Терроризм, беспорядки и разжигание вражды. Чем силовики объясняют обыски у журналистов по всей Беларуси

Терроризм (о котором ничего не известно)

Со статьей о терроризме связаны обыски сразу в нескольких региональных изданиях. Идет ли речь об одном уголовном деле или нескольких, неизвестно; никаких подробностей этого дела (или дел) не сообщалось.

8 июля сотрудники КГБ провели обыск в офисе и по месту жительства редакторов барановичского издания Intex-press. Технику изъяли, главного редактора Владимира Янукевича и редактора сайта Руслана Ревяко вызвали на допрос, у Ревяко изъяли компьютер.

Янукевич рассказал, что основанием для обыска было дело по части 2 статьи 289 УК — теракт, совершенный повторно или группой лиц по предварительному сговору. Силовики сказали, что в редакции могут находиться «предметы и орудия преступления», документы и другие улики, ценные для расследования.

По делу о терроризме КГБ также обыскивал квартиру редактора издания «Першы Рэгiен» Павла Дойлида из Ивацевичей. Он сообщил, что проходит по нему свидетелем. Силовики изъяли у Дойлида ноутбук с рабочим архивом и отвезли его в Березу на допрос.

«Подробности я озвучить не могу, так как есть обязательство не разглашать материалы дела», — объяснил он коллегам.

По делу о терроризме следственные группы КГБ пришли и в редакцию «Медиа-Полесья» в Лунинце, к его главреду Светлане Гарде и нескольким сотрудникам издания. У журналистов изъяли все средства связи и электронные носители.

Расследованием дела о терроризме силовики мотивировали обыски у брестских журналистов Олега Супрунюка и Максима Хлебца. Оба находятся на свободе, но у них изъяли технику.

Один из обысков, связанных с делом о терроризме, прошел у Евгении Крещук — руководительницы отдела рекламы гомельских «Сильных новостей», рассказал «Медиазоне» основатель издания Петр Кузнецов.

Беспорядки

Другим формальным основанием для обысков у журналистов стали «протестные» дела по статьям о массовых беспорядках (статья 293 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

После обысков в редакции «Нашай Нiвы» и дома у ее сотрудников подозреваемыми в грубом нарушении порядка стали главред Егор Мартинович, главбух издания Ольга Ракович, руководитель отдела рекламы Андрей Скурко и главред журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько. Всех четверых задержали.

При задержании Мартиновича избили, он получил травму головы, сообщала «Наша Нiва». Управление СК по Минску объясняло, что во время допроса ему стало плохо, потому пришлось вызвать скорую, а позже журналист перестал жаловаться на самочувствие, и допрос продолжился.

Еще один обыск по таким же статьям проходил в доме журналистки Onliner Настасьи Занько. По информации издания, он связан с делом об акциях протеста в августе 2020 года. Занько допросили и отпустили, отобрав подписку о неразглашении.

Насилие над милиционерами

9 июля милиция провела обыски сразу у десяти сотрудников гомельских «Сильных новостей». Всего милиционеры посетили 15 адресов, среди которых юридический и фактический адреса издания, а также места прописки и фактического проживания сотрудников, рассказал «Медиазоне» Петр Кузнецов.

При этом 14 постановлений на обыск были выписаны по уголовному делу Германа Снежкова — главы покинувшей Беларусь многодетной семьи, обвиняемого в насилии над милиционерами. «Сильные Новости» выпустили несколько материалов с участием Снежковых.

Сейчас все сотрудники издания находятся на свободе, однако у них изъяли технику и телефоны.

Осквернение сооружений

Около шести утра 8 июля к редактору оршанского издания Orsha.eu Игорю Казмерчаку пришли с обыском сотрудники ДФР. У Казмерчака изъяли ноутбук и телефон. Самого журналиста задержали на 72 часа, инкриминировав ему осквернение сооружений и порчу имущества. Что именно ему вменяют — неизвестно. 11 июля, по истечении 72 часов, Казмерчака отпустили из ИВС.

Разжигание вражды

8 июля силовики приехали за глубокским журналистом Дмитрием Лупачом в санаторий «Плисса», где он отдыхал.

Через 72 часа после задержания его отпустили. По информации Белорусской ассоциации журналистов, Лупач проходит подозреваемым по статье о разжигании вражды.

Как пишет БАЖ, уголовное дело завели из-за ролика, который пользователь с ником Zmagar BNR опубликовал в телеграм-канале «Глубокое для жизни». По версии милиции, в этом видео были призывы к насилию в отношении силовиков.

Причины неизвестны

Во многих случаях известен только сам факт обыска у журналиста, а на каком основании он проводился, «Медиазоне» выяснить не удалось.

Сотрудники КГБ пришли к администратору «Виртуального Бреста» Андрею Кухарчику, у него изъяли телефоны, системный блок, монитор и «носители информации». У фотографа orsha.eu Дениса Дубкова также прошел обыск, у него тоже изъяли технику, а после допроса отпустили.

Кроме того, 8 июля обыск прошел в «Брестской газете». Через два дня издание сообщило, что теперь у редакции нет компьютеров, мониторов, телефонов и интернета. Основания для обыска неизвестны. БАЖ также сообщал об обысках в изданиях «Информ-прогулка» и «Ганцавіцкі час».

Обыски прошли у двух бобруйских журналисток. Алесю Латинскую, сотрудничающую с Bobr.by, из ее квартиры отвезли на допрос в КГБ, а после отпустили под подписку о неразглашении. О своем процессуальном статусе Латинская не сообщала. Известно также об обыске у второй журналистки из Бобруйска Марины Молчановой — с нее тоже взяли подписку о неразглашении и отпустили.

Как сообщало издание «Народная Воля», обыск прошел у журналиста-фрилансера из Гомеля Анатолия Готовчица. В постановлении сказано, что дома у него «могут быть предметы и вещи, которые имеют отношение к уголовному делу». По какой статье проходил обыск, неизвестно. Неизвестен и статус Готовчица. У журналиста изъяли компьютеры, телефоны, планшет, флешки, все фотоаппараты, диктофоны и другие вещи.

Еще один обыск милиционеры провели у витебского журналиста Вячеслава Лазарева — его искали в квартире матери, где он прописан. Милиция забрала у женщины телефон — по словам силовиков, в нем может храниться информация о преступлениях, к которым, предположительно, причастен ее сын.