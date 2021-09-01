ШИЗО, уголовное дело и пытки. Осужденный Артем Анищук «выбыл» из колонии — и никто не знает, куда

Артем Анищук и «дело пятерки»

В конце сентября сотрудники ГУБОПиКа и СОБРа задержали пятерых минчан. По версии следствия, они повредили машину жены Александра Гейца — замначальника отдела организации оперативно-режимной работы в ИК, ВК, ЛТП Департамента исполнения наказаний.

Мужчины, как считает следствие, «прокололи шины, запенили монтажной пеной дверные проемы, залили краской кузов» автомобиля. Задержанных снимали на видео: на кадрах съемки их лица были замазаны, некоторые говорили, что сожалеют о содеянном.

Минчан обвинили в злостном хулиганстве. У троих при обысках нашли коноплю, горючие вещества и телескопическую дубинку, что позволило утяжелить обвинение.

В суде обвиняемые утверждали, что около поврежденной машины задержали девятерых. Куда делись еще четверо — неизвестно, в материалах дела они упоминаются как «неустановленные лица», отмечает правозащитный центр «Вясна».

Артем Анищук и Павел Сахарчук полностью согласились с обвинением, Антон Быковский и Егор Евстратов — частично. Не признал вину только Андрей Нечипор.

В начале февраля судья Виктор Шевцов приговорил всех пятерых к срокам от 2 до 6 лет колонии. Артем Анищук получил наименьшее наказание — 2 года колонии общего режима.

Еще одно уголовное дело

В апреле Артем Анищук прибыл в исправительную колонию №15 в Могилеве. Его жена Ольга рассказала «Медиазоне», что уже через неделю мужчину отправили в помещение камерного типа (ПКТ), его несколько раз помещали в штрафной изолятор (ШИЗО).

13 мая против Анищука завели уголовное дело о злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения. Жена заключенного узнала об этом от следователя по телефону. По его словам, Артем нарушил режим, дважды отказавшись убираться.

Адвокат Анищука поехал в колонию, но следователь отказался с ним разговаривать, а начальник колонии сказал, что адвокат не нужен. По словам Ольги, с того момента ее мужу не выдавали ручку и бумагу. Также, утверждает она, Анищука заставляли писать отказы от встречи с адвокатом и отвечать в письмах родственникам, что у него все хорошо. «Кроме этого, проводились "допросы" без следователя, но с присутствием четырех человек в помещении», — говорила Ольга в интервью «Новаму часу».

Ольга уверена, что к ее мужу «испытывает личную неприязнь» начальник колонии, который дружит с Александром Гейцом. Именно машину жены Гейца, по версии следствия, и повредил Анищук.

«Начальник колонии сказал: либо ты выбираешь 411 статью, либо нападение на сотрудника колонии. Под угрозами насилия в отношении него и его семьи, а также угрозами расправы с близкими он выбрал 411 статью. Но с обвинением он не согласился, вину не признает», — так Ольга с рассказа мужа описала возбуждение статьи против него.

Проглотил металлические предметы, чтобы избежать пыток

В начале июня Анищука допрашивали в колонии в присутствии адвоката. Тогда он сказал, что администрация колонии «осуществляет насильственные действия физического и психологического характера» с того момента, как он прибыл в ИК-15.

Чтобы избежать пыток, Артем проглотил металлические предметы. Из-за этого в колонию с проверкой приехал сотрудник прокуратуры Могилевской области. 10 июня Генпрокуратура отчиталась о посещении колонии: «Во время личного разговора с прокурорским работником Артем Анищук не высказывал жалоб на состояние здоровья. На вопрос о причинах проглатывания инородного предмета пояснил, что просто хотел попасть в медицинскую часть».

На следующей встрече с адвокатом Анищук рассказал, что ему сделали только флюорографию, а другой помощи не оказывали. При этом в середине июня Ольга Анищук была на личном приеме у врача, и тот ее заверил, что Артему «оказывается вся необходимая медицинская помощь». Также осужденный говорил, что после проверки прокуратуры его лично избил начальник колонии Алексей Лазаренко, а затем мужчину поместили в ШИЗО.

Прокуратура признала незаконным помещение в ПКТ

7 июля прокуратура Могилевской области признала незаконным нахождение Артема Анищука в ПКТ. По словам Ольги, из-за этого уголовное дело о неповиновении должно быть закрыто, чего не произошло.

Адвокат письменно запросил разъяснения у следователя. Тот ответил, что оснований для прекращения уголовного дела нет, а документ из прокуратуры он не получал. Также он продлил следствие до 13 сентября и назначил Анищуку психиатрическую экспертизу. О ее проведении ни адвокат, ни жена информации не имеют.

Последнее письмо от Артема приходило жене 9 июля, сказала она «Медиазоне». После этого к нему несколько недель не пускали адвоката. Уже 13 числа его вновь отправили в ШИЗО, где он пробыл как минимум до 19 августа, когда встретился с защитником.

Ольга подала заявление в общественную наблюдательную комиссию (ОНК), чтобы наблюдатели приехали в колонию и проверили информацию о пытках, которым подвергается Анищук. Однако местное управление ДИН отказало в посещении, сославшись на «опасность распространения коронавирусной инфекции».

«Выбыл» из колонии

Последний раз Артем встречался с адвокатом 19 августа. Он рассказал, что в ШИЗО на него набросился заключенный с психическими заболеваниями и расцарапал спину.

31 августа жена и адвокат Артема приезжали в могилевскую колонию, но сотрудники сказали, что заключенный «выбыл» оттуда. Они отказались ответить, куда этапировали мужчину.

В могилевском отделении Департамента исполнения наказаний ответили, что тоже не знают, где находится Анищук, а распределением заключенных «занимается Минск». Адвокат связался со следователем, который ведет уголовное дело, и он ответил, что впервые слышит об этапировании заключенного.

И только в минском ДИН Ольге и адвокату пообещали рассказать о местонахождении Артема — но не сейчас, а в пятницу 3 сентября.