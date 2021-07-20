Зачистка. Кто не вышел на свободу после массовых обысков последних двух недель

Журналисты «Нашай Нівы», «Радыё Свабода» и телеканала «Белсат» — 8 человек

Кто задержан: главный редактор «Нашай Нівы» Егор Мартинович, руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко; главред журнала «Наша гісторыя» и двух детских журналов Андрей Дынько, журналисты «Радыё Свабода» Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инесса Студинская, журналисты телеканала «Белсат» Игорь Ильяш и Анна Голета.

За что: сотрудников «Нашай Нівы» подозревают в причинении имущественного ущерба без признаков хищения (статья 216 УК), хотя обыски и допросы формально проводились по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и о «массовых беспорядках» (статья 293 УК). Игоря Ильяша из «Белсата» задержали по статьям 342 и 293 УК, Анну Голета — по «массовым беспорядкам», подробностей дел пока нет. Формальная причина задержания остальных журналистов неизвестна.

Кто еще пострадал: В Беларуской ассоциации журналистов (БАЖ) «Медиазоне» сказали, что с 8 июля силовики провели 66 обысков, которые затронули больше десяти редакций. Первыми под удар попали «Наша Ніва», «Наша гісторыя», Onliner, «Брестская газета», Intex-press, «Ганцавіцкі час», «Першы рэгіен», «Информ-прогулка», «Виртуальный Брест», orsha.eu, «Сильные новости» и «Медиа-Полесье». Позже к этому списку добавились «Бинокль», «Белсат», «Радыё Свабода», двери в офис которого взломали силовики, «Рэгіянальная газета», обыски проходили и у журналистов-фрилансеров.

После обысков некоторые журналисты стали подозреваемыми или свидетелями по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), их отпустили, взяв со всех подписку о неразглашении. Так что подробности дел неизвестны. О статусе большинства людей, к кому приходили силовики, тоже ничего не ясно. Но они остались на свободе.

В начале недели гомельский горисполком прислал основателю «Сильных новостей» Петру Кузнецову постановление о ликвидации юрлица, которому принадлежат его интернет-проекты. Сам сайт гомельского издания не открывается с 15 июля. Кузнецов говорит, что «в наш программный код кто-то сумел проникнуть и оставил там множество ошибок, которые найти и исправить можно лишь вручную».

Кроме того, 14 июля силовики пришли в офис БАЖ, после чего помещение опечатали. На следующий день организация получила предупреждение от Минюста — информацию об устраненных нарушениях БАЖ должен был отправить через сутки. На следующей неделе СК заморозил счет организации.

15 июля издание Ex-press.by сообщило, что «ради безопасности и сохранения проекта» вся редакция выехала из Беларуси. Через несколько дней так поступил и могилевский проект 6tv.by — часть команды, включая главного редактора Дмитрия Соловьева, покинула страну.

Терроризм, беспорядки и разжигание вражды. Чем силовики объясняют обыски у журналистов по всей Беларуси

Правозащитники из «Вясны» — 4 человека

Кто задержан: председатель правозащитного центра Алесь Беляцкий, его заместитель Валентин Стефанович, а также правозащитник Владимир Лабкович и его жена Нина Лабкович (она директор объединения инвесторов Angels Band).

За что: организация и финансирование грубого нарушения порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК), уклонение от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК). Следственный комитет утверждает, что представители СМИ и правозащитных организаций причастны «к теневому движению значительных финансовых средств, в первую очередь поступающих из-за границы».

Кто еще пострадал: 14 июля с обысками пришли в офис «Вясны», а также к 15 сотрудникам и волонтерам в Минске и регионах, рассказали «Медиазоне» в организации. У правозащитников Валерия Путицкого и Андрея Медведева и журналистки Ларисы Щиряковой из Гомельской области обыски проходили по делу о терроризме — возможно, тому же, по которому силовики перед этим приходили к некоторым региональным СМИ. После обыска и допроса всех отпустили.

Также силовики выломали двери в офисе Беларуского Хельсинского Комитета, где в тот момент никого не было, и пришли с обыском к правозащитнику Human Constanta Кириллу Кофанову.

Активисты и волонтеры — 4 человека

Кто задержан: волонтеры фонда «Страна для жизни» Марина Дубровская, Антон Сташевский, Юлия Сырых и Татьяна Островская.

За что: их обвиняют в финансировании деятельности экстремистского формирования (статья 361-2 УК). В фонде со ссылкой на адвокатов «Медиазоне» рассказали, что задержанные проходят по двум статьям, но вторую адвокаты не могут назвать из-за подписки о неразглашении.

«Вясна» со ссылкой на фонд пишет, что задержанные 9 июля волонтеры «формировали передачи для политзаключенных и никаких денежных средств не собирали». Через несколько дней после их задержания суд признал телеграм-канал «Страна для жизни» и его чат-бот экстремистскими.

Кто еще пострадал: Обыски прошли в офисах и на квартирах представителей более 25 проектов, однако о задержанных после них не известно. Силовики обыскали офисы партии БНФ и ОГП, организации «Говори правду» и движения «За Свободу», благотворительного проекта «Имена», Центра экономических исследований BEROC, «Офиса европейской экспертизы и коммуникаций», «Союза белорусских писателей», гродненской организации «Третий сектор», «Фонда имени Льва Сапеги», «Центра экологических решений» и некоторых других.

СК вскоре арестовал счета ПЭН-центра и благотворительной платформы «Имена». Минюст подал в Верховный суд иски о приостановлении деятельности движения «За Свободу» и правозащитной организации «Правовая инициатива».

Еще в июне ведомство начало проверки ряда организаций, практически во все из них 14 июля пришли силовики: «Говори правду», Союз беларуских писателей, просветительская организация «Звено», Беларуский ПЭН-центр, «Экодом», международное общественное объединение «Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына"». В случае с Союзом писателей Минюст запросил документы за 3,5 года работы — предоставить их нужно было в тот же день, когда организация получила письмо.