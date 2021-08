Превращение. Как (с точки зрения юриста) вышло, что демократическая Германия за неполный год стала нацистским Рейхом

Библиография

Matthew Lippman, They Shoot Lawyers Don’t They? Law in the Third Reich and the Global Threat to the Independence of the Judiciary. California Western International Law Journal, Volume 23, Spring 1993, №2

Benjamin Carter Hett, Crossing Hitler: The Man Who Put the Nazis on the Witness Stand. Oxford University Press, 2008

Circular Letter From Defendant Schlegelberger To Presidents Of District Courts Of Appeal, 31 January 1938. Requesting Lists Of Attorneys Allowed To Defend Prisoners Held In Protective Custody, reprinted in III TRIALS OF WAR CRIMINALS

Звягинцев Александр, «Нюрнбергский набат». ОЛМА Медиа Групп, Москва, 2010

Указ рейхспрезидента «О защите народа и государства» от 28 февраля 1933 года

Закон «О преодолении бедственного положения народа и государства» от 24 марта 1933 года

Петер Пшибыльский, «Дело об убийстве Тельмана». «Юридическая литература», Москава, 1989

Жак Деларю, «История гестапо». «Русич», Смоленск, 1998

Камен Калчев, «Димитров». «Молодая гвардия», Москва, 1962