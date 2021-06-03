Конфликт с Путило, штаб Тихановской и Донбасс. О чем говорил Роман Протасевич в интервью ОНТ

Бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку Софию Сапега задержали 23 мая после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. В Беларуси блогера обвиняют в организации массовых беспорядков (статья 293 УК), грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и возбуждении социальной вражды к силовикам (статья 130 УК). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. КГБ включил его в «список лиц, причастных к террористической деятельности».

Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики ЛНР также возбудила уголовное дело против Протасевича, его обвиняют по трем статьям.

Интервью государственному телеканалу Протасевич давал, находясь под стражей. Кроме Протасевича, под арестом содержится его девушка Софья Сапега. По словам ведущего передачи Марата Маркова, интервью длилось больше четырех часов, но в эфир попали только полтора. «Не все имена, фамилии и факты мы можем афишировать до окончания следствия», — многозначительно сказал он. В похожих декорациях интервью тому же Марату Маркову давал Юрий Воскресенский. Летом 2020 года он руководил сбором подписей за кандидата в президенты Виктора Бабарико в Первомайском районе Минска. 12 августа Воскресенского задержали сотрудники КГБ. Интервью появилось 8 октября, 10 октября Александр Лукашенко встретился с политическими заключенными в СИЗО КГБ, а 11 октября Воскресенский вышел на свободу. Позже Восресенский вспоминал встречу в СИЗО так: «Президент сказал: "Я пришел сюда из-за Юры (показал на меня), я посмотрел передачу Марата Маркова, где он сказал, что нужно бороться за каждого человека, и я буду бороться за каждого"». После выборов 2010 года по государственному телевидению показывали видео с задержанным КГБ главой избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Некляева Андреем Дмитриевым. Тогда спецназовцы забросали колонну активистов светошумовыми гранатами, а Владимира Некляева сильно избили. На видео Дмитриев говорит, что сотрудники милиции не виноваты в случившемся. Позже он рассказал, что согласился на съемку ради освобождения девушки, которая позже стала его женой.

На интервью согласился «абсолютно добровольно»

— Я надеюсь, хотя бы вы понимаете, что независимых СМИ не бывает? — интересуется в начале разговора ведущий Марат Марков.

— Разумеется, — отвечает Протасевич.

— Это хорошо, что понимаете вы. Тогда не нужно будет объяснять многие вещи, — говорит Марков.

Протасевич утверждает, что согласился на съемку «абсолютно добровольно», чувствует себя прекрасно, хотя немного простыл, а перед разговором его не гримировали.

— Мне, если честно, тяжело предугадать реакцию с их [оппозиционеров] стороны. Почти уверен, что будут публично осуждать, акции поддержки сойдут на нет, назовут меня якобы предателем. Мне абсолютно все равно, что будут говорить. Правда, хочу сделать все, чтобы исправить свои ошибки, — говорит Протасевич.

По его словам, перед вылетом из Афин в Вильнюс он написал о «своих передвижениях» в рабочий чат, в котором состояли несколько журналистов и сотрудники штаба Светланы Тихановской — Франак Вечерко и Даниил Богданович. С последним у Протасевича, по его словам, был конфликт.

Признал вину

Протасевич сказал, что «был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа». По его словам, как только ему предъявили обвинение, он «полностью признал вину» по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

— Осознавал, что призывы, которые опубликовал я в том числе, стали причиной того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки. По сути, три дня Минск жил в хаосе, — сказал он.

Про координацию протестов

По словам Протасевича, он был участником чата lovehata — «основного чата администраторов крупнейших телеграм-каналов».

— Это был главный координационный чат уличных протестов, — сказал Протасевич. — Там происходили обсуждения, планирование, работа над повесткой на той или иной неделе протестов.

«Я уверен, что его заставили, запугивали» — отец бывшего главреда Nexta Романа Протасевича о его словах на гостелеканале

В чате, говорит Протасевич, состояли создатель Nexta Степан Путило, участники команды Nexta Ян Рудик и Тадеуш Гичан, Франак Вечерко из команды Тихановской, блогер Антон Мотолько, Богданович, блогер Эдуард Пальчис и его жена Виктория, бывший следователь Евгений Юшкевич, главный редактор Kyky.org Анастасия Рогатко, медиаменеджер Дмитрий Навоша, Евгений Малаховский, «который в основном работал с дворовыми чатами», «вроде Мирослав Чигирь» и журналист Ян Авсеюшкин.

По словам Протасевича, раньше участником чата был и политический обозреватель Артем Шрайбман: «Не могу сказать, что он управлял [протестами] напрямую. Он достаточно часто высказывал свое мнение или говорил, что нет, ребята, так оно не прокатит, поменяйте хотя бы на такую-то тему, а здесь, может, больше этому внимания уделить».

Про конфликт штабов в оппозиции

По словам Протасевича, «между различными инициативами и штабами была масса проблем», но они «стараются не выносить сор из избы», чтобы «весь мир не увидел» их конфликты.

Инициативу «Народное антикризисное управление», говорит Протасевич в интервью, должна была запускать Светлана Тихановская, но за сутки до старта политик Павел Латушко «украл проект».

Два основных центра оппозиции — штаб Латушко и штаб Тихановской, следует из интервью. Тихановская, говорит Протасевич — главный беларуский политик в глазах всего Запада, а НАУ «приходится мимикрировать под большую силу».

По словам Протасевича, за обоими штабами стоят спецслужбы. Какие именно, он не уточнил.

Про уличные протесты, которые «едва ли будут»

Уличных протестов, признает в интервью Протасевич, «нет, и они едва ли будут». Из-за такого мнения в последние месяцы у него был конфликт с Вечеркой и участниками инициативы BYPOL, которые призывали к массовым акциям.

— Я открыто говорил, что все, у нас нет улиц. И глупо пытаться призывать людей на улицу, когда уже никто не выйдет. Это просто бессмысленно. Нужно сосредоточиться на других задачах, — сказал Протасевич. — Мог прийти тот же Вечерко и в лоб сказать: «Рома, ты должен подумать над улицей, потому что ты должен понимать: не будет улицы, не будет санкций».

Один из методов внешнего давления, согласно интревью Протасевича — это обрушение беларуской экономики.

— Это будут голодные бунты. Это, по сути, и является одной из целей экономических санкций, которые продолжают вводить, — говорит арестованный оппозиционер.

Про уважение к Лукашенко

Отвечая на вопрос об отношении к Александру Лукашенко, Протасевич говорит, что раньше «критиковал Александра Григорьевича». Но, по словам блогера, когда он втянулся в политическую работу, ему хотелось бежать из оппозиции. Он приравнивает критику Лукашенко к попыткам давления и говорит, что тот часто поступал как «человек со стальными яйцами».

— Вы его уважаете? — спрашивает ведущий.

— Безусловно, — отвечает Протасевич.

Когда ведущий заговорил о возможной экстрадиции Протасевича в самопровозглашенную ЛНР, где против него возбудили уголовное дело, арестант выразил надежду, «что у Александра Григорьевича найдется достаточно политической воли и достаточно решимости, чтобы не выдать меня».

Про Nexta и его финансирование

По словам Протасевича, Nexta придумал осужденный за наркотики и распространение порнографии блогер Владимир Чуденцов. История проекта началась в 2015 году с песни «Выбора нет»; слова написал Чуденцов, а Путило исполнил песню. Чуденцов, рассказал Протасевич, создал телеграм-каналы проекта, а Путило «занимался учебой и выступал как актер озвучки».

— Как думаете, 18-летний пацан сможет говорить слогом НТВ периода расцвета в 1990-х? С четкой подачей. Это же очевидно, что нет, — уверен Протасевич.

Когда Чуденцова задержали, говорит Протасевич, «всю эту работу поехал делать» он сам.

— Я воспринимал телеграм-канал Nexta исключительно как свое детище, — сказал он.

По словам Протасевича, Путило пожинал лавры за счет остававшихся в тени сотрудников проекта. До лета 2020 года Nexta жил исключительно за счет продажи рекламы, сторонних вливаний не было.

Во время работы Протасевича в проекте редакция Nexta размещалась в одной из комнат Беларуского дома в Варшаве. Перед тем, как въехать туда, руководитель организации Алесь Зарембюк предложил «подумать» про «интересный проектик на американские гранты». По словам Протасевича, на помощь беларуским беженцам «через премьер-министра» были выделены 53 млн злотых.

— Деньги-то вроде бы были выделены. Наша редакция там сидела. Домофон разрывался круглые сутки. Люди реально пытались приходить и обращаться за помощью. Домофон неустанно звонил. Но людям просто никто не открыл дверь, — говорит Протасевич.

По его словам, он пытался поговорить с руководителем Беларуского дома Алесем Заремблюком, но тот «в крайне жесткой форме сказал, что если я суну нос, куда не нужно, то у меня будут проблемы».

— Тому же Беларускому дому в Варшаве выделили коттедж в элитном районе города с охраной. Казалось бы, просто беларуская мигрантская организация. Меня туда даже ни разу не пустили внутрь. Насколько я знаю, там есть комнаты, в которые никто не может зайти. Что там находится? Вопрос. Заремблюк стал просто, как я понимаю, использовать Степана [Путило] как дойную корову, в том числе, для своих интересов. Сразу пошли встречи на высоком уровне напрямую с правительством польским, — рассказал он.

Протасевич говорит, что команда стала собирать читательские пожертвования; одним из крупных доноров был российский бизнесмен, вдалеющий компанией, «связанной с Уралом, с горнодобычей». Перед уходом Протасевича из Nexta в сентябре 2020 участники проекта обсуждали, что «после окончания активной фазы протеста канал Nexta Live станет российским».

— Если говорить об этих расписках — это то, что я получал в этом году. 1 250 евро в месяц для Литвы — это на самом деле ровно то же самое, что если бы, живя в Минске, я получал 1 250 рублей. Это деньги, на которые можно жить, но это абсолютно не заоблачная сумма. Абсолютно стандартная зарплата, — сказал он.

По его словам, работая на Nexta, он не разбогател, «несмотря на то, что один рекламный пост стоил несколько тысяч долларов».

— По-моему, 10 августа на 15 минут провисел пост, только 15 минут мы его не трогали. Его стоимость была 20 тысяч долларов, — говорит Протасевич.

Проект Nexta Протасевич покинул из-за «личностного конфликта со Степаном». Задержанный активист «понимал, что Путило получил всемирную славу и известность», «его называли беларуским Калиновским».

— Даже премию Сахарова за все то, что делал я… а он получал это все и даже не упомянул меня. Нигде. Его эго росло так стремительно, что он позволял оскорбительные шутки в мой адрес и смотрел на меня презрительно. Он получал всемирную славу за всю работу, что делал я и команда редакции. Но редакция нигде не упоминалась. Человек, который даже не вмешивался в работу телеграм-редакции, получил за работу этой редакции всю славу, — сказал Протасевич.

Про силовой захват власти

По словам Протасевича, он был связным между заговорщиками и штабом Тихановской, но на первом разговоре заговорщиков в зуме ничего не говорил и только слушал. Когда он рассказал о «возможном силовом сценарии» Светлане Тихановской, она выбрала своего советника Александра Добровольского контактным лицом штаба по этому вопросу.

Психиатр Дмитрий Щегельский и юрист Юрий Зенкович говорили Протасевичу, что «есть четыре-пять групп», одной из которых оказалась группа Николая Автуховича. Он предполагает, что в Беларуси до сих пор есть несколько «спящих ячеек». Франак Вечерко, по словам Протасевича, о заговоре не знал.

Протасевич рассказал, что со стороны военных было около 20 заговорщиков разных званий, которые изначально потребовали сумму около 5-7 миллионов евро и эвакуацию их семей, «если силовой сценарий провалится». Позже сумма снизилась до двух миллионов. Сооснователь инициативы BYPOL Андрей Стрижак, утверждает Протасевич, отвечал ему, что 200 тысяч долларов от частных спонсоров — это максимум.

Про войну в Украине и батальон «Азов»

Роман Протасевич говорит, что впервые поехал в зону АТО в 2014 году и пробыл там полтора месяца. Он состоял при подразделении «Азов» не по своему выбору, а потому, что его туда прикрепили, но он «даже форму не носил». В 2014-м, утверждает Протасевич, он ни разу не был в зоне боевых действий, а фотографии, которые есть в интернете, сделали на полигонах.

Он подтвердил, что давал анонимное интервью «Радые Свабода» про участие в конфликте на Украине.

— В том же интервью я хотел построить из себя бравурного вояку. Давайте будем честны. Мне тогда было 19 лет или 20. Я тогда был подростком, окрыленный каким-то абсолютно напускным и абсолютно неверным романтизмом войны. <…> Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении. Я в то же время продолжал заниматься в основном фотографией, — объяснял Протасевич.

— Честно говоря, я считаю, что вся моя поездка туда, и особенно с учетом того, что я не только позволял себе какие-то странные высказывания, но и с учетом того, что я нарушил и журналистскую этику, перейдя все границы. И тем более, что в окружении, при том что я не поддерживал эту идеологию, но в моем окружении было очень много людей такой идеологии. Это было, наверное, самой большой ошибкой в моей жизни. Это та единственная вещь, о которой я правда жалею, — признался Протасевич.

Ведущий сказал, что «пропагандистам порой спится не очень» из-за происходящего в стране, и спросил, как «после всего» спится Роману.

— Как оно может быть? Я просто, ну… Опять же, я последние месяцы… Если раньше мне казалось, что это все какие-то очень далекие материи, то последние, наверное, месяца полтора…. Еще до того, как все это произошло… Я, наверное, просто начинал понимать, что происходит. Я начинал понимать, что произошло и в каких моментах сколько всего было сделано плохого. И, конечно, я опять же, много об этом думал. Шутка ли, мне даже снилось, что я оказываюсь в Минске. Опять же, без шуток, даже незадолго до своего отпуска у меня даже проскакивала мысль, что еще немного и я лично вернусь в Беларусь сам. Потому что…

На этих словах Протасевич заплакал.

— Вы будете сотрудничать со следствием? — спросил Марков.

— Я и так сотрудничаю абсолютно полностью и открыто. Я предоставляю множество уникальных фактов. В завершение разговора я могу сказать только то, что я переосмыслил для себя очень многие вещи. И я никогда больше не хочу ни в политику лезть, ни в грязные разборки. Я просто хочу надеяться, что… что я смогу… все исправить… и жить просто обычной спокойной жизнью. Завести семью и детей. Перестать бежать от чего-то.