КГБ за полгода внес в список террористов уже 37 беларусов. Кто они и в чем их обвиняют?

«Вражеский подлоресурс». Создатели крупнейшего телеграм-канала стали первыми беларусами в перечне террористов

Кто: Степан Путило и Роман Протасевич.

Что с ними: оба в Европе, обвинения предъявлены заочно.

В чем обвиняют: «В администрируемых ими телеграм-каналах зафиксированы неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения».

Статьи: организация массовых беспорядков (статья 293 УК) и грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК), а также возбуждение социальной вражды к силовикам (часть 3 статьи 130 УК).

Официоз: Путило и Протасевич — «варшавские провокаторы» и «создатели варшавского рупора», а их телеграм-канал — «вражеский подлоресурс».

Во время августовских протестов на созданный Степаном Путило канал Nexta Live в телеграме подписались более двух миллионов человек. Канал, редактором которого стал и Роман Протасевич, оказался одним из основных агрегаторов информации о протестах — люди присылали туда фото и видео происходящего вокруг. Пытался канал и координировать акции протеста: летом и осенью там регулярно появлялась информация о дате и месте сбора демонстрантов.

В октябре суд признал телеграм-каналы и логотип экстремистскими — теперь за ссылки и репосты сообщений Nexta могут оштрафовать, а издания — заблокировать. Например, за «распространение экстремистских материалов» Nexta заблокировали сайт «Медиазоны. Беларусь».

Через месяц СК объявил живущих в Европе Протасевича и Путило в розыск по обвинению в организации массовых беспорядков и возбуждении вражды против «двух профессионально-социальных групп в Республике Беларусь — представителей власти и правоохранителей». Обвинений в терроризме им не предъявляли, но уже 19 ноября КГБ включил создателей Nexta в перечень лиц, причастных к террористической деятельности — Протасевич и Путило стали первыми беларусами в этом списке за всю историю страны.

В начале марта на ютубе появился фильм Nexta «Золотое дно» о недвижимости Александра Лукашенко — он собрал больше 6 млн просмотров. После этого СК объявил, что намерен добиться того, чтобы суд признал редакцию канала «иностранной экстремистской организацией» и запретил ее деятельность в Беларуси.

Автухович и его друзья. В терроризме обвинили тех, кто чем-то ему помогал

Кто: активист Николай Автухович и его знакомые: Павел Сава, Виктор Снегур, Владимир Гундарь , Артур Попок, Ольга Майорова, Ирина Горячкина, Галина Дербыш и сразу две семьи — Резановичи (священник Сергей Резанович, его сын Павел и жена Любовь) и Мельхеры (Антон Мельхер и его мать Ирина).

Что с ними: в СИЗО (большая часть — в СИЗО КГБ в Минске) все, кроме Артура Попка, он скрылся.

В чем обвиняют: по версии следствия, которую транслировал в своем фильме канал ОНТ, в октябре 2020-го Автухович с помощью сообщников нелегально пересек границу с Украиной, приобрел там оружие и взрывчатку, которые спрятал в нескольких схронах на территории Беларуси; он планировал применять его против силовиков — и успел подорвать автомобиль милиционера (а еще до поездки в Украину поджечь дом и машину другого милиционера).

Статья: акт терроризма, совершенный группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 289 УК).

Официоз: «Везли тоннами оружие через Украину, и если бы ребята наши их не накрыли, ох нам бы Новый год был», — говорил в конце декабря Александр Лукашенко, уверяя, что задержанные по делу Автуховича «готовили теракты по всей стране».

13 человек из «группы Автуховича» попали в список террористов КГБ в феврале.

Предпринимателя из Волковыска Николая Автуховича правозащитники признавали политзаключенным еще в 2005 году — тогда он первый раз попал в заключение. После освобождения Автуховича обвинили в терроризме — по версии следствия он и другие обвиняемые подожгли дома двух силовиков. В 2010 году это обвинение развалилось в суде, но Автухович все равно получил пятилетний срок — за хранение оружие (по словам адвоката, речь шла всего лишь о забытых в сейфе патронах от ружья).

Летом 2020-го активист выступал против митингов, настаивая, что «мирные протесты ничего не решают». «Я за организованный сценарий силового отстранения, — писал Автухович. — Лучшего решения сейчас нет. Вокруг меня много сторонников. Мы имеем свой план ликвидации режима. Мы к этому готовимся».

Судя по всему, даже по версии КГБ большая часть задержанных вместе с Автуховичем людей не была причастная ни к насилию, ни к уничтожению имущества (даже те, кто помогал ему переходить границу) — кто-то помогал вести соцсети, кто-то давал крышу над головой, кто-то обещал дать свою машину.

«Мирные протесты ничего не решают». Что мы знаем о Николае Автуховиче и двенадцати его друзьях, которых КГБ обвинил в терроризме

Полесские партизаны. Четверо анархистов решили «принять участие в беларуской революции»

Кто: Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов, Дмитрий Резанович.

Что с ними: все четверо в СИЗО КГБ в Минске.

В чем обвиняют: в совершенных в октябре поджоге машин возле здания прокуратуры в Солигорске, поджоге там же Госкомитета судебных экспертиз и поджоге здания ГАИ в Мозыре.

Статьи: акт терроризма, совершенный группой лиц (часть 3 статьи 289 УК) и незаконный оборот оружия (статья 295 УК).

Официоз: Анархистов называли называли «бандгруппой Олиневича», которая «подпитывалась кадрами, оружием и деньгами через украинскую границу».

Анархистов Игоря Олиневича, Дмитрия Дубовского, Сергея Романова и Дмитрия Резановича задержали на границе с Украиной в ночь на 29 октября 2020 года — с тех пор они находятся в СИЗО КГБ. В перечень террористов они тоже попали в феврале, одновременно с «группой Автуховича».

На отрывках из видеозаписей допросов, опубликованных провластным телеграм-каналом «Желтые сливы», Олиневич и Дубовский не отрицали свою причастность к поджогам. «Я выразил желание самолично принять участие в сопротивлении существующей власти и внести свой вклад в эту борьбу посредством поджогов объектов, которые причастны к сохранению и охране именно этой власти. Милиция, прокуратура, судебные структуры», — объяснял свои мотивы Дубовский. Позиция же Романова и Резановича до сих пор неизвестна.

Вскоре после задержания четверых анархистов в интернете появилась фотография, на которой они стоят в лесу с оружием и открытыми лицами.

«Я делаю вывод, что они просто решили пойти ва-банк. И это была изначальная их стратегия: ребята, если нас берут, мы ничего не отрицаем, все берем на себя. Они пошли на самопожертвование по той причине, что, видимо, хотят на суде открыто о себе заявить как о партизанах-террористах, высказать свою политическую позицию», — рассуждал тогда в разговоре с «Медиазоной» блогер и анархист Николай Дедок.

Сейчас Дедок сам находится в СИЗО — его обвинили в организации грубого нарушения общественного порядка. Активист передавал на волю, что при задержании его жестоко пытали.

Десять лет назад Дедок, Олиневич и Дубовский были фигурантами дела о нападениях с коктейлями Молотова на посольство России, казино «Шангли Ла», офис банка «Москва-Минск» и здания изолятора на Окрестина. Дедок и Олиневич оказались в заключении (последний написал там книгу «Еду в Магадан») и вышли после помилования в 2015 году.

Дубовский же тогда скрылся и не возвращался в Беларусь до прошлой осени, когда вместе с Олиневичем нелегально пересек границу со стороны, чтобы «внести свой вклад в борьбу посредством поджогов».

Партизаны Полесья. Что мы знаем об анархистах, которых КГБ обвинил в терроризме

Дело BYPOL. Бывшие силовики выступили против репрессий — и оказались террористами

Кого обвиняют: кандидат в президенты Светлана Тихановская, основавший НАУ дипломат Павел Латушко и его соратница Светлана Хилько, блогер Антон Мотолько, экс-сотрудник спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар и 12 бывших сотрудников правоохранительных органов, объединившихся в инициативу BYPOL; а также житель Пинского района Вячеслав Малейчук и, возможно, бывший следователь Евгений Юшкевич.

Что с ними: задержаны только Малейчук и Юшкевич, остальные фигуранты дела уехали из Беларуси задолго до его возбуждения.

В чем обвиняют: в попытке совершить взрывы и поджоги в Минске и других городах, как утверждает прокуратура, «в планы организаторов входило обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей».

Статьи: подготовка теракта в составе организованной группы (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 289 УК).

Официоз: «Вы видите, что поменялись режиссеры за границей. Уже некоторые каналы, которые раньше водили по Минску протестунов, от этого отказались. Появились более радикальные, типа распиаренного вами BYPOL, где подвязают полтора-два десятка бывших якобы военнослужащих», — говорил Лукашенко на совещании с силовиками.

В конце марта КГБ объявил о возбуждении дела о подготовке терактов в отношении 35-летнего жителя Пинского района Вячеслава Малейчука. Теракты, утверждает КГБ, он готовил по указанию участников объединившей бывших силовиков инициативы BYPOL.

Один из терактов, утверждает МВД, планировался в воинской части в Печах, а второй — в Минске. Другие подробности дела неизвестны.

За день до сообщения КГБ, 24 марта, сам BYPOL писал, что накануне «Дня воли» «в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации» беларуские спецслужбы готовят теракт в одном из отделов милиции.

Список террористов пополнился 18 фамилиями уже в начале апреля. Помимо бывших силовиков из BYPOL, в нем оказались, к примеру, политики Светлана Тихановская и Павел Латушко, а также известный блогер Антон Мотолько.

Все люди из списка, кроме Малейчука, который, по версии КГБ, должен был стать исполнителем терактов, покинули Беларусь задолго до возбуждения дела — летом и осенью 2020 года.

Бывший следователь Евгений Юшкевич тоже уезжал из страны, но вернулся в конце ноября — его сразу задержали по делу о грубом нарушении порядка, но через две недели выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. 19 апреля Юшкевича задержали снова — вероятно, по делу о терроризме. Сейчас он в СИЗО №1 в Минске. Возможно, арест бывшего следователя тоже связывают с делом BYPOL. В перечне террористов его пока нет.

Дело о покушении на Лукашенко. Разговоры в зуме как «преступление против всей Республики Беларусь»

Кто: политолог Александр Федута, юрист Юрий Зенкович, глава партии БНФ Григорий Костусев и член партии Виталий Макаренко, бухгалтер Ольга Голубович, врач-психиатр Дмитрий Щигельский, ученый Александр Перепечко, бывшие силовики Павел Кулаженко и Игорь Макар.

Что с ними: Федуту и Зенковича задержали в Москве, Костусева и Голубович — в Беларуси, все четверо в СИЗО; остальные фигуранты живут в других странах и арестованы заочно.

В чем обвиняют: по версии КГБ, обвиняемые при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот и убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.

Статья: заговор с целью захвата государственной власти (часть 1 статьи 357 УК).

Официоз: «Зенкович сам подтвердил — он действует от имени целой группы, в которую входят другие граждане США. И кураторы есть в высших эшелонах заокеанской власти. Цель одна на всех — физическое устранение главы государства и военный переворот в Беларуси», — утверждал диктор в фильме ОНТ «Убить президента».

Организаторами покушения КГБ называет политолога Александра Федуту и юриста Юрия Зенковича, гражданина не только Беларуси, но и США. Обоих сотрудники КГБ задержали в Москве, в операции им помогали коллеги из российской ФСБ. Федута и Зенкович, если верить ФСБ, планировали «военный переворот 9 мая и физическое устранение Лукашенко», при этом в сюжете беларуского ОНТ утверждается, что группа намеревалась совершить это в июне-июле.

ОНТ показал снятые скрытой камерой кадры из московского ресторана, где Федута и Зенкович встречались с людьми, чьи лица на записи скрыты. Бывший спецназовец Игорь Макар — это уже третье дело, где он фигурирует, КГБ обвиняет Макара также в причастности к делу BYPOL и делу о госизмене — предполагает, что эти люди участвовали в спецоперации КГБ и были «завербованными агентами, которые втирались в доверие».

Глава КГБ Иван Тертель называл задержание «многоступенчатой операцией». В фильме ОНТ «Убить президента» показана запись встречи человека, похожего на Зенковича, с сотрудником КГБ, притворявшимся высокопоставленным офицером Минобороны по имени Иван. На видео Зенкович спрашивает его, может ли армия «решить проблему и через шесть месяцев объявить новые выборы». И замечает, что люди, которые «его либо арестуют, либо прибьют, станут героями для всего народа» — имя на записи не звучит, но ОНТ утверждает, что речь шла об Александре Лукашенко.

В этом же фильме есть и кадры с допросов Зенковича, Федуты и главы БНФ Костусева. На них Федута говорит, что признает себя «виновным в участии в заговоре», а Зенкович — что «был использован Щигельским как технический организатор» видеоконференций в зуме и как «человек, которого Щигельский отправил на встречу с людьми, которые военные в Беларуси». Костусев, говоря о разговорах в зуме, сетует, что «дал возможность этим людям втянуть себя в такие разговоры».

Правозащитница Наста Лойко из Human Constanta считает, что список КГБ раньше был «просто номинальным», а появился из-за подписания Беларусью связанных с терроризмом международных конвенций — туда попадали люди из санкционного перечня Совбеза ООН. Добавляя туда граждан Беларуси даже до решения суда, замечает Лойко, власти нарушают презумпцию невиновности.

Психиатр Дмитрий Щигельский давно живет не в Беларуси, он стал известен 20 лет назад, когда объявил, что поставил Лукашенко диагноз «мозаичная психопатия». Разговоры в зуме, о которых идет речь, тоже показывал ОНТ — в них участвовали все обвиняемые, кроме Голубович. КГБ утверждает, что собеседники обсуждали госпереворот и план покушения на Лукашенко, но большая часть процитированных разговоров похожа на теоретические рассуждения о природе авторитарных режимов и исторических примерах борьбы с ними.

Например, Федута говорит: «Была удачная трансформация, не режима, но по крайней мере ротация, в Египте. Я имею в виду случай с Анваром Садатом. Точка. Предлагаю не обсуждать имя Анвара Садата. Вот. Википедией все пользуются, все могут посмотреть, что там произошло. И это, по-моему, единственный сценарий, который можно будет реализовать». ОНТ — и, видимо, КГБ — трактует это как предложение повторить такой сценарий в Беларуси (Садата в 1981 году убили исламисты).

Во время допроса Зенкович упоминал и арестованного по обвинению в терроризме Николая Автуховича, с которым он «знаком лет 15» и «в принципе поддерживал с ним контакт» и что «у него есть люди, есть оружие, что он хочет воевать с милицией».

Обвинения в терроризме по этому делу никому не предъявлены, но 20 апреля парламент Беларуси призвал рассматривать «подготовку таких действий как террористический акт и преступление против всей Республики Беларусь», но пока что в перечне террористов фигурантов дела о покушении на Лукашенко нет.