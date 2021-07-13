Терроризм, беспорядки и разжигание вражды. Чем силовики объясняют обыски у журналистов по всей Беларуси
Антон Мардилович
Терроризм, беспорядки и разжигание вражды. Чем силовики объясняют обыски у журналистов по всей Беларуси
Антон Мардилович
13 июля 2021, 9:34
Преследование журналистовТексты
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Егор Мартинович. Фото: RFE/RL

 
 
 
 
 

8 и 9 июля милиционеры и сотрудники КГБ пришли в редакции беларуских СМИ и домой к журналистам по всей стране. Многих из них задержали, чтобы оставить под стражей; других отпустили в статусе подозреваемых или свидетелей по уголовным делам. Обыски проводились одновременно, но по разным основаниям. «Медиазона» собрала скупые объяснения, которые силовики давали своим визитам, и все случаи, когда о причинах обысков неизвестно вовсе.

Терроризм (о котором ничего не известно)

Со статьей о терроризме связаны обыски сразу в нескольких региональных изданиях. Идет ли речь об одном уголовном деле или нескольких, неизвестно; никаких подробностей этого дела (или дел) не сообщалось.

8 июля сотрудники КГБ провели обыск в офисе и по месту жительства редакторов барановичского издания Intex-press. Технику изъяли, главного редактора Владимира Янукевича и редактора сайта Руслана Ревяко вызвали на допрос, у Ревяко изъяли компьютер.

Янукевич рассказал, что основанием для обыска было дело по части 2 статьи 289 УК — теракт, совершенный повторно или группой лиц по предварительному сговору. Силовики сказали, что в редакции могут находиться «предметы и орудия преступления», документы и другие улики, ценные для расследования.

По делу о терроризме КГБ также обыскивал квартиру редактора издания «Першы Рэгiен» Павла Дойлида из Ивацевичей. Он сообщил, что проходит по нему свидетелем. Силовики изъяли у Дойлида ноутбук с рабочим архивом и отвезли его в Березу на допрос.

«Подробности я озвучить не могу, так как есть обязательство не разглашать материалы дела», — объяснил он коллегам.

По делу о терроризме следственные группы КГБ пришли и в редакцию «Медиа-Полесья» в Лунинце, к его главреду Светлане Гарде и нескольким сотрудникам издания. У журналистов изъяли все средства связи и электронные носители.

Расследованием дела о терроризме силовики мотивировали обыски у брестских журналистов Олега Супрунюка и Максима Хлебца. Оба находятся на свободе, но у них изъяли технику.

Один из обысков, связанных с делом о терроризме, прошел у Евгении Крещук — руководительницы отдела рекламы гомельских «Сильных новостей», рассказал «Медиазоне» основатель издания Петр Кузнецов.

Беспорядки

Другим формальным основанием для обысков у журналистов стали «протестные» дела по статьям о массовых беспорядках (статья 293 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

После обысков в редакции «Нашай Нiвы» и дома у ее сотрудников подозреваемыми в грубом нарушении порядка стали главред Егор Мартинович, главбух издания Ольга Ракович, руководитель отдела рекламы Андрей Скурко и главред журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько. Всех четверых задержали.

После обыска в квартире Андрея Дынько. Фото: «Наша Нiва» / Facebook

При задержании Мартиновича избили, он получил травму головы, сообщала «Наша Нiва». Управление СК по Минску объясняло, что во время допроса ему стало плохо, потому пришлось вызвать скорую, а позже журналист перестал жаловаться на самочувствие, и допрос продолжился.

Еще один обыск по таким же статьям проходил в доме журналистки Onliner Настасьи Занько. По информации издания, он связан с делом об акциях протеста в августе 2020 года. Занько допросили и отпустили, отобрав подписку о неразглашении.

Насилие над милиционерами

9 июля милиция провела обыски сразу у десяти сотрудников гомельских «Сильных новостей». Всего милиционеры посетили 15 адресов, среди которых юридический и фактический адреса издания, а также места прописки и фактического проживания сотрудников, рассказал «Медиазоне» Петр Кузнецов.

При этом 14 постановлений на обыск были выписаны по уголовному делу Германа Снежкова — главы покинувшей Беларусь многодетной семьи, обвиняемого в насилии над милиционерами. «Сильные Новости» выпустили несколько материалов с участием Снежковых.

Сейчас все сотрудники издания находятся на свободе, однако у них изъяли технику и телефоны.

Осквернение сооружений

Около шести утра 8 июля к редактору оршанского издания Orsha.eu Игорю Казмерчаку пришли с обыском сотрудники ДФР. У Казмерчака изъяли ноутбук и телефон. Самого журналиста задержали на 72 часа, инкриминировав ему осквернение сооружений и порчу имущества. Что именно ему вменяют — неизвестно. 11 июля, по истечении 72 часов, Казмерчака отпустили из ИВС.

Разжигание вражды

Дмитрий Лупач. Фото: телегам-канал «Наша Нiва»

8 июля силовики приехали за глубокским журналистом Дмитрием Лупачом в санаторий «Плисса», где он отдыхал.

Через 72 часа после задержания его отпустили. По информации Белорусской ассоциации журналистов, Лупач проходит подозреваемым по статье о разжигании вражды.

Как пишет БАЖ, уголовное дело завели из-за ролика, который пользователь с ником Zmagar BNR опубликовал в телеграм-канале «Глубокое для жизни». По версии милиции, в этом видео были призывы к насилию в отношении силовиков.

Причины неизвестны

Во многих случаях известен только сам факт обыска у журналиста, а на каком основании он проводился, «Медиазоне» выяснить не удалось.

Сотрудники КГБ пришли к администратору «Виртуального Бреста» Андрею Кухарчику, у него изъяли телефоны, системный блок, монитор и «носители информации». У фотографа orsha.eu Дениса Дубкова также прошел обыск, у него тоже изъяли технику, а после допроса отпустили.

Кроме того, 8 июля обыск прошел в «Брестской газете». Через два дня издание сообщило, что теперь у редакции нет компьютеров, мониторов, телефонов и интернета. Основания для обыска неизвестны. БАЖ также сообщал об обысках в изданиях «Информ-прогулка» и «Ганцавіцкі час».

Обыски прошли у двух бобруйских журналисток. Алесю Латинскую, сотрудничающую с Bobr.by, из ее квартиры отвезли на допрос в КГБ, а после отпустили под подписку о неразглашении. О своем процессуальном статусе Латинская не сообщала. Известно также об обыске у второй журналистки из Бобруйска Марины Молчановой — с нее тоже взяли подписку о неразглашении и отпустили.

Как сообщало издание «Народная Воля», обыск прошел у журналиста-фрилансера из Гомеля Анатолия Готовчица. В постановлении сказано, что дома у него «могут быть предметы и вещи, которые имеют отношение к уголовному делу». По какой статье проходил обыск, неизвестно. Неизвестен и статус Готовчица. У журналиста изъяли компьютеры, телефоны, планшет, флешки, все фотоаппараты, диктофоны и другие вещи.

Еще один обыск милиционеры провели у витебского журналиста Вячеслава Лазарева — его искали в квартире матери, где он прописан. Милиция забрала у женщины телефон — по словам силовиков, в нем может храниться информация о преступлениях, к которым, предположительно, причастен ее сын.

     
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