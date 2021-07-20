Зачистка. Кто не вышел на свободу после массовых обысков последних двух недель
Глеб Лепейко
Зачистка. Кто не вышел на свободу после массовых обысков последних двух недель
Глеб Лепейко
20 июля 2021, 18:53
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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

 
 
 
 
 

За последние две недели силовики провели больше сотни обысков у журналистов, правозащитников и гражданских активистов. Под давлением оказались больше двадцати изданий и общественных организаций. Десятки людей были допрошены, а по крайней мере 16 человек так и не вышли на свободу — они задержаны по уголовным делам и находятся на Окрестина или в СИЗО-1. «Медиазона» коротко собрала информацию о тех, к кому пришли и кто остался за решеткой.

Журналисты «Нашай Нівы», «Радыё Свабода» и телеканала «Белсат» — 8 человек

Кто задержан: главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович, руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко; главред журнала «Наша гісторыя» и двух детских журналов Андрей Дынько, журналисты «Радыё Свабода» Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инесса Студинская, журналисты телеканала «Белсат» Игорь Ильяш и Анна Голета.

За что: сотрудников «Нашай Нівы» подозревают в причинении имущественного ущерба без признаков хищения (статья 216 УК), хотя обыски и допросы формально проводились по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и о «массовых беспорядках» (статья 293 УК). Игоря Ильяша из «Белсата» задержали по статьям 342 и 293 УК, Анну Голета — по «массовым беспорядкам», подробностей дел пока нет. Формальная причина задержания остальных журналистов неизвестна.

Кто еще пострадал: В Беларуской ассоциации журналистов (БАЖ) «Медиазоне» сказали, что с 8 июля силовики провели 66 обысков, которые затронули больше десяти редакций. Первыми под удар попали «Наша Ніва», «Наша гісторыя», Onliner, «Брестская газета», Intex-press, «Ганцавіцкі час», «Першы рэгіен», «Информ-прогулка», «Виртуальный Брест», orsha.eu, «Сильные новости» и «Медиа-Полесье». Позже к этому списку добавились «Бинокль», «Белсат», «Радыё Свабода», двери в офис которого взломали силовики, «Рэгіянальная газета», обыски проходили и у журналистов-фрилансеров.

После обысков некоторые журналисты стали подозреваемыми или свидетелями по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), их отпустили, взяв со всех подписку о неразглашении. Так что подробности дел неизвестны. О статусе большинства людей, к кому приходили силовики, тоже ничего не ясно. Но они остались на свободе.

В начале недели гомельский горисполком прислал основателю «Сильных новостей» Петру Кузнецову постановление о ликвидации юрлица, которому принадлежат его интернет-проекты. Сам сайт гомельского издания не открывается с 15 июля. Кузнецов говорит, что «в наш программный код кто-то сумел проникнуть и оставил там множество ошибок, которые найти и исправить можно лишь вручную».

Кроме того, 14 июля силовики пришли в офис БАЖ, после чего помещение опечатали. На следующий день организация получила предупреждение от Минюста — информацию об устраненных нарушениях БАЖ должен был отправить через сутки. На следующей неделе СК заморозил счет организации.

15 июля издание Ex-press.by сообщило, что «ради безопасности и сохранения проекта» вся редакция выехала из Беларуси. Через несколько дней так поступил и могилевский проект 6tv.by — часть команды, включая главного редактора Дмитрия Соловьева, покинула страну.

Правозащитники из «Вясны» — 4 человека

Кто задержан: председатель правозащитного центра Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович, а также правозащитник Владимир Лабкович и его жена Нина Лабкович (она директор объединения инвесторов Angels Band).

За что: организация и финансирование грубого нарушения порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК), уклонение от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК). Следственный комитет утверждает, что представители СМИ и правозащитных организаций причастны «к теневому движению значительных финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы».

Кто еще пострадал: 14 июля с обысками пришли в офис «Вясны», а также к 15 сотрудникам и волонтерам в Минске и регионах, рассказали «Медиазоне» в организации. У правозащитников Валерия Путицкого и Андрея Медведева и журналистки Ларисы Щиряковой из Гомельской области обыски проходили по делу о терроризме — возможно, тому же, по которому силовики перед этим приходили к некоторым региональным СМИ. После обыска и допроса всех отпустили.

Также силовики выломали двери в офисе Беларуского Хельсинского Комитета, где в тот момент никого не было, и пришли с обыском к правозащитнику Human Constanta Кириллу Кофанову.

Активисты и волонтеры — 4 человека

Кто задержан: волонтеры фонда «Страна для жизни» Марина Дубровская, Антон Сташевский, Юлия Сырых и Татьяна Островская.

За что: их обвиняют в финансировании деятельности экстремистского формирования (статья 361-2 УК). В фонде со ссылкой на адвокатов «Медиазоне» рассказали, что задержанные проходят по двум статьям, но вторую адвокаты не могут назвать из-за подписки о неразглашении.

«Вясна» со ссылкой на фонд пишет, что задержанные 9 июля волонтеры «формировали передачи для политзаключенных и никаких денежных средств не собирали». Через несколько дней после их задержания суд признал телеграм-канал «Страна для жизни» и его чат-бот экстремистскими.

Кто еще пострадал: Обыски прошли в офисах и на квартирах представителей более 25 проектов, однако о задержанных после них не известно. Силовики обыскали офисы партии БНФ и ОГП, организации «Говори правду» и движения «За Свободу», благотворительного проекта «Имена», Центра экономических исследований BEROC, «Офиса европейской экспертизы и коммуникаций», «Союза белорусских писателей», гродненской организации «Третий сектор», «Фонда имени Льва Сапеги», «Центра экологических решений» и некоторых других.

СК вскоре арестовал счета ПЭН-центра и благотворительной платформы «Имена». Минюст подал в Верховный суд иски о приостановлении деятельности движения «За Свободу» и правозащитной организации «Правовая инициатива».

Еще в июне ведомство начало проверки ряда организаций, практически во все из них 14 июля пришли силовики: «Говори правду», Союз беларуских писателей, просветительская организация «Звено», Беларуский ПЭН-центр, «Экодом», международное общественное объединение «Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына"». В случае с Союзом писателей Минюст запросил документы за 3,5 года работы — предоставить их нужно было в тот же день, когда организация получила письмо.

     
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