствие не только деанонимизировало сотрудника ОМОНа, но и показало его лицо без маски.

Автушенко в суде говорил, что комментарий демонизирует его как «представителя органа власти», оскорбляет его честь и достоинство, а после произошедшего соседи перестали с ним разговаривать. Он потребовал компенсацию морального ущерба — 1,5 тысячи рублей.

Оба блогера отрицают причастность к публикации этого ролика. Петрухина задержали в тот же день, что и Тихановского, с разницей в 40 минут, тогда он получил 15 суток ареста. Обвинению это не помешало указать, что он мог успеть подготовить оскорбительный комментарий, опубликованный днем позже.

Александр Кабанов утверждает, что ничего не знал об этом посте и не имеет к нему никакого отношения. При этом он говорит, что не считает комментарий оскорбительным — там нет нецензурной брани, перехода на личности и контактных данных Автушенко.

Защита добавляла, что каналом «Народный репортер» управляет литовская компания, блогеры лишь получали разовые пароли для входа и публикации роликов. Оба обвиняемых говорили, что ничем, кроме загрузки видео, на канале не занимались.

Оскорбление судьи во «ВКонтакте»

По версии следствия, 19 июня 2018 года Петрухин оскорбил брестского судью Андрея Лещенко, желая «причинить моральные и нравственные страдания и подорвать его авторитет». Для этого обвиняемый в комментариях под роликом «Судный день или "бенефис" Лещенко» в ответ другому пользователю написал о судье: «Обычный системный пидорок. Ему не нужно мотивировать. Ему все ***** [равно]».

Обвинение считает, что Петрухин тем самым хотел отомстить Лещенко, который отклонил его ходатайство об отводе судьи и разрешении видеосъемки на заседании, где рассматривалась жалоба блогера на административный штраф за несанкционированное мероприятие.

Лещенко выступал на суде по скайпу и заявил, что хоть моральный вред и нанесен, но иск он подавать не будет, потому что «моральный вред должен компенсироваться не в материальном выражении, а каким-то другим способом». Он добавил: «Я уже пожил, и по роду работы у меня много судеб людских перед глазами прошло. И я уверен в том, что система мироздания устроена таким образом, что она рано или поздно все уравновесит».

В письменных показаниях Петрухин отметил, что не намеревался оскорбить судью: «Я ответил кому-то в комментариях и таким образом обозначил свое отношение к нему. Вину не признаю». Адвокат отметил, что блогер процитировал Сергея Михалка — у его группы Brutto в песне «Партизан Рок» есть фраза «Береги зубы, системный пидарок».

Прокурор Татьяна Амосова запросила по три года лишения свободы для обоих блогеров. Кроме того, она потребовала оштрафовать Петрухина на 360 базовых (10 440 рублей) и удовлетворить иск омоновца в полном объеме. Судья Ольга Кравченко назначила ровно такое наказание.