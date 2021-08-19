«Партизаны наша сила и надежда». Что мы знаем о деле ОГСБ, в котором постоянно мелькают внедренные сотрудники КГБ

«Отряды гражданской самообороны» (ОГСБ) — телеграм-канал и одноименный чат, возникшие в сентябре 2020 года (сейчас у канала около 4 000 подписчиков, в чате — 1 500 участников). В первом же посте авторы канала писали, что «революция не закончилась, она изменила русло», обещали подготовить «новую концепцию активизации партизанщины», а также «кое-что для каждого, кто хочет вместе с нами работать для приближения кончины этого прогнившего режима». «Партизаны наша сила и надежда», — уверял автор поста.

Администратором канала КГБ называет Дениса Хромова, известного также как Денис Хоффман или «Дис» — именно он, по версии спецслужбы, координировал действия участников чата. КГБ утверждает, что сторонники ОГСБ собирались отрезать язык ведущему СТВ Григорию Азаренку, подорвать вышку связи ВМФ России в Вилейке и поджигать лесозаготовительную технику в Березинском лесхозе. В качестве доказательств телеканал ОНТ в своем сюжете приводил в том числе голосовые сообщения, автором которых называл «Диса».

18 августа ОГСБ признали «террористической организацией». Последняя публикация в телеграм-канале появилась 11 июля — это сообщение о закрытии чата. Да этого канал обновлялся сравнительно регулярно.

Информации об уголовных делах против участников чата ОГСБ очень мало — неизвестно ни число арестованных (от нескольких человек до десятков), ни подробности предъявленных обвинений, их адвокаты и родственники почти ничего не рассказывают публично и очень редко общаются с журналистами или правозащитниками. Но даже предвзятые сообщения КГБ и гостелеканалов позволяют хоть что-то понять об одном из новых «террористических» процессов в Беларуси.

Внедренный сотрудник КГБ и покушение на Азаренка

Большая часть подробностей о том, как КГБ представляет участников ОГСБ и их предполагаемые преступления, известна из фильма телеканала ОНТ с названием «20 Террор 21». Так, по версии спецслужбы, одним главных преступлений стала попытка покушения на ведущего СТВ Григория Азаренка — об этом несколько раз рассказывал и Александр Лукашенко.

«Была попытка убийства Азаренка. Это случилось прошлой ночью», — сказал он 2 июля.

По словам Лукашенко, злоумышленники собирались похитить телеведущего и записать видео, на котором тот сам отрезал бы себе язык. В противном случае его якобы собирались застрелить из пистолета, привезенного из Украины. Узнав об этих планах, уверял Лукашенко, спецслужбы привлекли Азаренка к спецоперации — и схватили заговорщиков.

Госканалы опубликовали видеозапись предполагаемого покушения. Все события на ней происходят на улице в светлое время суток, в углу указано время — восемь часов вечера 1 июля. Видео начинается в машине, где сидят два человека — именно они, по версии КГБ, должны были похитить Азаренка.

Выйдя их машины, эти два человека идут навстречу Азаренку и один из них — мужчина с кобурой на поясе — начинает с ним потасовку. В тот же момент со всех сторон сбегаются сотрудники КГБ в гражданском. Но хватают они не мужчину, который дерется с ведущим, а второго человека, который сделать еще ничего не успел.

«Это было опасно, — так еще до публикации видео Лукашенко описывал героизм Азаренка. — Но он, как настоящий мужик, пошел. И что удивительно: он первым с бандюгой, который шел на него (и он знал, что он вооружен), начал драку. Он повалил его и начал с ним бороться. Буквально секунды — и были захвачены эти мерзавцы. Я хочу поблагодарить родителей за этого парня».

Вскоре КГБ подтвердил, что человеком с кобурой, с которым «начал драку» Азаренок, был сотрудник спецслужбы.

Арестовали по делу только второго, более пассивного участника этой сцены — лидчанина Дмитрия Сосновского. КГБ называет его членом чата ОГСБ. За покушение на ведущего «Дис» якобы обещал ему 10 000 долларов, часть из них должна была пойти на электрошокеры, чтобы «вырубить Азаренка», и покупку «левой машины».

«[План] заключался в том, чтобы ждать его возле дома, на машине, и, когда будет идти с автобусной остановки, подойти. Вначале представиться сотрудниками ГУБОПиК — и если он поверит, что мы сотрудники ГУБОПиК, просто посадить в машину, чтобы сам сел, первоначально. Если начнет сопротивляться, сказать, что будут применены спецсредства — это шокер он сказал навести. Обездвижить, и уже потом взять под руки и отвести в машину», — произносит Сосновский на видеозаписи допроса, продемонстрированной ОНТ.

После этого, говорит на допросе Сосновский, планировали направиться в лес, постелить пленку на траве и, угрожая насилием и обещая отрезать сантиметр языка, добиться необходимых слов на камеру. Что именно должен был сказать Азаренок, в сюжете ОНТ не уточняется. Не сказано там ничего и о роли второго участника покушения — внедренного сотрудника КГБ.

Жена Дмитрия Сосновского об аресте не знает практически ничего: ей известно только, что он «сидел в каких-то чатах». Сосновский, по ее словам, не служил в армии и «пистолет не умеет держать». Выбор времени для покушения супруге тоже показался странным:

«Если бы он — допустим! — шел на такое дело, то это точно был бы не белый день. Какой адекватный человек будет похищать кого-то посреди дня?!».

«Все, сука, сгорит». Озвучка видео и заученные ответы для ОНТ

Еще одним администратором ОГСБ силовики называют 20-летнего россиянина Егора Дудникова — по версии КГБ, его ник — «Злой Бэтц». Его задержали в начале мая в Минске и обвинили в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) — тогда речи про чат ОГСБ и его участников не шло. Как пояснял адвокат Антон Гашинский, Дудникову вменили озвучку «оппозиционных роликов» — каких конкретно, в тот момент адвокат не знал.

В фильме ОНТ показан отрывок записи, на которой человек, подписанный как Дудников, говорит: «Ну что, братья. Закупаемся бензином, пенопластом, ацетоном, просто маслом. Начнем с билбордов, а там уже показательно начнутся самые жестокие события. Они поймут, что самое главное, что все, сука, сгорит. Их система сгорит. Их здания будут полыхать. Если "Беркут" стоял на коленях, то ГУБОПиК и ОМОН Беларуси умоются в крови. Тихарям из ОГСБ-чата привет. Знайте, мрази, я вас, сука, из-под земли достану, сердце выжгу, но вы, ***** [блин], вы умоетесь кровью».

Сам Дудников после ареста рассказывал в письме журналистам «Новой газеты», что 4 мая сотрудники ГУБОПиК жестко задержали его, избили и сказали, что он «призывал к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов» и озвучивал ролики для ютуб-канала «Ботогсб/партизанскийбот». После этого его допрашивали в КГБ и угрожали, в том числе, что «приедут к моей девушке, и мало ей не покажется».

Россиянин, по словам матери, часто подрабатывал озвучкой. В письме журналистам Дудников уточнял, что его голос действительно звучал в роликах для телеграм-канала ОГСБ, но он не был автором текста: «Я только озвучивал видеоролики, тексты давал "Дис" — администратор телеграм-канала. Это делал за вознаграждение. Аудиосообщения в телеграм-канале "ОГСБ" озвучивал с середины ноября 2020 по май 2021 года. В роликах и сообщениях были призывы выходить на улицу и на прямой физический контакт с сотрудниками правоохранительных органов».

Дудников рассказал, что в СИЗО к нему приходили сотрудники ОНТ. Сотрудники изолятора заранее выдали ему нужные ответы на вопросы и дали время заучить их — только после этого пришли тележурналисты. В фильме «20 Террор 21», который телеканал выпустил в середине июля, Дудников на камеру сказал, что сотрудничает со следствием, а люди в чате ОГСБ — «придурки».

Подрыв российской вышки связи вновь предотвращает КГБ

Еще одно преступление, которое приписывают сторонникам ОГСБ — минирование радиовышки Военно-морского флота России, расположенной в Вилейке, небольшом городе в ста километрах от Минска. По версии КГБ, «Дис» решил «установить взрывчатку на одну вышку — объект Российской Федерации», тогда из-за взрыва «ляжет радиосвязь с подводными лодками». Оружие и тепловизор, утверждает следствие, для этого доставили из Украины в приграничную зону, а забрал их участник чата ОГСБ Алексей Глотов.

Телекананал ОНТ утверждал, что — как и в случае с Азаренком — преступление предотвратили сотрудники КГБ, обезвредившие взрывные устройства, которые заложили у вышки Глотов и Вадим Гулевич, еще один участник чата. Гулевич успел уехать в Брест, его задержали в местном хостеле, а Глотова — в Гомельской области. Дома у него, настаивает КГБ, нашли коктейли Молотова и пистолет, который он должен был передать для покушения на Азаренка.

Изначально подрывом вышки должны были заняться Гулевич и еще один человек из чата ОГСБ — Кирилл Ашурак. Однако он отказался от этой затеи и лишь заранее помог разведать местность, уточнял телеканал. Сколько человек задержано по этому эпизоду, где они находятся и какие статьи им вменяются — пока неясно.

Поджог техники с помощью оперативника КГБ

Еще одна участница чата, Наталья Матвеева, как утверждает КГБ, собиралась поджечь лесозаготовительную технику в березинском лесхозе. Видео поджога планировалось выложить в канал ОГСБ. Ее задержали еще 8 июня с заготовленными коктейлями Молотова — гостелевидение утверждает, что это тоже было частью операции спецслужб, и Матвееву под видом помощника сопровождал оперативник КГБ. Судя по фильму ОНТ, тот же самый оперативник потом участвовал в «покушении» Азаренка.

ОНТ настаивает, что Матвеева сама выступила с инициативой поджога, а создатель чата ОГСБ Дис Хоффман неохотно согласился. Об этом она после ареста сказала на камеру госканала: «Дис тему сначала одобрил, а потом ее отмел, сказал, что это неинтересно, что это не будет греметь. Мы созванивались, были долгие споры. [монтажная склейка] Дис меня очень мало направлял, в основном, доверил мне разработку операции».

Сразу после задержания Матвеевой КГБ инсценировал поджог и отправил видео Хоффману, утверждается в фильме ОНТ. А тот опубликовал видео в канале ОГСБ. Уже из СИЗО задержанная участница чата продолжала переписываться с ним, чтобы у того сложилось ощущение, что поджог прошел успешно.

Видео ночного поджога «Газели» действительно появилось в канале ОГСБ. В посте было сказано, что 8 июня в Минском районе «партизанами ОГСБ подожжен автомобиль государственного лесхоза». Пост заканчивался словами: «ОТСЧЕТ ЗАПУЩЕН. НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО».

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Поджог танка коктейлем Молотова

26 июля суд Фрунзенского района Минска приговорил 26-летнего Егора Михайлова к 10 годам колонии по обвинению в терроризме (часть 1 статьи 289 УК). Суд признал Михайлова виновным в том, что ночью 31 января он бросил коктейль Молотова в танк Т-72, стоявший на железнодорожной станции в Степянке. Бутылку с Молотовым он обмотал тканью с надписью «ОГСБ».

По версии следствия, Михайлов совершил поджог «в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, воспрепятствования политической деятельности, устрашения населения» и «дестабилизации общественного порядка». Обвиняемый признал сам факт поджога, но не согласился с такой мотивацией своих действий. Михайлов подчеркивал, что поблизости не было военных или других людей, которые могли бы пострадать.

По словам Михайлова, сам он не состоял в чате ОГСБ, а нанести надпись на бутылку ему предложил знакомый, потому что «было бы прикольно». При этом видеозапись поджога Михайлов отправил «Дису», об общении с которым рассказал в суде.

«Для начала нужно понимать, кто такой Дис — многие считают, что он организатор ОГСБ, но я говорю, что это не так, — говорил в суде Михайлов. — Дис не только не является владельцем канала "ОГСБ", он даже никогда не входил в приближенный круг лиц, им управляющих. Как он мне объяснял, что "девчонки считают мой голос сексуальным, поэтому я там сижу знакомлюсь с девчонками, пользуюсь, что сейчас более-менее либерально, не банят". Вот, что из себя представляет данный персонаж».

По словам подсудимого, они с «Дисом» решили, что видео не должно появляться в интернете — но все равно было опубликовано в телеграм-канале «Баста». Автор поста в канале, по словам Михайлова, «написал какую-то ересь от себя». С «Дисом» он, обидевшись, общаться перестал.

На публикацию видео Минобороны отреагировало сообщением в своем-телеграм канале: «Невредимый 111-й передает привет с полигона».

В телефоне у Михайлова следствие нашло несколько видео, в которых он рассуждает о поджоге танка и связывает его с политической ситуацией в стране. По словам Михайлова, он записывал их на случай, если решит «политизировать» свои действия, но позже отказался от этой мысли: «Оказалось, что это какая-то дичь».

Выступая в суде, Михайлов упоминал, что против него возбуждено еще одно уголовное дело — о чем речь, пока неясно.

«Там сидят десятки арестованных»

В фильме ОНТ мелькают еще двое задержанных — Егор Островец и Алексей Назарук: они, как утверждается, зарегистрировались в чат-боте ОГСБ и указали свои роли для неких «операций» — «инженер» и «боец». Их статус в сюжете не уточняется.

16 июля начальник следственного управления КГБ Константин Бычек сказал, что, по версии ведомства, некоторые участники чатов ОГСБ (а также чатов «Буслы ляцяць», Exomon «и других») причастны к разжиганию вражды и грубому нарушению порядка. По его словам, у некоторых активных подписчиков этих каналов и чатов провели обыски и изъяли «травматическое оружие, боеприпасы, наркотические средства», а также «нацистскую символику и атрибутику».

Сколько людей в итоге задержали за участие в чате ОГСБ, неясно. Главный редактор журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько, который две недели провел на Окрестина по делу о неправильной уплате коммунальных услуг, после освобождения говорил, что «там, в каждой камере по одному, сидят десятки арестованных по делу о "подрыве" антенны Вилейской РЛС России».