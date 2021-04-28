Интервью Тихановской, «сатанинское попрание лампад» и «нападение на польскость». За что беларусам выносят официальные предупреждения

Из-за интервью со Светланой Тихановской главред барановичской газеты Intex-press Владимир Янукевич в середине апреля получил предупреждение о «недопустимости распространения в СМИ» информации, «распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь». Прокуратура указала, что Тихановская скрывается от уголовного преследования и выступает от имени Координационного совета, «являющегося экстремистским формированием».

Предупреждением дело не ограничилось — через полторы недели суд в Барановичах оштрафовал Янукевича на 580 рублей по статье о распространении запрещенной информации. Более того, в милиции главреду Intex-press сказали, что ведут еще и проверку по уголовной статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

За слова о том, что в Беларуси «идет нападение на польскость и поляков» предостережение вынесли гродненскому активисту Союза поляков Анджею Писальнику — он произнес их в эфире польских радиостанций Radio 24 и Radio 4, добавив, что давление на Союз создает образ поляков как «врагов народа». Прокуратура посчитала, что такие утверждения «заведомо безосновательны и явно направлены на разжигание межнациональной вражды». Писальника и его жену Инессу доставили в Минск и допросили там как свидетелей по уголовному делу против руководства Союза поляков, после чего отпустили. Через неделю семья уехала из Беларуси.

Брестский правозащитник Роман Кисляк из предупреждения узнал, что он «нагнетает социальную напряженность» и «побуждает граждан к агрессии» — так в прокуратуре оценили интервью Deutche Welle, в котором Кисляк рассказывал о ситуации с аккумуляторным заводом под Брестом. Завод ввели в эксплуатацию, хотя власти обещали не делать этого до проведения местного референдума о судьбе предприятия.

Даже священники в «заведомо безапелляционной агрессивной тональности» осудили разрушение силовиками мемориала в память о Романе Бондаренко — так решила Генпрокуратура и вынесла протоиерею Сергею Лепину и епископу Юрию Кособуцкому предупреждение о недопустимости «разжигания ненависти» к органам госвласти и милиционерам. В своих постах в фейсбуке священнослужители называли погром мемориала «глумлением над портретами убиенного» и «сатанинским попранием лампад и иконок».

«Неоднократно делилась непроверенной информацией и слухами» с «деструктивным телеграм-каналом "Мотолькопомоги"» 33-летняя Юлия Локоткова, основательница стартапов OpenBusiness, PingFin и Graime. Стоя на фоне красно-зеленого флага, Локоткова вынуждена была произнести такие слова на видео. Прокуратура вынесла предупреждение и ей.

Предупреждения регулярно получают и администраторы телеграм-каналов. Например, 22-летняя девушка, которая, по утверждению МВД, управляла каналом «БДУ Ассоциация 97%» и чатом «БДУ 97%» и призывала там к участию в протестах. Еще один пример — 34-летний житель Минского района, который, как утверждается, вел канал «Новая Боровая 98%» на 300 человек и сам «неоднократно принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях».

Собирал информацию о милиционерах, чтобы передать ее «деструктивным интернет-ресурсам», 22-летний гомельчанин с анархистскими взглядами — так утверждает пресс-служба МВД. Юноше и его девушке вынесли предупреждения за активность в телеграме и участие в протестах.

Предупреждение «в соответствии с законодательством о противодействии экстремизму» вынесли 33-летней минчанке за участие в акциях протеста и призывы к ним. К ней и 65-летнему мужчине, чьи имена не уточнялись, ГУБОПиК пришел с обыском из-за подозрения, что они администрируют районный телеграм-чат. Женщина получила только предупреждение, а вот мужчину задержали по статье об участии в митингах, его также проверяют на причастность к финансированию протестов, поскольку нашли в квартире «65 тысяч евро и более 87 тысяч долларов».

Формулировка о «противодействии экстремизму» при вынесении предупреждения — самая распространенная. Сейчас по закону причиной для этого могут стать «признаки подготовки» к экстремистским преступлениям. В проекте нового закона о противодействии экстремизму, который уже приняли депутаты, формулировка несколько иная — силовики должны выявить «экстремистские действия», и если они недостаточны для заведения уголовного дела, то человеку вынесут предупреждение.

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Предупреждения могут выносить и по другим причинам, например, при повторном правонарушении в состоянии алкогольного опьянения. Все случаи описаны в законе «Об основах деятельности по профилактике правонарушений».

При этом никаких последствий для предупрежденного в законах не указано.

Адвокат Андрей Мочалов объясняет, что протестующим предупреждения выносят, когда в их действиях нет состава преступления, но их можно подвести под закон о профилактике — речь в нем идет о нарушениях, которые «могут создать угрозу национальной безопасности, причинить вред государственным или общественным интересам, правам, свободам и законным интересам других граждан или привести к совершению преступления».

При этом человек может одновременно получить и сутки за участие в митинге, и предупреждение за «действия, которые могут причинить вред общественным интересам», уточняет Мочалов.

По словам адвоката, предупреждение «не несет каких-то существенных последствий» для человека и не может быть отягчающим обстоятельством в случае реального нарушения закона. Оно нужно в первую очередь для запугивания.