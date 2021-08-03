Акции, видео с извинениями, боевая подготовка. Кем был Виталий Шишов и чем занимался «Беларуский дом в Украине»

Смерть Виталия Шишова

Около девяти утра 2 августа 2021 года глава «Беларуского дома в Украине» (БДУ) Виталий Шишов вышел из киевского дома на улице Бударина на пробежку, после чего пропал. С его номера несколько раз «скинули глухаря», однако сам он на связь не выходил.

В 7:40 утра следующего дня, после активных поисков с участием кинологов и волонтеров, Национальная полиция Украины сообщила, что Шишова обнаружили повешенным в лесополосе Святошинского парка, расположенном недалеко от его дома.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном убийстве и заявила, что рассматривает как версию самоубийства, так и убийства, замаскированного под суицид.

Из улик: пень со следом неизвестного ботинка, который может принадлежать и самому Шишову. Расстояние от узла петли до земли — более трех метров, высота близлежащих пней — 60 и 50 сантиметров, а рост самого Шишова — 185 сантиметров.

Кроме этого, на груди, носу и колене Шишова обнаружили ссадины, характерные для «разового падения».

Как пишет правозащитный центр «Вясна», знакомые Шишова рассказали, что ранее за ним во время пробежек следили неизвестные. Кроме того, «подозрительные люди» подходили к нему и к его девушке и пробовали завязать разговор.

Девушка погибшего Божена Желудь рассказала «Радыё Свабода», что в последнее время Шишов стал внимательнее — наблюдал, какие машины подъезжают и кто из них выходит. По словам Божены, за неделю до трагедии глава БДУ написал знакомому, чтобы тот присмотрел за ней, если с ним что-нибудь случится. В Нацполиции Украины сообщили, что заявлений от Шишова к ним не поступало.

Кто такой Виталий Шишов

Могилевский актер и режиссер Вячеслав Сикора, который вынужден был уехать в Киев, лично знал Шишова.

«Мы познакомились на акции: встретились, когда мы организовали мемориал погибшему Роману Бондаренко. Он каждый день был у мемориала. Была распределена вахта. Все ходили по очереди. По часу, по два. Виталий стоял там больше всех», — рассказал актер «Медиазоне».

По его словам, позже Шишов «с ребятами» создали «Беларуский дом в Украине».

«Он организовывал акции, снимал их на видео и выкладывал на ютуб. В медиа зону он не влазил. Он был простой, тихий, порядочный человек, который отвечал за организацию и порядок акции, за охрану», — уточняет Сикора.

В Киеве, по словам Сикоры, Шишов находился с сентября — занимался созданием и администрированием сайтов, а также «сразу же в активную жизнь здесь включился». Причиной его отъезда из Беларуси стало участие в маршах протеста и последовавший за этим интерес милиции.

«Позвонили из милиции, что надо прийти и мы хотим побеседовать. Он был не в Минске. Не то в Клецке, не то в другом небольшом городе. Позвонили домой бабушке. Она испугалась, говорит "внучек, вали-ка ты отсюда, ну его нафиг". Чтоб не расстраивать бабушку, он говорит, поеду на некоторое время спрячусь, побуду в Киеве», — добавляет Сикора.

Замглавы БДУ Родион Батулин рассказал «Медиазоне», что познакомился с Шишовым на одной из акций в Киеве. Он быстро присоединился к команде и позже помог в официальной регистрации организации в ноябре. «Все больше и больше общались [с Виталием], потому что у нас были общие цели — это освобождение Беларуси — и общее видение, как двигаться к этой цели», — говорит Батулин.

О своем участии в как минимум одной акции, организованной БДУ, сообщал беларуский неонацист Сергей Коротких (он же Малюта или Боцман), воевавший в полку «Азов» на Донбассе и в прошлом близко общавшийся с другим известным неонацистом — Максимом Марцинкевичем, более известном по кличке Тесак. Малюта также неоднократно репостил сообщения БДУ в своем телеграм-канале.

По словам Батулина, он «знает Сергея [Коротких] хорошо и общается». Мужчина рассказал, что обращался к Коротких за помощью — и тот не отказывал: «Например, организацией обогрева зимой у посольства, во время "Варты Света", и далее с установкой креста жертвам режима Лукашенко». На вопрос о связи Коротких с основанием БДУ активист ничего не ответил.

Чем занимался «Беларуский дом», которым руководил Шишов

Представители «Беларуского дома в Украине» участвовали в акциях памяти Романа Бондаренко и в охране мемориала ему рядом с беларуским посольством.

В телеграм-канале дома писали, что «Варту света» организует не БДУ. «Это не наша акция. Однако сам мемориал — белорусский, и мы также будем поддерживать и облагораживать его по мере сил», — уточняли в канале.

Кроме этого, там рассказывали об акциях солидарности беларусов в Киеве и с октября по июнь выкладывали видео с них. На ютуб-канале дома опубликованы видео с акций в поддержку бойца Алексея Кудина и редакции TUT.by. Также на канале есть интервью с братом Никиты Кривцова, активисткой «Страны для жизни» и другими беларусами, оказавшимися в Украине.

С 4 ноября «Беларуский дом в Украине» объявил об открытии хостела, в котором «могут найти временный приют беларусы, вынужденные бежать из своей страны».

В феврале, во время Всебеларуского народного собрания, телеграм-канал БДУ опубликовал видео, в котором под беларуским посольством в Киеве активисты с плакатом «ВНС — вы наш сорам» скандировали «Жыве Беларусь» и жгли фаеры.

Кроме того, на канале публиковались призывы «оттачивать навыки владения оружием» и видео со стрельбой из тира. Еще на канале объявлялся сбор помощи добровольцам первой отдельной штурмовой роты ПС.

Шишова в канале можно увидеть на фотографии, опубликованной 18 марта. На ней он и замглавы дома Родион Батулин передают флаг беларуской диаспоры представителю Беларуского кризисного центра Львова. 19 мая Шишов сидит напротив оппозиционерки Ольги Карач с плакатом «Я/МЫ TUT.by».

8 июня на канале появились фото, на которых Шишов передает обращение в офис президента Украины Владимира Зеленского, а 11 числа — те, на которых он участвует в акции на украино-беларуской границе, где «Беларуский Дом» взял на себя «трансфер и безопасность мероприятия».

«Сегодня мы пришли к посольству Австрии в Киеве, чтобы присоединиться к общей акции воздействия на австрийское правительство с требованием прекратить сотрудничество с режимом Лукашенко», — говорит Шишов на видео, опубликованном 22 июня. Это последнее появление активиста в канале.

В отчете за июнь сказано, что кроме акций, «Беларуский дом» за месяц помог с выездом из страны троим беларусам, помог с «жильем/едой/работой» семи обратившимся, а представители дома «много консультировали по разнообразным вопросам». Кроме этого, активисты собирали деньги на реновацию памятнику погибшим беларусам в Украине.

10 июня БДУ опубликовал видео «Титушки на Майдане», в котором утверждается, что провокаторы, нападавшие на участников одной из акций, связаны с беларуским посольством.

ГУБОПиК и извинения на камеру, но наоборот

В мае 2021 года БДУ опубликовал историю Алексея Белкевича: утверждалось, что из-за пожара молодой человек остался без арендного жилья и части личных вещей. Организация объявила сбор денег для него. Позже пост удалили и опубликовали новый — с видео, где Алексей рассказывает, что выдумал историю о пожаре, а сам работает на ГУБОПиК с целью внедриться в оппозиционное движение.

Позже Белкевич рассказал «Нашай Ніве», что его угрозами заставили сказать это на камеру, а вся его связь с беларускими силовиками ограничивается подписанием бумаги о сотрудничестве, чтобы его выпустили из Окрестина.

Активисты студенческого движения в Киеве подтвердили «Медиазоне», что Алексей рассказывал им ту же версию о съемке видео. Он утверждал, что после одной из акций его затолкали в автомобиль, привезли в парк Шевченко и заставили признаться в мошенничестве и работе на ГУБОПиК.

Родион Батулин сказал «Медиазоне», что в организации вычислили обман, в том числе благодаря фактам, которые им прислали активисты из Беларуси и «источники из силовых структур». По его словам, после одной из акций он встретился с Белкевичем и предложил ему во всем признаться: «Я ему сказал о том, что самое сложное — это жить по правде, но надо просто начать, потом будет легче. Он согласился, мы записали интервью с ним в людном парке Шевченко. Он рассказал гораздо больше, но мы пообрезали некоторые вещи».

Как сказал Батулин, потом он посоветовал Белкевичу уехать в Польшу и «забыть об этих протестах, о шпионских играх». О дальнейшей судьбе молодого человека он не знает.

Повешенные в лесу. Кто еще из беларусов умер так же, как Шишов

18 августа в лесу около города Мосты нашли мертвым директора волковыского военно-исторического музея Константина Шишмакова. Он был одним из двух членов комиссии на участке №16 в средней школе №2 Волковыска, которые отказались подписать итоговый протокол.

Сестра жены Шишмакова тогда рассказала Onliner, что его нашли повешенным. Следственный комитет пришел к выводу, что смерть директора музея не носит криминальный характер.

Через четыре дня, 22 августа, в Партизанском районе Минска молодечненского футбольного фаната и участника акций протеста Никиту Кривцова нашли повешенным на дереве. По версии Следственного комитета, он совершил суицид — на месте обнаружения умершего и на его теле, как отчитывалось следствие, не было следов борьбы.

По версии следователей, 11 августа Кривцов познакомился в баре с двумя мужчинами, и, выпив, «направился по месту жительства одного из них распивать алкоголь», а наутро ушел из квартиры «в неизвестном направлении». Также следствие публиковало видеозапись, на которой, как утверждалось, Кривцов около 7:00 12 августа один двигался в сторону леса, где и было обнаружено его тело.